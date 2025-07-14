Ci troviamo a un punto di svolta nel modo in cui operano i team di vendita, non perché siano cambiati i principi fondamentali, ma perché gli strumenti per facilitare il processo si stanno evolvendo. In sostanza, vendere bene significa ancora creare fiducia, comprendere le esigenze e trasmettere il messaggio giusto al momento giusto. Ciò che è cambiato è che l'agentic AI ora può supportare quella connessione umana con precisione.

L'agentic AI non è solo un'altra tendenza tecnologica; è un cambiamento nel modo in cui diamo ai venditori la possibilità di fare ciò che sanno fare meglio, con meno sforzo, più attenzione e risultati migliori. I team ora non si limiteranno a tenere il passo, ma stabiliranno il ritmo e vedranno un reale valore aziendale.

Questo tipo di coordinamento intelligente non è nel futuro: sta già avvenendo. E siamo orgogliosi di guidare l'innovazione che lo rende possibile.



Stiamo costruendo soluzioni di agentic AI che permettono ai team di vendita di lavorare più velocemente, connettersi in modo più intenzionale e operare con maggiore precisione. Tutti questi benefici sono possibili senza sacrificare il tocco umano che genera risultati reali.

Se vuoi scoprire come questo sistema può funzionare per il tuo team, abbiamo semplificato le fasi successive.

Accelera la trasformazione delle vendite con agenti di vendita precostituiti e pronti per l'impresa, disponibili nel catalogo watsonx Orchestrate. Questo strumento è una soluzione no-code che si integra perfettamente con gli strumenti e i sistemi esistenti, portando la potenza dell'AI in un'interfaccia intuitiva. Progettati specificamente per i team di vendita, gli agenti di vendita AI ti aiutano a fare di più con meno attrito, maggiore concentrazione e un'esecuzione più intelligente.

In qualità di leader in questo settore, ci impegniamo ad aiutare le organizzazioni di vendita a sbloccare il loro pieno potenziale. Per saperne di più, visita la pagina web degli agenti di vendita di IBM® watsonx o iscriviti a una prova gratuita.

