Le soluzioni AI di cybersecurity rilevano il ransomware in meno di 60 secondi

I criminali informatici sviluppano continuamente funzionalità di attacco potenziate dall'AI. Gli attacchi informatici basati su AI si stanno evolvendo rapidamente e possono individuare le vulnerabilità, rilevare i modelli e approfittare delle debolezze. Inoltre, l'efficienza dell'AI e la rapida analisi dei dati possono dare agli hacker un vantaggio tattico rispetto a difese informatiche mal equipaggiate. I metodi di cybersecurity tradizionali non sono più sufficienti per combattere le minacce alla sicurezza AI, con l'evoluzione in tempo reale dei nuovi strumenti. Il risultato è un'intrusione rapida e una distribuzione di ransomware non rilevata.

Inoltre, ci sono previsioni su come gli LLM e altri strumenti di AI generativa saranno offerti come servizio a pagamento, come il Ransomware-as-a-Service, per aiutare gli autori degli attacchi a implementare i loro attacchi in modo più efficiente con meno sforzo. Ciò significa che la minaccia diventerà qualcosa di ancora più pericoloso e proliferativo.

L'unica risposta è combattere il fuoco con il fuoco. Le soluzioni di cybersecurity, come le versioni potenziate dall'AI della tecnologia IBM FlashCore Module, sono progettate per contrastare gli attacchi più pericolosi di adesso, nonché quelli che i team di sicurezza dovranno affrontare in futuro.