Nel 2023, Ammirati ha partecipato al programma GenAI Fellows di Carnegie Mellon, un'iniziativa del Center for Intelligent Business della scuola che mira a costruire un corpus di ricerche per migliorare la comprensione delle applicazioni aziendali di AI generativa.

Ammirati è autore di un articolo, "Applications of GenAI for Entrepreneurs", che descrive in dettaglio in che modo gli strumenti generativi possono automatizzare le attività di routine e aiutare gli imprenditori a concentrarsi sul pensiero strategico di livello superiore. Paragona l'avvento della gen AI all'emergere del cloud e del mobile in termini di come queste tecnologie hanno ridefinito l'imprenditorialità.

Nel documento, Ammirati sostiene che questa tecnologia può essere più di un semplice assistente di AI, bensì un "cofondatore", che può fornire indicazioni e informazioni. Non è mai il decisore finale, ma un partner utile che può aiutare nell'ideazione, nella convalida delle idee e nella scalabilità.

Nell'ultimo decennio, i proprietari di piccole imprese hanno integrato strumenti di AI a basso costo per semplificare i workflow ed eseguire funzioni di livello superiore che altrimenti sarebbero state irraggiungibili. La rivoluzione innescata dal rilascio di ChatGPT ha accelerato questa tendenza, dando anche agli imprenditori in fase iniziale, che potrebbero non avere ancora un solo dipendente, la possibilità di assumere una gamma più ampia di funzioni aziendali e di accelerare il ritmo con cui le completano.