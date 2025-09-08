Un'azienda media ora utilizza 254 app abilitate all'AI1 incluse app non sanzionate a livello aziendale. I dirigenti si stanno accorgendo di questa espansione selvaggia e stanno cercando di controllarla, poiché l'84% dei CIO afferma che ci sono troppi strumenti di AI2.



L'AI e gli agenti AI sono più preziosi quando più vengono integrati con intenzione e in profondità nelle organizzazioni, lavorando con gli strumenti utilizzati ogni giorno per portare a termine attività complesse. Concentrati sulla creazione di un livello di orchestrazione aperto che comunichi e si connetta tra i dati, i workflow e gli strumenti aziendali. Questo abbatterà efficacemente i silos e creerà più valore. Un ecosistema coordinato unificato sbloccherà un livello di possibilità completamente nuovo.