Ad esempio, Avid Solutions, una società di ricerca e sviluppo nella produzione alimentare, ha utilizzato l'AI e l'automazione per ottimizzare il processo di onboarding dei nuovi clienti del 25% e ha ridotto del 10% il numero di errori nel processo di gestione dei progetti.



Concentrandosi su processi aziendali critici che richiedevano molto tempo ed erano più soggetti a errori, hanno identificato un'opportunità ideale di ottimizzazione. Il loro team ora perde meno tempo alle attività manuali e può concentrarsi maggiormente su attività più strategiche.