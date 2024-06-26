I pericoli dell'antropomorfizzazione dell'AI dal punto di vista della sicurezza informatica

La tendenza a umanizzare l'AI e il grado di fiducia delle persone evidenziano gravi preoccupazioni etiche e legali. Gli strumenti "umanizzanti" basati su AI affermano di trasformare i contenuti generati dall'AI in narrazioni "naturali" e "simili a quelle umane". Altri hanno creato “umani digitali” da utilizzare nel marketing e nella pubblicità. Probabilmente, il prossimo annuncio pubblicitario che vedrai in cui compare una persona, non sarà affatto una persona, bensì una forma di media sintetico. Chiamiamolo però esattamente per quello che è: un deepfake.

Gli sforzi per personificare l'AI non sono una novità. Apple è stata pioniera in questo campo già nel 2011 con il lancio di Siri. Ora abbiamo altre migliaia di assistenti digitali, alcuni dei quali sono stati creati su misura per casi d'uso specifici, come l'assistenza sanitaria digitale, il supporto clienti o persino la compagnia personale.

Non è un caso che molti di questi assistenti digitali siano personaggi femminili immaginari, completi di nomi e voci femminili. Dopotutto, gli studi dimostrano che le persone preferiscono in modo schiacciante le voci femminili, e questo ci rende più predisposti a fidarci di loro. Sebbene non abbiano forme fisiche, incarnano una donna competente, affidabile ed efficiente. Tuttavia, come afferma lo stratega e oratore tecnologico George Kamide, questo "rafforza i pregiudizi e gli stereotipi umani e rappresenta un pericoloso offuscamento del funzionamento della tecnologia".