L'AI aiuta o ostacola la creatività? I "nerd" e i creativi sono in disaccordo

Migliaia di persone nella comunità del design e nel mondo artistico in generale hanno applaudito il punto di vista espresso da Procreate. Temono che l'AI uccida la creatività e l'artigianato e alla fine possa rubare posti di lavoro.

Il commento di Procreate si inserisce nell'ambito di una più ampia reazione contraria all'AI. Ad aprile, Dove è diventato il primo marchio di beauty a vietare le rappresentazioni delle donne generate dall'AI, perché è contrario all'autenticità del loro marchio e potrebbe minacciare il benessere delle donne, ha detto Dove.

"Noi di Dove puntiamo a un futuro in cui siano le donne a decidere e a dichiarare cosa significhi la vera bellezza, non gli algoritmi", ha affermato Alessandro Manfredi, Chief Marketing Officer di Dove.

Dove ha condotto uno studio su oltre 33.000 donne a livello globale e ha scoperto che 1 donna su 3 sente la pressione di cambiare aspetto a causa di ciò che vede online, anche quando sa che è falso o generato dall'AI.

In certi casi, l'uso dell'AI può danneggiare il rapporto tra un brand e i suoi fan più fedeli. A giugno, Toys"R"Us ha pubblicato una pubblicità controversa, generata da Sora di OpenAI, che ha scatenato rabbia. Molti spettatori hanno criticato il bambino rappresentato, descritto come "macabro" e "inquietante".

Nonostante le reazioni negative, l'azienda di giocattoli ha dichiarato che l'esperimento è stato un "successo", secondo quanto dichiarato dal presidente di Toys"R"Us Studios, Kim Miller Olko, in un'intervista alla NBC.

In risposta alle critiche secondo cui l'AI sta rubando il lavoro alle persone, Olko ha sostenuto che, in questo caso, non era vero. Al video hanno lavorato circa una dozzina di persone, più o meno lo stesso numero di altri video.

"Geoffrey è un'animazione. È un cartone animato", ha detto Miller Olko. "Non abbiamo assunto una giraffa per crearlo, capisci cosa intendo? Era un'animazione".