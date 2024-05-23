Come ho iniziato: ricercatore sulla sicurezza dell'AI

Il mio primo lavoro è stato presso l'azienda di caramelle e alimenti per animali Mars, nel ruolo di esperto di analitica. Mi sono unito a un team chiamato "Catalyst", che fungeva da gruppo di esperti interno. I membri provenivano da diverse discipline e ambiti e si occupavano dell'innovazione e delle aree di interesse strategico per l'azienda nel medio/lungo termine. Stavo facendo uno stage nei laboratori di ricerca nordamericani di Mitsubishi come parte della mia tesi di dottorato e mi sono stati presentati i membri del team Catalyst che erano venuti a esplorare alcune nuove innovazioni di Mitsubishi.

Dopo Mars, ho seguito il mio manager nei laboratori di ricerca aziendale di United Technologies (ora Raytheon) e ho avuto un'esperienza meravigliosa lavorando con diverse unità di business in diversi domini di applicazione (aerospaziale, HVAC, scienza dei materiali, ecc.).

Poi sono passato a una startup di incontri della Bay Area per provare a fare l'imprenditore, ed è lì che ho iniziato il mio viaggio nella sicurezza. I comportamenti indesiderati e i problemi di sicurezza stavano diventando una vera sfida per il sito di incontri in rapida crescita e abbiamo dovuto risolvere diversi problemi interessanti. Successivamente mi sono unito a una startup iniziale di analisi del comportamento degli utenti come cofondatore e, a parte una breve deviazione presso Charles Schwab per costruire un centro di eccellenza per AI e ML, da allora mi occupo di sicurezza.