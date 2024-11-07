Costruire il futuro insieme: utilizza la potenza dell'AI per ottenere risultati strategici

In un sondaggio globale condotto dall'IBV, il 62% dei dirigenti ha riferito che l'AI generativa rivoluziona il modo in cui le loro organizzazioni progettano le esperienze. Ci sono pochi settori in cui l'esperienza del cliente è più importante del settore dell'ospitalità, e i partner IBM Build utilizzano i nostri strumenti e la nostra tecnologia per supportarli nel generare risultati.

HTOP Hotels gestisce migliaia di prenotazioni al giorno in 16 hotel della regione Catalogna della Spagna, accogliendo più di 500.000 ospiti ogni anno. In passato, l'azienda si affidava a processi manuali, basati su fogli di calcolo, per gestire gli orari dei dipendenti e garantire una copertura del personale sufficiente a offrire un'esperienza eccezionale a ogni ospite. Tuttavia, il processo era inefficiente e soggetto a errori, aumentando il rischio di carenza di personale.

L'IBM Business Partner Integra ha sviluppato una soluzione per HTOP basata su IBM Planning Analytics, che la catena alberghiera utilizza per prevedere la domanda dei clienti e ottimizzare i piani di personale in tempo reale. La nuova soluzione infusa di AI ha contribuito a una riduzione del tempo di pianificazione del 30% e a più profondi insight sulla disponibilità dei dipendenti, riducendo il divario tra domanda e personale del 75%, migliorando l'efficienza operativa dei costi e supportando esperienze per gli ospiti di alta qualità.

Un altro IBM Business Partner che sperimenta l'efficienza delle tecnologie IBM watsonx è GigaSpaces, un pioniere globale del calcolo in memoria. GigaSpaces sta costruendo uno dei primi Digital Integration Hub (DIH) del mercato con l'obiettivo di semplificare la trasformazione digitale e consentire ad altre aziende di sviluppare e lanciare servizi digitali più velocemente.

Utilizzando watsonx.ai e watsonx Assistant e collaborando con l'IBM Build Lab, GigaSpaces permetterà ai suoi clienti di interrogare i dati aziendali in linguaggio naturale, così da poter prendere decisioni aziendali più affidabili. Attualmente, gli ingegneri che utilizzano l'AI per lavorare con informazioni strutturate vedono una precisione fino al 55%. L'obiettivo di GigaSpaces è aiutare i suoi clienti a raggiungere quasi il 95% di accuratezza. E integrando watsonx Assistant, GigaSpaces è riuscita a ridurre il tempo di prototipazione della sua soluzione da mesi a giorni.