Diverse porte bianche appoggiate l'una all'altra a formare un cerchio che rende impossibile utilizzarle o aprirle

3 azioni per aumentare l'impatto della tua agentic AI

Ombrello giallo a pois bucato e con il manico curvo
Per prima cosa, identifica il tuo problema

Un'AI con una visione chiara

Non isolare la tua AI

Il momento del CIO

Dal paradosso alla business transformation

Gli strumenti di AI come copiloti, assistenti e agenti promettono di rivoluzionare la produttività, eppure molte organizzazioni si trovano davanti a un preoccupante paradosso. Invece di semplificare i workflow, un'AI mal implementata può impantanare i team, creando sfide per i dirigenti aziendali incaricati di trasformare i processi e creare profitto.

Per i CIO questo è un momento cruciale. La prossima evoluzione dell'AI, ovvero agenti autonomi e orientati ai risultati, ha il potenziale per spezzare questo paradosso. Questi sistemi sono in grado di eseguire attività complesse, sbloccare nuove efficienze e fornire un valore aziendale trasformativo. Il successo richiede molto di più dell'adozione della tecnologia: richiede intenzionalità e allineamento dell'AI con workflow, dati e obiettivi strategici.

Man mano che l'AI si evolve da un'iniziativa tecnologica a un'opportunità a livello aziendale, i CIO devono guidare questo processo, garantendo che l'AI giusta venga applicata alle sfide giuste.
Un martello surreale con il manico in legno piegato ad angolo retto, appeso a un muro bianco

Matita gialla attorcigliata con punte
Molte organizzazioni faticano a colmare il divario tra l'ambizione dell'AI e la sua implementazione pratica.
Primo piano di Shobhit Varshney

Shobhit Varshney

Esperto di dati e AI

Tre sfide critiche

Esplora le tre sfide critiche che i CIO devono affrontare per massimizzare l'impatto dell'agentic AI e come superarle per ottenere risultati significativi.
