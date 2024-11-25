L'AI sta guidando l'innovazione sui mainframe nel settore pubblico

Molte agenzie governative a livello locale, statale e nazionale, negli Stati Uniti e in altri Paesi, continuano a fare affidamento sui mainframe per gestire vari servizi essenziali. Questi servizi includono sistemi fiscali, immatricolazioni di veicoli e programmi di beneficio. Con la loro impareggiabile capacità di elaborare grandi quantità di dati in modo rapido, affidabile e sicuro, i mainframe hanno dimostrato la loro vitalità e sono la chiave per sbloccare il pieno potenziale dell'innovazione basata sui dati.

Questo è particolarmente vero per i sistemi che utilizzano Linux open source con cloud ibrido e workload di AI che richiedono alti livelli di resilienza e flessibilità che permettono innovazione sul mainframe.

Con la quarta generazione di IBM® LinuxONE, abbiamo introdotto diverse tecnologie. Questi includono il Security and Compliance Center, che semplifica la preparazione agli audit, algoritmi quantum-safe per aiutare a proteggere i dati nell'era post-quantica e Integrated Accelerator for AI inferencing sul processore IBM® Telum, progettato per rendere più pratica l'AI nelle transazioni.