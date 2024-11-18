Ridurre i rischi e aumentare l'efficienza attraverso la modellazione di scenari potenziata dall'AI per l'analisi prospettica

La gestione del cambiamento normativo (RCM) è essenziale affinché le organizzazioni rimangano conformi alle normative in evoluzione e riducano i potenziali rischi. Il fulcro dell'RCM è la pratica dell'horizon scanning, o analisi prospettica, che prevede l'identificazione, la valutazione e la definizione delle priorità in relazione ai rischi nuovi ed emergenti che potrebbero influenzare il livello di rischio di un'organizzazione.

Uno strumento potente nell'ambito dell'analisi prospettica è la modellazione degli scenari, che utilizza dati e analytics per simulare potenziali scenari futuri e le loro implicazioni. L'AI generativa (gen AI) sta trasformando la modellazione degli scenari per l'analisi prospettica RCM, offrendo maggiore precisione ed efficienza, così come insight strategici.