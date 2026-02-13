Quando le agenzie modernizzano sistemi di gestione salari, benefit o HR, i dipendenti spesso provano incertezza e ansia. L'AI può agire come una guida costante, rispondendo alle domande, spiegando cosa sta cambiando e aiutando le persone ad affrontare le transizioni con fiducia.

Non si tratta di promesse per il futuro. Sono funzionalità già in uso oggi, in grado di offrire un valore tangibile sia ai team HR del settore pubblico, che ai dipendenti.

Perché i governi scelgono IBM: esperienza, scalabilità e fiducia

Molti provider offrono l'AI. Pochi comprendono a fondo l'HR del settore pubblico.

Il percorso “Client Zero” di IBM riflette ciò che serve per modernizzare l’HR per una forza lavoro globale. Il processo include il cambiamento culturale, la riprogettazione del workflow, le sfide di adozione e la creazione della fiducia necessari per fare funzionare l'AI nella pratica. Per i leader del settore pubblico, questo aspetto è importante. Mostra cosa è possibile e cosa serve per arrivarci.

Da oltre un decennio, IBM fornisce servizi HR alle organizzazioni del settore pubblico, supportando solo circa mezzo milione di dipendenti federali. I modelli AI di IBM sono addestrati e adattati alle politiche HR reali del settore pubblico, garantendo precisione, coerenza e affidabilità che le soluzioni generiche non possono offrire.

Le funzionalità di AI supportate da IBM stanno attivamente aiutando le agenzie a migliorare l'erogazione dei servizi HR e a prepararsi per importanti iniziative di modernizzazione, incluso uno dei primi nuovi sistemi federali degli ultimi venti anni per la gestione delle buste paga.

Si tratta di AI basata su operazioni reali, politiche reali e persone reali.

Potenzia la tua forza lavoro e modernizza la tua missione con una trasformazione basata su AI.

Scopri di più su IBM Consulting per il settore pubblico

Scopri come IBM può aiutare ad accelerare la trasformazione sicura, conforme e affidabile della forza lavoro abilitata dall'AI attraverso soluzioni tecnologiche per il settore pubblico.