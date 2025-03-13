Immagina questo scenario: sei un CFO e partecipi a una riunione del consiglio di amministrazione, sicuro della tua ultima strategia finanziaria. Ma poi, il CEO si rivolge a te e dice: "Il nostro sistema AI ha fatto i conti e ha elaborato un piano migliore. Forse non abbiamo più bisogno di un CFO". Ridi nervosamente... È uno scherzo, vero? Ma in fondo, il pensiero rimane: l'AI potrebbe sostituirmi?
L'AI sta già trasformando la finanza: sta automatizzando i report, prevedendo le tendenze del mercato e rilevando le frodi prima che accadano. Alcune aziende addirittura affermano di avere dei CFO AI che prendono decisioni finanziarie senza input umano.
Quindi, l'AI è l'inizio della fine per i leader finanziari o è solo un altro strumento nel loro arsenale? Separiamo l'entusiasmo dalla realtà.
La verità è che l'AI può fare molte cose che un tempo erano di competenza del CFO, e le fa incredibilmente bene. Ecco i superpoteri dell'AI nella finanza:
- Fare calcoli alla velocità della luce: l'AI può analizzare grandi quantità di dati in pochi secondi, mentre un umano potrebbe impiegare giorni. Una soluzione di AI generativa scalata adeguatamente può migliorare l'analisi con una prestazione di 0,1 secondi per riga.
• Individuare le tendenze prima degli esseri umani: l'AI può prevedere i cambiamenti di mercato e i problemi di flusso di cassa prima che diventino un problema.
• Rilevare frodi in tempo reale: l'AI è sempre vigile, segnalando istantaneamente le transazioni sospette.
• Automatizzare i compiti ripetitivi: annotazioni di diario, riconciliazioni, rendicontazione finanziaria, l'AI li gestisce senza sforzo. Ad esempio, con IBM® watsonx Orchestrate, è possibile automatizzare il 90% delle riviste finanziarie.
Non c'è da stupirsi che i CFO si sentano un po' a disagio. L'AI non dorme mai, non prende decisioni emotive e non si dimentica mai una regola. Ma questo significa che può sostituire la leadership umana?
Strumenti come IBM Planning Analytics raccontano una storia diversa. Invece di sostituire il CFO, l'AI sta diventando l'alleato più prezioso. Fornendo insight in tempo reale, automatizzando compiti ripetitivi e migliorando il processo decisionale, Planning Analytics consente ai leader finanziari di guidare con precisione e sicurezza, fornendo insight attuabili e previsioni. Ma spetta al CFO determinare la strada giusta per l'azienda.
L'AI può essere brillante con i numeri, ma le manca qualcosa di essenziale: il giudizio, la strategia e la leadership. In una crisi finanziaria, ad esempio, l'AI può analizzare i dati passati e suggerire un piano di riduzione dei costi, ma non prenderà in considerazione il morale dei dipendenti, la reputazione del marchio o la crescita a lungo termine. Non conosce la visione del CFO e sicuramente non può negoziare con gli investitori. L'AI può fornire insight, ma non comprende la strategia, la visione di leadership o le negoziazioni aziendali riservate come fa un CFO umano.
Dove gli esseri umani hanno ancora il vantaggio rispetto all'AI?
• Il contesto generale: l'AI può fare calcoli e suggerire miglioramenti dell'efficienza e un percorso, ma non siede nei consigli di amministrazione o non comprende la strategia aziendale a lungo termine. Solo un CFO umano può decidere quale decisione finanziaria si allinea alla visione e agli obiettivi a lungo termine dell'azienda. Ad esempio, Planning Analytics fornisce ai CFO insight attuabili e previsioni AI. Tuttavia, il CFO valuta il contesto aziendale più ampio, mette in discussione ciò che sembra scontato, prende in considerazione i fattori esterni come cambiamenti normativi o interruzioni di mercato e sceglie la decisione strategica finale in base agli obiettivi dell'azienda.
• Intelligenza emotiva: l'AI può consigliare prezzi, strategie di investimento o valutazioni del rischio, ma il business non riguarda solo i numeri; riguarda le relazioni. L'AI non costruisce relazioni, non persuade gli stakeholder né ispira i team, ma un CFO sì.
• Gestione delle crisi: l'AI prospera grazie a dati strutturati e a modelli passati. Ma cosa succede quando si verifica una situazione senza precedenti? L'AI manca di giudizio in situazioni complesse e non strutturate e fa fatica di fronte a situazioni imprevedibili, come un improvviso crollo del mercato o una pandemia globale.
• Decisioni etiche: l'AI potrebbe suggerire licenziamenti per aumentare la redditività, ma un CFO sa che non è sempre la scelta giusta. Oppure l'AI può suggerire misure di riduzione dei costi, ma non sa se la leadership stia pianificando di fondersi con un concorrente, acquisire una start-up o vendere un'azienda in difficoltà, solo un CFO lo sa.
La finanza non consiste solo nel fare i calcoli giusti: consiste anche nel prendere le decisioni giuste. È qualcosa che l'AI non può fare da sola. L'AI è uno strumento, ma i CFO hanno in mano il timone. Con Planning Analytics, i CFO sono meglio attrezzati per prendere decisioni informate, ma queste decisioni richiedono comunque il tocco umano.
Il futuro non è l'AI che sostituisce i CFO: sono i CFO che si avvalgono dell'AI per prendere decisioni più intelligenti, rapide e strategiche. Invece di sostituire i CFO, l'AI gli sta dando i superpoteri. È come Iron Man: l'AI è la tuta high-tech, ma un umano è comunque al comando
Quindi, come fa l'AI ad aiutare (non a sostituire) i CFO? Lavora insieme ai leader finanziari in questi modi chiave:
• L'AI fa il lavoro pesante: entro il 2027, il 64% delle organizzazioni prevede di adottare l'AI generativa per prevedere, monitorare e mitigare il rischio reputazionale. L'AI elabora i dati, genera report ed evidenzia i rischi, in modo che i CFO possano concentrarsi sulla strategia.
• L'AI rende i CFO più rapidi e precisi: invece di aspettare settimane per gli approfondimenti finanziari, i CFO li ottengono in tempo reale. Planning Analytics ha aiutato Mawgif ad analizzare e gestire i dati in tempo reale per aumentare le prestazioni operative del 10% grazie all'ottimizzazione dei ricavi ed efficienza.
• L'AI riduce gli errori umani: niente più errori manuali nel foglio di calcolo; l'AI garantisce l'accuratezza.
• L'AI dà ai CFO più tempo per la leadership: meno tempo per elaborare i numeri significa più tempo per innovazione e processi decisionali.
Invece di prendere il controllo, gli strumenti basati sull'AI come Planning Analytics danno ai CFO un vantaggio più netto, trasformandoli in leader esperti di tecnologia, capaci di prendere decisioni migliori e più rapide.
L'AI non è una minaccia, ignorarla lo è. I CFO che prospereranno in futuro abbracceranno l'AI, non la temeranno. Pensa all'AI come alla maggior parte delle auto a guida autonoma: sa guidare, ma serve comunque un essere umano che prenda il controllo quando necessario. In qualità di organizzatori e leader strategici, i CFO sono responsabili di guidare innovazione e crescita. Incorporando nuove tecnologie come l'AI generativa, possono trasformare il modo in cui operano, innovano e offrono valore all'interno delle loro organizzazioni.
Ma i CFO hanno ancora bisogno di alcuni strumenti nel loro arsenale, affinché l'AI possa dare loro il vantaggio di cui hanno bisogno.
Alfabetizzazione dei dati: l'AI può elaborare grandi quantità di dati e generare previsioni, ma non sempre ci prende. Un CFO deve comprendere come funzionano i modelli AI, individuare potenziali difetti e sapere quando è necessario il giudizio umano.
Ad esempio, un modello finanziario basato sull'AI prevede un aumento del 30% dei ricavi nel prossimo trimestre in base alle tendenze storiche. Tuttavia, il CFO sa che è in arrivo un importante cambiamento normativo che avrà un impatto sulle vendite. Se il CFO si fida ciecamente dell'AI, l'azienda potrebbe sovraccaricare le risorse e subire perdite finanziarie. Invece, adeguando la previsione in base alla conoscenza del mercato esterno, si garantisce una strategia finanziaria più realistica.
L'AI può lavorare solo con i dati che possiede, non può prevedere cambiamenti di mercato inaspettati, cambiamenti legali o mosse strategiche specifiche per l'azienda. I CFO devono interpretare le informazioni generate dall'AI con un occhio critico.
Narrazione e comunicazione: l'AI può generare rapporti e proiezioni finanziarie complesse, ma i numeri da soli non guidano le decisioni, bensì le persone. Un CFO deve prendere gli approfondimenti basati sull'AI e tradurli in narrazioni aziendali convincenti che dirigenti, investitori e team possano comprendere e su cui possano agire.
Ad esempio, uno strumento AI rileva un margine di profitto in calo in una linea di prodotto chiave. Invece di presentare i dati come un problema, il CFO lavora sulla strategia. Presenterebbe la questione come un'opportunità, consigliando un possibile recupero del margine perso aggiustando i prezzi e rinegoziando i contratti con i fornitori. Utilizzerebbe quindi l'analisi degli scenari generata dall'AI per mostrare l'impatto dei diversi modelli di prezzo. Infine, elaborerebbe una storia avvincente per i leader, che spieghi perché la strategia consigliata è la strada migliore da seguire.
I CFO non sono solo numeri: sono narratori aziendali che usano gli insight basati sull'AI per persuadere, influenzare e guidare le azioni.
Pensiero critico: i modelli AI sono validi solo nella misura in cui lo sono anche i dati su cui sono addestrati. Se vi sono distorsioni, informazioni mancanti o ipotesi errate, l'AI può produrre risultati fuorvianti. Un CFO deve essere in grado di mettere in discussione gli output dell'AI e assicurarsi che abbiano senso in un contesto aziendale reale.
Ad esempio, un sistema AI raccomanda tagli massicci ai costi nel dipartimento di ricerca e sviluppo per migliorare la redditività a breve termine. In apparenza, questo piano sembra logico, ma il CFO riconosce che tagliare la ricerca e sviluppo danneggerebbe l'innovazione a lungo termine e metterebbe a rischio l'azienda. Invece di seguire ciecamente le raccomandazioni dell'AI, il CFO bilancia l'efficienza a breve termine con la strategia a lungo termine, garantendo una crescita sostenibile.
L'AI non "pensa", ma segue degli schemi. I CFO devono agire come un filtro, separando gli insight utili dalle raccomandazioni errate che potrebbero danneggiare l'azienda nel lungo termine.
Intelligenza emotiva: l'AI può analizzare i dati, ma non può creare fiducia, negoziare accordi o guidare i team. La capacità di un CFO di gestire le relazioni, comprendere le emozioni e influenzare gli stakeholder è insostituibile.
Ad esempio, l'azienda sta attraversando un'importante ristrutturazione e l'AI suggerisce dei licenziamenti per tagliare i costi. Il CFO non accetta semplicemente la raccomandazione dell'AI. Si confronta con i capi dipartimento per comprendere l'impatto sul morale e sulle operazioni e poi esplora misure alternative di risparmio (ad esempio, miglioramenti dell'efficienza o ridistribuzione del personale in aree in crescita). Comunica in modo trasparente con i dipendenti, garantendo fiducia e allineamento con la dirigenza.
I CFO non hanno nulla da temere, se si adattano. L'AI non sostituirà i leader finanziari, ma i CFO che si rifiutano di usare l'AI potrebbero essere sostituiti da leader che lo fanno.
I migliori CFO del futuro saranno:
• Concentrati sui dati, utilizzando insight basati sull'AI per prendere decisioni migliori.
• Più strategici, focalizzati sulla crescita aziendale anziché sulle attività manuali.
• Più esperti di tecnologia, sapendo come lavorare con l'AI invece di competere con essa.
Quindi la vera domanda non è se l'AI sostituirà i CFO ma piuttosto come possono lavorare con l'AI i CFO. Il futuro della finanza non è l'AI contro i CFO, sono i CFO che usano l'AI. Insieme sono una squadra vincente.
L'AI ha un lungo futuro davanti a sé. I leader finanziari più intelligenti non aspetteranno: inizieranno ad adottare strumenti come IBM Planning Analytics fin da ora, per essere all'avanguardia. Qual è la tua prossima mossa? Guiderai la rivoluzione dell'AI nella finanza o resterai a guardare? La scelta è tua: adattarsi o rimanere indietro.
