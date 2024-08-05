Usare l'AI per combattere il caldo estremo

Le città hanno iniziato a registrare temperature record a maggio, e il 22 luglio 2024 è stato il giorno più caldo nella storia del pianeta, battendo l'ultimo record stabilito il giorno prima.
"Man mano che le temperature continuano ad aumentare, è fondamentale allertare gli individui più vulnerabili alle ondate di calore estreme", afferma Etienne Vos, un responsabile di ricerca presso IBM®. Vos fa parte di un consorzio che sviluppa un sistema di allerta precoce per eventi di calore estremo, uno dei tanti gruppi in tutto il mondo che stanno creando nuovi strumenti basati sull'AI per combattere il caldo estremo.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Gli urbanisti sono consapevoli delle isole di calore, aree urbane che sperimentano temperature più elevate rispetto alle aree periferiche, da decenni. Tuttavia, la caratterizzazione e la previsione accurata delle isole di calore, su larga scala e ad alta risoluzione rimane un problema irrisolto o, nella migliore delle ipotesi, molto costoso. Alcuni satelliti in orbita attorno alla Terra possono misurare la radiazione termica, che serve come osservazioni sul campo da cui è possibile identificare i punti caldi e freddi all'interno di una città, ma a causa dei lunghi intervalli di tempo tra i sorvoli dei satelliti, queste osservazioni sono piuttosto rare.
Ora ricercatori come Vos, parte del Heat and Health African Transdisciplinary Center (HE2AT Center), stanno sfruttando i foundation model di IBM Earth Observation per sviluppare un sistema in grado di caratterizzare le isole di calore delle superfici urbane ed emettere avvisi su quando e dove compaiono punti di caldo estremo all'interno di una città. I partner accademici e industriali del Centro HE2AT stanno combinando queste informazioni con dati sullo stato di salute, informazioni sulla vulnerabilità socio-economica, geolocalizzazioni e altri fattori che contribuiscono al rischio di esposizione al calore. Utilizzando un'app, le persone riceveranno informazioni e avvisi riguardo all'esposizione al calore in base al loro profilo di rischio personalizzato.
Per oltre un decennio, i ricercatori, tra cui un gruppo di ingegneri della Princeton University, hanno studiato i "tetti freschi", tetti di colore più chiaro che rimangono più freschi rispetto ai tetti più scuri. Per esempio, i ricercatori di Princeton hanno misurato la temperatura di un tetto nero in una giornata in cui la temperatura dell'aria era di 32°C. Il tetto nero raggiunse la temperatura di 54°C (abbastanza da cuocere un uovo). Un tetto bianco nella stessa giornata, invece, oscillava tra i 32 e i 37 gradi Celsius.
Utilizzando immagini aeree con gli algoritmi AI, Google sta generando misurazioni della riflettività solare ad alta risoluzione che a loro volta possono aiutare gli sviluppatori urbani a determinare quali aree trarrebbero maggiori benefici dai tetti freschi.
I tetti freschi "riflettono la luce solare e assorbono meno calore. Ciò si traduce in una riduzione delle temperature interne e in un miglioramento dello stato di salute", ha affermato Mansi Kansal, Senior Product Manager di Google. "I tetti freschi hanno un potenziale enorme nelle comunità a basso reddito che non hanno accesso all'aria condizionata", ha affermato Kansal.
La città di Los Angeles ha compiuto grandi progressi nella riduzione dei rischi di caldo estremo utilizzando un altro strumento alimentato dall'AI: il Tree Canopy Lab. Utilizzando immagini aeree di Google raccolte con gli aerei così come immagini satellitari della Terra, l'algoritmo può individuare tutti gli alberi in una città e misurarne la densità.
Un sistema AI specializzato analizza automaticamente le immagini, rileva la presenza di alberi e produce una mappa che mostra la densità della copertura arborea o "chioma arborea".
Tipicamente, ottenere informazioni sulla copertura degli alberi è costoso e richiede molto tempo, poiché le persone esaminano manualmente le città isolato per isolato e spesso possono contare solo gli alberi negli spazi pubblici.
Lo strumento basato su AI per misurare la densità della chioma arborea alberi può aiutare gli urbanisti a identificare quali isolati residenziali trarrebbero maggior beneficio dalla piantumazione di alberi e a individuare i marciapiedi vulnerabili alle temperature più elevate a causa della scarsa copertura delle chiome.
Ma come si fa a decidere se i tetti freschi o più alberi sono la soluzione migliore per una determinata zona ad alto calore? Gli esperti affermano che ci sono molteplici fattori da considerare, come ad esempio una recente ricerca che suggerisce che le chiome degli alberi, ad esempio, hanno il maggiore impatto positivo nei climi aridi piuttosto che in quelli umidi.
I gemelli digitali, repliche completamente digitali di città e luoghi alimentati dall'intelligenza artificiale, sono un'altra nuova frontiera degli strumenti per combattere il caldo estremo. La dottoressa Iphigenia Keramitsoglou, direttrice di ricerca presso l'Osservatorio Nazionale di Atene, sta sviluppando un gemello digitale di Atene che utilizza il machine learning per integrare dati urbani diversi e prevedere la mortalità legata al calore. Questo consente una gestione in tempo reale e a lungo termine delle ondate di calore.
Ad esempio, i soccorritori potrebbero allocare ambulanze nelle aree a maggior rischio per avere maggiori possibilità di salvare la vita delle persone più soggette a caldo estremo. Dopo Atene, Keramitsoglou e il suo team, che hanno creato una serie di strumenti per combattere il caldo chiamati Extrema Global, intendono creare gemelli digitali di Praga e Budapest.
Al di là delle soluzioni tecniche, imparare a evitare il caldo estremo può essere accessibile, persino coinvolgente. Un altro nuovo strumento che il team Extrema Global sta sviluppando è un gioco digitale per i bambini per imparare nozioni sulla sicurezza termica. "In base alle condizioni del momento, un bambino può decidere quale sia l'abbigliamento giusto da indossare per rimanere al sicuro. Non c'è motivo per cui restare freschi non possa essere anche divertente", dice Keramitsoglou.
Unisciti a IBM per un webinar in cui dimostriamo come trovare un ROI reale attraverso iniziative di agentic AI, con esempi in tutti i settori, casi d'uso e le storie di successo della stessa IBM.
Scopri perché IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di data science e machine learning.
Scopri come le organizzazioni stanno passando dal lancio di progetti pilota eterogenei di AI all'utilizzo dell'AI come motore di trasformazione centrale.
Accedi al nostro catalogo completo di oltre 100 corsi online acquistando oggi stesso un abbonamento individuale o multiutente che ti consentirà di ampliare le tue competenze su una gamma di prodotti a un prezzo contenuto.
IBM Granite è una famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le tue applicazioni AI. Esplora le opzioni relative a lingua, codice, serie temporali e guardrail.
Condotto dai migliori leader di pensiero di IBM, il programma di studi è stato progettato per aiutare i dirigenti aziendali ad acquisire le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti in AI che possono favorire la crescita.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
Introduci questi cinque cambiamenti di mentalità per eliminare le incertezze, favorire la reinvenzione del business e potenziare la crescita con l'agentic AI.
Scopri come incorporare in tutta sicurezza l'AI generativa e il machine learning nella tua azienda.
Semplifica la manutenzione, l'ispezione e l'affidabilità delle attrezzature e infrastrutture critiche attraverso l'uso di AI generativa, analytics avanzata e Internet of Things (IoT).
Trasforma le tue operazioni utilizzando dati completi e potenti tecnologie basate sull'AI per integrare i processi di ottimizzazione e favorire una crescita intelligente.
Utilizza l'AI e gli insight sui dati per ottimizzare le prestazioni degli asset dall'inizio alla fine.
Semplifica la manutenzione, l'ispezione e l'affidabilità delle attrezzature e infrastrutture critiche attraverso l'uso di AI generativa, analytics avanzata e Internet of Things (IoT).