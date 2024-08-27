L'AI aiuta o ostacola la creatività? I "nerd" e i creativi sono in disaccordo

La reazione contro l'AI ha raggiunto il colmo? "Non potete capire quanto odio... l'AI generativa", ha affermato il CEO della società di illustrazioni Procreate in un recente video pubblicato su X. Il titolo sopra il video: "Non la adotteremo mai. La creatività si crea, non si genera."
Il post di Procreate ha toccato un nervo scoperto: è diventato virale, con quasi 10 milioni di visualizzazioni in meno di una settimana, anche se non tutti condividevano lo stesso sentimento.
"Stiamo vivendo un momento unico di automazione dell'arte e dell'artigianato", ha affermato Volkmar Uhlig, VP of AI Infrastructure di IBM, in un recente episodio del podcast Mixture of Experts . "Ma ci sarà sempre bisogno e richiesta di arte unica", ha affermato.
Molti creativi non ne sono così sicuri.
Newsletter di settore
Ricevi insight selezionati sulle notizie più importanti e interessanti sull'AI. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Migliaia di persone nella comunità del design e nel mondo artistico in generale hanno applaudito il punto di vista espresso da Procreate. Temono che l'AI uccida la creatività e l'artigianato e alla fine possa rubare posti di lavoro.
Il commento di Procreate si inserisce nell'ambito di una più ampia reazione contraria all'AI. Ad aprile, Dove è diventato il primo marchio di beauty a vietare le rappresentazioni delle donne generate dall'AI, perché è contrario all'autenticità del loro marchio e potrebbe minacciare il benessere delle donne, ha detto Dove.
"Noi di Dove puntiamo a un futuro in cui siano le donne a decidere e a dichiarare cosa significhi la vera bellezza, non gli algoritmi", ha affermato Alessandro Manfredi, Chief Marketing Officer di Dove.
Dove ha condotto uno studio su oltre 33.000 donne a livello globale e ha scoperto che 1 donna su 3 sente la pressione di cambiare aspetto a causa di ciò che vede online, anche quando sa che è falso o generato dall'AI.
In certi casi, l'uso dell'AI può danneggiare il rapporto tra un brand e i suoi fan più fedeli. A giugno, Toys"R"Us ha pubblicato una pubblicità controversa, generata da Sora di OpenAI, che ha scatenato rabbia. Molti spettatori hanno criticato il bambino rappresentato, descritto come "macabro" e "inquietante".
Nonostante le reazioni negative, l'azienda di giocattoli ha dichiarato che l'esperimento è stato un "successo", secondo quanto dichiarato dal presidente di Toys"R"Us Studios, Kim Miller Olko, in un'intervista alla NBC.
In risposta alle critiche secondo cui l'AI sta rubando il lavoro alle persone, Olko ha sostenuto che, in questo caso, non era vero. Al video hanno lavorato circa una dozzina di persone, più o meno lo stesso numero di altri video.
"Geoffrey è un'animazione. È un cartone animato", ha detto Miller Olko. "Non abbiamo assunto una giraffa per crearlo, capisci cosa intendo? Era un'animazione".
Nel frattempo, un annuncio pubblicitario di Volvo generato dall'AI e prodotto da un super-fan a luglio ha ricevuto un ampio consenso per il suo livello di creatività in tempi strettissimi. Laszlo Gaal, colorista ungherese senza alcun legame ufficiale con Volvo, ha utilizzato lo strumento text-to-video di Runway per creare un intero spot commerciale Volvo in sole 24 ore. È diventato virale quasi immediatamente.
Alcuni settori sono più vicini all'entusiasmo unanime per l'AI generativa. Gli sviluppatori di software e gli ingegneri, ad esempio, utilizzano diversi strumenti basati sull'AI per codificare più rapidamente, aumentando la produttività e riducendo i costi, in quanto l'AI si fa carico dei compiti più banali.
E oltre al lavoro noioso, la gen AI può aiutare a prototipare molto più velocemente, perché i modelli linguistici di grandi dimensioni possono occuparsi del refactoring e della documentazione del codice. In questo modo gli sviluppatori sono liberi di dedicare tempo solo ai prototipi più promettenti.
Ma chi ha l'ultima parola? "Stai chiedendo a un gruppo di nerd di parlare d'arte", ha detto Skyler Speakman, Senior Research Scientist di IBM, nel podcast Mixture of Experts , chiedendo il punto di vista di "artisti e artigiani".
A quanto pare, i creativi non sono tutti d'accordo. Mentre il campo dei detrattori è forte, altri trovano che la gen AI faccia risparmiare moltissimo tempo, tra gli altri vantaggi.
Ad esempio, nel campo del content marketing, la gen AI può aiutare con attività che implicano la creazione di riassunti dei contenuti principali o che sono facilmente ricavabili dai pezzi principali, dice James Pate, Global SEO Strategist di IBM.
Il team di Pate utilizza IBM® Watsonx per compilare metadati e tag per migliaia di pagine di contenuto che devono essere migrate. Questo "ci ha aiutato a evitare di pubblicare pagine senza descrizioni o di ritardare le migrazioni", ha affermato Pate.
La gen AI potrebbe persino potenziare e democratizzare la creatività, sostiene Rogier Vijverberg, CEO dell'agenzia pubblicitaria SuperHeroes.
"La gen AI consente ai creatori di tutto il mondo di dare forma alla propria immaginazione in un modo che prima non era possibile senza un budget elevato."
Todd Cramer, Web Design Leader per IBM.com, condivide questo sentimento, evidenziando la capacità dell'AI generativa di potenziare la prototipazione rapida all'interno del suo team di progettazione.
"Essere in grado di esplorare una varietà di concetti creativi con una semplice Prompt Engineering consente ai progettisti di creare iterazioni concettuali in pochi secondi anziché ore, con conseguente miglioramento della creatività e della produttività/efficienza nel processo di design", afferma Cramer.
La realtà è più sfumata di AI vs. umani, aggiunge Vijverberg. "Ci sono sempre creatori umani che utilizzano questi strumenti." Lo studio di Vijverberg ha recentemente aggiunto sei "artisti AI", creatori particolarmente abili nell'uso dei più recenti strumenti di AI generativa. Questi artisti AI fanno parte di una nuova divisione dell'agenzia di Vijverberg, un collettivo di arte digitale chiamato Jimmy, che rappresenta i "migliori artisti di CGI e AI del mondo".
Allo stesso modo, Cramer vede la tecnologia come uno strumento pratico, non un sostituto. "I designer non devono preoccuparsi che la gen AI prenda il loro posto. Dovrebbero preoccuparsi degli altri designer che sanno come utilizzare la gen AI per lavorare meglio", afferma Cramer. "Piuttosto che sostituire il lavoro creativo, la gen AI è uno strumento di miglioramento che consente ai progettisti di accelerare la creatività, la produttività e l'esecuzione inserendolo nelle parti giuste del processo di progettazione."
Persino Procreate, che ha conquistato le prime pagine dei giornali per aver affermato che non avrebbe mai utilizzato l'AI, ha fatto alcune concessioni tre giorni dopo il suo post originale su X.
Rispondendo ai commenti che sottolineavano i guadagni di produttività derivanti dall'intelligenza artificiale, Procreate ha scritto:
"Ci rendiamo conto che alcuni strumenti di AI possono aiutare la produttività. Non abbiamo problemi con questi, a condizione che svolgano solo il lavoro noioso o pericoloso, e che i dati provengano da fonti etiche. Saremo interessati a esplorare solo gli strumenti di AI per creare strumenti ancora migliori per gli artisti".
Vuoi saperne di più? Un nuovo studio analizza cosa succede quando ChatGPT viene utilizzato per assistere gli esseri umani in una serie di compiti creativi.
Scopri come i CEO possono trovare il giusto equilibrio tra il valore che l'AI generativa può creare, gli investimenti che richiede e i rischi che introduce.
Impara i concetti fondamentali e sviluppa le tue competenze con laboratori pratici, corsi, progetti guidati, prove e molto altro.
Scopri come incorporare in tutta sicurezza l'AI generativa e il machine learning nella tua azienda.
Vuoi ottenere un ritorno migliore sui tuoi investimenti nell'AI? Scopri come lo scaling della GenAI in settori chiave può favorire il cambiamento, aiutando le tue menti migliori a creare e fornire nuove soluzioni innovative.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
IBM Granite è la nostra famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le applicazioni di AI. Esplora le opzioni di linguaggio, codice, serie temporali e guardrail.
Scopri come scegliere il foundation model di AI più adatto al tuo caso d'uso.
Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e con una minima quantità di dati.
Metti l'AI al servizio della tua azienda grazie all'esperienza leader di settore e alla gamma di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
Reinventa i flussi di lavoro e le operazioni critiche aggiungendo l'AI per massimizzare le esperienze, il processo decisionale in tempo reale e il valore di business.
Ottieni l'accesso completo a funzionalità che coprono l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'AI. Crea soluzioni AI all'avanguardia con interfacce intuitive, workflow e accesso alle API e agli SDK standard di settore.