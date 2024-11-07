Costruire il futuro insieme: utilizza la potenza dell'AI per ottenere risultati strategici

Non è un'esagerazione dire che l'AI sta trasformando il mondo. Le più recenti soluzioni di AI generativa (gen AI) e di machine learning (ML) possono eseguire attività con una velocità e una precisione sorprendenti rispetto ai lavoratori umani. Di conseguenza, le aziende possono accelerare la codifica da giorni a minuti, personalizzare l'esperienza del cliente con precisione senza precedenti e liberare i dipendenti da compiti amministrativi ripetitivi.
Dal 2022, il ritorno sull'investimento (ROI) delle soluzioni AI è saltato dal 13% al 31%, e le prossime ricerche dell'IBM® Institute for Business Value (IBV) mostreranno che integrare l'AI generativa nei workflow dei software aziendali esistenti promette di offrire ritorni duraturi. Per prosperare in questa nuova rivoluzione industriale, i leader aziendali si affidano alle soluzioni di AI e ML per mantenere e affinare il loro vantaggio competitivo e più della metà dei CEO ora vede queste tecnologie più come un'opportunità che come un rischio.
Per i fornitori di software indipendenti (ISV) e i provider di servizi gestiti (MSP), l'opportunità è chiara. Lo sviluppo di nuove soluzioni con infusione o embedding AI nelle soluzioni esistenti possono potenzialmente aprire un'ampia gamma di nuovi flussi di entrate. Utilizzare lo stack tecnologico e la portata globale di IBM può aiutare i nostri partner Build a raggiungere il successo AI.
IBM è da tempo leader nell'innovazione dell'AI, offrendo strumenti e competenze innovative per aiutare le aziende a sfruttare il potere dell'AI per raggiungere i propri obiettivi strategici. Che le aziende stiano partendo da zero o cerchino di migliorare i sistemi esistenti, IBM può offrire una combinazione di cloud, modelli AI e servizi di ingegneria pratica per aumentare l'efficienza.
I team di IBM Client Engineering e Build Lab sono al centro di questo sforzo. Questi team lavorano a stretto contatto con i clienti, utilizzando funzionalità come il portfolio di prodotti AI watsonx.ai per creare strumenti AI su misura per le loro esigenze specifiche. L'approccio IBM enfatizza la collaborazione con i partner di Build, creando insieme soluzioni in grado di generare risultati di business misurabili.
Ad esempio, l'IBM Build Lab ha avuto un ruolo chiave nel supportare l'azienda olandese Migrato nell'ampliamento della sua soluzione tecnologica esistente e nell'accesso a un nuovo mercato di valore. Specialista nell'elaborazione di dati non strutturati, Migrato utilizza uno strumento sviluppato su misura per permettere alle organizzazioni di trasformare dati non strutturati in insight attuabili.
Nei Paesi Bassi, la nuova legislazione richiede alle organizzazioni di governo di pubblicare tutte le informazioni di interesse pubblico, contribuendo al contempo a garantire che tutti i dati personali vengano redatti. Grazie alla collaborazione con IBM, Migrato ha visto l'opportunità di aiutare i clienti del governo ad automatizzare questo processo.
Migrato ha collaborato con l'IBM Build Lab per arricchire il suo set di strumenti esistente, integrando la libreria IBM® Watson NLP for Embed (completando il 70% del lavoro di sviluppo in poche ore e avviando una soluzione in produzione in soli cinque giorni). L'azienda sta configurando attualmente la nuova soluzione per consentire ai comuni di tutto il Paese di semplificare le loro attività di conformità.
La combinazione di strumenti di AI e servizi guidati da agenti rappresenta una grande opportunità per le aziende di aumentare il valore dei propri servizi clienti. Secondo l'IBV, il 63% dei dirigenti ha dichiarato di aver investito in casi d'uso dell'AI generativa per supportare direttamente i propri operatori di servizio. Il servizio clienti è la funzione organizzativa più comunemente citata dai CEO come area di interesse chiave per l'innovazione della gen AI.
Uno dei driver di questa tendenza è che i call center sono fondamentali per mantenere la soddisfazione dei clienti, ma la gestione di operazioni di call center efficaci su larga scala è una sfida significativa. ExpertSource, un'azienda con oltre 300 agenti che effettuano circa 250 chiamate al giorno, mirava a ottenere un controllo più stretto sui suoi sforzi di monitoraggio e conformità mantenendo il numero di dipendenti stabile.
CXReview, il fornitore della tecnologia di recensioni automatiche delle chiamate esistente dell'azienda, ha creato insieme una soluzione per ExpertSource utilizzando i servizi di Watson AI. Sviluppata in sole 16 settimane da un team congiunto di CXReview e IBM Client Engineering, la nuova soluzione di revisione delle chiamate supporta ExpertSource nell'esecuzione quotidiana di 280.000 controlli di conformità separati. Monitora tutto, dai saluti iniziali alla documentazione post-chiamata, per il 100% delle sue chiamate.
L'automazione dell'AI non solo aiuta ExpertSource a garantire standard di conformità e di qualità più elevati, ma contribuisce anche ridurre il carico sui team di gestione, migliorando la qualità del servizio e mitigando i rischi di conformità.
Un'altra organizzazione che beneficia dell'automazione tramite AI è Digital Office Company (DOC), un fornitore finlandese di soluzioni e servizi di gestione delle informazioni. Per migliorare l'accuratezza della classificazione dei documenti, DOC ha collaborato con l'ecosistema Engineering Build Lab di IBM, IBM Client Engineering e IBM Technology Expert Labs per sviluppare un progetto pilota che combina ML e gen AI. Il progetto pilota si è rivelato molto efficace in termini di aumento della velocità e della qualità della classificazione dei documenti: ciò che prima un individuo faceva in qualche minuto ora può richiedere solo 2 secondi.
In un sondaggio globale condotto dall'IBV, il 62% dei dirigenti ha riferito che l'AI generativa rivoluziona il modo in cui le loro organizzazioni progettano le esperienze. Ci sono pochi settori in cui l'esperienza del cliente è più importante del settore dell'ospitalità, e i partner IBM Build utilizzano i nostri strumenti e la nostra tecnologia per supportarli nel generare risultati.
HTOP Hotels gestisce migliaia di prenotazioni al giorno in 16 hotel della regione Catalogna della Spagna, accogliendo più di 500.000 ospiti ogni anno. In passato, l'azienda si affidava a processi manuali, basati su fogli di calcolo, per gestire gli orari dei dipendenti e garantire una copertura del personale sufficiente a offrire un'esperienza eccezionale a ogni ospite. Tuttavia, il processo era inefficiente e soggetto a errori, aumentando il rischio di carenza di personale.
L'IBM Business Partner Integra ha sviluppato una soluzione per HTOP basata su IBM Planning Analytics, che la catena alberghiera utilizza per prevedere la domanda dei clienti e ottimizzare i piani di personale in tempo reale. La nuova soluzione infusa di AI ha contribuito a una riduzione del tempo di pianificazione del 30% e a più profondi insight sulla disponibilità dei dipendenti, riducendo il divario tra domanda e personale del 75%, migliorando l'efficienza operativa dei costi e supportando esperienze per gli ospiti di alta qualità.
Un altro IBM Business Partner che sperimenta l'efficienza delle tecnologie IBM watsonx è GigaSpaces, un pioniere globale del calcolo in memoria. GigaSpaces sta costruendo uno dei primi Digital Integration Hub (DIH) del mercato con l'obiettivo di semplificare la trasformazione digitale e consentire ad altre aziende di sviluppare e lanciare servizi digitali più velocemente.
Utilizzando watsonx.ai e watsonx Assistant e collaborando con l'IBM Build Lab, GigaSpaces permetterà ai suoi clienti di interrogare i dati aziendali in linguaggio naturale, così da poter prendere decisioni aziendali più affidabili. Attualmente, gli ingegneri che utilizzano l'AI per lavorare con informazioni strutturate vedono una precisione fino al 55%. L'obiettivo di GigaSpaces è aiutare i suoi clienti a raggiungere quasi il 95% di accuratezza. E integrando watsonx Assistant, GigaSpaces è riuscita a ridurre il tempo di prototipazione della sua soluzione da mesi a giorni.
Come abbiamo visto, i partner IBM Build stanno collaborando con noi per sbloccare funzionalità rivoluzionarie per i loro clienti. Che la tua azienda voglia creare nuovi prodotti AI da zero o aggiungere capacità AI alle offerte esistenti, IBM offre gli strumenti, l'esperienza e l'approccio collaborativo di cui hai bisogno per avere successo.
Come ISV o MSP, la collaborazione con IBM ti permette di ottenere ottimi risultati rapidamente. Con funzionalità di livello aziendale, tra cui watsonx, API, librerie e applicazioni, la tua azienda può integrare rapidamente l'AI affidabile nelle tue applicazioni.
