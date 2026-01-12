I retailer hanno sempre fatto affidamento sui dati per comprendere i clienti, ma molti di questi restano sottoutilizzati. Secondo lo studio di IBV, il 64% delle aziende afferma che i propri dati di proprietà sono accessibili all'AI, ma solo il 49% di essi è utilizzabile. Inoltre, solo il 26% viene attualmente utilizzato per addestrare modelli AI.

Questo divario evidenzia un'opportunità significativa. Sbloccare i dati proprietari è uno dei componenti più critici dell'agenda dell'AI 2026–2027 perché le prestazioni delle funzionalità di AI ad alto valore, sia nella personalizzazione, nell'ottimizzazione dell'inventario o nella previsione, dipende dalla qualità e dall'accessibilità dei dati.

Il retail ha un vantaggio: il settore ha storicamente raccolto dati ricchi e ad alto volume sui clienti e sulle transazioni. Man mano che i dati diventano più puliti, meglio governati e più connessi, il valore a valle dell'AI aumenta drasticamente tra esperienze e operazioni.

I clienti stanno già percependo l'impatto. Il 58% dei dirigenti afferma che l'AI migliora la customer retention e la soddisfazione dei clienti e che, nell'ultimo anno, ha contribuito a un miglioramento medio del 31% in questi ambiti. Per un settore basato sulla fidelizzazione, si tratta di guadagni significativi.