Immagina questo scenario: sei un CFO e partecipi a una riunione del consiglio di amministrazione, sicuro della tua ultima strategia finanziaria. Ma poi, il CEO si rivolge a te e dice: "Il nostro sistema AI ha fatto i conti e ha elaborato un piano migliore. Forse non abbiamo più bisogno di un CFO". Ridi nervosamente... È uno scherzo, vero? Ma in fondo, il pensiero rimane: l'AI potrebbe sostituirmi?

L'AI sta già trasformando la finanza: sta automatizzando i report, prevedendo le tendenze del mercato e rilevando le frodi prima che accadano. Alcune aziende addirittura affermano di avere dei CFO AI che prendono decisioni finanziarie senza input umano.

Quindi, l'AI è l'inizio della fine per i leader finanziari o è solo un altro strumento nel loro arsenale? Separiamo l'entusiasmo dalla realtà.