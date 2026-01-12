I retailer operano in un ambiente in cui le aspettative dei clienti aumentano più velocemente dei margini, lasciando poco spazio alle esitazioni in materia di trasformazione. L'intelligenza artificiale è rapidamente diventata una delle forze più potenti che stanno rimodellando il modo in cui il settore coinvolge i clienti, progetta prodotti e gestisce le sue operazioni.
L'ultimo studio dell'IBM Institute for Business Value, Retail and Consumer Products in the AI Era, rivela che i prossimi due anni saranno particolarmente importanti.
Le decisioni che i leader retail prenderanno in merito all'AI nel 2026 e nel 2027 influenzeranno non solo la differenziazione competitiva, ma anche l'efficacia con cui i brand riescono a tenere il passo con i clienti che integrano l'AI nella loro vita quotidiana, usandola per prendere le proprie decisioni, orientarsi tra le scelte e plasmare come e dove fare acquisti.
Le aspettative dei clienti stanno cambiando, e il settore ora richiede un'agenda chiara e pratica per il futuro. Gli insight dello studio evidenziano le aree in cui AI sta già creando un impatto misurabile e in cui i rivenditori dovrebbero concentrare la propria attenzione per sbloccare valore.
Un dato notevole emerso dallo studio IBV è il cambiamento della provenienza degli investimenti nell'AI. Entro il 2027, il 35% delle spese totali per l'AI sarà al di fuori del budget IT, rispetto al 28% del 2025. Nel frattempo, anche le spese per l'AI all'interno dei budget IT aumenteranno, passando da poco meno del 10% dei budget annuali IT oggi al 13% nel 2027.
Questo segnala un importante cambiamento nel settore: l'AI è diventata una decisione aziendale, non solo tecnologica.
I team di merchandising stanno sempre più finanziando l'AI per migliorare la scoperta dei prodotti. I team di marketing la stanno implementando per personalizzare contenuti e offerte. I leader della supply chain la stanno applicando per anticipare la domanda e gestire le eccezioni. Quando gli investimenti escono dai tradizionali silo, riflettono un più ampio spostamento organizzativo verso l'operativizzazione dell'AI in tutta l'azienda.
Lo studio mostra che 80% delle aziende retail e di prodotti di consumo hanno ora una strategia di innovazione a lungo termine per l'AI. Questa mossa sottolinea che l'AI non è più posizionata come un esperimento secondario, ma come motore centrale di crescita.
Guardando al 2026 e al 2027, questi investimenti rappresentano un punto di svolta. La spesa per l'AI sta andando oltre la sperimentazione degli strumenti, verso una fase focalizzata sulla costruzione delle capacità necessarie per competere in un mercato plasmato da decisioni in tempo reale, aspettative sofisticate dei clienti e nuove forme di digital commerce.
I retailer hanno sempre fatto affidamento sui dati per comprendere i clienti, ma molti di questi restano sottoutilizzati. Secondo lo studio di IBV, il 64% delle aziende afferma che i propri dati di proprietà sono accessibili all'AI, ma solo il 49% di essi è utilizzabile. Inoltre, solo il 26% viene attualmente utilizzato per addestrare modelli AI.
Questo divario evidenzia un'opportunità significativa. Sbloccare i dati proprietari è uno dei componenti più critici dell'agenda dell'AI 2026–2027 perché le prestazioni delle funzionalità di AI ad alto valore, sia nella personalizzazione, nell'ottimizzazione dell'inventario o nella previsione, dipende dalla qualità e dall'accessibilità dei dati.
Il retail ha un vantaggio: il settore ha storicamente raccolto dati ricchi e ad alto volume sui clienti e sulle transazioni. Man mano che i dati diventano più puliti, meglio governati e più connessi, il valore a valle dell'AI aumenta drasticamente tra esperienze e operazioni.
I clienti stanno già percependo l'impatto. Il 58% dei dirigenti afferma che l'AI migliora la customer retention e la soddisfazione dei clienti e che, nell'ultimo anno, ha contribuito a un miglioramento medio del 31% in questi ambiti. Per un settore basato sulla fidelizzazione, si tratta di guadagni significativi.
Il ruolo dell'AI nel retail sta passando da consulenza a orientato all'azione. Lo studio IBV mostra che l'84% dei dirigenti si aspetta che l'AI migliori significativamente la propria capacità di rispondere rapidamente alle perturbazioni del mercato e all'evoluzione delle esigenze dei clienti. Ma il cambiamento più trasformativo non è solo la velocità: è la capacità dell'AI di agire su compiti complessi.
I sistemi autonomi e di agentic AI stanno già eseguendo workflow a più fasi: coordinando l'inventario, personalizzando le offerte e guidando i clienti attraverso decisioni di acquisto complesse. Secondo lo studio, il 76% dei dirigenti sta trasformando i propri modelli di business per utilizzare l'AI non solo per l'efficienza ma anche per nuovi flussi di entrate.
Si prevede che questo spostamento verso l'AI guidata dall'azione diventerà una delle caratteristiche che definiscono la trasformazione del retail nei prossimi due anni. Le organizzazioni che costruiranno le basi per l'agentic AI nel 2026 saranno meglio posizionate per elevare le esperienze e catturare nuovo valore entro il 2027.
Un esempio convincente viene da Al Futtaim Group, la cui app Blue basata sull'AI integra fidelizzazione, pagamenti e acquisti in un percorso unificato. I clienti guadagnano e riscattano istantaneamente diverse categorie, navigano senza attrito e completano transazioni in un unico flusso,dimostrando l'impatto dell'orchestrazione basata sull'AI unita alla supervisione umana.
Lo studio chiarisce che l'AI integra i ruoli umani anziché sostituirli. Gli agenti AI si occupano sempre più di processi ripetitivi e a più fasi lungo tutta la catena del valore (collegando inventario, pagamenti, logistica e dati dei clienti) mentre i dipendenti intervengono dove giudizio, empatia e fiducia nel marchio sono essenziali.
Questo modello consente ai collaboratori e ai team di assistenza di concentrarsi sulle interazioni di maggior valore e sulle esigenze complesse dei clienti. I dirigenti riferiscono che l'AI sta offrendo il massimo valore nel marketing, nel servizio clienti, nelle operazioni della supply chain e nel digital commerce, aree in cui la precisione operativa e la connessione umana si intersecano.
Il risultato è un modello operativo ibrido in cui l'AI gestisce la complessità e le persone amplificano ciò che rende il retail così caratteristicamente umano.
Lo studio evidenzia inoltre la crescente importanza degli ecosistemi. L'AI può avere un impatto trasformativo solo quando strumenti, partner, piattaforme e agenti lavorano insieme in modo sicuro e fluido. Un'AI autonoma non può raggiungere il suo potenziale all'interno di sistemi frammentati.
Per prepararsi a questo cambiamento, i retailer dovranno modernizzare le piattaforme commerciali, riprogettare i processi per percorsi clienti non lineari e rafforzare la governance dei dati. Quando i sistemi di AI possono comprendere e agire su tutta l'azienda, i rivenditori possono orchestrare le esperienze in modo olistico invece che in punti di contatto isolati.
Ecco perché l'integrazione dell'ecosistema è al centro dell'agenda AI 2026-2027. Il futuro è di quei retailer che riusciranno a coordinare l'intelligenza lungo tutta la catena del valore, non solo all'interno delle singole funzioni.
Gli insight dello studio IBV indicano tre aree su cui i leader del retail possono concentrarsi per accelerare i progressi:
Personalizza i percorsi attraverso i dati sicuri dei clienti, distribuisci l'AI in processi ad alto impatto come l'order-to-cash e la supply chain e assicurati che gli strumenti AI riflettano la verità del tuo marchio, anche quando i clienti interagiscono tramite assistenti esterni.
Rendi le informazioni sui tuoi prodotti accessibili e AI-friendly. Inizia ad automatizzare le attività operative ripetitive, quindi espandi il ruolo dell'AI man mano che stabilisci un rapporto di fiducia, sia per i tuoi clienti che per i tuoi team.
Abbatti i silos. Collega i sistemi aziendali. Consenta agli agenti AI di coordinare il lavoro tra le funzioni. Assicurati che le raccomandazioni e le transazioni basate sull'AI rimangano sicure, accurate e allineate ai valori del tuo marchio.
Nel retail, ogni clic, carrello e conversazione ha un peso, e l'AI sta amplificando il meglio di ciò che rende umano il settore. Nei prossimi due anni, si allargherà il divario tra i rivenditori che utilizzano l'AI per ripensare radicalmente il modo in cui operano e quelli che la considerano solo un altro livello di tecnologia.
La differenza si definirà in base a decisioni chiare sulle basi dei dati, sui modelli operativi e sul luogo in cui l'AI è autorizzata ad agire. Rafforzare ora queste basi plasmerà la prossima era delle prestazioni retail.
L'opportunità che si presenta è significativa, e molto reale. I rivenditori che agiscono con intenzione oggi contribuiranno a definire cosa significherà "buono" domani. I rivenditori che si attardano potrebbero scoprire che il ritmo è già stato fissato per loro.
