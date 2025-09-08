Ma, benché l'integrazione sia critica per sbloccare il valore dell'AI, solo il 40% dei CIO si sentono pronti a gestire e integrare la tecnologia AI nel proprio business1. Molti agenti e assistenti AI attualmente lavorano in silo, il che in futuro rischia di diventare un ostacolo nel passaggio da un'adozione frammentaria a meccanismi di agentic AI sistematici.
Il valore dei sistemi basati sugli agenti è l'interattività tra più agenti. Gli agenti AI possono iniziare a lavorare insieme per completare le attività, in modo che le persone possano concentrarsi su attività più strategiche e ad alto valore. IBM® watsonx Orchestrate ti permette di integrare, connettere e gestire tutti gli agenti AI in un unico posto e a creare sistemi basati su più agenti AI per aiutarti a lavorare di più
Man mano che l'AI diventa sempre più parte integrante della tua attività, gli ostacoli all'utilizzo di agenti e assistenti AI diminuiscono sempre di più, creando un ambiente in cui le persone con poche o nessuna competenza tecnologica possano creare agenti AI per i singoli workflow. Per questo, le organizzazioni devono essere pronte.
È importante assicurarsi che i dipendenti ricevano la formazione e il supporto giusti non solo per utilizzare AI, ma anche per ottenere il massimo impatto da essa. Sostieni gli strumenti di AI incentrati sull'uomo e supporta questa decisione con metriche che non si basano esclusivamente sui risultati aziendali.
Per prima cosa, devi capire se i tuoi strumenti AI sono facili da usare e se liberano il tuo team da attività ripetitive. Quindi, calcoli la percentuale di utenti di AI nella tua organizzazione, registra la frequenza di utilizzo dell'AI nel lavoro quotidiano e assegna un punteggio di attrito uomo-macchina per l'attività in cui viene utilizzata l'AI
Mentre ti prepari per le tue ambizioni di CIO in un futuro basato sull'AI, ricorda che quanto segue può aiutarti a spezzare il paradosso della produttività e a ottenere rendimenti più elevati dall'AI.
