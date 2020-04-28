Industria 4.0 significa produzione più intelligente. Integrando AI, IoT, analytics e altre tecnologie connesse nelle operazioni della fabbrica, i produttori possono avviare una nuova ondata di efficienza senza investimenti importanti.
L'esperienza personale di IBM come produttore di mainframe, server, storage e apparecchi IT ne è un buon esempio. Abbiamo imparato in prima persona come l'uso dell'ispezione visiva basata sull'AI di componenti e assemblaggi possa migliorare notevolmente l'efficienza dei processi e la qualità del prodotto.
Newsletter di settore
Ricevi insight selezionati sulle notizie più importanti e interessanti sull'AI. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Poiché i componenti elettronici sono diventati più complessi e i sistemi sono diventati più densi, l'ispezione manuale è più difficile. I tecnici che lavorano in una stazione possono avere problemi a ispezionare gruppi complessi. Questo può portare a difetti non rilevati o individuati troppo tardi, quando i costi di riparazione sono più alti.
I tradizionali sistemi di ispezione automatizzata, generalmente basati su regole, mirano a individuare tutti i difetti, ma spesso generano falsi positivi che richiedono ulteriori ispezioni manuali. Inoltre, con la crescente densità della tecnologia, i produttori potrebbero dover sostituire l'attrezzatura di ispezione automatizzata obsoleta per soddisfare le esigenze dei nuovi prodotti.
IBM utilizza sia l'ispezione manuale che quella automatizzata. Nel 2018 abbiamo integrato questi con IBM® Maximo Visual Inspection, una soluzione di computer vision basata su AI. Funzionando su un server GPU Power Systems o x86, la soluzione applica modelli di deep learning per rilevare automaticamente difetti di qualità nella produzione. Un grande vantaggio è la facilità d'uso della soluzione: i nostri ingegneri e tecnici di produzione possono addestrare modelli senza l'aiuto di esperti di AI o data scientist.
Abbiamo integrato l'ispezione visiva nelle nostre linee di produzione presso siti di produzione in Canada, Ungheria, Messico e Stati Uniti. Che l'ispezione venga avviata dall'operatore o automaticamente tramite un controllore logico programmabile, il deep learning riconosce i difetti su larga scala con alta precisione. Abbiamo ottenuto un aumento dell'efficienza fino a 5 volte superiore e una riduzione del 20% dei falsi positivi, aiutandoci a mantenere i massimi livelli di qualità e produttività. E non si tratta di una soluzione da impostare una volta e poi non toccare più: nelle nostre attività continuano a emergere nuovi casi d'uso.
La nostra esperienza è un vantaggio per i clienti. Chi ha bisogno della computer vision può rivolgersi agli esperti di ispezione visiva che hanno implementato la soluzione nei nostri stabilimenti. La loro esperienza nel mondo reale aiuta i clienti a ottenere un time to value rapido.
Il modello di deep learning, specifico per ogni caso d'uso, richiede tipicamente poche ore per essere addestrato analizzando immagini e video noti. Dopo essere stato collegato a una telecamera, il modello è pronto per la produzione e può essere eseguito su vari sistemi o dal cloud. L'analisi del feedback dell'operatore aiuta il modello a diventare più intelligente nel tempo.
Il set di strumenti intuitivi della soluzione consente anche agli esperti, senza codifica o deep learning, di gestire i modelli e di addestrare nuovi. Questo riduce i costi per il personale dei clienti e li incoraggia a esplorare nuove applicazioni nell'ispezione, nella sicurezza dei lavoratori, nella manutenzione, nel montaggio video, nell'analisi dei campioni e in altri ambiti.
Nelle nostre strutture di produzione che utilizzano l'ispezione visiva, abbiamo ospitato clienti di vari settori per dimostrare come abbiamo acquisito una comprensione più profonda grazie a terabyte di dati contenuti in immagini e video. Il risultato è una produzione più intelligente che contribuisce a realizzare la promessa del settore 4.0.
Unisciti a IBM per un webinar in cui dimostriamo come trovare un ROI reale attraverso iniziative di agentic AI, con esempi in tutti i settori, casi d'uso e le storie di successo della stessa IBM.
Scopri perché IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di data science e machine learning.
Scopri come le organizzazioni stanno passando dal lancio di progetti pilota eterogenei di AI all'utilizzo dell'AI come motore di trasformazione centrale.
Accedi al nostro catalogo completo di oltre 100 corsi online acquistando oggi stesso un abbonamento individuale o multiutente che ti consentirà di ampliare le tue competenze su una gamma di prodotti a un prezzo contenuto.
IBM Granite è una famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le tue applicazioni AI. Esplora le opzioni relative a lingua, codice, serie temporali e guardrail.
Condotto dai migliori leader di pensiero di IBM, il programma di studi è stato progettato per aiutare i dirigenti aziendali ad acquisire le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti in AI che possono favorire la crescita.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
Introduci questi cinque cambiamenti di mentalità per eliminare le incertezze, favorire la reinvenzione del business e potenziare la crescita con l'agentic AI.
Scopri come incorporare in tutta sicurezza l'AI generativa e il machine learning nella tua azienda.
Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e una minima quantità di dati.
Metti l'AI al servizio della tua azienda con l'esperienza leader di settore e il portfolio di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
I servizi di AI di IBM Consulting aiutano a reinventare il modo in cui le aziende lavorano con l'AI per la trasformazione.
Attraverso l'AI, IBM Concert scopre insight di importanza chiave sulle operazioni e fornisce raccomandazioni specifiche per migliorare le applicazioni. Scopri come Concert può migliorare il tuo business.