Tag
Artificial Intelligence

Ridurre i rischi e aumentare l'efficienza attraverso la modellazione di scenari potenziata dall'AI per l'analisi prospettica

Persone radunate attorno a un tavolo che esaminano documenti

La gestione del cambiamento normativo (RCM) è essenziale affinché le organizzazioni rimangano conformi alle normative in evoluzione e riducano i potenziali rischi. Il fulcro dell'RCM è la pratica dell'horizon scanning, o analisi prospettica, che prevede l'identificazione, la valutazione e la definizione delle priorità in relazione ai rischi nuovi ed emergenti che potrebbero influenzare il livello di rischio di un'organizzazione.

Uno strumento potente nell'ambito dell'analisi prospettica è la modellazione degli scenari, che utilizza dati e analytics per simulare potenziali scenari futuri e le loro implicazioni. L'AI generativa (gen AI) sta trasformando la modellazione degli scenari per l'analisi prospettica RCM, offrendo maggiore precisione ed efficienza, così come insight strategici.

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Il ruolo della modellazione degli scenari nell'analisi prospettica

La modellazione degli scenari consente alle organizzazioni di prevedere e prepararsi ai potenziali cambiamenti normativi. Simulando diversi scenari futuri, le organizzazioni possono identificare le lacune nei loro programmi di conformità, valutare l'impatto delle nuove normative e sviluppare strategie per mitigare i rischi associati.

Tuttavia, la modellazione tradizionale degli scenari può richiedere molte risorse, oltre a una notevole esperienza di analisi e modellazione dei dati. È qui che entra in scena la gen AI, automatizzando e migliorando il processo per renderlo più efficiente e affidabile.

AI Academy

Ascesa dell'AI generativa nel mondo del business

Scopri di più sull'ascesa dell'AI generativa e cosa comporta per le aziende.
Vai all'episodio

Come la gen AI migliora la modellazione degli scenari

Automatizzazione dell'analisi dei dati e del riconoscimento dei pattern:

  • La gen AI può elaborare enormi quantità di dati provenienti da varie fonti, inclusi testi normativi, report di settore e articoli di giornale.
  • I modelli di intelligenza artificiale (AI) possono estrarre informazioni rilevanti, identificare pattern e rilevare le tendenze emergenti. Questa analisi automatizzata consente alle organizzazioni di rimanere aggiornate sugli ultimi sviluppi normativi, senza la necessità di un ampio sforzo manuale.
  • Consideriamo un modello AI che analizza un grande set di dati sulle normative finanziarie globali. Il modello può identificare rapidamente nuove tendenze normative, come una crescente attenzione per i criteri ambientali, sociali e di governance, e individuarle come potenziali aree per ulteriori indagini e per la modellazione di scenari.

Simulazione di scenari futuri realistici:

  • La gen AI utilizza dati storici e analytics predittiva per creare scenari futuri realistici e diversificati. Queste simulazioni possono coprire un'ampia gamma di possibilità, da modifiche normative minori a importanti riforme legislative. Esplorando vari scenari, le organizzazioni possono valutare i potenziali impatti sulle proprie operazioni e sulle strategie di conformità.
  • Un'istituzione finanziaria potrebbe utilizzare la gen AI per simulare l'impatto di una proposta di regolamentazione della privacy dei dati. Il modello di AI può generare scenari in cui la regolamentazione viene implementata in diverse forme, permettendo all'istituzione di valutare i potenziali problemi di conformità e di sviluppare strategie appropriate di riduzione del rischio.

Migliorare l'accuratezza e l'affidabilità degli scenari:

  • I modelli AI possono apprendere dai dati storici per migliorare l'accuratezza e l'affidabilità delle loro simulazioni. Aggiornando i modelli nel tempo utilizzando nuovi dati, le organizzazioni possono contribuire a garantire che la modellazione degli scenari rimanga attuale e rifletta la situazione più recente.
  • Un modello AI addestrato sui cambiamenti normativi passati nel settore farmaceutico può generare scenari altamente accurati per i futuri cambiamenti normativi. Questo consente alle aziende farmaceutiche di adeguare proattivamente i propri programmi di conformità e di ridurre al minimo le interruzioni.

I principali vantaggi della gen AI nel contesto della modellazione degli scenari RCM

  • Efficienza e risparmio di risorse: automatizzando l'analisi dei dati e la generazione di scenari, la gen AI riduce significativamente il tempo e le risorse necessari per una modellazione efficace degli scenari. Questo permette ai team addetti alla conformità di concentrarsi sul processo decisionale piuttosto che sul trattamento dei dati manuale.
  • Gestione proattiva del rischio: la gen AI consente alle organizzazioni di identificare potenziali rischi normativi prima che si concretizzino. Questo approccio proattivo alla gestione del rischio aiuta le organizzazioni a rimanere al passo con i cambiamenti normativi e a mantenere la conformità.
  • Insight strategici e vantaggio competitivo: fornendo analisi degli scenari accurate e complete, la gen AI fornisce alle organizzazioni preziosi insight strategici. Questo può informare il processo decisionale e offrire un vantaggio competitivo per orientarsi in un complesso contesto normativo.

La modellazione degli scenari è una componente vitale dell'analisi prospettica RCM, poiché consente alle organizzazioni di prevedere e prepararsi ai futuri cambiamenti normativi. La gen AI migliora questo processo automatizzando l'analisi dei dati, simulando scenari realistici e migliorando accuratezza e affidabilità. Con la continua evoluzione degli ambienti normativi, l'integrazione della gen AI nella modellazione degli scenari diventa sempre più importante per le organizzazioni che vogliono rimanere conformi e competitive.

L'adozione di queste tecnologie di AI avanzate snellisce le attività di conformità e fornisce insight strategici che promuovono una gestione proattiva del rischio e un processo decisionale informato.

Scopri un processo di conformità più efficiente
Soluzioni correlate
Soluzioni per le operazioni di business

Crea un business più resiliente con le soluzioni basate sull'AI per la gestione intelligente degli asset e per la supply chain.

 Esplora le soluzioni per le operazioni
Servizi di consulenza per le operazioni aziendali

Trasforma le operazioni aziendali con IBM utilizzando dati completi e potenti tecnologie basate sull'AI per integrare i processi di ottimizzazione.

 Scopri i servizi per le operazioni aziendali
IBM Cloud Pak for Business Automation

IBM Cloud Pak for Business Automation è un set modulare di componenti software integrati per la gestione dell'esercizio dell'automazione.

 Esplora la business automation
Fai il passo successivo

Trasforma le tue operazioni di business con soluzioni IBM all'avanguardia nel settore. Migliora la produttività, l'agilità e l'innovazione attraverso workflow intelligenti e tecnologie di automazione.

 

 Esplora le soluzioni per le operazioni Esplora i servizi di intelligenza artificiale