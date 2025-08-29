Riduzione dello stress da avvisi con gli agenti AI

Quando i team hanno a che fare con un'elevata quantità di dati di scarsa qualità e poveri di contesto, alimentando dozzine di diversi feed di threat intelligence o di prestazioni, sono destinati a incontrare problemi. Questo è il tipo di ambiente in cui proliferano falsi positivi e avvisi ridondanti e il rumore di bassa priorità distrae da minacce reali e problemi di prestazioni. Questi "falsi allarmi" possono mettere a dura prova i team IT, DevOps e di sicurezza.

Anche semplicemente inserire questi enormi flussi di telemetria in un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) non è una soluzione praticabile. Per prima cosa, è uno spreco di risorse di calcolo. È anche un ottimo modo per produrre allucinazioni.

Una soluzione pratica inizia con lo sviluppo di un workflow che sintetizza i dati non elaborati e aggrega questi dati di qualità superiore e ricchi di contesto all'interno di una piattaforma centralizzata. Lì possono essere utilizzati per l'observability a livello aziendale e la formazione di modelli AI locali.