Dire "sì" all'IA in modo strategico

Investi e concentrati sui punti in cui AI può avere il massimo impatto

Un'azienda media ora utilizza 254 app abilitate all'AI1 incluse app non sanzionate a livello aziendale. I dirigenti si stanno accorgendo di questa espansione selvaggia e stanno cercando di controllarla, poiché l'84% dei CIO afferma che ci sono troppi strumenti di AI2.

L'AI e gli agenti AI sono più preziosi quando più vengono integrati con intenzione e in profondità nelle organizzazioni, lavorando con gli strumenti utilizzati ogni giorno per portare a termine attività complesse. Concentrati sulla creazione di un livello di orchestrazione aperto che comunichi e si connetta tra i dati, i workflow e gli strumenti aziendali. Questo abbatterà efficacemente i silos e creerà più valore. Un ecosistema coordinato unificato sbloccherà un livello di possibilità completamente nuovo.

Dobbiamo valutare continuamente come l'AI entra in un ambiente e il potenziale impatto che avrà

Matt Lyteson

CIO, Technology Platform Transformation

IBM

Agenti e assistenti AI

Quando dire "Sì" agli agenti o assistenti AI

Sebbene i termini "assistenti AI" e "agenti AI" siano spesso usati in modo intercambiabile, gli assistenti AI in genere gestiscono attività ripetitive e ben definite, mentre gli agenti AI operano con maggiore autonomia, usando il ragionamento per ottenere i risultati con un intervento umano minimo.

Ecco 6 domande per aiutarti a decidere da dove iniziare con gli agenti o gli assistenti AI

6 domande per aiutarti a iniziare Domanda n. 1

A quali attività ripetitive, ben definite o di basso valore dedicano più tempo i tuoi dipendenti?

 Domanda n. 2

Quali processi decisionali seguono regole o schemi prevedibili e possono essere migliorati o accelerati con insight basati sui dati?

 Domanda n. 3

Ci sono workflow che interessano più sistemi o reparti e che sono soggetti a ritardi nel passaggio di consegne o a coordinamento manuale?

 Domanda n. 4

Quali obiettivi ad alto impatto potrebbero essere accelerati se un sistema potesse agire in modo indipendente all'interno di guardrail definiti?

 Domanda n. 5

Ci sono aree in cui il servizio clienti o la soddisfazione dei dipendenti sono carenti a causa di tempi di risposta lenti o incoerenza?

 Domanda n. 6

Hai accesso ai dati necessari per supportare gli agenti AI in quest'area (e sono affidabili)?

Non sai da dove cominciare?

Se ti stai chiedendo da dove cominciare, l'assistenza e il servizio clienti, le risorse umane, il procurement digitale e la modernizzazione IT sono ambiti in cui si possono ottenere guadagni di produttività quantificabili utilizzando gli agenti e gli assistenti AI.

Ad esempio, AskHR di IBM ha automatizzato 80 diversi processi HR e il 94% di attività semplici, come le richieste di ferie e i rendiconti salariali. E, in questi vari casi d'uso, IBM ha realizzato 4,5 miliardi di dollari di risparmi sui costi

Note a piè di pagina

1 Marriott, M. “How Many AI Tools Are Employees Using? More Than You Think, and Often With Personal Accounts”, Harmonic (blog), 14 aprile 2025
2 Adams, C. How CIOs are planning for an AI-first future , Canva (blog), 30 gennaio 2024.