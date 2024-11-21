I progetti pilota di AI sono divertenti. Ma l'AI su larga scala è un business.

Nel mondo dell'intelligenza artificiale, è facile farsi prendere dall'entusiasmo degli esperimenti su piccola scala. I progetti pilota di AI possono essere entusiasmanti, soprattutto quando si prevede che la tecnologia su cui si basano genererà un valore annuo di 4,4 trilioni di dollari. Una demo di chatbot di successo, uno strumento interno di analisi del curriculum: questi progetti pilota offrono l'opportunità di testare le acque senza impegnarsi (o investire) troppo. Ma anche se questi esperimenti su piccola scala possono sembrare una vittoria, raramente offrono un quadro chiaro del vero valore dell'AI per un'azienda. Quando la novità si esaurisce, i leader aziendali faticano a valutare l'efficacia dell'AI sulla base di questi esperimenti isolati.
Questo è dovuto in gran parte al fatto che un semplice pilota o una prova non possono sbloccare completamente il potenziale dell'AI. È quando si scala, dove l'AI è profondamente radicata nei processi aziendali e tra i dipartimenti, che l'AI mantiene la sua enorme promessa. L'AI aziendale su larga scala è dove emerge il vero valore, dove si trasformano i modelli aziendali, dove l'efficienza aumenta e si creano nuove opportunità di crescita.
Non c'è dubbio che i progetti pilota siano divertenti e che rappresentino un approccio cauto e incrementale all'implementazione dell'AI. Questi progetti offrono all'organizzazione un assaggio di ciò che la tecnologia può fare, magari per migliorare un singolo processo o ottimizzare un piccolo segmento delle operazioni di un'azienda. Spesso questi progetti hanno risultati impressionanti, anche se iperlocalizzati.
Ma i progetti pilota spesso si concentrano su casi d'uso isolati e di portata limitata. Sono progettati per funzionare in un ambiente controllato e gestibile, come automatizzare l'esperienza del cliente per un segmento limitato o applicare AI a un problema specifico come la gestione dell'inventario. Questi studi sono pensati per dimostrare un concetto, non per offrire una soluzione olistica. Non forniscono veri parametri di riferimento per determinare il valore più ampio dell'AI, implementato su larga scala.
L'espansione di AI in un'organizzazione comporta complessità che non possono essere catturate in una sola prova; una serie di soluzioni interdipartimentali a livello di organizzazione, basate su solide basi di Tecnologia, può generare rendimenti esponenziali.
Eppure, un numero sorprendentemente ridotto di aziende si è davvero impegnato a estrarre questo valore, soprattutto in vista dell'emergente landscape dell'AI generativa. Secondo una recente ricerca della società di consulenza McKinsey, solo l'11% delle aziende ha adottato l'AI generativa su larga scala.
Ma quando si parla del potenziale trasformativo dell'intelligenza artificiale, giocare sul sicuro può rappresentare un rischio maggiore rispetto a lanciare cautamente una serie di progetti isolati. Secondo un recente rapporto dell'IBM Institute for Business Value (IBV), il 43% dei CEO prevedeva di accelerare il ritmo della trasformazione digitale con l'AI nel 2024, temendo che senza di essa sarebbero rimasti indietro. Questi CEO si sono resi conto che l'AI è più preziosa quando è profondamente integrata nelle operazioni della loro organizzazione, da un capo all'altro.
L'AI su larga scala è dove è possibile una vera business transformation. Portare questi strumenti fuori dal silo dei progetti una tantum e integrarli in tutta l'organizzazione può fornire un vantaggio strategico significativo. Un'organizzazione che investe nell'architettura fondamentale necessaria per scalare AI non può solo eliminare i punti critici, ma ottenere anche insight basati sui dati sulle proprie operazioni su tutti i fronti.
E la scalabilità, nell'ambiente attuale, può risolvere diversi problemi discreti. Basta guardare i numeri raccolti dall'IBV:
Un singolo progetto pilota non può esprimere questi benefici dell'adozione dell'AI su larga scala, né il costo della formazione dei dipendenti e della costruzione individuale degli strumenti di AI.
L'AI prospera grazie ai dati e la creazione di una base di dati di alta qualità da utilizzare in tutta l'organizzazione aumenta le possibilità di accuratezza, nonché la capacità di costruire rapidamente nuovi strumenti. Inoltre, poiché i modelli AI migliorano nel tempo, è probabile che gli impegni a lungo termine verso l'AI aziendale in tutta l'impresa producano risultati migliori.
Per vedere questi concetti in azione, prendiamo ad esempio i fornitori di servizi di comunicazione (CSP). Il settore delle telecomunicazioni ha adottato precocemente l'AI, e in particolare la tecnologia virtual agent (VAT). È una scelta naturale per i CSP: molti hanno volumi elevati di interazioni diverse con i clienti e il mandato di fornire esperienze del cliente coerenti. La maggior parte di queste aziende monitora attentamente il costo di un'interazione individuale, poiché i clienti individuali possono avere contratti relativamente piccoli.
L'applicazione di VAT a un insieme ristretto di casi d'uso dell'esperienza del cliente ha migliorato le prestazioni di CSP. Secondo un rapporto di Forrester, una grande organizzazione che implementa VAT potrebbe ottenere un risparmio di 5,50 USD per conversazione contenuta. L'IBM Institute for Business Value ha rilevato che l'84% di queste aziende ha raggiunto o superato il proprio ROI dopo l'adozione, e il 97% ha riportato un impatto positivo sulla soddisfazione del cliente. A quanto pare, l'adozione di VAT per l'esperienza del cliente da parte del CSP è stata un progetto pilota di grande successo. Dato quanto siano state redditizie queste iniziative, è sorprendente che non siano state spesso ampliate o scalate.
Ma Vodaphone, un outlier, ha fatto ben più che applicare l'AI a una funzione strettamente definita. Nel 2017, l'azienda ha avviato TOBi, il proprio assistente nel Regno Unito. Sei anni dopo, TOBi gestisce centinaia di migliaia di chiamate al mese ed è diventato una piattaforma di lancio per una serie di integrazioni più profonde. L'azienda ha creato un chatbot complementare che si rivolge a diversi brand e aree geografiche nella voce unificata del brand, per poi distribuirlo su canali come social media e SMS.
Oggi, Vodaphone ha aggiunto chatbot personalizzati per i fornitori e per l'uso in ambienti retail. L'integrazione verticale ha reso più semplice non solo ridurre i costi di ogni interazione, ma anche aggiungere rapidamente il supporto per nuovi canali e prodotti. Questi strumenti multicanale e scalabili, progettati appositamente per svolgere diverse funzioni all'interno dell'azienda, rivelano il divario tra un progetto pilota di AI e un approccio strategico AI-first: il primo può migliorare la produttività, ma il secondo crea strade per una crescita significativa dei profitti.
Considerando i potenziali ritorni del passaggio dai progetti pilota di AI a trasformazioni su larga scala, i leader aziendali devono fare una scelta: creare in modo reattivo strumenti individuali per superare colli di bottiglia e reparti con prestazioni insufficienti, oppure investire proattivamente nell'impalcatura per rendere l'AI un aspetto centrale delle loro operazioni.
È necessario un maggiore sforzo iniziale per addestrare, adattare, implementare e adottare l'AI nelle funzioni aziendali ma, nel panorama attuale, chi non sceglie di adattarsi rimarrà indietro. Già due terzi dei CEO intervistati affermano che i guadagni di produttività derivanti dall'automazione sono così grandi da valere i rischi per rimanere competitivi. Costruire l'architettura fondamentale per integrare l'AI in un'organizzazione è più di un semplice progetto pilota: è un modello di business per il futuro.
