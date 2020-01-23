Un recente sondaggio globale di IBM ha rilevato che l'implementazione dell'AI tra le grandi imprese è al 45%, mentre è al 29% per le piccole e medie imprese (con meno di 1.000 dipendenti). Si stima inoltre che l'80-90% delle grandi imprese preveda di adottare l'AI nei prossimi due anni.

Le aziende che utilizzano l'AI negli strumenti di BI sono già all'avanguardia. Ad esempio, un'interfaccia in linguaggio naturale permette a qualsiasi utente business di consultare grandi set di dati e ricevere potenti insight in visualizzazioni e linguaggio facili da comprendere. Questa democratizzazione dell'analisi dei dati è solo uno dei modi in cui l'AI nella BI offre un enorme balzo in avanti rispetto agli strumenti di BI tradizionali.