Nell'era del tutto istantaneo, le aspettative dei cittadini per i servizi di governo sono più alte che mai. Secondo il BCG 2024 Digital governo Citizen Survey, il 77% dei rispondenti negli Stati Uniti ha affermato di aspettarsi che i servizi governativi digitali siano pari o superiori a quelli del settore privato. Lo stesso sondaggio ha rilevato che il 74% degli utenti intervistati ha avuto problemi ad accedere ai servizi governativi online degli Stati Uniti negli ultimi due anni.

Le agenzie sentono la pressione di modernizzarsi ma spesso faticano a offrire le esperienze fluide che i cittadini si aspettano. L'ostacolo principale? I sistemi legacy. Poiché molti di essi hanno decenni, può essere difficile aggiungere nuovi strumenti o correggere rapidamente i problemi. Questi sistemi obsoleti ostacolano l'innovazione e impediscono alle agenzie di tenere il passo con l'evoluzione delle esigenze dei cittadini.

Per soddisfare le crescenti aspettative e superare i limiti dei sistemi legacy, le agenzie hanno bisogno di qualcosa di più di soluzioni rapide: hanno bisogno di un approccio strategico. Qui l'intelligenza artificiale (AI) e la modernizzazione delle applicazioni basata sull'AI giocano un ruolo chiave. Ripensando il modo in cui i sistemi vengono costruiti, mantenuti e scalati, le agenzie possono aprire una strada verso il cloud­, sbloccando la flessibilità, la velocità e l'innovazione che i servizi digitali di oggi richiedono.

