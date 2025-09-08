Ma, benché l'integrazione sia critica per sbloccare il valore dell'AI, solo il 40% dei CIO si sentono pronti a gestire e integrare la tecnologia AI nel proprio business1. Molti agenti e assistenti AI attualmente lavorano in silo, il che in futuro rischia di diventare un ostacolo nel passaggio da un'adozione frammentaria a meccanismi di agentic AI sistematici.

Il valore dei sistemi basati sugli agenti è l'interattività tra più agenti. Gli agenti AI possono iniziare a lavorare insieme per completare le attività, in modo che le persone possano concentrarsi su attività più strategiche e ad alto valore. IBM® watsonx Orchestrate ti permette di integrare, connettere e gestire tutti gli agenti AI in un unico posto e a creare sistemi basati su più agenti AI per aiutarti a lavorare di più