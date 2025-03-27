Oltre la metà delle persone intervistate ha descritto ciascuno di questi fattori come un ostacolo all'adozione dell'AI nel 2024:



• Sistemi IT e cloud sottodimensionati o frammentati

• Questioni sulla privacy dei dati, sicurezza, gestione o allineamento dei dati

• Mancanza di competenze e atteggiamenti nella forza lavoro



Ma solo un terzo di queste stesse persone ha previsto che questi stessi problemi saranno ancora un ostacolo nel 2026.



Se fosse vero, sarebbe bellissimo. Ma questi problemi affliggono le aziende da tempo. Come superarli ora?