Guy Pearce, principal consultant presso DEGI e membro del gruppo sulle tendenze lavorative dell'ISACA, si occupa di AI da oltre tre decenni. "All'inizio era tutto simbolico, mentre ora è statistico. Sono algoritmi e modelli che permettono il trattamento dei dati e migliorano le prestazioni aziendali nel tempo," afferma Pearce

I dati del recente report AI in Action di IBM mostrano l'impatto di questo cambiamento. Due terzi dei leader affermano che l'AI ha generato un miglioramento superiore al 25% nei tassi di crescita dei ricavi, e il 72% afferma che i vertici aziendali sono pienamente allineati con la leadership IT su cosa accadrà dopo nel percorso verso la maturità dell'AI.

Con la crescente fiducia nell'AI, le aziende stanno implementando strumenti intelligenti per migliorare i risultati aziendali. Ad esempio, la società di gestione patrimoniale Consult Venture Partners ha distribuito AIda AI, un concierge di AI digitale conversazionale che utilizza la tecnologia IBM watsonx Assistant per rispondere alle domande dei potenziali clienti senza la necessità di agenti umani.

I risultati parlano da soli: Alda AI ha risposto correttamente al 92% delle domande, il 47% delle domande ha portato a iscrizioni al webinar e il 39% delle richieste si è trasformato in lead.