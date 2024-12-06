È semplice: alfabetizzazione. L'alfabetizzazione AI indica la capacità di comprendere, utilizzare e valutare l'intelligenza artificiale. L'AI è diventata onnipresente nelle notizie: ogni giorno ci porta un nuovo titolo a livelli di fantascienza. Eppure, persone in tutto il mondo, in tutti i tipi di ruoli e settori, ancora non si rendono conto di usarla. Quindi, sebbene sia fondamentale risolvere i problemi più rilevanti (e molto reali) come algoritmi distorti, privacy dei dati, impatto ambientale, spostamento di posti di lavoro e così via, nulla di tutto ciò può essere realizzato senza un mondo alfabetizzato all'AI, dal mondo del lavoro al governo, ai sistemi scolastici e oltre.

Un secondo posto molto vicino è la responsabilità. Abbiamo bisogno di persone in posizioni di potere finanziate che siano responsabili dei risultati di questi modelli.