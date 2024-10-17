Adattarsi o rimanere indietro: il ruolo strategico dell'AI per i CFO lungimiranti

I Chief Financial Officer (CFO) non sono più solo esperti di numeri; sono leader strategici responsabili della promozione dell'innovazione e della crescita. Con i progressi nelle nuove tecnologie come l'AI generativa, i leader finanziari dispongono di strumenti straordinari per rimodellare il modo in cui operano, innovano e forniscono valore nelle loro organizzazioni.
Poiché la volatilità economica continua ad aumentare, i CFO devono far fronte a crescenti pressioni per garantire l'efficienza operativa e allo stesso tempo guidare la trasformazione digitale. La sfida sta nell'adottare nuove tecnologie per stare al passo con la concorrenza, gestendo al contempo le complessità del landscape finanziario odierno. La risposta a questa sfida potrebbe risiedere nel sfruttare il potere dell'intelligenza artificiale (AI).
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
L'AI ha già iniziato a trasformare il modo in cui i CFO gestiscono i team, i processi e la Strategia generale. Tra tutti i rapidi progressi dell'AI negli ultimi anni c'è l'AI generativa, una tecnologia che non solo analizza i dati, ma genera anche contenuti, idee e soluzioni basate su quei dati. Con l'AI generativa, leader finanziari possono automatizzare compiti ripetitivi, migliorare il processo decisionale e aumentare efficienze che prima erano inimmaginabili.
Immagina un mondo in cui il tuo assistente AI genera complessi report finanziari in pochi minuti, prevede le tendenze del mercato con elevata precisione o addirittura suggerisce strategie di riduzione dei costi basate su dati in tempo reale. Grazie all'AI generativa, questo non è più un futuro lontano: sta già accadendo.
Ma in che modo i CFO utilizzano efficacemente questi strumenti per massimizzare i risultati aziendali? Un nuovo studio dell'Institute of Business Value (IBV) di IBM mette in evidenza le azioni chiave che i CFO devono intraprendere, che vanno dalla gestione della tolleranza al rischio e il rafforzamento delle partnership tecnologiche all'adozione dell'AI generativa per utilizzare la tecnologia e far progredire le loro Organizzazioni.
1. La tecnologia come elemento centrale: il ruolo del CFO non è più limitato alla gestione finanziaria. I CFO svolgono sempre più un ruolo chiave nell'integrazione della tecnologia e delle strategie aziendali. I principali CFO affermano che i CTO sono la loro relazione più importante, e il 72% li identifica come critico.
2. Esecuzione e strategia sono come lo yin e lo yang, opposti ma interconnessi tra loro: I CFO si posizionano come agenti chiave del cambiamento, dovendo bilanciare precisione e agilità in risposta a fattori strategici in evoluzione. Il 36% in più dei CFO leader riesce a rispondere rapidamente ai cambiamenti di strategia rispetto ai loro pari.
3. I dati sono il motore della tua AI: l'adozione dell'AI nella finanza non riguarda solo la riduzione dei costi; si tratta di sbloccare nuove opportunità di crescita. Una migliore analytics dei dati consente a un'organizzazione di prendere decisioni finanziarie più intelligenti. Nonostante i suoi vantaggi dimostrati, il potenziale dell'AI nella finanza è sottoutilizzato, con solo il 34% delle operazioni che utilizza o ottimizza l'AI tradizionale.
4. Assumere il rischio con fiducia: una delle sfide principali che i CFO devono affrontare è quella di bilanciare la propensione al rischio e di gestire il rischio in modo efficace. Senza una corretta gestione del rischio, l'organizzazione diventa più suscettibile a eventi imprevisti, perdite finanziarie, processo decisionale inefficace, danni alla reputazione, cattiva allocazione delle risorse e interruzioni operative. L'AI può aiutare a identificare i potenziali rischi in anticipo, consentendo una gestione più proattiva e una migliore allocazione delle risorse.
Per i CFO che vogliono rimanere competitivi in un ambiente aziendale in continua evoluzione, la comprensione e l'applicazione dell'AI generativa è essenziale. Cose da considerare nel tuo percorso di apprendimento della gen AI:
I CFO sono in una posizione unica per guidare cambiamenti significativi nelle loro organizzazioni. Abbracciando il potere trasformativo dell'AI generativa, i leader finanziari possono spostare oltre la gestione finanziaria tradizionale e diventare veri innovatori.
Che tu voglia ottimizzare le operazioni, migliorare il processo decisionale basato sui dati o guidare la tua organizzazione attraverso la trasformazione digitale, l'AI offre un potente set di strumenti per aiutarti a raggiungere questi obiettivi.
Non perdere questa opportunità di esplorare il futuro della finanza e dell'innovazione. Per ulteriori insight, ti invitiamo a scaricare l'intero studio IBV CFO e ad ascoltare questo webinar per saperne di più sul ruolo in evoluzione dei CFO nell'era dell'AI
Scopri cosa pensano della sostenibilità i CEO e come la inseriscono nelle loro attività.
Scopri sette tendenze aziendali che gli esperti prevedono influenzeranno il mondo nei prossimi tre anni e sette sfide che vale la pena affrontare per trarne vantaggio.
Scopri come Climate Service ha integrato i dati climatici nelle decisioni finanziarie utilizzando la tecnologia IBM.
Reinventa la modalità di lavoro grazie al collegamento tra trasformazione aziendale e tecnologica per sbloccare l'agilità aziendale.
Reinventa e modernizza le risorse umane con l'AI al centro per ottenere risultati aziendali migliori e sbloccare il potenziale dei dipendenti.
Migliora le prestazioni finanziarie e sblocca il valore aziendale con servizi end-to-end che integrano analisi dei dati, AI e automazione in tutti i processi fondamentali.
Fai crescere e trasforma il tuo business reinventando la tua strategia aziendale e il modo in cui lavori.