Non c'è dubbio che alcuni dirigenti dei settori dei media abbiano guardato con ansia all'intelligenza artificiale (AI). Ma una redazione senza strumenti di AI nel futuro è altamente improbabile.
Secondo Nieman Lab1, le principali redazioni di tutto il paese hanno progettato nuovi ruoli e iniziative su come sviluppare e utilizzare strumenti e processi di AI mantenendo gli standard etici e editoriali.
Editori di notizie come il New York Times, l'Associated Press, il Washington Post, l'ESPN e Semafor sono già stati aperti a investire in iniziative per esplorare come la tecnologia AI possa essere utilizzata accanto ai giornalisti umani.
Questo articolo analizzerà il modo in cui l'AI viene utilizzata nel giornalismo, il modo in cui le testate più importanti stanno pensando alla loro strategia di AI e ciò che gli analisti dei settori ritengono possa essere in arrivo per il futuro del giornalismo.
Newsletter di settore
Ricevi insight selezionati sulle notizie più importanti e interessanti sull'AI. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Prima che l'AI generativa diventasse popolare, le organizzazioni giornalistiche utilizzavano già il machine learning e qualche forma di tecnologia AI per assisterle nel monitoraggio dei social2, nella gestione dei grandi set di dati usati nelle notizie3 e nell'organizzazione dei workflow tecnici4 per i prodotti digitali.
I giornalisti hanno tratto vantaggio dai servizi di trascrizione basati sull'elaborazione del linguaggio naturale come Otter e Trint. Le organizzazioni giornalistiche hanno utilizzato gli algoritmi di AI di piattaforme come CrowdTangle e ChartBeat per analizzare il destinatario e tracciare gli argomenti di tendenza sui social media.
Primi esperimenti come l'app di notizie basatasu AI Artifact 5, hanno anticipato alcuni dei modi in cui l'AI potrebbe rendere le notizie più divertenti, con caratteristiche come il riassunto delle notizie nello stile della generazione Z.
Spesso questi strumenti hanno permesso ai giornalisti di scalare il proprio reportage, ridurre il lavoro inutile e decifrare relazioni o schemi all'interno dei dati che raccogliono da più fonti.
La novità introdotta dall'AI generativa è la sua capacità di produrre contenuti quali testi scritti, audio, video e immagini. In alcuni casi d'uso, l'AI generativa può aiutare redattori e reporter a tradurre e trasformare le loro storie per diversi canali di distribuzione. Tuttavia, la tecnologia può anche essere dirottata da malintenzionati per produrre disinformazione e deepfake, rendendo più difficile il lavoro dei giornalisti.
La tecnologia AI ha raggiunto un punto di svolta; i settori stanno andando oltre l'hype e stanno lavorando per capire praticamente cosa l'AI può e non può fare. Ma per stare al passo con l'innovazione e il cambiamento, le aziende devono sperimentare diversi modi di utilizzare l'AI. Lo stesso vale anche per le redazioni.
Gli analisti dei settori dei media prevedono che l'AI generativa possa alleviare alcune delle attività più noiose nelle redazioni6. Questi includono compiti come tag, categorizzazione, aggiunta di metadati, suggerimenti di titoli e SEO, correzione di testi, organizzazione di ricerche, elaborazione dei permessi e moderazione deicommenti.
AI generativa potrebbe essere utile anche per compiti linguistici che non richiedono di introdurre nuove informazioni non già presenti nel documento su cui sta lavorando, suggerisce un rapporto 6 del Reuters Institute. Questi includono il riepilogo, la traduzione, la semplificazione, la riscrittura in diversi stili e l'estrazione di testi per social media, newsletter e script.
Iniziative come il progetto JournalismAI del think tank giornalistico Polis della London School of Economics (LSE) hanno raccolto case study8 su come l'AI viene distribuita nelle redazioni di tutto il mondo. Ecco alcuni modi in cui il settore delle notizie sta già utilizzando l'AI:
Raccolta di notizie
Produzione di notizie
Coinvolgimento del pubblico
Importanti pubblicazioni come AP, Bloomberg e Reuters hanno già utilizzato computer e un certo grado di automazione per cercare notizie in tutto il mondo.
Ad esempio, Bloomberg ha creato i propri modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)9 addestrati su documenti finanziari resi accurati e sui dati di Bloomberg Terminal. Ha affermato che questo modello migliora le attività di elaborazione del linguaggio naturale, come l'analisi del sentiment, il named entity recognition e la classificazione delle notizie relative ai termini finanziari.
Semafor, invece, ha collaborato con Microsoft e OpenAI per costruire un “feed di notizie d'ultima ora da più fonti”10 basato su AI chiamato Signals. Questo strumento di AI è focalizzato sulla ricerca e aiuta i giornalisti di Semafor a cercare fonti di notizie in diverse lingue provenienti da tutto il mondo. In ultima analisi, i redattori umani valutano e verificano le fonti, scrivono riassunti e citano le informazioni originali tramite link pertinenti.
AP utilizza l'AI11 per automatizzare determinate storie sugli utili aziendali sintetizzando informazioni provenienti da comunicati stampa, rapporti di analisti e prestazioni azionarie. Questa funzionalità permette ai reporter di concentrarsi su reportage più approfonditi. Inoltre, in AP stanno sperimentando l'uso dell'AI per rilevare le ultime notizie dagli avvisi sui social media. Sia il Financial Times12 che il Wall Street Journal13 stanno lavorando su modelli AI che possono prevedere argomenti di tendenza per informare i giornalisti di potenziali storie e individuare lacune nella copertura14.
L'AI può anche far emergere ricerche rilevanti come punto di partenza per un reportage investigativo. I modelli linguistici AI possono aiutare i giornalisti a individuare le sezioni di interesse15 tra una miriade di documenti, indipendentemente dal formato. Per le pubblicazioni locali di vigilanza, l'AI può anche identificare anomalie nei rapporti di audit del governo per far emergere piste per i suoi reporter16. L'AI può anche elaborare grandi set di dati provenienti dai registri finanziari delle campagne, dalla legislazione statale, dalle denunce civili, dai bilanci comunali e riassumere il contenuto di tali documenti per aiutarei giornalisti17. Un giornale locale in Norvegia, iTromsø's, ha persino progettato un proprio strumento basato su AI per estrarre dati dagli archivi municipali, classificare i documenti in base alla rilevanza ed estrarre informazioni chiave che potrebbero diventare piste per le storie.
Gli strumenti basati sull'AI possono anche prendere e organizzare appunti da conferenze locali o riunioni del consiglio comunale, esaminare suggerimenti e creare trascrizioni di video registrati. Molte redazioni stanno utilizzando software di AI speech to text per la trascrizione e la traduzione.
Reuters ha scoperto che i18 punti salienti e riassunti dell'AI rendono più facile per i giornalisti cercare tra i video archiviati persone e momenti chiave. Anche i video AI sono diventati utili nel reportage sportivo. ESPN utilizza l'AI per identificare i momenti salienti delle clip e generate riepiloghi su larga scala19.
Esiste una suite di strumenti AI che possono aiutare i giornalisti a correggere le bozze, a stilare i titoli e a elaborare le scalette. In un post del 20 ottobre, il New York Times ha dichiarato che non usa AI per scrivere articoli. Tuttavia, lo usano per selezionare i dati utilizzati per il giornalismo investigativo, creare versioni audio dei loro articoli e offrire raccomandazioni per articoli. A volte possono utilizzare l'AI generativa per redigere potenziali titoli, riassunti di articoli e prime traduzioni delle loro storie dall'inglese allo spagnolo. Tutto questo viene fatto sotto supervisione umana e viene sottoposto a modifiche prima della pubblicazione.
The Washington Post ha collaborato con la società di software di text to speech Eleven Labs per offrire audio generati dall'AI da accompagnare ad alcune delle sue newsletter21. Questo audio può essere aggiunto a una playlist nell'app di The Post, insieme ad altre offerte come episodi di podcast e articoli audio-first.
La BBC ha già sperimentato strumenti automatici22 che potrebbero proporre un "montaggio preliminare" dei loro programmi video e audio.
Le applicazioni NLP, come lo strumento automatizzato di fact-checking di Newtral e FactStream del Duke Reporter's Lab, possono aiutare a identificare affermazioni che necessitano di verifica. E gli editori sembrano approvare in generale la correzione di bozze e il copyediting assistiti dall'AI.
Strumenti AI per rilevare deepfake sono in fase di test e sviluppo. Tuttavia, gli esperti avvertono23 che devono servire solo come punto di partenza di un processo di verifica.
Mentre le pubblicazioni competono per attirare l'attenzione, i riassunti dell'AI promettono di attirare lettori. Nei primi test, ha aumentato il numero di lettori di un'emittente pubblica in Norvegia24 e di un quotidiano in Sudafrica25. Un piccolo giornale svedese ha scoperto che includere riassunti AI aumentava il tempo che i lettori dedicavano a un articolo26.
La caratteristica di riepilogo AI può anche essere presentata ai lettori sotto forma di chatbot. Ad esempio, il Washington Post ha un ai chatbot addestrato su articoli d'archivio che può rispondere alle domande dei lettori sulla scienza del clima. Il Post ha progettato lo strumento con gli ingegneri del Virginia Tech27. L'AI utilizza la retrieval-augmented generation (RAG) ed è addestrata sugli archivi di The Post. Genera un riassunto basato sulle informazioni che estrae dagli articoli dell'archivio. Il modello indicherà anche se non dispone di informazioni sufficienti per rispondere alla domanda di un lettore. Inoltre, elenca gli articoli a cui fa riferimento e invita i lettori a consultarli per la verifica.
Il Financial Times ha distribuito un chatbot simile con l'aiuto di Anthropic che risponde alle domande degli abbonati su eventi recenti e su argomenti più ampi. Il chatbot è in fase di beta-test, ma quando giornalisti di The Verge lo hanno testato all'inizio del 2024, hanno scoperto che le sue risposte contenevano incongruenze28. Uno studio di JournalismAI29 ha rilevato che questi strumenti faticavano a riassumere articoli più lunghi, specialmente quelli più creativi che semplici.
Al di fuori dei compiti esclusivamente linguistici, l'AI può aiutare a coinvolgere i lettori gestendo paywall dinamici30 per aumentare abbonamenti e fidelizzazione. L'AI può anche utilizzare i comportamenti, le abitudini e i viaggi dei lettori per consigliare contenuti e personalizzare le esperienze degli utenti. Una buona cura AI potrebbe spingere le persone a diventare più informate, facendole arrivare alle storie che potrebbero piacere e a quelle che normalmente non leggerebbero.
Nonostante i promettenti case study, esiste ancora una serie di rischi associati agli strumenti di AI generativa. Tra questi rientrano questioni in sospeso relative ad accuratezza, trasparenza, correttezza, privacy e violazione della proprietà intellettuale.
Le storie generate dall'AI hanno suscitato grandi polemiche non solo perché sono scritte male, ma anche perché contengono plagi e inesattezze fattuali. Man mano che sempre più motori di ricerca utilizzano i riepiloghi dell'AI, si teme che queste caratteristiche diano l'impressione di autorità includendo collegamenti a fonti false. Ma possono estrapolare i fatti dal contesto e diffondere disinformazione31. E a seconda della fonte dei loro dati di addestramento, i modelli AI potrebbero amplificare i bias esistenti.
Anche se è facile puntare il dito contro chatbot come ChatGPT, il Reuters Institute 6 ha osservato che le organizzazioni giornalistiche non possono facilmente aggirare questo problema. Lo sviluppo interno di modelli proprietari è impegnativo. Anche le redazioni più grandi potrebbero non avere un archivio abbastanza grande da fornire tutti i dati per l'addestramento di cui un LLM potrebbe aver bisogno.
La soluzione migliore sarebbe mettere a punto o prompt tune i modelli esistenti, ma questi metodi possono comportare problemi riguardo a sicurezza, stabilità e interpretabilità.
Nonostante le prodezze impressionanti che l'AI generativa può compiere, alla fine mancano di una comprensione coerente del mondo32. Di conseguenza, l'AI non può verificare la qualità delle fonti e a volte può essere ingannata. Ad esempio, Wired33 ha scoperto che i prodotti di intelligenza artificiale di Google, Microsoft e Perplexity hanno fornito risposte di AI basate su una scienza della razza ampiamente confutata, e questo perché mancano informazioni di alta qualità sul web. Inoltre, i modelli AI possono avere allucinazioni e stanno ancora imparando a veicolare l'incertezza.
In precedenza, le pubblicazioni rendevano noti i loro dati e il loro codice insieme a lavori prodotti tramite machine learning o AI. Ora c'è una richiesta ancora maggiore di responsabilità e attendibilità algoritmica: i destinatari vogliono sapere quando i contenuti sono prodotti dall'AI34. Anche in questo caso, alcuni primi studi hanno dimostrato che il destinatario tende a fidarsi meno dei contenuti giornalistici quando sono contrassegnati come generati dall'AI.
Il giornalismo si basa su un rapporto tra scrittore e lettore. Mantenere la fiducia è fondamentale. E poiché l'AI viene sempre più utilizzata a diversi livelli di produzione di notizie, le aziende del settore dei media stanno cercando di essere il più trasparenti possibile nelle loro informazioni.
In una guida pubblicata dal New York Times35 nel maggio 2024, i suoi redattori hanno affermato che l'AI generativa sarà utilizzata come strumento al servizio della loro missione di scoprire la verità e aiutare più persone a comprendere il mondo. La tecnologia viene utilizzata con guida e revisione umane e i redattori spiegano come è stato creato il lavoro e le misure adottate per mitigare rischi, pregiudizi e imprecisioni.
"La relazione tra un giornalista e l'AI non è diversa dal processo di sviluppo delle fonti o di coltivazione degli informatori", come afferma la Columbia Journalism Review36. "Come le fonti umane, le intelligenze artificiali possono essere consapevoli, ma non sono esenti da soggettività nella loro progettazione: devono anche essere contestualizzate e qualificate."
C'è una tendenza verso una maggiore trasparenza nei sistemi AI in vari settori. Tuttavia, le aziende stanno ancora negoziando i compromessi tra codice sorgente più open e sicurezza.
L'arrivo dell'AI sta complicando i termini di una relazione in evoluzione tra le grandi aziende tecnologiche e il settore dei media. Negli ultimi decenni, le organizzazioni giornalistiche si sono scontrate con le piattaforme tecnologiche che distribuiscono i loro contenuti. A causa di modelli di business contrastanti, sono in corso cause legali in cui gli editori sostengono che i giganti della tecnologia stanno monopolizzando le entrate pubblicitarie, il traffico e utilizzando i loro contenuti senza un giusto compenso37. L'AI sembra peggiorare la situazione.
Alcuni dirigenti dei media hanno dichiarato al New York Magazine 19 che temono che i riassunti dell'AI nei motori di ricerca come Google rendano più facile per gli aggregatori "rubare i loro contenuti" e inondare il web di informazioni di bassa qualità.
Un Tow Report del 202438 su Columbia Journalism Review ha notato che, poiché l'AI personalizzata è difficile da sviluppare internamente, le organizzazioni devono affidarsi alle tecnologie. Inoltre, la ricerca potenziata dall'AI può influire sul coinvolgimento del destinatario e rafforzare il controllo delle piattaforme tecnologiche sull'ecosistema.
Questa volta, però, le aziende dei media hanno un vantaggio nelle trattative con le aziende tecnologiche. L'AI può lavorare solo con le informazioni esistenti. Non può entrare nel mondo e raccogliere nuove informazioni, esperienze o interagire con altri umani. I contenuti delle notizie sono una preziosa fonte di informazioni in tempo reale in un contesto che può migliorare la qualità dei foundation model, "che soffrono di bias, misinformazione e spam", secondo un commento del Brookings Institute39. In effetti, secondo un'indagine del Washington Post40, gli articoli di giornale costituiscono una parte sostanziale del set di dati utilizzato per addestrare i più popolari LLM.
È importante sottolineare che i sistemi di AI sono sempre più affamati di dati. E le aziende tecnologiche stanno rapidamente esaurendo41 i dati di addestramento disponibili pubblicamente per questi modelli. Senza nuovi dati di alta qualità, questi modelli potrebbero degradarsi e persino crollare.
Questo significa che le testate giornalistiche potrebbero avere più potere nel definire il rapporto che avranno con le aziende che sviluppano sistemi di AI. E le aziende tecnologiche sono maggiormente incentivate a collaborare con le aziende dei media, altrimenti si troveranno ad affrontare problemi con la proprietà intellettuale.
Al momento, un gruppetto di editori sta facendo causa alle aziende di AI per violazione del copyright, mentre altri stanno firmando accordi di licenza42.
Ciò evidenzia la necessità di un framework aggiornato in materia di proprietà intellettuale e risarcimento. Il Washington Post43 ha rilevato che a volte i riassunti dell'AI permettevano alle piattaforme tecnologiche di aggirare le precedenti normative che richiedevano di pagare gli editori per i contenuti, specialmente quelli protetti da paywall.
Anche se ci sono ancora punti di riferimento legali da superare, ci aspetta un futuro in cui le aziende di AI e le organizzazioni giornalistiche poltrano collaborare in modo reciprocamente vantaggioso. La chiave è la comunicazione aperta e la discussione. Invece di dare per scontato di sapere44 di cosa hanno bisogno le persone, gli sviluppatori di intelligenza artificiale devono chiedere ai singoli stakeholder del settore quali strumenti e servizi sarebbero vantaggiosi per gli utenti.
1 “The Washington Post’s first AI strategy editor talks LLMs in the newsroom” Nieman Lab, 28 marzo 2024
2 “Reuters News Tracer” Reuters, 15 maggio 2017
3 “From Florence to the machines: the evolution of data journalism – in pictures” The Guardian, 13 agosto 2021
4 “The Rise of Bridge Roles in News Organizations” Nieman Lab, dicembre 2017
5 “Instagram co-founders’ AI-powered news app Artifact may not be shutting down after all” TechCrunch, 26 marzo 2024
6 “AI and journalism: What’s next?” Reuters Institute, 19 settembre 2023
7 “Want a better comments section? Graham Media Group thinks AI can help with that” Nieman Lab, 13 luglio 2023
8 “Exploring the intersection of AI and journalism” London School of Economics and Political Science
9 “Introducing BloombergGPT, Bloomberg’s 50-billion parameter large language model, purpose-built from scratch for finance” Bloomberg, 30 marzo 2023
10 “Introduzione ai segnali Semafor” Semafor, 5 febbraio 2024
11 “Artificial intelligence at The Associated Press” Associated Press
12 “Predicting FT Trending Topics” Medium, 29 marzo 2021
13 “Staying on Topic — Building an Automated Topic Model of WSJ News Coverage” Medium, 26 marzo 2021
14 “How the Wall Street Journal is using deep learning to inform content strategy” Medium, 11 ottobre 2019
15 “How Quartz used AI to sort through the Luanda Leaks” Quartz, 19 gennaio 2020
16 “Teaching a Custom GPT to Read Audit Reports and Support Watchdog Journalism” Medium, 30 gennaio 2024
17 “Artificial Intelligence in Local News” The Associated Press / ResearchGate, marzo 2022
18 “Reuters launches AI-powered discoverability features for video library on Reuters Connect, accelerating discovery, editing and publishing“ Reuters, 10 luglio 2023
19 “I media possono sopravvivere?” NYMag, 21 ottobre 2024
20 “How The New York Times Uses A.I. for Journalism” The New York Times, 7 ottobre 2024
21 “The Washington Post adds AI-generated audio to three newsletters” Digiday, 20 maggio 2024
22 “Digital paper edit” BBC News Labs, 2 giugno 2020
23 “Spotting the deepfakes in this year of elections: how AI detection tools work and where they fail” Reuters Institute, 15 aprile 2024
24 “How Norway’s public broadcaster uses AI-generated summaries to reach younger audiences” Reuters Institute, 4 giugno 2024
25 "Caso d'uso dell'AI: Come i sommari gen AI stanno incrementando la readership di Daily Maverick" Associazione mondiale degli editori di notizie, 29 settembre 2023
26 “Swedish daily Aftonbladet finds people spend longer on articles with AI-generated summaries” Press Gazette, 26 luglio 2023
27 “Washington Post, Virginia Tech collaborate on AI news search too” Virginia Tech News, 9 settembre 2024
28 “Financial Times tests an AI chatbot trained on decades of its own articles” The Verge, 23 marzo 2024
29 “Connecting users to quality journalism with AI-powered summaries” JournalismAI at The London School of Economics and Political Science
30 “After years of testing, The Wall Street Journal has built a paywall that bends to the individual reader” Nieman Lab, 22 febbraio 2018
31 “Google’s AI summaries cause headaches and spawn memes” Axios, 24 maggio 2024
32 “Despite its impressive output, generative AI doesn’t have a coherent understanding of the world” MIT News, 5 novembre 2024
33 “Google, Microsoft and Perplexity Are Promoting Scientific Racism in Search Results” Wired, 24 ottobre 2024
34 “Public attitudes toward the use of AI in journalism” Reuters Institute, 17 giugno 2024
35 “Principles for Using Generative A․I․ in The Times’s Newsroom” The New York Times, 9 maggio 2024
36 “Actually, it’s about Ethics, AI, and Journalism: Reporting on and with Computation and Data” Columbia Journalism Review, 21 novembre 2019
37 “Why Google and Meta ‘owe’ news publishers” Poynter, 1° febbraio 2024
38 “Artificial Intelligence in the News: How AI Retools, Rationalizes and Reshapes Journalism and the Public Arena” Columbia Journalism Review, 6 febbraio 2024
39 “Can journalism survive AI?” Brookings, 25 marzo 2024
40 “Inside the secret list of websites that make AI like ChatGPT sound smart” The Washington Post, 19 aprile 2023
41 “AI ‘gold rush’ for chatbot training data might run out of human-written text” AP, 6 giugno 2024
42 “AI Models Force Media Firms to Pick Licensing or Litigation” Bloomberg Law, 5 agosto 2024
43 “Meta walked away from news. Now the company’s using it for AI content” The Washington Post, 22 maggio 2024
44 “Google Pitches AI Newswriting Product to New York Times, Washington Post” The Wrap, 20 luglio 2023
Unisciti a IBM per un webinar in cui dimostriamo come trovare un ROI reale attraverso iniziative di agentic AI, con esempi in tutti i settori, casi d'uso e le storie di successo della stessa IBM.
Scopri perché IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di data science e machine learning.
Scopri come le organizzazioni stanno passando dal lancio di progetti pilota eterogenei di AI all'utilizzo dell'AI come motore di trasformazione centrale.
Accedi al nostro catalogo completo di oltre 100 corsi online acquistando oggi stesso un abbonamento individuale o multiutente che ti consentirà di ampliare le tue competenze su una gamma di prodotti a un prezzo contenuto.
IBM Granite è una famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le tue applicazioni AI. Esplora le opzioni relative a lingua, codice, serie temporali e guardrail.
Condotto dai migliori leader di pensiero di IBM, il programma di studi è stato progettato per aiutare i dirigenti aziendali ad acquisire le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti in AI che possono favorire la crescita.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
Introduci questi cinque cambiamenti di mentalità per eliminare le incertezze, favorire la reinvenzione del business e potenziare la crescita con l'agentic AI.
Scopri come incorporare in tutta sicurezza l'AI generativa e il machine learning nella tua azienda.
Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e una minima quantità di dati.
Metti l'AI al servizio della tua azienda con l'esperienza leader di settore e il portfolio di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
I servizi di AI di IBM Consulting aiutano a reinventare il modo in cui le aziende lavorano con l'AI per la trasformazione.
Attraverso l'AI, IBM Concert scopre insight di importanza chiave sulle operazioni e fornisce raccomandazioni specifiche per migliorare le applicazioni. Scopri come Concert può migliorare il tuo business.