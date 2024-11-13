Vantaggio competitivo: utilizzare l'analisi delle minacce degli stati nazionali per rafforzare la cybersecurity degli Stati Uniti

La natura coordinata degli attacchi degli stati nazionali significa che nessuna impresa o agenzia governativa è un'isola. Sono invece gli sforzi cooperativi delle organizzazioni a rendere possibile una maggiore sicurezza.

Anche la CISA sta facendo la sua parte per aiutare. Roebuck fa riferimento alla consulenza congiunta dell'agenzia sulla Repubblica Popolare Cinese (RPC), che fornisce azioni raccomandate per rilevare, mitigare e risolvere le minacce emergenti. "Sappiamo, tuttavia, che gli attori delle minacce evolvono costantemente le loro TTP", afferma. "Di conseguenza, la CISA ha una forte partnership con agenzie governative, partner commerciali e infrastrutture critiche per fornire informazioni utilizzabili volte a combattere l'evoluzione delle attività informatiche dannose, come quelle della RPC."

CISA ha inoltre recentemente pubblicato il piano Operational Cybersecurity Alignment (FOCAL) del Federal Civilian Executive Branch (FCEB), che offre una roadmap per aiutare le organizzazioni del settore pubblico e privato a migliorare il coordinamento della cybersecurity e a difendersi meglio dalle minacce degli stati nazionali.

In definitiva, il consiglio di Roebuck in materia di sicurezza è semplice: "Per proteggersi dalla crescente diffusione di malintenzionati, è necessario implementare e mantenere una soluzione efficace per rilevare le intrusioni ed espellere gli aggressori il più rapidamente possibile".