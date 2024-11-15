Nonostante i promettenti case study, esiste ancora una serie di rischi associati agli strumenti di AI generativa. Tra questi rientrano questioni in sospeso relative ad accuratezza, trasparenza, correttezza, privacy e violazione della proprietà intellettuale.

Le storie generate dall'AI hanno suscitato grandi polemiche non solo perché sono scritte male, ma anche perché contengono plagi e inesattezze fattuali. Man mano che sempre più motori di ricerca utilizzano i riepiloghi dell'AI, si teme che queste caratteristiche diano l'impressione di autorità includendo collegamenti a fonti false. Ma possono estrapolare i fatti dal contesto e diffondere disinformazione31. E a seconda della fonte dei loro dati di addestramento, i modelli AI potrebbero amplificare i bias esistenti.

Anche se è facile puntare il dito contro chatbot come ChatGPT, il Reuters Institute 6 ha osservato che le organizzazioni giornalistiche non possono facilmente aggirare questo problema. Lo sviluppo interno di modelli proprietari è impegnativo. Anche le redazioni più grandi potrebbero non avere un archivio abbastanza grande da fornire tutti i dati per l'addestramento di cui un LLM potrebbe aver bisogno.

La soluzione migliore sarebbe mettere a punto o prompt tune i modelli esistenti, ma questi metodi possono comportare problemi riguardo a sicurezza, stabilità e interpretabilità.

Nonostante le prodezze impressionanti che l'AI generativa può compiere, alla fine mancano di una comprensione coerente del mondo32. Di conseguenza, l'AI non può verificare la qualità delle fonti e a volte può essere ingannata. Ad esempio, Wired33 ha scoperto che i prodotti di intelligenza artificiale di Google, Microsoft e Perplexity hanno fornito risposte di AI basate su una scienza della razza ampiamente confutata, e questo perché mancano informazioni di alta qualità sul web. Inoltre, i modelli AI possono avere allucinazioni e stanno ancora imparando a veicolare l'incertezza.

In precedenza, le pubblicazioni rendevano noti i loro dati e il loro codice insieme a lavori prodotti tramite machine learning o AI. Ora c'è una richiesta ancora maggiore di responsabilità e attendibilità algoritmica: i destinatari vogliono sapere quando i contenuti sono prodotti dall'AI34. Anche in questo caso, alcuni primi studi hanno dimostrato che il destinatario tende a fidarsi meno dei contenuti giornalistici quando sono contrassegnati come generati dall'AI.

Il giornalismo si basa su un rapporto tra scrittore e lettore. Mantenere la fiducia è fondamentale. E poiché l'AI viene sempre più utilizzata a diversi livelli di produzione di notizie, le aziende del settore dei media stanno cercando di essere il più trasparenti possibile nelle loro informazioni.

In una guida pubblicata dal New York Times35 nel maggio 2024, i suoi redattori hanno affermato che l'AI generativa sarà utilizzata come strumento al servizio della loro missione di scoprire la verità e aiutare più persone a comprendere il mondo. La tecnologia viene utilizzata con guida e revisione umane e i redattori spiegano come è stato creato il lavoro e le misure adottate per mitigare rischi, pregiudizi e imprecisioni.

"La relazione tra un giornalista e l'AI non è diversa dal processo di sviluppo delle fonti o di coltivazione degli informatori", come afferma la Columbia Journalism Review36. "Come le fonti umane, le intelligenze artificiali possono essere consapevoli, ma non sono esenti da soggettività nella loro progettazione: devono anche essere contestualizzate e qualificate."

C'è una tendenza verso una maggiore trasparenza nei sistemi AI in vari settori. Tuttavia, le aziende stanno ancora negoziando i compromessi tra codice sorgente più open e sicurezza.