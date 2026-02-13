In tutto il mondo, ai responsabili delle risorse umane (HR) del settore pubblico viene chiesto di fare di più, spesso con meno risorse, sistemi che invecchiano e una forza lavoro in costante cambiamento. I dipendenti si aspettano la stessa facilità e chiarezza che sperimentano come consumatori, mentre i team HR lavorano instancabilmente dietro le quinte per mantenere le retribuzioni accurate, i benefici accessibili, le politiche applicate e le persone supportate.
Questa sfida non è solo un problema tecnologico, bensì è un problema umano.
L'intelligenza artificiale è entrata nel dibattito del settore pubblico in un momento in cui le agenzie sono davvero sotto pressione per modernizzarsi, non solo a livello di sistemi, ma anche per l'esperienza di lavoro stessa. La maggior parte dei leader del settore pubblico riconosce il potenziale dell'AI. La sfida ora è andare oltre la sperimentazione e trovare soluzioni che aiutino realmente i professionisti dell'HR a servire meglio le persone.
Nell'ultimo anno, le attività basate su AI in tutto il settore pubblico hanno subito un'accelerazione rapida. Nuove politiche, carenze di forza lavoro, programmi di modernizzazione e urgenza pubblica hanno spinto le agenzie a sperimentare strumenti nell'ambito di HR, IT, finanza, procurement e operazioni.
Per i leader HR, questo aumento rappresenta sia un’opportunità che una fonte di pressione.
Molte agenzie stanno gestendo più progetti pilota contemporaneamente, ognuno con interfacce, modelli di dati e approcci di governance propri. Per i team HR, già molto stressati, questo processo spesso crea più complessità, anziché ridurle:
Come ha affermato un responsabile HR del settore pubblico: "Non abbiamo bisogno di più piloti. Abbiamo bisogno di qualcosa che aiuti le nostre persone e che possiamo sostenere".
L'HR governativo non può permettersi il lusso di "agire velocemente e rompere le cose". Ogni cambiamento deve operare entro rigidi framework, dai requisiti FedRAMP e di residenza dei dati alle regole sindacali, fino alle strutture salariali e alla forza lavoro.
Ciò significa che i leader HR hanno una doppia responsabilità: migliorare il servizio per i dipendenti e proteggere fiducia, conformità e integrità istituzionale. Qualsiasi soluzione di AI deve rispettare entrambe.
L'AI nell'HR del settore pubblico ha successo solo quando parte dalle persone, non dalle piattaforme.
Se implementata in modo responsabile, l'AI può alleviare le difficoltà quotidiane dei dipendenti e dare ai professionisti HR la possibilità di svolgere il lavoro per cui sono entrati a far parte del servizio pubblico.
Nella pratica, ciò può manifestarsi in diversi modi.
Invece di cercare nei documenti delle policy o di aspettare nelle code delle chiamate, i dipendenti possono ricevere indicazioni chiare e accurate su salari, benefici, congedi o eventi della vita, il tutto quando ne hanno bisogno e in modo chiaro. Ciò significa meno frustrazione per i dipendenti e meno richieste ripetitive per i team HR.
L'AI può assumersi lavori di routine e transazionali, come rispondere a domande comuni, indirizzare le richieste o avviare aggiornamenti, così che i professionisti HR possano dedicare più tempo a supportare casi complessi, il benessere della forza lavoro, le relazioni con i sindacati e le esigenze mission-critical.
Invece di rapporti statici, l'AI può aiutare i leader a comprendere le lacune di competenze, i rischi legati ai pensionamenti e le tendenze della forza lavoro in tempo reale, consentendo una pianificazione proattiva invece di interventi reattivi.
Quando le agenzie modernizzano sistemi di gestione salari, benefit o HR, i dipendenti spesso provano incertezza e ansia. L'AI può agire come una guida costante, rispondendo alle domande, spiegando cosa sta cambiando e aiutando le persone ad affrontare le transizioni con fiducia.
Non si tratta di promesse per il futuro. Sono funzionalità già in uso oggi, in grado di offrire un valore tangibile sia ai team HR del settore pubblico, che ai dipendenti.
Perché i governi scelgono IBM: esperienza, scalabilità e fiducia
Molti provider offrono l'AI. Pochi comprendono a fondo l'HR del settore pubblico.
Il percorso “Client Zero” di IBM riflette ciò che serve per modernizzare l’HR per una forza lavoro globale. Il processo include il cambiamento culturale, la riprogettazione del workflow, le sfide di adozione e la creazione della fiducia necessari per fare funzionare l'AI nella pratica. Per i leader del settore pubblico, questo aspetto è importante. Mostra cosa è possibile e cosa serve per arrivarci.
Da oltre un decennio, IBM fornisce servizi HR alle organizzazioni del settore pubblico, supportando solo circa mezzo milione di dipendenti federali. I modelli AI di IBM sono addestrati e adattati alle politiche HR reali del settore pubblico, garantendo precisione, coerenza e affidabilità che le soluzioni generiche non possono offrire.
Le funzionalità di AI supportate da IBM stanno attivamente aiutando le agenzie a migliorare l'erogazione dei servizi HR e a prepararsi per importanti iniziative di modernizzazione, incluso uno dei primi nuovi sistemi federali degli ultimi venti anni per la gestione delle buste paga.
Si tratta di AI basata su operazioni reali, politiche reali e persone reali.
Potenzia la tua forza lavoro e modernizza la tua missione con una trasformazione basata su AI.
Scopri di più su IBM Consulting per il settore pubblico
Scopri come IBM può aiutare ad accelerare la trasformazione sicura, conforme e affidabile della forza lavoro abilitata dall'AI attraverso soluzioni tecnologiche per il settore pubblico.
Ascolta gli esperti mentre spiegano come utilizzare l'AI e i dati in modo etico per rendere le risorse umane più efficienti e... umane.
Scopri 10 modi in cui le risorse umane possono diventare un consulente strategico per sviluppare un modello incentrato sulle persone che prepari al meglio l'azienda per il futuro.
Scopri come i responsabili delle risorse umane possono creare una cultura potenziata dall'AI generativa abbracciando la sperimentazione e responsabilizzando le persone.
Accelera i processi HR con IBM watsonx Orchestrate e automatizza le attività ripetitive.
Semplifica i processi HR, migliora il processo decisionale e promuovi i risultati aziendali con le soluzioni di AI generativa.
