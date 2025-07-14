L'automazione AI nelle vendite include la programmazione di riunioni, la registrazione delle note CRM e l'invio di follow-up. Sebbene l'automazione sia utile, ha anche suscitato una crescente preoccupazione nelle vendite: stiamo automatizzando l'elemento umano che fa funzionare davvero il business?
La buona notizia è che non deve scegliere tra l'efficienza e l'elemento umano che rende le vendite veramente efficaci. Con gli strumenti giusti e le soluzioni basate sull'AI, puoi semplificare i workflow, ridurre le tensioni e dare ai team il potere di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: costruire relazioni con il cliente e ottenere risultati.
A differenza degli assistenti AI tradizionali e degli strumenti che aspettano che tu dica cosa fare, gli agenti AI si comportano più come partner proattivi. Un agente AI non si limita a rispondere ai comandi: comprende i tuoi obiettivi, orchestra i tuoi strumenti e ti aiuta a spostare le trattative con intelligenza e rapidità.
Pensala così: invece di avere un assistente digitale che reagisce solo quando dici "Pianifica una chiamata", l'agente AI è più un collaboratore strategico. Conosce i tuoi dati e la tua pipeline, comprende i tuoi potenziali clienti e ti aiuta a restare un passo avanti, senza sommergerti in compiti manuali né richiedere input costanti.
Una soluzione che aiuti il team di vendita a dare priorità ai lead, a coinvolgere più rapidamente i potenziali clienti e a perfezionare le strategie in tempo reale non è una fantasia futuristica. Sta succedendo ora, grazie all'agentic AI. Anche i professionisti non tecnici possono facilmente costruire agenti AI, personalizzarli in base alle esigenze della loro organizzazione e implementarli rapidamente. Questo processo è possibile senza dover scrivere una sola riga di codice o affidarsi a un team di data science.
Newsletter di settore
Ricevi insight selezionati sulle notizie più importanti e interessanti sull'AI. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Per molti leader aziendali, la vera sfida non è solo scegliere la tecnologia giusta. Piuttosto, la sfida è garantire che queste scelte non li limitino a un unico stack o li costringano ad abbandonare gli strumenti in cui hanno già investito. E nelle vendite, dove ogni fase del ciclo può apparire diversa, questa sfida diventa ancora più complessa.
I team devono destreggiarsi tra più strumenti e sistemi che spesso non sono interconnessi tra loro, il che rallenta il lavoro e rende più difficile ottenere insight attuabili.
Se lavori nelle vendite, questi casi d'uso non sono nuovi per te, ma l'agentic AI potrebbe trasformarli in questi modi:
Gli agenti AI accedono a CRM, e-mail e dati di mercato per far emergere i lead più promettenti. Possono stabilire le priorità in base ai segnali di intenzione, al comportamento d'acquisto e all'idoneità, in modo da non perdere tempo a inseguire lead freddi.
Immagina di entrare in una riunione e che i tuoi agenti AI abbiano già raccolto gli ultimi insight del settore, pitch deck su misura e case study pertinenti, il tutto personalizzandoli per quello specifico cliente. Questa è l'AI in azione.
Niente più inserimento dati a tarda notte. L'agentic AI può aggiornare il tuo CRM in tempo reale, riassumere le note delle chiamate e persino segnalare rischi o opportunità basandosi sui modelli di conversazione.
Immagina questo: un responsabile delle vendite sta esaminando un account strategico e desidera generare materiali di abilitazione del prodotto su misura per quel cliente. Invece di compilare moduli o cercare dettagli di base, dice semplicemente: "Genera contenuti di abilitazione per Sun Corp sul Prodotto x".
Questo è tutto ciò che serve.
Dietro le quinte, gli agenti AI entrano in azione. One accede ai dati CRM per capire quando Sun Corp è diventata cliente, quali prodotti ha adottato e a che punto si trova nel suo percorso. Un altro raccoglie case study rilevanti, dati sull'utilizzo e tappe di onboarding. Un terzo redige i materiali di abilitazione, personalizzati in base al livello, al settore e agli obiettivi di Sun Corp.
Questo processo avviene anche generando una sequenza di e-mail che corrisponda al tono e al linguaggio necessari per mantenere il cliente coinvolto.
Il risultato? Un pacchetto completo e personalizzato di abilitazione pronto all'invio. Nessuno lavoro manuale aggiuntivo. Nessuno strumento frammentato. Solo una coordinazione intelligente tra i sistemi, innescata da un unico intento di alto livello. Questo è il potere dell'AI: comprendere i tuoi obiettivi, accedere ai dati giusti e gestire workflow complessi, in modo che il tuo team possa concentrarsi su ciò che conta di più, costruire relazioni e ottenere risultati.
Ci troviamo a un punto di svolta nel modo in cui operano i team di vendita, non perché siano cambiati i principi fondamentali, ma perché gli strumenti per facilitare il processo si stanno evolvendo. In sostanza, vendere bene significa ancora creare fiducia, comprendere le esigenze e trasmettere il messaggio giusto al momento giusto. Ciò che è cambiato è che l'agentic AI ora può supportare quella connessione umana con precisione.
L'agentic AI non è solo un'altra tendenza tecnologica; è un cambiamento nel modo in cui diamo ai venditori la possibilità di fare ciò che sanno fare meglio, con meno sforzo, più attenzione e risultati migliori. I team ora non si limiteranno a tenere il passo, ma stabiliranno il ritmo e vedranno un reale valore aziendale.
Questo tipo di coordinamento intelligente non è nel futuro: sta già avvenendo. E siamo orgogliosi di guidare l'innovazione che lo rende possibile.
Stiamo costruendo soluzioni di agentic AI che permettono ai team di vendita di lavorare più velocemente, connettersi in modo più intenzionale e operare con maggiore precisione. Tutti questi benefici sono possibili senza sacrificare il tocco umano che genera risultati reali.
Se vuoi scoprire come questo sistema può funzionare per il tuo team, abbiamo semplificato le fasi successive.
Accelera la trasformazione delle vendite con agenti di vendita precostituiti e pronti per l'impresa, disponibili nel catalogo watsonx Orchestrate. Questo strumento è una soluzione no-code che si integra perfettamente con gli strumenti e i sistemi esistenti, portando la potenza dell'AI in un'interfaccia intuitiva. Progettati specificamente per i team di vendita, gli agenti di vendita AI ti aiutano a fare di più con meno attrito, maggiore concentrazione e un'esecuzione più intelligente.
In qualità di leader in questo settore, ci impegniamo ad aiutare le organizzazioni di vendita a sbloccare il loro pieno potenziale. Per saperne di più, visita la pagina web degli agenti di vendita di IBM® watsonx o iscriviti a una prova gratuita.
Scopri come sbloccare il pieno potenziale della gen AI con gli agenti AI.
Immergiti in questa guida completa che analizza i principali casi d'uso, le funzionalità di base e i consigli dettagliati per aiutarti a scegliere le soluzioni giuste per la tua attività.
Dai forma all'AI generativa contribuendo agli LLM in modo aperto e accessibile.
Unisciti alla community di architect e builder AI per imparare, condividere idee e interagire con gli altri.
Esplora la differenza tra agenti e assistenti AI e scopri come possono essere un punto di svolta per la produttività aziendale.
Il 2025 sarà l'anno degli agenti AI? Nell'episodio di oggi di Mixture of Experts, esaminiamo i modelli, gli agenti, l'hardware e le release dei prodotti AI con alcuni dei principali esperti del settore.
Consenti agli sviluppatori di creare, distribuire e monitorare agenti AI con lo studio IBM watsonx.ai.
Migliora la produttività con uno dei set di funzionalità più completi del settore che aiuta le aziende a creare, personalizzare e gestire agenti e assistenti AI.
Ottieni un risparmio sui costi di oltre il 90% con i modelli più piccoli e aperti di Granite, progettati per l'efficienza degli sviluppatori. Questi modelli pensati per le imprese offrono prestazioni eccellenti rispetto ai benchmark di sicurezza e in un'ampia gamma di attività aziendali, dalla cybersecurity alla RAG.
Automatizza i tuoi workflow complessi e migliora la produttività con uno dei set di funzionalità più completi del settore che aiuta le aziende a creare, personalizzare e gestire agenti e assistenti AI.