L'agentic AI non è un obiettivo

È un meccanismo per realizzare i propri obiettivi

Consentire a un'intera organizzazione di trarre vantaggio dall'AI non significa solo adottarla, ma applicarla con attenzione ai punti deboli e alle opportunità di crescita in un'organizzazione.

L'aumento dell'uso di AI all'interno di un'organizzazione senza una visione chiara per la comunicazione e l'orchestrazione in tutta l'azienda pone le basi per le carenze di produttività, non per la promessa dell'AI che i leader si aspettavano. 

Questo paradosso sottolinea quanto sia importante per i leader aziendali identificare l'AI giusta per il processo giusto, e trovare i workflow chiave ad alto valore per applicare la giusta miscela di AI per una trasformazione organizzativa AI-first

Il futuro del lavoro non è una questione di umani contro le macchine ma di uomini e macchine che lavorano insieme. L'AI spesso fa luce su ciò che non funziona all'interno di un'organizzazione

Ann Funai

CIO e VP di Business Platforms Transformation

IBM

Identifica il tuo problema per trovare lo strumento giusto

In questo frangente, spetta al CIO determinare in che modo l'AI aiuterà il business e trasformare i casi di vittorie semplici in una trasformazione organizzativa. Ecco alcune domande da porsi per determinare come orientare l'uso dell'AI (agenti AI, assistenti e automazione) per raggiungere i tuoi obiettivi aziendali:
1 In che modo l'AI offrirà il massimo valore aziendale?

Applica l'intelligenza artificiale ai casi d'uso legati alla crescita, all'efficienza o alla riduzione del rischio, non solo ciò che è tecnicamente possibile.

 2 Il nostro ecosistema di dati è pronto per supportare un'AI scalabile?

Valuta la qualità dei dati, l'accessibilità, la governance e la lineage dei tuoi dati per garantire che gli agenti AI lavorino su input affidabili.

 3 I nostri dipendenti e i nostri processi sono in grado di assorbire questo cambiamento?

Investi nella gestione del cambiamento, nel miglioramento delle competenze dei dipendenti e nella riprogettazione del workflow per promuovere l'adozione e l'impatto a lungo termine.

 #4 Le nostre piattaforme supportano un'integrazione AI sicura e scalabile?

Valuta l'architettura, le API e la disponibilità all'automazione per garantire che gli agenti di AI possano essere integrati senza interruzioni.

AI reale

L'AI è valida solo se lo è anche il tuo processo

Ad esempio, Avid Solutions, una società di ricerca e sviluppo nella produzione alimentare, ha utilizzato l'AI e l'automazione per ottimizzare il processo di onboarding dei nuovi clienti del 25% e ha ridotto del 10% il numero di errori nel processo di gestione dei progetti. 

Concentrandosi su processi aziendali critici che richiedevano molto tempo ed erano più soggetti a errori, hanno identificato un'opportunità ideale di ottimizzazione. Il loro team ora perde meno tempo alle attività manuali e può concentrarsi maggiormente su attività più strategiche.

I nostri dipendenti sono più soddisfatti del loro lavoro perché non sono più frenati da attività ripetitive.

Dr. Malcolm Adams

Amministratore delegato

Avid Solutions

