Le allucinazioni dell'AI possono rappresentare un rischio per la tua cybersecurity

In parole semplici, un'allucinazione di AI è quando un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM), come uno strumento di AI generativa , fornisce una risposta errata. A volte questo significa che la risposta è totalmente inventata, come nel caso di un articolo di ricerca che non esiste. Altre volte, è la risposta sbagliata, come nel caso di Bard.

Le ragioni delle allucinazioni sono varie, ma la principale è che i dati utilizzati dal modello per l'addestramento sono errati: l'AI è accurata solo se lo sono le informazioni che ingerisce. Anche la distorsione degli input è una delle cause principali. Se i dati usati per l'addestramento contengono bias, allora l'LLM troverà schemi che in realtà non ci sono, portando a risultati erratati.

Poiché le aziende e i consumatori si rivolgono sempre più all'AI per l'automazione e il processo decisionale, soprattutto in settori chiave come l'assistenza sanitaria e la finanza, il potenziale di errore rappresenta un grosso rischio. Secondo Gartner, l'allucinazione dell'AI compromette sia il processo decisionale che la reputazione del marchio. Inoltre, le allucinazioni dell'AI portano alla diffusione di misinformazione. A maggior ragione, ogni allucinazione sull'AI porta le persone a non fidarsi dei risultati dell'AI, con conseguenze diffuse, e le aziende si rivolgono sempre più a questa tecnologia.

Anche se è allettante avere una fiducia cieca nell'AI, è importante adottare un approccio equilibrato quando si utilizza l'AI. Adottando precauzioni per ridurre le allucinazioni, le organizzazioni possono valutare i benefici dell'AI rispetto alle potenziali complicazioni, che includono queste allucinazioni.