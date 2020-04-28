La nostra esperienza è un vantaggio per i clienti. Chi ha bisogno della computer vision può rivolgersi agli esperti di ispezione visiva che hanno implementato la soluzione nei nostri stabilimenti. La loro esperienza nel mondo reale aiuta i clienti a ottenere un time to value rapido.

Il modello di deep learning, specifico per ogni caso d'uso, richiede tipicamente poche ore per essere addestrato analizzando immagini e video noti. Dopo essere stato collegato a una telecamera, il modello è pronto per la produzione e può essere eseguito su vari sistemi o dal cloud. L'analisi del feedback dell'operatore aiuta il modello a diventare più intelligente nel tempo.

Il set di strumenti intuitivi della soluzione consente anche agli esperti, senza codifica o deep learning, di gestire i modelli e di addestrare nuovi. Questo riduce i costi per il personale dei clienti e li incoraggia a esplorare nuove applicazioni nell'ispezione, nella sicurezza dei lavoratori, nella manutenzione, nel montaggio video, nell'analisi dei campioni e in altri ambiti.

Nelle nostre strutture di produzione che utilizzano l'ispezione visiva, abbiamo ospitato clienti di vari settori per dimostrare come abbiamo acquisito una comprensione più profonda grazie a terabyte di dati contenuti in immagini e video. Il risultato è una produzione più intelligente che contribuisce a realizzare la promessa del settore 4.0.