Adattarsi o rimanere indietro: il ruolo strategico dell'AI per i CFO lungimiranti

1. La tecnologia come elemento centrale: il ruolo del CFO non è più limitato alla gestione finanziaria. I CFO svolgono sempre più un ruolo chiave nell'integrazione della tecnologia e delle strategie aziendali. I principali CFO affermano che i CTO sono la loro relazione più importante, e il 72% li identifica come critico.

2. Esecuzione e strategia sono come lo yin e lo yang, opposti ma interconnessi tra loro: I CFO si posizionano come agenti chiave del cambiamento, dovendo bilanciare precisione e agilità in risposta a fattori strategici in evoluzione. Il 36% in più dei CFO leader riesce a rispondere rapidamente ai cambiamenti di strategia rispetto ai loro pari.

3. I dati sono il motore della tua AI: l'adozione dell'AI nella finanza non riguarda solo la riduzione dei costi; si tratta di sbloccare nuove opportunità di crescita. Una migliore analytics dei dati consente a un'organizzazione di prendere decisioni finanziarie più intelligenti. Nonostante i suoi vantaggi dimostrati, il potenziale dell'AI nella finanza è sottoutilizzato, con solo il 34% delle operazioni che utilizza o ottimizza l'AI tradizionale.

4. Assumere il rischio con fiducia: una delle sfide principali che i CFO devono affrontare è quella di bilanciare la propensione al rischio e di gestire il rischio in modo efficace. Senza una corretta gestione del rischio, l'organizzazione diventa più suscettibile a eventi imprevisti, perdite finanziarie, processo decisionale inefficace, danni alla reputazione, cattiva allocazione delle risorse e interruzioni operative. L'AI può aiutare a identificare i potenziali rischi in anticipo, consentendo una gestione più proattiva e una migliore allocazione delle risorse.