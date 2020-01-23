Gli strumenti di business intelligence (BI) stanno subendo enormi interruzioni. La potente Integrazione di framework di intelligenza artificiale (AI) come l'elaborazione del linguaggio naturale e gli insight predittivi automatizzati stanno trasformando ciò che la BI può fare per le aziende.
Ecco un'anteprima di ciò che troverai nel report.
Un recente sondaggio globale di IBM ha rilevato che l'implementazione dell'AI tra le grandi imprese è al 45%, mentre è al 29% per le piccole e medie imprese (con meno di 1.000 dipendenti). Si stima inoltre che l'80-90% delle grandi imprese preveda di adottare l'AI nei prossimi due anni.
Le aziende che utilizzano l'AI negli strumenti di BI sono già all'avanguardia. Ad esempio, un'interfaccia in linguaggio naturale permette a qualsiasi utente business di consultare grandi set di dati e ricevere potenti insight in visualizzazioni e linguaggio facili da comprendere. Questa democratizzazione dell'analisi dei dati è solo uno dei modi in cui l'AI nella BI offre un enorme balzo in avanti rispetto agli strumenti di BI tradizionali.
Il report approfondisce anche un altro potente componente dell'AI negli strumenti di BI: la pulizia e la preparazione automatizzate dei dati . Invece di passare ore a modificare i dati dei fogli di calcolo riga per riga o a taggare i contenuti con la revisione manuale, l'AI nel BI svolge il lavoro tedioso di preparare i dati per l'analisi, permettendo alle persone di utilizzare il loro tempo in modo più produttivo. Piuttosto che eliminare il lavoro, l'AI nella BI ti dà i superpoteri e ti permette di concentrarsi sul lavoro in cui puoi veramente aggiungere valore.
Attraverso l'uso di cifre ed esempi utili, The Value of AI-Powered Business Intelligence fa luce sul futuro dell'AI nella BI. Sono inclusi gli insight degli esperti di AI sulle caratteristiche da cercare nella nuova generazione di strumenti di BI, compresi gli insight predittivi. Attraverso questo rapporto, comprenderai come l'AI stia cambiando radicalmente in meglio la disciplina della business intelligence.
Investire in uno strumento BI basato sull'AI dovrebbe essere una scelta ovvia se cerchi insight nei tuoi dati per prendere decisioni aziendali migliori. Assicurati di leggere Il valore della business intelligence basato su AI di Michael Norris per maggiori informazioni.
