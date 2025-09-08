3 azioni per aumentare l'impatto della tua agentic AI

Gli strumenti di AI come copiloti, assistenti e agenti promettono di rivoluzionare la produttività, eppure molte organizzazioni si trovano davanti a un preoccupante paradosso. Invece di semplificare i workflow, un'AI mal implementata può impantanare i team, creando sfide per i dirigenti aziendali incaricati di trasformare i processi e creare profitto.
Per i CIO questo è un momento cruciale. La prossima evoluzione dell'AI, ovvero agenti autonomi e orientati ai risultati, ha il potenziale per spezzare questo paradosso. Questi sistemi sono in grado di eseguire attività complesse, sbloccare nuove efficienze e fornire un valore aziendale trasformativo. Il successo richiede molto di più dell'adozione della tecnologia: richiede intenzionalità e allineamento dell'AI con workflow, dati e obiettivi strategici.
Man mano che l'AI si evolve da un'iniziativa tecnologica a un'opportunità a livello aziendale, i CIO devono guidare questo processo, garantendo che l'AI giusta venga applicata alle sfide giuste.
Shobhit Varshney
Esperto di dati e AI
Esplora le tre sfide critiche che i CIO devono affrontare per massimizzare l'impatto dell'agentic AI e come superarle per ottenere risultati significativi.
©Copyright IBM Corporation 2025.
IBM, il logo IBM, IBM Consulting e IBM watsonx Orchestrate sono marchi o marchi registrati di International Business Machines Corporation, negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Altri nomi di prodotti e servizi potrebbero essere marchi registrati di IBM o di altre aziende. Un elenco aggiornato dei marchi IBM è disponibile all'indirizzo ibm.com/legal/copytrade. Le informazioni contenute in questo documento sono fornite "così come sono" senza alcuna garanzia, espressa o implicita, inclusa senza alcuna garanzia di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare e alcuna garanzia o condizione di non violazione. I prodotti IBM sono garantiti secondo i termini e le condizioni degli accordi in base ai quali sono forniti.
1 “Winning the AI long game“ , Bussiness Insider and IBM, 14 maggio 2025.