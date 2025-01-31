“Un computer non può mai essere ritenuto responsabile, quindi non deve mai prendere una decisione di gestione.”
– IBM Training Manual, 1979
L'adozione dell'intelligenza artificiale (AI) è in crescita. Secondo l'IBM Global AI Adoption Index 2023, il 42% delle aziende ha attivamente implementato l'AI e il 40% sta sperimentando questa tecnologia. Tra coloro che utilizzano o esplorano l'AI, il 59% ha accelerato i propri investimenti e le implementazioni negli ultimi due anni. Il risultato è un aumento del processo decisionale dell'AI che utilizza strumenti intelligenti per arrivare a risposte (presumibilmente) precise.
La rapida adozione, tuttavia, solleva una domanda: chi è responsabile se l'AI fa una scelta sbagliata? La colpa è dei team IT? Dei dirigenti? Dei costruttori di modelli AI? Dei produttori di dispositivi?
In questo articolo esploreremo l'evoluzione dell'AI e riesamineremo la citazione di cui sopra nel contesto dei casi d'uso attuali: le aziende hanno ancora bisogno di un essere umano nel processo decisionale o l'intelligenza artificiale può decidere da sola?
Guy Pearce, principal consultant presso DEGI e membro del gruppo sulle tendenze lavorative dell'ISACA, si occupa di AI da oltre tre decenni. "All'inizio era tutto simbolico, mentre ora è statistico. Sono algoritmi e modelli che permettono il trattamento dei dati e migliorano le prestazioni aziendali nel tempo," afferma Pearce
I dati del recente report AI in Action di IBM mostrano l'impatto di questo cambiamento. Due terzi dei leader affermano che l'AI ha generato un miglioramento superiore al 25% nei tassi di crescita dei ricavi, e il 72% afferma che i vertici aziendali sono pienamente allineati con la leadership IT su cosa accadrà dopo nel percorso verso la maturità dell'AI.
Con la crescente fiducia nell'AI, le aziende stanno implementando strumenti intelligenti per migliorare i risultati aziendali. Ad esempio, la società di gestione patrimoniale Consult Venture Partners ha distribuito AIda AI, un concierge di AI digitale conversazionale che utilizza la tecnologia IBM watsonx Assistant per rispondere alle domande dei potenziali clienti senza la necessità di agenti umani.
I risultati parlano da soli: Alda AI ha risposto correttamente al 92% delle domande, il 47% delle domande ha portato a iscrizioni al webinar e il 39% delle richieste si è trasformato in lead.
Il 92% è un risultato impressionante per Alda AI. L'avvertimento? Quell'8% delle volte in cui si è sbagliato. Quindi, cosa succede quando l'AI commette errori?
Per Pearce, dipende dalla posta in gioco.
Usa l'esempio di una società finanziaria che sfrutta l'AI per valutare i punteggi di credito e concedere prestiti. Le conseguenze di queste decisioni sono relativamente modeste. Nel migliore dei casi, AI approva i prestiti che vengono rimborsati puntualmente e per intero. Nel peggiore dei casi, i mutuatari sono inadempienti e le aziende devono intraprendere un'azione legale. Anche se scomodo, gli effetti negativi sono di gran lunga superati dai potenziali positivi.
"Nel caso di questioni di grande interesse", afferma Pearce, "si pensi al settore medico. Supponiamo che usiamo l'AI per risolvere il problema dei tempi di attesa. Abbiamo dati sufficienti per garantire che i pazienti vengano visti nell'ordine corretto? E se ci fossero degli errori? Il risultato potrebbe essere grave, come la morte."
Di conseguenza, il modo in cui l'AI viene utilizzata nel processo decisionale dipende in larga misura dall'oggetto delle decisioni e dall'impatto che queste hanno sia sull'azienda che le prende sia sui soggetti interessati.
In alcuni casi, anche lo scenario peggiore può rappresentare un piccolo inconveniente. Mentre in altri, i risultati potrebbero causare danni significativi.
Nell'aprile 2024, una Tesla in modalità "guida completamente autonoma" ha investito e ucciso un motociclista. L'autista ha confessato di aver guardato il telefono prima dell'impatto nonostante fosse necessaria la supervisione attiva del conducente.
Quindi, chi è da considerare responsabile? L'autista è la scelta più ovvia e infatti è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale.
Ma questa non è l'unica risposta alla questione della responsabilità. Si può anche sostenere che Tesla abbia una certa responsabilità, dato che l'algoritmo AI dell'azienda non è riuscito a rilevare la vittima. La colpa potrebbe essere attribuita anche a enti di governo come la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Forse i loro test non sono stati abbastanza rigorosi o completi.
Si potrebbe addirittura sostenere che i creatori dell'AI di Tesla potrebbero essere ritenuti responsabili di aver permesso la messa in funzione di un codice che potrebbe uccidere qualcuno.
Questo è il paradosso del processo decisionale basato sull'AI: la colpa è di qualcuno o è di tutti? "Se si mettono insieme tutti gli stakeholder che dovrebbero essere responsabili, dove risiede questa responsabilità?" chiede Pearce. "Sui vertici aziendali?" Su tutto il team? Se la responsabilità è estesa all'intera l'organizzazione, non tutti possono finire in prigione. In definitiva, la responsabilità condivisa spesso porta alla mancanza di responsabilità”.
Quindi, dov'è che le organizzazioni tracciano il limite? Dove l'insight dell'AI cede il passo al processo decisionale umano?
Tre considerazioni sono fondamentali: etica, rischio e fiducia.
"Quando si tratta di dilemmi etici," dice Pearce, "l'AI non può farcela." Questo perché gli strumenti intelligenti cercano naturalmente il percorso più efficiente, non quello più etico. Di conseguenza, qualsiasi decisione che coinvolga questioni o preoccupazioni etiche dovrebbe includere la supervisione umana.
Il rischio, invece, è una specialità dell'AI. "L'AI è brava nel rischio," dice Pearce. "Ciò che i modelli statistici fanno è fornire qualcosa chiamato errore standard, che permette di sapere se ciò che l'AI sta raccomandando ha una variabilità potenziale alta o bassa". Questo rende l'AI ideale per le decisioni basate sul rischio, come quelle in ambito finanziario o assicurativo.
Infine, le imprese devono dare priorità alla fiducia. "La fiducia nelle istituzioni sta diminuendo", afferma Pearce. “Molti cittadini non sono certi che i dati che condividono vengano utilizzati in modo affidabile.”
Ad esempio, secondo il GDPR, le aziende devono essere trasparenti riguardo alla raccolta e alla gestione dei dati e dare ai cittadini la possibilità di opporsi. Per rafforzare la fiducia nell'uso dell'AI, le organizzazioni dovrebbero comunicare chiaramente come e perché utilizzano l'AI e (ove possibile) consentire ai clienti di rinunciare ai processi basati su AI.
L'AI dovrebbe essere utilizzata per le decisioni sulla gestione? Forse. Verrà usata per prendere alcune di queste decisioni? Quasi sicuramente. Il fascino dell'AI, la sua capacità di catturare, correlare e analizzare più set di dati e fornire nuovi insight, la rende uno strumento potente per le aziende, per ottimizzare le operazioni e ridurre i costi.
Ciò che è meno chiaro è in che modo il passaggio a un processo decisionale a livello dirigenziale avrà impatto sulla responsabilità. Secondo Pearce, le condizioni attuali creano "confini sfocati" in questo ambito, infatti la legislazione non è riuscita a tenere il passo con il crescente utilizzo dell'AI.
Per garantire l'allineamento con i principi etici, ridurre il rischio di scelte sbagliate e ottenere la fiducia degli stakeholder e dei clienti, la soluzione migliore per le aziende è mantenere il coinvolgimento degli esseri umani nel processo. Questo potrebbe significare che è necessaria un'approvazione diretta da parte dello staff prima che l'AI possa agire. Potrebbe anche significare la revisione e valutazione occasionale del processo decisionale dell'AI.
Qualunque approccio scelgano le aziende, però, il messaggio centrale rimane lo stesso: quando si tratta di decisioni basate sull'AI, non esiste una linea fissa. È un obiettivo mobile, definito da possibili rischi, potenziali ricompense e probabili risultati.
