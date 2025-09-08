3 azioni per aumentare l'impatto della tua agentic AI

Gli strumenti di AI come copiloti, assistenti e agenti promettono di rivoluzionare la produttività, eppure molte organizzazioni si trovano davanti a un preoccupante paradosso. Invece di semplificare i workflow, un'AI mal implementata può impantanare i team, creando sfide per i dirigenti aziendali incaricati di trasformare i processi e creare profitto.



Per i CIO questo è un momento cruciale. La prossima evoluzione dell'AI, ovvero agenti autonomi e orientati ai risultati, ha il potenziale per spezzare questo paradosso. Questi sistemi sono in grado di eseguire attività complesse, sbloccare nuove efficienze e fornire un valore aziendale trasformativo. Il successo richiede molto di più dell'adozione della tecnologia: richiede intenzionalità e allineamento dell'AI con workflow, dati e obiettivi strategici.



Man mano che l'AI si evolve da un'iniziativa tecnologica a un'opportunità a livello aziendale, i CIO devono guidare questo processo, garantendo che l'AI giusta venga applicata alle sfide giuste.