Nuovo studio IBV: L'AI guida l'innovazione dei mainframe

Per comprendere meglio come i leader IT stiano sfruttando oggi i mainframe e immaginando il loro futuro nell'era dell'AI e del cloud ibrido, l'IBM Institute for Business Value, (IBV) in collaborazione con Oxford Economics, ha condotto un sondaggio su 2.551 dirigenti IT globali intervistati. I risultati mostrano che il mainframe sta già svolgendo un ruolo fondamentale nel supportare l'innovazione AI, le strategie di hybrid cloud e l'accelerazione della trasformazione digitale. Con funzionalità di sicurezza e di elaborazione senza pari, il mainframe gestisce il 70% delle transazioni globali, in termini di valore.

I mainframe hanno dimostrato la loro vitalità grazie alla loro capacità di elaborare enormi quantità di dati in modo rapido, affidabile e sicuro, e saranno fondamentali per sbloccare tutto il potenziale dell'innovazione basata sui dati.

In che modo l'AI influisce sui mainframe

Lo studio mostra che il 78% dei dirigenti IT intervistati ha dichiarato che le loro organizzazioni stanno pilotando progetti o stanno mettendo in pratica iniziative che incorporano funzionalità di AI nelle applicazioni mainframe e transazioni. Lo studio ha rilevato che le organizzazioni considerano il mainframe una piattaforma preziosa per implementare l'AI aziendale per una vasta gamma di funzioni, tra cui promuovere l'innovazione, rafforzare la cybersecurity, ottimizzare le operazioni e modernizzare le applicazioni. Ad esempio:

  • Promuovere l'innovazione: il 79% dei rispondenti concorda che il mainframe sia essenziale per abilitare l'innovazione basata su AI e la creazione di valore. Applicando l'AI direttamente ai workload transazionali sul mainframe, le aziende possono estrarre nuovi insight e migliorare la produttività della forza lavoro. Ciò massimizza il valore dei loro sistemi principali e genera risultati aziendali significativi.
  • Rafforzare la sicurezza: in termini di sicurezza, il 90% dei dirigenti intervistati ha indicato che le proprie organizzazioni stanno pilotando o implementando progetti di cybersecurity basati su AI; l'82% degli intervistati ha citato l'importanza del mainframe per il monitoraggio, l'analisi e la risposta alle minacce informatiche, un sistema già noto per la sua capacità di sicurezza.
  • Modernizzazione della gestione dei sistemi: il 74% degli intervistati ha dichiarato di integrare l'AI nelle operazioni del mainframe per migliorare la gestione e la manutenzione dei sistemi. Nel frattempo, il 61% dei dirigenti ha dichiarato che l'utilizzo dell'AI generativa (gen AI) per gli sforzi di modernizzazione delle applicazioni sui mainframe è importante per la loro organizzazione. Gli strumenti di modernizzazione delle applicazioni basati su AI di ultima generazione stanno rivoluzionando le strategie di modernizzazione del mainframe, accelerando il time to value e chiudendo le lacune nelle competenze del mainframe, consentendo agli sviluppatori di modernizzare o costruire applicazioni più velocemente e in modo più efficiente.
AI Academy

Quale futuro per i mainframe e l'AI?

In questo episodio della AI Academy, Christian Jacobi spiega quanto i mainframe siano parte integrante dell'IT aziendale e come, con nuove integrazioni e miglioramenti, stiano consolidando il proprio ruolo vitale nell'IT moderno.
Scopri IBM AI Academy

Mainframe come parte dell'hybrid cloud

I mainframe svolgono anche un ruolo fondamentale nelle strategie di successo di hybrid cloud, consentendo alle organizzazioni di implementare i workload delle applicazioni negli ambienti informatici più adatti. I workload critici, come le transazioni finanziarie, le cartelle cliniche e i servizi governativi, richiedono sicurezza, affidabilità e scalabilità avanzate. Utilizzando il mainframe per questi workload, le organizzazioni possono attingere alla sua architettura ottimizzata per prestazioni ed efficienza senza precedenti, riducendo al minimo costi e rischi in tutto il loro ecosistema IT.

È stato dimostrato che questo approccio offre ritorni significativi sugli investimenti, con le aziende hybrid-by-design che hanno ottenuto ritorni più alti di tre volte dai loro sforzi di trasformazione digitale. Tuttavia, per realizzare appieno questi benefici, le organizzazioni devono mantenere i sistemi mainframe per garantire l'aggiornamento, modernizzare le applicazioni mainframe e integrarle con dati distribuiti, applicazioni, cloud e pratiche moderne di sviluppo.

Sblocca tutto il potenziale dell'hybrid cloud e dell'AI

Mentre le organizzazioni avanzano nei loro percorsi di trasformazione digitale, devono utilizzare i loro investimenti esistenti nei mainframe per sbloccare il pieno potenziale dei loro dati grazie alle tecnologie hybrid cloud e AI.

I responsabili IT che desiderano rivitalizzare le proprie strategie mainframe dovrebbero prendere in considerazione fin da ora alcune azioni critiche:

Scegli con consapevolezza le tue basi IT.

Per stabilire una solida base IT, le organizzazioni dovrebbero impegnarsi in una strategia hybrid by design, modernizzare le applicazioni mainframe e sviluppare una chiara strategia di integrazione e condivisione dei dati. Ciò comporta l'ottimizzazione del valore aziendale in tutto il parco tecnologico, la creazione di una strategia di modernizzazione delle applicazioni allineata agli obiettivi aziendali e la priorità dell'integrazione tra mainframe e altre tecnologie per uno scambio di dati e una connettività API senza interruzioni. In questo modo, le organizzazioni possono migliorare la competitività complessiva, ridurre i costi e potenziare la propria capacità di rispondere alle mutevoli esigenze aziendali.

Punta sull'innovazione dell'AI.

Le organizzazioni dovrebbero utilizzare l'AI per potenziare i team DevOps, migliorare le operazioni del mainframe e integrare l'AI nelle transazioni aziendali. Questo può essere ottenuto dotando gli sviluppatori di strumenti assistiti dalla gen AI che accelerano la scoperta, l'analisi e la modernizzazione delle applicazioni, migliorare le funzioni operative con ausili intelligenti e assistenti chatbot di nuova generazione e utilizzare l'AI per ottenere insight in-transaction al fine di migliorare i casi d'uso aziendali. Abbracciando l'innovazione nell'AI, le organizzazioni possono semplificare la modernizzazione, migliorare l'efficienza operativa e guidare il successo aziendale in un mondo ibrido basato sul cloud e sull'AI.

Investi in funzionalità e competenze avanzate del mainframe.

Le organizzazioni dovrebbero utilizzare le attuali funzionalità dei mainframe, coltivare una forza lavoro mainframe diversificata e qualificata e aggiornare le competenze dei professionisti mainframe con AI e iniziative collaborative. Ciò comporta l'utilizzo di nuove funzionalità mainframe, come crittografia e autenticazione avanzate, chip processori avanzati e acceleratori AI specializzati, affrontare le lacune di competenze attraverso iniziative mirate di formazione e programmi di mentorship, e potenziare i professionisti del mainframe con strumenti di AI, assistenti e iniziative collaborative come Mainframe Skills Council.

Accelera la tua trasformazione digitale

Con l'avvento dell'era del cloud ibrido e dell'AI, la forza di resistenza del mainframe è più evidente che mai. Il suo ruolo come asset strategico nell'aiutare a garantire sicurezza, privacy dei dati ed efficienza operativa lo rende indispensabile per le organizzazioni che vogliono rimanere competitive. Adottando strategie di modernizzazione che traggono vantaggi dei punti di forza del mainframe, le organizzazioni possono accelerare il loro percorso di trasformazione digitale e sbloccare nuove opportunità di crescita e di innovazione.
