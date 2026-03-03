La gestione dei servizi sul campo è il coordinamento e la supervisione delle risorse e della forza lavoro di un'azienda che opera sul campo.

Attraverso machine learning, analytics predittiva, elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e computer vision, AI consente alle organizzazioni FSM di automatizzare, ottimizzare e potenziare le operazioni oltre i tradizionali sistemi basati su regole.

I modelli FSM tradizionali ruotano attorno a pianificazioni statiche, invio manuale e reporting post-evento. Le piattaforme FSM basate sull'AI analizzano continuamente i dati provenienti dai Internet of Things (IoT) sensori, dalle storie dei servizi, dai record delle prestazioni degli asset e dai sistemi aziendali per guidare un approccio predittivo e più automatizzato.

Implementando l'AI nella FSM, le organizzazioni possono trarre beneficio da una pianificazione più intelligente, manutenzione proattiva, una maggiore abilitazione dei tecnici e miglioramento dell'esperienza del cliente. Il servizio sul campo si trasforma da centro di costo in una funzione aziendale strategica a supporto dei ricavi.