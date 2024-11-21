I progetti pilota di AI sono divertenti. Ma l'AI su larga scala è un business.

Per vedere questi concetti in azione, prendiamo ad esempio i fornitori di servizi di comunicazione (CSP). Il settore delle telecomunicazioni ha adottato precocemente l'AI, e in particolare la tecnologia virtual agent (VAT). È una scelta naturale per i CSP: molti hanno volumi elevati di interazioni diverse con i clienti e il mandato di fornire esperienze del cliente coerenti. La maggior parte di queste aziende monitora attentamente il costo di un'interazione individuale, poiché i clienti individuali possono avere contratti relativamente piccoli.

L'applicazione di VAT a un insieme ristretto di casi d'uso dell'esperienza del cliente ha migliorato le prestazioni di CSP. Secondo un rapporto di Forrester, una grande organizzazione che implementa VAT potrebbe ottenere un risparmio di 5,50 USD per conversazione contenuta. L'IBM Institute for Business Value ha rilevato che l'84% di queste aziende ha raggiunto o superato il proprio ROI dopo l'adozione, e il 97% ha riportato un impatto positivo sulla soddisfazione del cliente. A quanto pare, l'adozione di VAT per l'esperienza del cliente da parte del CSP è stata un progetto pilota di grande successo. Dato quanto siano state redditizie queste iniziative, è sorprendente che non siano state spesso ampliate o scalate.

Ma Vodaphone, un outlier, ha fatto ben più che applicare l'AI a una funzione strettamente definita. Nel 2017, l'azienda ha avviato TOBi, il proprio assistente nel Regno Unito. Sei anni dopo, TOBi gestisce centinaia di migliaia di chiamate al mese ed è diventato una piattaforma di lancio per una serie di integrazioni più profonde. L'azienda ha creato un chatbot complementare che si rivolge a diversi brand e aree geografiche nella voce unificata del brand, per poi distribuirlo su canali come social media e SMS.

Oggi, Vodaphone ha aggiunto chatbot personalizzati per i fornitori e per l'uso in ambienti retail. L'integrazione verticale ha reso più semplice non solo ridurre i costi di ogni interazione, ma anche aggiungere rapidamente il supporto per nuovi canali e prodotti. Questi strumenti multicanale e scalabili, progettati appositamente per svolgere diverse funzioni all'interno dell'azienda, rivelano il divario tra un progetto pilota di AI e un approccio strategico AI-first: il primo può migliorare la produttività, ma il secondo crea strade per una crescita significativa dei profitti.