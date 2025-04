La fase evolutiva finale prevede applicazioni aziendali pressoché autonome, che richiedono un intervento umano minimo. Gli utenti definiscono gli obiettivi, mentre gli agenti AI collaborano per raggiungerli entro barriere organizzative predefinite. Le caratteristiche principali includono:

Agenti AI orientati agli obiettivi: gli utenti specificano gli obiettivi e gli agenti AI eseguono i compiti end-to-end.

Guide configurabili: le linee guida adattabili delineano i confini delle attività, i punti di decisione e i requisiti di autorizzazione. Questi possono essere configurati utilizzando il linguaggio naturale, eliminando la necessità di competenze IT specializzate. Ad esempio, gli amministratori immettere semplici istruzioni come " Inoltra tutte le fatture superiori a 10.000 USD per l'approvazione da parte del reparto finanziario" e il sistema procederebbe a generare il workflow appropriato.

Tuttavia, le potenziali limitazioni possono includere le ambiguità linguistiche, per cui comandi vaghi o mal formulati potrebbero causare configurazioni non intenzionali. Garantire l'accuratezza e fornire meccanismi di fallback, come prompt guidati o fasi di convalida, sono critici per affrontare queste problematiche.

Interfacce utente on-demand: le interfacce dinamiche vengono generate in base alle esigenze del processo decisionale o della presentazione delle informazioni.

Gestione dei dati non strutturati: le informazioni vengono acquisite principalmente in formati non strutturati e vengono trasformate in dati strutturati o semistrutturati ai fini dell'analytics e della reportistica.

Architettura semplificata: le applicazioni enterprise sono costituite da due componenti principali, ovvero agenti AI specializzati e guide configurabili con limiti di ambito. I dati vengono memorizzati all'interno di repository centralizzati a livello di organizzazione, eliminando la necessità di archivi di dati specifici per l'applicazione.

Nel corso di questa epoca si prevede che gli aumenti di produttività siano sostanziali, con ulteriori benefici tra cui una riduzione del costo totale di proprietà (TCO) per le applicazioni aziendali e la gestione dei dati.