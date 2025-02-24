Con l'evoluzione dell'intelligenza artificiale (AI), la storia d'amore tra Hollywood e i robot continua. Uno degli ultimi film del genere basato sull'AI, "The Wild Robot", basato sull'omonimo libro bestseller, è stato nominato per un Oscar quest'anno.
È la rara rappresentazione cinematografica di una macchina "buona", che sviluppa un'empatia simile a quella umana e si prende cura di altri esseri viventi.
Gli spettatori potrebbero avere maggiore familiarità con i film che parlano di AI attraverso trame più cupe. In "Subservience", "M3gan", "Ex Machina" e nel classico di Stanley Kubrick "2001: Odissea nello spazio", i cattivi con tecnologia AI attaccano noi umani uno a uno. In "Io, Robot" e in franchise di successo come "Terminator" e "Matrix", i sistemi intelligenti perseguono la nostra schiavitù collettiva o la nostra estinzione.
Ma questi temi, sebbene interessanti, potrebbero minare l'alfabetizzazione AI.
Phaedra Boinodiris, Global Leader for Trustworthy AI presso IBM® Consulting, afferma che i registi si sono concentrati principalmente su problemi implausibili che distogliono l'attenzione dalle questioni reali dell'AI.
La gente potrebbe avere "la percezione che solo Skynet e HAL possano causare danni", ha detto, riferendosi agli antagonisti di "Terminator" e "2001: Odissea nello spazio".
I sistemi in questi e altri film rappresentano l'intelligenza artificiale generale (AGI): ipotetici sistemi AI che possono rivaleggiare o superare le capacità cognitive degli esseri umani. La fissazione del pubblico per questi film di fantascienza "potrebbe finire per esacerbare questa mancanza di comprensione dei rischi reali dell'AI in questo momento".
Questi rischi reali includono output distorti e altrimenti dannosi che sono stati accusati di danni sostanziali agli esseri umani. Nonostante gli sforzi degli esperti di etica e degli sviluppatori, tali questioni si stanno rivelando complesse e fonte di confusione.
Uno studio, ad esempio, ha rilevato che anche quando i modelli di AI generativa mostrano una distorsione razziale meno dichiarata, mostrano una maggiore distorsione razziale segreta. Tuttavia, sarebbe più facile prevenire il tipo di crisi esistenziali immaginate nei film di fantascienza.
Le soluzioni del mondo reale che forniscono barriere di protezione per i modelli AI di oggi potrebbero efficacemente sedare le ribellioni delle macchine di alcuni dei migliori film di Hollywood prima ancora che gli spettatori tocchino i popcorn.
Diamo un'occhiata più da vicino.
Porgendo le nostre scuse a James Cameron, è importante notare che per evitare le visioni dei registi di un'apocalisse dell'AI non è necessario un guerriero armato. Ingegneri e programmatori possono portare a termine il lavoro con strumenti e strategie piuttosto comuni come:
La tecnologia alimentata da GPS che attualmente limita il movimento degli scooter motorizzati in alcune città potrebbe anche aiutare a controllare le capacità di viaggio dei robot AI. Il geofencing crea confini virtuali che i dispositivi dotati di GPS o RFID non possono attraversare.
In film come "Ex Machina" e "Subservience", il geofencing avrebbe potuto impedire efficacemente a robot umanoidi malintenzionati (interpretati da Alicia Vikander e Megan Fox) di lasciare le loro rispettive case e sventare alcuni dei loro piani pericolosi.
Ben Gelman, senior data scientist presso la società di cybersecurity Sophos, spiega che i robot non potrebbero superare i limiti di geofencing perché la tecnologia è basata su hardware. "L'AI non può scrivere un programma per computer che cambi una scheda di circuiti integrati," dice Gelman. "Molti film sui robot risultano quasi banali se si utilizza semplicemente il geofencing moderno".
In genere è una cattiva idea avvicinarsi a un robot assassino, che si tratti di armi da fuoco ("Terminator"), veleno ("M3gan") o potenti appendici metalliche ("Io, Robot"). Ma se queste macchine potessero essere fermate a distanza?
Qui entrano in scena i kill switch remoti.
"Se un'auto Tesla inizia a guidare in una determinata direzione, Tesla può prendere il controllo da remoto e fermarla", osserva Shobhit Varshney, VP e Senior Partner di IBM Consulting, focalizzato sull'AI. La stessa tecnologia utilizzata per disattivare a distanza i veicoli elettrici potrebbe essere applicata anche ai robot impazziti, dice Varshney.
Negli scenari cinematografici in cui i robot cercano attivamente di impedire al protagonista di accedere a un pulsante di "spegnimento" locale, le funzionalità di disattivazione da remoto si rivelerebbero particolarmente utili. "L'interruttore di spegnimento deve essere facile da raggiungere [per gli umani], e deve garantire che siano gli esseri umani ad avere il controllo, non l'AI".
Un punto comune della trama nei film sulle catastrofi dell'AI è che le macchine malvagie hanno una capacità illimitata di eseguire codici e di accedere a varie risorse in rete.
Tuttavia, in realtà, esistono diversi approcci per garantire che i modelli AI possano fare attività limitate. Ad esempio, gli script di programmazione fissi e non basati sull'AI possono impedire all'AI di chiamare funzioni che non sono in una lista preapprovata.
In alternativa, un sistema di AI potrebbe funzionare su hardware dedicato o separato che non può accedere ai sistemi esterni. Quindi, anche se non ha limiti nell'esecuzione del codice, non può assumere il controllo di altri sistemi.
Queste misure di sicurezza avrebbero potuto impedire a Skynet, ad esempio, di assumere il controllo degli arsenali nucleari in "Terminator". "Non ci sono connessioni in uscita, quindi se si disattivano questi sistemi fisici, l'AI si spegne", afferma Gelman.
Sempre più spesso, per monitorare e governare i sistemi AI è necessario utilizzare altri sistemi AI. I modelli di classificazione possono rilevare e rimuovere discorsi d'odio, linguaggio offensivo e parolacce dal testo di input e output di un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM). Gli LLM possono essere utilizzati per verificare che l'output di un altro LLM sia conforme alle regole delineate per quel sistema.
Tali protocolli di verifica avrebbero potuto impedire gran parte della violenza nei film incentrati sull'AI, dal fermare la furia omicida di HAL in "2001: Odissea nello spazio" all'ostacolare la campagna di Skynet per eliminare l'umanità.
Forse il caso d'uso più evidente del processo di verifica si trova in "Io, robot", dove i robot sono apparentemente programmati per seguire le Tre Leggi della Robotica di Isaac Asimov, il vero autore.
Le leggi dovrebbero prevenire la violenza nei confronti degli esseri umani, ma nel film, VIKI, il leader dell'esercito di robot malvagi, reinterpreta le leggi e dichiara: "Per proteggere l'umanità, alcuni esseri umani devono essere sacrificati". Con una verifica adeguata, dice Gelman, le decisioni di VIKI "avrebbero potuto essere facilmente classificate e prevenute".
L'allineamento dell'AI è il processo di codifica dei valori e degli obiettivi umani nei modelli AI. In termini pratici, è una salvaguardia incorporata per impedire ai sistemi intelligenti di adottare misure non etiche o pericolose per raggiungere un obiettivo, come la decisione di HAL di uccidere astronauti per assicurarsi che l'astronave raggiungesse la destinazione prevista.
È importante notare che, allo stato attuale, i processi di allineamento dell'AI non sono infallibili. "Le reti neurali sono piuttosto scarse nell'applicare regole astratte a situazioni e scenari specifici", spiega Jacek Krywko, scrittore associato del sito di notizie e analisi tecnologiche Ars Technica.
La buona notizia è che su questo fronte si stanno facendo progressi. Ad esempio, i ricercatori della Stanford University e di Meta hanno creato una banca dati di conoscenze progettata per "fondare un ragionamento normativo flessibile" per i sistemi AI.1
La banca dati delle conoscenze è composta da oltre 150.000 norme situazionali: ad esempio, un cliente che beve un caffè in un bar è nella norma, mentre un bambino che beve un caffè in classe non lo è.
Con un po' di fortuna, se l'intelligenza artificiale reale raggiungesse mai il livello di HAL, VIKI e delle altre AGI che vediamo nei film, i processi di allineamento dell'AI dovrebbero essere abbastanza avanzati da tenere il passo.
Concentrare lo sviluppo dell'AI nelle mani di poche entità può sollevare importanti preoccupazioni etiche.
"Lo sviluppo dell'AI non può essere controllato da pochi attori, soprattutto quando alcuni potrebbero non condividere valori fondamentali come la protezione dei dati aziendali, la privacy e la trasparenza", ha scritto il CEO di IBM Arvind Krishna in una recente rubrica su Fortune.2
"La risposta non è limitare il progresso, ma garantire che l'AI sia costruita da un'ampia coalizione di università, aziende, laboratori di ricerca e organizzazioni della società civile".
Nel regno della fantascienza, una simile decentralizzazione nello sviluppo dell'AI avrebbe potuto aiutare a prevenire la portata dei danni causati da orde di robot cattivi nei film "Terminator" e "Io, robot". Varshney, di IBM Consulting, osserva che l'AI creata da entità diverse probabilmente subirebbe processi di allineamento moderni differenti.
Se i robot di un'azienda andassero fuori controllo, quelli prodotti da altre entità non seguirebbero automaticamente l'esempio. "Non tutti vengono corrotti. C'è meno collusione", afferma Varshney.
Inoltre, in tali scenari, i robot non corrotti potrebbero difendersi da quelli corrotti, quindi "non è possibile che i robot di una sola azienda siano così potenti da superare il governo", afferma Varshney.
Alcuni film che parlano di AI sono più realistici di altri. Il film del 2013 "Lei", che racconta la relazione romantica di un uomo con un chatbot avanzato, si è rivelato profetico.
Negli ultimi anni sono stati documentati diversi casi di persone che hanno stretto legami romantici con i chatbot, anche se non sono così avanzati come il personaggio di Scarlett Johansson "Lei".
Il film sollevava dubbi sulla desiderabilità di un legame emotivo tra gli esseri umani e l'AI. Anni dopo, i ricercatori del MIT hanno affrontato l'argomento. In uno studio del 2024, hanno concluso che alcuni utilizzi dei chatbot erano associati a un aumento della fiducia degli utenti, ma altri aumentavano il rischio di isolamento.
I ricercatori hanno suggerito che è utile sviluppare approcci alla compagnia dell'AI "che completino, piuttosto che sostituire, le connessioni umane".3 Resta però da vedere se questa raccomandazione avrà seguito.
Almeno un film che parla di AI ha avuto un impatto significativo sulle pratiche tecnologiche reali. "WarGames", uscito nel 1983, racconta la storia di un adolescente che rischia di scatenare una guerra mondiale dopo avere inavvertitamente avuto l'accesso a una simulazione di guerra nucleare controllata da un supercomputer.
Il film convinse l'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan a dare il via alle iniziative che portarono alla National Policy on Telecommunications and Automated Information Systems Security, o NSSD-145, una direttiva ampia sulla cybersecurity volta a proteggere le reti governative sensibili.
Tuttavia, l'importanza del film va oltre il suo impatto sulla politica di cybersecurity, afferma Boinodiris di IBM. Il film solleva domande filosofiche sul design dell'AI a cui noi, come società, stiamo ancora cercando di rispondere.
Ad esempio, quando l'argomento è la guerra, cosa dovrebbe considerare come "vittoria" un sistema AI? La parte vittoriosa ha riportato meno morti? La distruzione ambientale deve essere presa in considerazione nella decisione? E per quanto riguarda il danno reputazionale?
"Quando si sviluppano modelli di questa natura per prendere una decisione, tutti questi diversi tipi di esperti del settore tra cui filosofi, storici e psicologi devono collaborare per poter sviluppare questi modelli in un modo che rifletta il nostro intento", afferma Boinodiris.
Sono sfide come queste, sostiene, che meritano maggiore attenzione rispetto alle mischie tra robot umanoidi così spesso rappresentate sullo schermo. Nel mitigare le reali conseguenze indesiderate dell'AI, "siamo all'inizio di questo viaggio", afferma Boinodiris. "Abbiamo ancora molta, molta strada da fare".
