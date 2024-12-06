Mentre ci avviciniamo alla fine di un anno apparentemente senza sosta di innovazione, scandali e meraviglie in AI, l'etica e la governance della tecnologia non sono mai state così importanti o incerte. In questa sessione di domande e risposte in tre parti, ci rivolgiamo a Phaedra Boinodiris, leader globale dell'AI affidabile di IBM Consulting, per uno sguardo alle sue previsioni per il 2025.
È semplice: alfabetizzazione. L'alfabetizzazione AI indica la capacità di comprendere, utilizzare e valutare l'intelligenza artificiale. L'AI è diventata onnipresente nelle notizie: ogni giorno ci porta un nuovo titolo a livelli di fantascienza. Eppure, persone in tutto il mondo, in tutti i tipi di ruoli e settori, ancora non si rendono conto di usarla. Quindi, sebbene sia fondamentale risolvere i problemi più rilevanti (e molto reali) come algoritmi distorti, privacy dei dati, impatto ambientale, spostamento di posti di lavoro e così via, nulla di tutto ciò può essere realizzato senza un mondo alfabetizzato all'AI, dal mondo del lavoro al governo, ai sistemi scolastici e oltre.
Un secondo posto molto vicino è la responsabilità. Abbiamo bisogno di persone in posizioni di potere finanziate che siano responsabili dei risultati di questi modelli.
Che i team di sviluppo riconoscano che creare un'AI etica non è strettamente un problema tecnico ma socio-tecnico, e che il team che progetta il modello dovrebbe essere multidisciplinare piuttosto che compartimentato. Per decenni abbiamo comunicato che chi non ha competenze tradizionali nel settore non dovrebbe essere presente. È un gravissimo errore.
Per costruire modelli AI curati in modo responsabile che, tra l'altro, sono anche modelli più precisi, serve un team composto da più che semplici data scientist che possano intervenire fin dall'inizio su domande come "questa AI sta risolvendo il problema di cui abbiamo bisogno? Secondo gli esperti del settore, questi dati sono corretti? Quali sono i loro effetti indesiderati? Come possiamo mitigare questi effetti?" Coinvolgi esperti di linguistica e filosofia, genitori, giovani, persone comuni con esperienze di vita diverse provenienti da contesti socio-economici differenti. Più ampia è la varietà, meglio è. Non si tratta di moralità: si tratta di matematica.
In tutto il mondo, stiamo assistendo all'antico tira e molla tra innovazione e conformità per quanto riguarda l'AI. Sono appena tornato da una presentazione alla Commissione Trilaterale Europea e mi sento molto ispirato dalla visione audace dell'UE per l'AI.
È vero che in questo momento nell'UE si spende molto meno capitali d'investimento per l'AI rispetto agli Stati Uniti, cosa che spero davvero cambi presto, ma penso che l'UE abbia un'enorme opportunità di raddoppiare gli sforzi per mostrare al mondo come consentire agli esperti di avere un maggiore controllo sui dati e su come vengono utilizzati per addestrare l'AI. Credo che l'UE potrebbe mostrare al mondo come adottare approcci olistici all'alfabetizzazione basata sull'AI che includano programmi multidisciplinari. Potrebbe dimostrare al mondo come certificare revisori terzi che potrebbero ritenere le organizzazioni responsabili dei modelli non autorizzati.
Ritengo che, in questo momento, l'Europa sia in testa in molti modi in termini di governance dell'AI, e spero che altri paesi seguano l'esempio. L'impegno dell'Europa nell'incorporare i principi etici nello sviluppo dell'AI è impareggiabile. C'è molta enfasi sui diritti umani in termini di protezione della privacy, promozione della trasparenza e mitigazione dei bias indesiderati. E la collaborazione interdisciplinare è enorme, con programmi come Horizon Europe e "Come cambiare il mondo" e con gli sforzi dell'UE per stringere alleanze con paesi e organizzazioni che condividono gli stessi ideali.
L'AI responsabile non riguarda solo ciò che possiamo costruire, ma anche il motivo e il modo in cui la costruiamo. Diversità, equità e inclusione sono fondamentali per una strategia di innovazione nell'AI non solo perché è il percorso etico, ma perché prospettive diverse favoriscono una risoluzione dei problemi più creativa, l'accesso equo garantisce un impatto sociale più ampio e il design inclusivo riduce i pregiudizi indesiderati, creando tecnologie che funzionano per tutti.
