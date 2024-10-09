Nuovo studio IBV: L'AI guida l'innovazione dei mainframe

Per comprendere meglio come i leader IT stiano sfruttando oggi i mainframe e immaginando il loro futuro nell'era dell'AI e del cloud ibrido, l'IBM Institute for Business Value, (IBV) in collaborazione con Oxford Economics, ha condotto un sondaggio su 2.551 dirigenti IT globali intervistati. I risultati mostrano che il mainframe sta già svolgendo un ruolo fondamentale nel supportare l'innovazione AI, le strategie di hybrid cloud e l'accelerazione della trasformazione digitale. Con funzionalità di sicurezza e di elaborazione senza pari, il mainframe gestisce il 70% delle transazioni globali, in termini di valore.

I mainframe hanno dimostrato la loro vitalità grazie alla loro capacità di elaborare enormi quantità di dati in modo rapido, affidabile e sicuro, e saranno fondamentali per sbloccare tutto il potenziale dell'innovazione basata sui dati.