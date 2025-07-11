Nel settore dei servizi finanziari australiano, l'evoluzione dell'AI, in particolare dell'agentic AI, offre sia opportunità che rischi. Questi sistemi autonomi promettono di snellire i processi legacy e di consentire servizi più adattivi e personalizzati.



Ma la loro crescente autonomia introduce anche sfide uniche: disallineamento degli obiettivi, violazioni della privacy dei dati, vulnerabilità della sicurezza e guasti a cascata. Ad esempio, un agente di gestione patrimoniale potrebbe gradualmente spostare le allocazioni verso investimenti a rischio più elevato per massimizzare i rendimenti, contraddicendo la tolleranza al rischio e le intenzioni del cliente. Man mano che la supervisione umana in tempo reale diventa più difficile, emergono questioni critiche in merito al controllo, alla responsabilità e alle misure di sicurezza necessarie per garantire una distribuzione sicura e responsabile.



Oltre a gestire i rischi emergenti, gli istituti finanziari devono anche affrontare un landscape complesso e in evoluzione. In Australia, abbiamo recentemente assistito all'introduzione di standard volontari sull'AI seguiti da linee guida obbligatorie, trattate nel Proposals Paper. Il documento delle proposte discute la natura autonoma dei sistemi di agentic AI come un rischio amplificato e la possibilità di "perdere il controllo" sui sistemi di agentic AI quando deviano dai vincoli stabiliti dagli esseri umani.

Per le banche, questo non è un concetto teorico. La capacità degli agenti AI di accedere in modo indipendente ai dati sensibili dei clienti e di agire su di essi mette in discussione i principi fondamentali di privacy, spiegabilità e trasparenza. In linea con l'EU AI Act, i sistemi ad alto rischio, come quelli coinvolti nelle decisioni di credito o nell'antiriciclaggio, potrebbero presto essere tenuti a soddisfare nuovi standard particolarmente esigenti per i sistemi agentici. Allo stesso tempo, le leggi esistenti sono già in vigore. Ciò include normative e framework specifici del settore, nonché leggi a tutela dei consumatori e la legge sulla privacy.



L'Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) ha recentemente pubblicato linee guida per AI generativa, che si estendono agli agenti poiché utilizzano modelli linguistici di grandi dimensioni. Questa guida ha dimostrato come i principi della legge sulla privacy si applichino ai sistemi di AI che sfruttano le informazioni private e ha sottolineato che le informazioni personali vengono utilizzate solo per il loro scopo originale. I sistemi agenziali possono rischiare di utilizzare i dati per altri obiettivi, a meno che non ci siano forti controlli. Ad esempio, un agente di banking chatbot che si trasforma in raccomandazioni finanziarie in tempo reale senza una traccia di audit chiara o una limitazione dello scopo potrebbe violare la conformità.



Nelle aree in cui la regolamentazione è incerta, le banche devono fare affidamento fin dall'inizio su solide basi etiche e su una gestione proattiva del rischio. Questo richiede un approccio di "compliance by design": allineare la governance dell'AI ai valori organizzativi, collegare la strategia di AI alla strategia aziendale e dare priorità ai casi d'uso non solo per impatto e fattibilità, ma anche per rischio. Ciò significa creare un registro centralizzato dei casi d'uso dell'AI, standardizzato tra i dipartimenti, per monitorare rischio e prestazioni. L'inserimento precoce delle valutazioni del rischio convalida le idee e garantisce l'allineamento con la propensione al rischio dell'organizzazione.



Con l'evoluzione dei rischi, devono evolversi anche i controlli, come i guardrail modulari e il monitoraggio in tempo reale, per scalare in modo sicuro gli agenti autonomi. Un lancio graduale a partire da progetti pilota, definiendo obiettivi finanziari e di conformità, valutando i rischi specifici dei servizi finanziari e perfezionando continuamente i controlli aiuterà a garantire un'adozione sicura e scalabile in tutto il settore.



Il successo a lungo termine richiederà più della semplice tecnologia. Richiede un cambiamento culturale: migliorare i framework di rischio esistenti, integrare l'alfabetizzazione AI in tutta l'organizzazione e favorire la collaborazione interfunzionale tra team di rischio, dati, sicurezza e business. È così che gli istituti finanziari possono assicurarsi sia di creare l'AI giusta che di farla bene.