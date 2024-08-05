Usare l'AI per combattere il caldo estremo

Gli urbanisti sono consapevoli delle isole di calore, aree urbane che sperimentano temperature più elevate rispetto alle aree periferiche, da decenni. Tuttavia, la caratterizzazione e la previsione accurata delle isole di calore, su larga scala e ad alta risoluzione rimane un problema irrisolto o, nella migliore delle ipotesi, molto costoso. Alcuni satelliti in orbita attorno alla Terra possono misurare la radiazione termica, che serve come osservazioni sul campo da cui è possibile identificare i punti caldi e freddi all'interno di una città, ma a causa dei lunghi intervalli di tempo tra i sorvoli dei satelliti, queste osservazioni sono piuttosto rare.

Ora ricercatori come Vos, parte del Heat and Health African Transdisciplinary Center (HE2AT Center), stanno sfruttando i foundation model di IBM Earth Observation per sviluppare un sistema in grado di caratterizzare le isole di calore delle superfici urbane ed emettere avvisi su quando e dove compaiono punti di caldo estremo all'interno di una città. I partner accademici e industriali del Centro HE2AT stanno combinando queste informazioni con dati sullo stato di salute, informazioni sulla vulnerabilità socio-economica, geolocalizzazioni e altri fattori che contribuiscono al rischio di esposizione al calore. Utilizzando un'app, le persone riceveranno informazioni e avvisi riguardo all'esposizione al calore in base al loro profilo di rischio personalizzato.