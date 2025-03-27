Oltre la metà delle persone intervistate ha descritto ciascuno di questi fattori come un ostacolo all'adozione dell'AI nel 2024:
• Sistemi IT e cloud sottodimensionati o frammentati
• Questioni sulla privacy dei dati, sicurezza, gestione o allineamento dei dati
• Mancanza di competenze e atteggiamenti nella forza lavoro
Ma solo un terzo di queste stesse persone ha previsto che questi stessi problemi saranno ancora un ostacolo nel 2026.
Se fosse vero, sarebbe bellissimo. Ma questi problemi affliggono le aziende da tempo. Come superarli ora?
Azienda energetica giapponese
Non esiste un problema che si verifica con AI e che non si verifica quando si implementano altri sistemi. ”
La proporzione di aziende con sistemi IT pronti per l'AI è prevista quasi raddoppiare tra il 2024 e il 2026, passando dal 26% al 45%.
In altre parole, oltre la metà degli intervistati si aspetta ancora di non essere completamente pronti. E anche se hai superato questo primo ostacolo, tieni presente che l'investimento tecnologico da solo non risolve il problema della disponibilità.
La predisposizione all'AI è multifattoriale, quindi dovrebbero esserlo anche i suoi preparativi. I nostri sondaggi hanno mostrato queste priorità principali per gli investimenti in AI:
Focus sugli investimenti 2024
- Potenziamento delle competenze interne per distribuire/implementare e lavorare con AI
- Garantire la prontezza dei dati
- Migliorare l'affidabilità dei risultati di AI
- Identificare la migliore suite di strumenti di AI aziendale
- Garantire che i processi di AI siano buoni o migliori dei manuali
Focus sugli investimenti 2026
- Distribuzione dell'AI a livello aziendale
- Espandere i casi d'uso dell'AI
- Garantire che i processi di AI siano buoni o migliori dei manuali
- Migliorare l'affidabilità dell'AI
- Dare a più utenti l'accesso all'AI
Circa due terzi dei nostri intervistati, in base alle funzioni e ai livelli di preparazione, affermano che dimostrare il ROI non sarà una priorità assoluta entro il 2026. Invece, si concentreranno sull'adozione dell'AI e sullo sviluppo dei casi d'uso.
Questo ha senso. Nonostante la carenza di competenze necessarie, l'adozione dell'AI è la priorità strategica più citata dalle aziende, e gli obiettivi strategici richiedono un'azione immediata per pilotare l'AI e sperimentare soluzioni.
In questa fase pilota, il ROI può essere difficile da quantificare. Ma i leader dell'AI pensano che sia un rischio che vale la pena correre. Se cadi nella trappola di vedere l'AI come un centro di costo, potresti avere difficoltà a raggiungere i concorrenti che hanno una visione più ampia.
Salvo diversa indicazione, le statistiche e le citazioni sono tratte dalla ricerca originale IBM: 98 interviste e 1204 rispondenti a un sondaggio in Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Cina, India, Giappone e Australia, condotto tra marzo e giugno 2024. I ruoli dei rispondenti includono decisori chiave che hanno influenza sulla valutazione o sulla selezione di servizi o soluzioni di AI, principalmente da aziende con più di 1.000 dipendenti (n=1.082), alcune delle quali provenienti dal mercato medio (500–999 dipendenti, n=122). Mix intersettoriale focalizzato su finanza e banche, produzione, retail, energia e servizi di pubblica utilità, settore pubblico e telecomunicazioni.
