L'intelligenza artificiale (AI) nella gestione del servizio sul campo (FSM) sta determinando un passaggio dalle risposte reattive all'orchestrazione predittiva, basata sui dati.
La gestione dei servizi sul campo è il coordinamento e la supervisione delle risorse e della forza lavoro di un'azienda che opera sul campo.
Attraverso machine learning, analytics predittiva, elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e computer vision, AI consente alle organizzazioni FSM di automatizzare, ottimizzare e potenziare le operazioni oltre i tradizionali sistemi basati su regole.
I modelli FSM tradizionali ruotano attorno a pianificazioni statiche, invio manuale e reporting post-evento. Le piattaforme FSM basate sull'AI analizzano continuamente i dati provenienti dai Internet of Things (IoT) sensori, dalle storie dei servizi, dai record delle prestazioni degli asset e dai sistemi aziendali per guidare un approccio predittivo e più automatizzato.
Implementando l'AI nella FSM, le organizzazioni possono trarre beneficio da una pianificazione più intelligente, manutenzione proattiva, una maggiore abilitazione dei tecnici e miglioramento dell'esperienza del cliente. Il servizio sul campo si trasforma da centro di costo in una funzione aziendale strategica a supporto dei ricavi.
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L'AI nella gestione del servizio sul campo è utilizzata principalmente per facilitare la manutenzione predittiva, ottimizzare la programmazione e l'instradamento, automatizzare processi basati sui dati e potenziare la forza lavoro. Applicando l'AI in questi ambiti, le organizzazioni possono ottimizzare le operazioni, migliorare il processo decisionale e aumentare la soddisfazione del cliente.
L'uso dell'AI nella manutenzione predittiva consente alle organizzazioni di ottimizzare i programmi di assistenza con l'obiettivo di ridurre al minimo le interruzioni. Gli strumenti di AI possono condurre analytics predittiva sui dati dei sensori dell'Internet of Things (IoT) per identificare schemi che indicano una maggiore probabilità di guasto alle apparecchiature.
I workflow automatizzati possono programmare visite di manutenzione quando i modelli predittivi indicano un'alta probabilità di guasto o perdita di prestazioni. Questo approccio proattivo riduce i tempi di inattività, prolunga la vita degli asset e aiuta le organizzazioni a passare da modelli di servizio reattivi a quelli predittivi.
I dati dei sensori, lo storico degli interventi e i modelli di prestazioni nel tempo aiutano gli strumenti di AI a prevenire potenziali guasti alle attrezzature e a mantenerne il tempo di attività con programmi di manutenzione efficienti. I team di gestione degli asset possono utilizzare gli strumenti di AI per ridurre il tempo di inattività, semplificare i programmi di manutenzione e massimizzare l'efficienza delle Risorse.
Considerando fattori come vicinanza, disponibilità di componenti e formazione, machine learning possono ottimizzare la dispatching per ridurre i costi operativi, risparmiare tempo e migliorare Utility.
Il software di gestione del servizio sul campo con l'AI automatizza compiti ripetitivi come l'elaborazione degli ordini di lavoro, così che tecnici sul campo, dispatcher e altro personale di front e back office possano concentrarsi su compiti più impegnativi. Questa maggiore efficienza operativa si traduce direttamente in risparmi sui costi e in una maggiore produttività.
Le soluzioni di AI possono assegnare automaticamente i lavori al tecnico giusto con le competenze necessarie. Le soluzioni di programmazione intelligente possono dare priorità ai fattori in competizione per le scelte di dispacciamento in base all'Utility più elevata. Quando i tecnici vengono assegnati ai lavori giusti, le organizzazioni possono ridurre le visite di follow-up e aumentare la soddisfazione del cliente.
Gli strumenti AI FSM possono gestire gli orari quando i team di servizio sul campo sono in ritardo o non possono fissare un appuntamento. L'utilizzo dell'AI per prevedere i guasti delle attrezzature consente anche ai team di spedizione di programmare in anticipo i viaggi di manutenzione predittiva .
Gli strumenti AI di servizio sul campo riducono i tempi di viaggio identificando i percorsi di viaggio ottimali in base ai dati sul traffico in tempo reale, alle chiusure stradali e ad altri fattori. I percorsi sono dinamici e possono cambiare in base alle variazioni del traffico, alle condizioni meteorologiche o alle priorità di intervento. Un routing efficiente può ridurre i tempi di risposta, risparmiare sui costi del carburante e ridurre i tempi di inattività.
Flussi di lavoro più efficienti possono portare a un tasso di correzioni al primo intervento (FTFR) più elevato, un indicatore chiave di retenzione dei clienti critico (KPI) per le organizzazioni di servizio sul campo e un forte vantaggio competitivo.
L'AI può aiutare le organizzazioni di servizio sul campo a utilizzare il data streaming provenienti dai sensori IoT così come dalle piattaforme di customer relationship management (CRM), pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e gestione degli asset aziendali (EAM).
Molti modelli AI eccellono nell'elaborazione di enormi set di dati e nella scoperta di modelli al loro interno. Gli strumenti di visualizzazione dei dati basati sull'AI possono potenziare la previsione e il processo decisionale basato sui dati, mentre gli strumenti di analytics dei dati aiutano a scoprire tendenze nascoste che le organizzazioni possono utilizzare per ottimizzare i processi.
Le organizzazioni di servizio sul campo possono utilizzare questi dati per:
Gli strumenti di analytics di AI possono monitorare i dati reali in arrivo, offrendo ai leader del servizio sul campo la possibilità di affrontare i problemi prima che diventino un ostacolo.
I leader aziendali possono utilizzare dashboard di AI per riassumere enormi set di dati in metriche chiare e azionabili, come la soddisfazione del cliente, il completamento del lavoro e l'utilizzo del personale. Gli strumenti di AI generativa possono fornire riassunti scritti di report e set di dati per supportare decisioni più rapide.
Man mano che si accumulano dati pertinenti e di alta qualità, i modelli AI possono migliorare la loro precisione predittiva, consentendo stime più accurate, una migliore pianificazione e prestazioni KPI più forti.
Le organizzazioni possono utilizzare l'analytics predittiva per promuovere una gestione proattiva dell'inventario basata sulla previsione della domanda.
La previsione intelligente dei componenti anticipa la domanda di pezzi di ricambio in base alle probabilità di guasto, ai modelli di utilizzo e ai tempi di consegna, in modo che i componenti di ricambio siano disponibili quando necessario. L'utilizzo dell'intelligenza predittiva dei ricambi consente alle organizzazioni di ridurre al minimo i tempi di inattività, riducendo al contempo le scorte e i costi di stoccaggio.
I modelli AI possono analizzare i modelli di utilizzo delle parti per ridurre le scorte in eccesso mantenendo la preparazione al servizio. Gli strumenti di computer vision possono aiutare nel controllo qualità e nella verifica dei componenti.
Gli strumenti di AI possono fornire al personale di servizio sul campo, agli addetti alla gestione delle spedizioni e ai dirigenti aziendali dati e insight.
I tecnici di servizio sul campo possono utilizzare l'AI per migliorare le prestazioni sul lavoro con supporto in tempo reale. Gli strumenti di computer vision possono aiutare nella risoluzione dei problemi, mentre i sistemi di retrieval-augmented generation (RAG) si collegano a knowledge base rilevanti per migliorare la diagnostica.
Se le organizzazioni addestrano modelli AI su guide per la risoluzione dei problemi e la riparazione, i tecnici possono accedere a tali informazioni su richiesta senza dover cercare manualmente la documentazione.
I dispositivi di realtà aumentata (AR), come gli occhiali intelligenti, potrebbero sovrapporre istruzioni o guide video mentre i tecnici lavorano. I comandi vocali a mani libere basati su modelli di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) permettono ai lavoratori di archiviare log, richiedere informazioni e ricevere aggiornamenti senza togliersi i guanti o compromettere la sicurezza.
Leader e manager possono utilizzare dashboard di AI per prendere decisioni basate sui dati che migliorano i KPI. Gli strumenti di AI possono anche utilizzare i dati dei clienti per consigliare acquisti, aggiornamenti o servizi di manutenzione di cui i clienti avranno probabilmente bisogno. Sia i team vendita che quelli in loco possono proporre offerte rilevanti, potenzialmente aumentando i ricavi e rafforzando le relazioni con i clienti.
L'AI può migliorare la personalizzazione dei clienti, aumentare la soddisfazione e creare maggiori opportunità di guadagno.
I sistemi AI per il servizio sul campo possono personalizzare l'esperienza del cliente adattando i servizi alle storie dei clienti e inviando comunicazioni proattive per programmare la manutenzione e minimizzare le interruzioni.
I chatbot di servizio clienti basati sull'AI possono gestire richieste di routine, mentre gli agenti di servizio clienti AI possono inoltrare questioni più complesse a personale umano qualificato.
Per avere successo nell'onboarding di un'organizzazione di servizio sul campo, i leader devono mitigare le preoccupazioni relative alla forza lavoro, evitando al contempo le comuni insidie dell'AI.
Un'implementazione fluida dell'AI richiede che i leader affrontino le preoccupazioni della forza lavoro su come l'AI li influenzerà e i loro lavori. Per mettere i lavoratori a proprio agio, le organizzazioni dovrebbero sforzarsi di adottare queste misure:
Gli strumenti di AI funzionano meglio quando integrati in sistemi più ampi di persone, dati e supporto. Le organizzazioni spesso si imbattono in queste insidie dell'AI:
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