Nell'era del tutto istantaneo, le aspettative dei cittadini per i servizi di governo sono più alte che mai. Secondo il BCG 2024 Digital governo Citizen Survey, il 77% dei rispondenti negli Stati Uniti ha affermato di aspettarsi che i servizi governativi digitali siano pari o superiori a quelli del settore privato. Lo stesso sondaggio ha rilevato che il 74% degli utenti intervistati ha avuto problemi ad accedere ai servizi governativi online degli Stati Uniti negli ultimi due anni.
Le agenzie sentono la pressione di modernizzarsi ma spesso faticano a offrire le esperienze fluide che i cittadini si aspettano. L'ostacolo principale? I sistemi legacy. Poiché molti di essi hanno decenni, può essere difficile aggiungere nuovi strumenti o correggere rapidamente i problemi. Questi sistemi obsoleti ostacolano l'innovazione e impediscono alle agenzie di tenere il passo con l'evoluzione delle esigenze dei cittadini.
Per soddisfare le crescenti aspettative e superare i limiti dei sistemi legacy, le agenzie hanno bisogno di qualcosa di più di soluzioni rapide: hanno bisogno di un approccio strategico. Qui l'intelligenza artificiale (AI) e la modernizzazione delle applicazioni basata sull'AI giocano un ruolo chiave. Ripensando il modo in cui i sistemi vengono costruiti, mantenuti e scalati, le agenzie possono aprire una strada verso il cloud, sbloccando la flessibilità, la velocità e l'innovazione che i servizi digitali di oggi richiedono.
La modernizzazione inizia con una chiara comprensione del tuo attuale ambiente IT. Col tempo, molte agenzie hanno accumulato debiti tecnici attraverso correzioni a breve termine. Per andare avanti, le agenzie dovrebbero fare un passo indietro e chiedersi: cosa spinge a dover modernizzare? Quali sfide sta risolvendo? Cosa ostacola il processo?
Ecco le sfide più comuni che spingono le agenzie a modernizzarsi:
Quando le agenzie si trovano ad affrontare molteplici sfide, può essere difficile decidere da dove cominciare. Un primo passo intelligente è concentrarsi sui workload che hanno un impatto significativo ma sono relativamente indipendenti dagli altri sistemi. L'individuazione delle prime vittorie inizia con una profonda comprensione del landscape tecnologico attuale, ed è per questo che la fase di scoperta è fondamentale.
Durante la fase di scoperta, utilizziamo strumenti come CAST Highlight per aiutare le agenzie a valutare lo stato di salute e la complessità delle loro applicazioni all'interno del sistema più ampio. Questa azione aiuta a individuare lacune, rischi e opportunità. Da lì utilizziamo l'AI generativa per valutare l'idoneità del workload e la predisposizione al cloud e per consigliare il percorso di modernizzazione più efficiente per ogni applicazione. Spesso, questo approccio basato su AI aumenta l'efficienza della migrazione fino al 70%1.
Leggi il white paper: Metti l'AI al tuo servizio per la modernizzazione delle applicazioni federali con IBM e AWS
Ma il successo non consiste solo nell'arrivare al cloud, ma anche nel prosperare una volta arrivati. Per questo motivo, ci concentriamo anche sulla pianificazione del Giorno 2: come gestire e mantenere il sistema modernizzato dopo il lancio. Una domanda fondamentale che le agenzie devono porsi è: il mio team ha le competenze per gestire questa situazione?
A questo punto interviene nuovamente IBM® Consulting. Ti aiutiamo ad automatizzare le attività di routine e a semplificare le operazioni, riducendo il carico di lavoro del tuo team. Queste azioni consentono alle agenzie di procedere con sicurezza, anche con team snelli o competenze interne limitate.
Modernizzare i sistemi governativi non è un'impresa da poco, ma la partnership tra IBM e AWS lo rende possibile. Grazie alla sua profonda competenza nella migrazione dei dati e nella tecnologia mainframe, IBM è uno dei pochi partner a cui affidare la complessità dei sistemi legacy. Operiamo inoltre un ambiente cloud dedicato e sicuro con AWS GovCloud che può garantire privacy e protezione a ogni livello.
Insieme, portiamo innovazioni come l'ATO continuo (cATO) e un approccio DevSecOps alla conformità. Queste innovazioni snelliscono il processo di sviluppo mantenendo i più alti standard di sicurezza, il che significa progressi più rapidi senza compromettere la fiducia.
La modernizzazione non è un progetto una tantum, ma un percorso continuo. La collaborazione tra IBM e AWS supporta le agenzie in ogni fase, dalla traduzione del codice mainframe alla progettazione di ambienti cloud su misura per ogni missione. Il risultato? Maggiore automazione, maggiore personalizzazione e sistemi progettati per adattarsi in modo sicuro al futuro.
