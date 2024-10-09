Nuovo studio IBV: L'AI guida l'innovazione dei mainframe

Per comprendere meglio come i leader IT stiano sfruttando oggi i mainframe e immaginando il loro futuro nell'era dell'AI e del cloud ibrido, l'IBM Institute for Business Value, (IBV) in collaborazione con Oxford Economics, ha condotto un sondaggio su 2.551 dirigenti IT globali intervistati. I risultati mostrano che il mainframe sta già svolgendo un ruolo fondamentale nel supportare l'innovazione AI, le strategie di hybrid cloud e l'accelerazione della trasformazione digitale. Con funzionalità di sicurezza e di elaborazione senza pari, il mainframe gestisce il 70% delle transazioni globali, in termini di valore.
I mainframe hanno dimostrato la loro vitalità grazie alla loro capacità di elaborare enormi quantità di dati in modo rapido, affidabile e sicuro, e saranno fondamentali per sbloccare tutto il potenziale dell'innovazione basata sui dati.
Lo studio mostra che il 78% dei dirigenti IT intervistati ha dichiarato che le loro organizzazioni stanno pilotando progetti o stanno mettendo in pratica iniziative che incorporano funzionalità di AI nelle applicazioni mainframe e transazioni. Lo studio ha rilevato che le organizzazioni considerano il mainframe una piattaforma preziosa per implementare l'AI aziendale per una vasta gamma di funzioni, tra cui promuovere l'innovazione, rafforzare la cybersecurity, ottimizzare le operazioni e modernizzare le applicazioni. Ad esempio:
I mainframe svolgono anche un ruolo fondamentale nelle strategie di successo di hybrid cloud, consentendo alle organizzazioni di implementare i workload delle applicazioni negli ambienti informatici più adatti. I workload critici, come le transazioni finanziarie, le cartelle cliniche e i servizi governativi, richiedono sicurezza, affidabilità e scalabilità avanzate. Utilizzando il mainframe per questi workload, le organizzazioni possono attingere alla sua architettura ottimizzata per prestazioni ed efficienza senza precedenti, riducendo al minimo costi e rischi in tutto il loro ecosistema IT.
È stato dimostrato che questo approccio offre ritorni significativi sugli investimenti, con le aziende hybrid-by-design che hanno ottenuto ritorni più alti di tre volte dai loro sforzi di trasformazione digitale. Tuttavia, per realizzare appieno questi benefici, le organizzazioni devono mantenere i sistemi mainframe per garantire l'aggiornamento, modernizzare le applicazioni mainframe e integrarle con dati distribuiti, applicazioni, cloud e pratiche moderne di sviluppo.
Mentre le organizzazioni avanzano nei loro percorsi di trasformazione digitale, devono utilizzare i loro investimenti esistenti nei mainframe per sbloccare il pieno potenziale dei loro dati grazie alle tecnologie hybrid cloud e AI.
I responsabili IT che desiderano rivitalizzare le proprie strategie mainframe dovrebbero prendere in considerazione fin da ora alcune azioni critiche:
Per stabilire una solida base IT, le organizzazioni dovrebbero impegnarsi in una strategia hybrid by design, modernizzare le applicazioni mainframe e sviluppare una chiara strategia di integrazione e condivisione dei dati. Ciò comporta l'ottimizzazione del valore aziendale in tutto il parco tecnologico, la creazione di una strategia di modernizzazione delle applicazioni allineata agli obiettivi aziendali e la priorità dell'integrazione tra mainframe e altre tecnologie per uno scambio di dati e una connettività API senza interruzioni. In questo modo, le organizzazioni possono migliorare la competitività complessiva, ridurre i costi e potenziare la propria capacità di rispondere alle mutevoli esigenze aziendali.
Le organizzazioni dovrebbero utilizzare l'AI per potenziare i team DevOps, migliorare le operazioni del mainframe e integrare l'AI nelle transazioni aziendali. Questo può essere ottenuto dotando gli sviluppatori di strumenti assistiti dalla gen AI che accelerano la scoperta, l'analisi e la modernizzazione delle applicazioni, migliorare le funzioni operative con ausili intelligenti e assistenti chatbot di nuova generazione e utilizzare l'AI per ottenere insight in-transaction al fine di migliorare i casi d'uso aziendali. Abbracciando l'innovazione nell'AI, le organizzazioni possono semplificare la modernizzazione, migliorare l'efficienza operativa e guidare il successo aziendale in un mondo ibrido basato sul cloud e sull'AI.
Le organizzazioni dovrebbero utilizzare le attuali funzionalità dei mainframe, coltivare una forza lavoro mainframe diversificata e qualificata e aggiornare le competenze dei professionisti mainframe con AI e iniziative collaborative. Ciò comporta l'utilizzo di nuove funzionalità mainframe, come crittografia e autenticazione avanzate, chip processori avanzati e acceleratori AI specializzati, affrontare le lacune di competenze attraverso iniziative mirate di formazione e programmi di mentorship, e potenziare i professionisti del mainframe con strumenti di AI, assistenti e iniziative collaborative come Mainframe Skills Council.
Con l'avvento dell'era del cloud ibrido e dell'AI, la forza di resistenza del mainframe è più evidente che mai. Il suo ruolo come asset strategico nell'aiutare a garantire sicurezza, privacy dei dati ed efficienza operativa lo rende indispensabile per le organizzazioni che vogliono rimanere competitive. Adottando strategie di modernizzazione che traggono vantaggi dei punti di forza del mainframe, le organizzazioni possono accelerare il loro percorso di trasformazione digitale e sbloccare nuove opportunità di crescita e di innovazione.
