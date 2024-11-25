L'AI sta guidando l'innovazione sui mainframe nel settore pubblico

Sessant'anni dopo che IBM® System/360 ha introdotto la prima famiglia di mainframe, questi computer restano molto richiesti. Secondo uno studio recente, solo negli Stati Uniti l'89% dei governi statali si affida ancora in qualche modo ai mainframe.
L'IBM Institute for Business Value, in collaborazione con Oxford Economics, ha intervistato 2.551 dirigenti IT globali per comprendere come i mainframe vengano utilizzati nell'attuale era dell'intelligenza artificiale (AI) e del cloud ibrido. Questo gruppo comprendeva 255 responsabili IT governativi.
I risultati evidenziano il ruolo fondamentale del mainframe nell'avanzare dell'innovazione nell'AI, supportando strategie di cloud ibrido e guidando la trasformazione digitale nel settore pubblico, dove sicurezza, affidabilità e scalabilità sono essenziali.
Molte agenzie governative a livello locale, statale e nazionale, negli Stati Uniti e in altri Paesi, continuano a fare affidamento sui mainframe per gestire vari servizi essenziali. Questi servizi includono sistemi fiscali, immatricolazioni di veicoli e programmi di beneficio. Con la loro impareggiabile capacità di elaborare grandi quantità di dati in modo rapido, affidabile e sicuro, i mainframe hanno dimostrato la loro vitalità e sono la chiave per sbloccare il pieno potenziale dell'innovazione basata sui dati.
Questo è particolarmente vero per i sistemi che utilizzano Linux open source con cloud ibrido e workload di AI che richiedono alti livelli di resilienza e flessibilità che permettono innovazione sul mainframe.
Con la quarta generazione di IBM® LinuxONE, abbiamo introdotto diverse tecnologie. Questi includono il Security and Compliance Center, che semplifica la preparazione agli audit, algoritmi quantum-safe per aiutare a proteggere i dati nell'era post-quantica e Integrated Accelerator for AI inferencing sul processore IBM® Telum, progettato per rendere più pratica l'AI nelle transazioni.
In un nuovo studio, il 90% dei responsabili IT del governo intervistati a livello globale concorda sul fatto che le applicazioni basate su mainframe continuano a svolgere un ruolo importante nel percorso di trasformazione digitale dell'organizzazione. Lo studio rivela inoltre che i leader IT del settore pubblico considerano il mainframe una piattaforma preziosa per distribuire l'AI aziendale. Li usano per stimolare l'innovazione, migliorare la cybersecurity, ottimizzare le operazioni e modernizzare le applicazioni. Questa prospettiva è ulteriormente supportata da statistiche convincenti tratte dallo studio:
Applicando direttamente l'AI ai workload transazionali sul mainframe, le organizzazioni governative possono scoprire nuovi insight, aumentare la produttività della forza lavoro e massimizzare il valore dei loro sistemi centrali, portando infine a risultati aziendali significativi.
I mainframe svolgono anche un ruolo fondamentale nelle strategie di successo di hybrid cloud, consentendo alle organizzazioni di implementare i workload delle applicazioni negli ambienti informatici più adatti. L'84% dei leader IT di governo intervistati concorda con questo approccio, affermando che è importante che i mainframe si integrino facilmente con altre tecnologie.
Con l'avanzare dell'era del cloud ibrido e dell'AI, la forza di resistenza del mainframe è più evidente che mai. Il suo ruolo come asset strategico nel garantire sicurezza, privacy dei dati ed efficienza operativa lo rende indispensabile per le agenzie governative che cercano di modernizzare e fornire nuovi servizi gestendo al contempo i costi.
Adottando strategie di modernizzazione che sfruttano i punti di forza del mainframe, le organizzazioni del settore pubblico possono accelerare i loro percorsi di trasformazione digitale e sbloccare nuove opportunità di crescita e innovazione.
