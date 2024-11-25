Tag
Artificial Intelligence

L'AI sta guidando l'innovazione sui mainframe nel settore pubblico

Inquadratura lungo un corridoio di mainframe con una luce rosa brillante alla fine

Sessant'anni dopo che IBM® System/360 ha introdotto la prima famiglia di mainframe, questi computer restano molto richiesti. Secondo uno studio recente, solo negli Stati Uniti l'89% dei governi statali si affida ancora in qualche modo ai mainframe.

L'IBM Institute for Business Value, in collaborazione con Oxford Economics, ha intervistato 2.551 dirigenti IT globali per comprendere come i mainframe vengano utilizzati nell'attuale era dell'intelligenza artificiale (AI) e del cloud ibrido. Questo gruppo comprendeva 255 responsabili IT governativi.

I risultati evidenziano il ruolo fondamentale del mainframe nell'avanzare dell'innovazione nell'AI, supportando strategie di cloud ibrido e guidando la trasformazione digitale nel settore pubblico, dove sicurezza, affidabilità e scalabilità sono essenziali.

Mainframe: promuovere l'innovazione e i servizi essenziali

Molte agenzie governative a livello locale, statale e nazionale, negli Stati Uniti e in altri Paesi, continuano a fare affidamento sui mainframe per gestire vari servizi essenziali. Questi servizi includono sistemi fiscali, immatricolazioni di veicoli e programmi di beneficio. Con la loro impareggiabile capacità di elaborare grandi quantità di dati in modo rapido, affidabile e sicuro, i mainframe hanno dimostrato la loro vitalità e sono la chiave per sbloccare il pieno potenziale dell'innovazione basata sui dati.

Questo è particolarmente vero per i sistemi che utilizzano Linux open source con cloud ibrido e workload di AI che richiedono alti livelli di resilienza e flessibilità che permettono innovazione sul mainframe.

Con la quarta generazione di IBM® LinuxONE, abbiamo introdotto diverse tecnologie. Questi includono il Security and Compliance Center, che semplifica la preparazione agli audit, algoritmi quantum-safe per aiutare a proteggere i dati nell'era post-quantica e Integrated Accelerator for AI inferencing sul processore IBM® Telum, progettato per rendere più pratica l'AI nelle transazioni.

Il ruolo strategico dei mainframe nella trasformazione digitale del governo

In un nuovo studio, il 90% dei responsabili IT del governo intervistati a livello globale concorda sul fatto che le applicazioni basate su mainframe continuano a svolgere un ruolo importante nel percorso di trasformazione digitale dell'organizzazione. Lo studio rivela inoltre che i leader IT del settore pubblico considerano il mainframe una piattaforma preziosa per distribuire l'AI aziendale. Li usano per stimolare l'innovazione, migliorare la cybersecurity, ottimizzare le operazioni e modernizzare le applicazioni. Questa prospettiva è ulteriormente supportata da statistiche convincenti tratte dallo studio:

  • Il 93% dei leader IT globali intervistati nel governo afferma che incorporare l'AI nelle transazioni mainframe è importante, rispetto all'84% in tutti i settori.
  • L'80% dei leader IT governativi globali intervistati concorda sul fatto che il mainframe sia essenziale per abilitare l'innovazione basata sull'AI e la creazione di valore.
  • L'81% dei leader IT di governo intervistati afferma che i mainframe eguagliano o superano il cloud computing in termini di costo totale di proprietà.

Applicando direttamente l'AI ai workload transazionali sul mainframe, le organizzazioni governative possono scoprire nuovi insight, aumentare la produttività della forza lavoro e massimizzare il valore dei loro sistemi centrali, portando infine a risultati aziendali significativi.

Il ruolo dei mainframe nelle Strategie di hybrid cloud

I mainframe svolgono anche un ruolo fondamentale nelle strategie di successo di hybrid cloud, consentendo alle organizzazioni di implementare i workload delle applicazioni negli ambienti informatici più adatti. L'84% dei leader IT di governo intervistati concorda con questo approccio, affermando che è importante che i mainframe si integrino facilmente con altre tecnologie.

Con l'avanzare dell'era del cloud ibrido e dell'AI, la forza di resistenza del mainframe è più evidente che mai. Il suo ruolo come asset strategico nel garantire sicurezza, privacy dei dati ed efficienza operativa lo rende indispensabile per le agenzie governative che cercano di modernizzare e fornire nuovi servizi gestendo al contempo i costi.

Adottando strategie di modernizzazione che sfruttano i punti di forza del mainframe, le organizzazioni del settore pubblico possono accelerare i loro percorsi di trasformazione digitale e sbloccare nuove opportunità di crescita e innovazione.

Scopri come i mainframe moderni possano elevare la tua strategia di cloud ibrido, contribuendo a garantire sicurezza, efficienza e innovazione. 

Leggi lo studio completo qui.
