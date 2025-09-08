Integrare l'AI con altri strumenti

Gli agenti AI hanno un impatto maggiore quando lavorano con strumenti, applicazioni e automazioni esistenti.

Ma, benché l'integrazione sia critica per sbloccare il valore dell'AI, solo il 40% dei CIO si sentono pronti a gestire e integrare la tecnologia AI nel proprio business1. Molti agenti e assistenti AI attualmente lavorano in silo, il che in futuro rischia di diventare un ostacolo nel passaggio da un'adozione frammentaria a meccanismi di agentic AI sistematici.
Il valore dei sistemi basati sugli agenti è l'interattività tra più agenti. Gli agenti AI possono iniziare a lavorare insieme per completare le attività, in modo che le persone possano concentrarsi su attività più strategiche e ad alto valore. IBM® watsonx Orchestrate ti permette di integrare, connettere e gestire tutti gli agenti AI in un unico posto e a creare sistemi basati su più agenti AI per aiutarti a lavorare di più

.
Un'immagine generata dall'AI che mostra il paradosso di una sedia senza alcun uso pratico, per evidenziare come l'AI possa essere ambigua se non ne viene fatto un uso appropriato.

Integrare l'AI con gli esseri umani

Man mano che l'AI diventa sempre più parte integrante della tua attività, gli ostacoli all'utilizzo di agenti e assistenti AI diminuiscono sempre di più, creando un ambiente in cui le persone con poche o nessuna competenza tecnologica possano creare agenti AI per i singoli workflow. Per questo, le organizzazioni devono essere pronte.

È importante assicurarsi che i dipendenti ricevano la formazione e il supporto giusti non solo per utilizzare AI, ma anche per ottenere il massimo impatto da essa. Sostieni gli strumenti di AI incentrati sull'uomo e supporta questa decisione con metriche che non si basano esclusivamente sui risultati aziendali.

Per prima cosa, devi capire se i tuoi strumenti AI sono facili da usare e se liberano il tuo team da attività ripetitive. Quindi, calcoli la percentuale di utenti di AI nella tua organizzazione, registra la frequenza di utilizzo dell'AI nel lavoro quotidiano e assegna un punteggio di attrito uomo-macchina per l'attività in cui viene utilizzata l'AI

Sei pronto per la trasformazione?

Hai stabilito principi di AI responsabile?
Stabilire dei guardrail è fondamentale poiché l'AI diventerà una parte integrante del modo in cui opera la tua azienda. Definisci pratiche di AI responsabile, forma i tuoi team e mantieni gli esseri umani coinvolti in ogni fase.
Quale percentuale di dipendenti è stata formata sui fondamenti dell'AI?
Secondo uno studio dell'IBM Institute for Business Value, i CEO hanno affermato che il 31% della loro forza lavoro richiederà formazione e riqualificazione nei prossimi 3 anni. Mentre reinventi i processi e rimuovi i colli di bottiglia, cerca di capire dove i tuoi dipendenti avranno bisogno di migliorare le competenze e utilizza la formazione di base sull'AI che hai a disposizione.
I tuoi CXO partecipano a riunioni o task force sull'AI?
Senza un coordinamento strategico, le iniziative di AI possono diventare rapidamente frammentate e inefficaci. Le riunioni sull'AI possono aiutare a definire la strategia allineata all'azienda, a stabilire le politiche e a facilitare la condivisione delle conoscenze.
Stai reinventando i tuoi processi aziendali per l'AI?
Quando migliori e reinventi i processi prima di automatizzare o aggiungere agenti AI, aumenterai la produttività oltre le aspettative iniziali e genererai un valore maggiore.

Un'immagine generata dall'AI che mostra il paradosso di un palloncino senza alcun uso pratico, per evidenziare come l'AI possa essere ambigua se non ne viene fatto un uso appropriato.

Considerazioni finali

Mentre ti prepari per le tue ambizioni di CIO in un futuro basato sull'AI, ricorda che quanto segue può aiutarti a spezzare il paradosso della produttività e a ottenere rendimenti più elevati dall'AI.

  • Identifica i punti deboli o i colli di bottiglia della tua organizzazione che possono essere risolti con agenti o assistenti di AI.
  • Sii disciplinato nel modo in cui adotti l'AI e cerca di resistere alla paura di perderti qualcosa (FOMO).
  • Integra la tua AI con i tuoi ecosistemi eterogenei.
  • Connetti la tua AI ai dati, alle applicazioni, agli strumenti e ai dipendenti esistenti.
Fasi successive

Maggiori informazioni su come IBM può aiutarti a orchestrare e gestire gli agenti e gli assistenti AI in tutta la tua azienda.

 Scopri watsonx Orchestrate Webinar: Ottieni il ROI con gli agenti AI
Note a piè di pagina

1 Evans, N. “5 ways to deal with AI proliferation” , CIO.com (blog), 17 marzo 2025.
2 “5 mindshifts to supercharge business growth”, IBM Institute for Business Value (IBM IBV), 2025.