Consentire a un'intera organizzazione di trarre vantaggio dall'AI non significa solo adottarla, ma applicarla con attenzione ai punti deboli e alle opportunità di crescita in un'organizzazione.
L'aumento dell'uso di AI all'interno di un'organizzazione senza una visione chiara per la comunicazione e l'orchestrazione in tutta l'azienda pone le basi per le carenze di produttività, non per la promessa dell'AI che i leader si aspettavano.
Questo paradosso sottolinea quanto sia importante per i leader aziendali identificare l'AI giusta per il processo giusto, e trovare i workflow chiave ad alto valore per applicare la giusta miscela di AI per una trasformazione organizzativa AI-first
Ann Funai
CIO e VP di Business Platforms Transformation
IBM
In questo frangente, spetta al CIO determinare in che modo l'AI aiuterà il business e trasformare i casi di vittorie semplici in una trasformazione organizzativa. Ecco alcune domande da porsi per determinare come orientare l'uso dell'AI (agenti AI, assistenti e automazione) per raggiungere i tuoi obiettivi aziendali:
Applica l'intelligenza artificiale ai casi d'uso legati alla crescita, all'efficienza o alla riduzione del rischio, non solo ciò che è tecnicamente possibile.
Valuta la qualità dei dati, l'accessibilità, la governance e la lineage dei tuoi dati per garantire che gli agenti AI lavorino su input affidabili.
Investi nella gestione del cambiamento, nel miglioramento delle competenze dei dipendenti e nella riprogettazione del workflow per promuovere l'adozione e l'impatto a lungo termine.
Valuta l'architettura, le API e la disponibilità all'automazione per garantire che gli agenti di AI possano essere integrati senza interruzioni.
Ad esempio, Avid Solutions, una società di ricerca e sviluppo nella produzione alimentare, ha utilizzato l'AI e l'automazione per ottimizzare il processo di onboarding dei nuovi clienti del 25% e ha ridotto del 10% il numero di errori nel processo di gestione dei progetti.
Concentrandosi su processi aziendali critici che richiedevano molto tempo ed erano più soggetti a errori, hanno identificato un'opportunità ideale di ottimizzazione. Il loro team ora perde meno tempo alle attività manuali e può concentrarsi maggiormente su attività più strategiche.
Dr. Malcolm Adams
Amministratore delegato
Avid Solutions