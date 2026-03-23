Accelerare i tempi di risposta del servizio clienti con l'AI

Il tempo di risposta è una delle metriche più importanti nel servizio clienti moderno. Misura la rapidità con cui un'azienda riconosce e inizia a rispondere a una richiesta del cliente.
Molte organizzazioni monitorano il tempo di prima risposta (FRT) come indicatore chiave delle prestazioni (KPI) perché modella l'impressione iniziale del cliente nei confronti dell'esperienza di supporto. Quando le aziende rispondono rapidamente, i clienti si sentono ascoltati e supportati. Quando le risposte sono lente, i clienti spesso si sentono frustrati o perdono fiducia nel marchio.
Le aspettative dei clienti sulla velocità di risposta sono aumentate in modo significativo con lo spostamento della comunicazione online. I clienti ora contattano tramite chat, e-mail e piattaforme social e si aspettano risposte rapide. Questo flusso costante di comunicazione multicanale crea un workload crescente per i team di supporto. I modelli tradizionali di servizio clienti che si basano solo sugli agenti umani spesso fanno fatica a tenere il passo.
L'intelligenza artificiale (AI) è diventata uno strumento critico per risolvere questa sfida. Infatti, in una recente intervista, il CEO di IBM Arvind Krishna ha raccomandato il servizio clienti come la prima area in cui le aziende dovrebbero implementare l'AI: "Prendi le cose che sono estremamente a basso rischio e implementale proprio lì, ovvero l'esperienza del cliente e la risposta alle chiamate di servizio".1
I sistemi AI possono analizzare immediatamente i messaggi in arrivo e determinare di cosa tratta ogni richiesta. Tecnologie come il machine learning e l'AI conversazionale permettono alle piattaforme di supporto di riconoscere le query comuni dei clienti, categorizzare i ticket di supporto e instradarli automaticamente al team corretto. Questo miglioramento riduce i ritardi e aiuta le richieste a raggiungere rapidamente l'agente giusto.
L'AI consente inoltre alle aziende di rispondere ai clienti più rapidamente rispetto ai workflow di supporto tradizionali. I customer service chatbot AI e gli agenti virtuali possono fornire risposte immediate alle domande frequenti (FAQ), mentre gli strumenti di AI generativa assistono gli agenti umani suggerendo risposte e facendo emergere contenuti rilevanti della base della conoscenza. Queste funzionalità consentono alle aziende di riconoscere rapidamente le richieste e iniziare a risolvere i problemi senza ritardi.
L'agentic AI sta ampliando quello che possono farei sistemi automatizzati. Gli agenti AI del servizio clienti possono operare su più strumenti e workflow per contribuire a risolvere le richieste dei clienti più rapidamente. Automatizzando compiti ripetitivi, analizzando l'intento del cliente e supportando i team di supporto clienti, l'AI aiuta le aziende a rispondere più rapidamente mantenendo un servizio di alta qualità.
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
Prima dell'avvento dell'AI, le aziende si affidavano a diverse strategie operative per migliorare i tempi di risposta del servizio clienti. Molti di questi approcci vengono utilizzati ancora oggi. Tuttavia, spesso richiedono uno sforzo manuale significativo e possono essere difficili da scalare con l'aumento dei volumi di supporto. Questi metodi includono:
Creare basi di conoscenza: molte aziende riducono i tempi di risposta costruendo knowledge base online o centri di assistenza dove i clienti possono trovare le risposte alle domande comuni. Queste risorse consentono ai clienti di risolvere semplici problemi da soli, senza aspettare un agente di supporto umano. Un contenuto di aiuto ben organizzato può ridurre in modo significativo il numero di richieste di assistenza che gli agenti devono gestire.
Stabilire accordi di livello di servizio (SLA): le organizzazioni spesso definiscono obiettivi interni di tempo di risposta o SLA per garantire che le richieste dei clienti vengano affrontate entro un determinato intervallo di tempo. Queste politiche aiutano i team di assistenza a dare priorità alle richieste e a mantenere standard di servizio coerenti. Definire aspettative chiare sui tempi di risposta incoraggia i team a lavorare in modo più efficiente e aiuta i manager a ottimizzare le operazioni di supporto nel tempo.
Ampliare i team di supporto clienti: uno dei modi più diretti per ridurre i tempi di risposta è aumentare il numero di agenti di supporto disponibili per gestire le richieste in arrivo. I team più grandi possono rispondere a più richieste contemporaneamente, contribuendo a ridurre le code e i tempi di attesa. Questo approccio può essere efficace, ma aumenta i costi operativi e richiede assunzioni e formazione continua man mano che cresce la domanda di supporto.
Utilizzo di sistemi di ticketing per organizzare le richieste: i team del servizio clienti spesso utilizzano sistemi di help desk o di ticketing per tracciare e gestire le richieste di assistenza in arrivo. Un moderno software per il servizio clienti organizza le richieste dei clienti in ticket in modo che gli agenti possano monitorarle, assegnarle ai membri del team e monitorare i loro progressi.
Accelerare i tempi di risposta al servizio clienti con l'AI è sempre più importante man mano che le aspettative dei clienti sulla velocità continuano a crescere. I clienti vogliono risposte rapide quando contattano un'azienda per chiedere aiuto e le lunghe attese portano rapidamente alla frustrazione o alla percezione negativa di un marchio.
I tempi di risposta rapidi sono strettamente legati alla soddisfazione del cliente. Anche quando un problema non può essere risolto immediatamente, i clienti vogliono sapere che la loro richiesta è stata ricevuta e che viene recepita. Una prima risposta rapida rassicura i clienti che l'azienda sta prestando attenzione al loro problema.
I team del servizio clienti ora gestiscono volumi considerevolmente maggiori di richieste, rendendo l'AI essenziale per mantenere tempi di risposta rapidi. I canali di comunicazione digitale permettono ai clienti di contattare le aziende in qualsiasi momento, creando un flusso costante di richieste. Senza l'automazione abilitata dall'AI, molti team di supporto fanno fatica a tenere il passo con questa domanda. L'AI aiuta le organizzazioni a scalare le operazioni di supporto rispondendo rapidamente ai clienti e rispettando i benchmark.
Risposte più rapide migliorano l'esperienza di supporto e influenzano importanti risultati aziendali come la fedeltà e la fidelizzazione dei clienti. Quando le aziende rispondono tempestivamente, è più probabile che risolvano i problemi prima ancora che la frustrazione aumenti o che i clienti si rivolgano alla concorrenza. L'AI svolge un ruolo centrale nel rendere possibile questo livello di reattività, fornendo alle aziende gli strumenti necessari per soddisfare le aspettative di un servizio clienti rapido e affidabile.
Elencati in ordine, dalla semplice accelerazione della risposta alla risoluzione completa basata su AI, questi esempi evidenziano alcuni dei modi più comuni in cui le aziende utilizzano l'AI per rispondere più velocemente ai clienti.
I chatbot sono uno degli strumenti di intelligenza artificiale più comuni utilizzati per ridurre i tempi di risposta del servizio clienti. Quando i clienti inviano una domanda tramite una finestra di chat sul sito web, una piattaforma di messaggistica o un portale di supporto, i chatbot interagiscono immediatamente con i clienti. Invece di aspettare un agente umano, i clienti ricevono una risposta immediata che può guidarli verso una soluzione. I sistemi moderni possono analizzare i messaggi in tempo reale, permettendo alle aziende di rispondere quasi immediatamente.
I chatbot moderni utilizzano l'AI conversazionale e l'elaborazione del linguaggio naturale per comprendere i messaggi dei clienti e rispondere con informazioni rilevanti. In molti ambienti di supporto, ogni bot è pre-addestrato per gestire specifici tipi di domande come il tracciamento degli ordini, l'accesso all'account o le politiche di reso. Il chatbot può anche essere addestrato a inoltrare la richiesta del cliente a un livello superiore quando non riesce a trovare una soluzione.
L'AI accelera il servizio clienti e migliora il tempo medio di prima risposta inviando automaticamente le risposte iniziali quando viene ricevuta una richiesta. I clienti spesso si sentono più soddisfatti quando sanno che il loro messaggio è stato recepito. Queste risposte automatiche, fornite tramite chat o e-mail di risposta automatica, confermano che la richiesta è stata ricevuta e forniscono informazioni sui prossimi passi.
Queste prime risposte automatizzate possono includere anche tempi di risposta stimati, link ad articoli di supporto pertinenti o istruzioni che possono aiutare il cliente a risolvere il problema in modo indipendente. Alcuni sistemi programmano anche messaggi di follow-up automatici per verificare se il problema è stato risolto.
L'AI può aiutare i clienti a trovare le risposte da soli, attraverso sistemi intelligenti self-service. Uno studio recente di IBM ha rilevato che i dirigenti del servizio clienti prevedono un aumento del 53% nell'uso dell'AI per favorire il self-service personalizzato per i clienti. Si prevede inoltre un miglioramento del 47% nella risoluzione delle chiamate self-service entro il 2027, oltre a un aumento significativo del 35% dei net promoter score (NPS) del servizio clienti.2
Invece di effettuare ricerche manuali in ampie knowledge base, i clienti possono porre domande in linguaggio naturale e ricevere risposte dirette desunte dalla documentazione di supporto. Comprendendo l'intento alla base di ogni richiesta, gli assistenti gen AI possono fornire rapidamente informazioni che rispondono alle esigenze specifiche dei clienti, senza dover ricorrere all'assistenza di un agente umano.
Ad esempio, un cliente che chiede come reimpostare una password può ricevere immediatamente una guida dettagliata dal centro assistenza dell'azienda. Aiutando i clienti a risolvere problemi semplici in modo indipendente, l'AI riduce il numero di ticket di assistenza che gli agenti devono gestire. Questa riduzione consente ai team di supporto di concentrarsi su problemi più complessi e di rispondere più rapidamente in generale.
Morgan Carroll, Senior AI Engineer di IBM, ha spiegato un sistema sofisticato in un episodio di AI in Action: "Utilizziamo l'AI generativa per acquisire ciò che l'utente sta dicendo e, se la risposta non è codificata, possiamo richiamare un modello linguistico di grandi dimensioni con alcune di quelle informazioni e fornire una risposta a questo utente."3
I sistemi di AI possono analizzare rapidamente i messaggi in arrivo per determinare l'intento del cliente e classificare la richiesta. I modelli di machine learning esaminano parole chiave, formulazione e dati storici di supporto per identificare il tipo di problema segnalato. Questa funzionalità consente alle piattaforme di supporto di etichettare e classificare automaticamente i ticket man mano che arrivano.
Molte piattaforme di supporto clienti visualizzano questi schemi in una dashboard. Una classificazione accurata accelera l'instradamento dei ticket e garantisce che gli agenti con la giusta esperienza gestiscano ogni richiesta. Inoltre, aiuta i team di assistenza a identificare più rapidamente i problemi comuni.
I sistemi di AI possono analizzare le richieste di supporto in arrivo e determinare automaticamente dove devono andare. Invece di affidarsi allo smistamento manuale, l'AI legge il contenuto del messaggio, identifica l'argomento e indirizza il ticket al team o all'agente appropriato. Questa funzionalità aiuta a prevenire i colli di bottiglia nel workflow che spesso si verificano quando le richieste vengono indirizzate o trasferite in modo errato tra i reparti.
L'AI può inoltre dare priorità ai ticket in base all'urgenza o al sentiment del cliente. Ad esempio, i messaggi che contengono reclami o problemi urgenti possono essere contrassegnati e spostati in primo piano. Questo approccio aiuta a garantire che le richieste più importanti ricevano rapidamente attenzione e a ridurre i tempi di risposta complessivi.
L'intelligenza artificiale viene utilizzata anche per supportare gli agenti umani durante le interazioni con i clienti. Gli strumenti basati su AI possono analizzare un messaggio di un cliente e suggerire risposte rilevanti, articoli della knowledge base o passaggi per la risoluzione dei problemi. In molti sistemi, gli agenti umani possono inserire rapidamente risposte predefinite suggerite in base alla domanda del cliente. Questo supporto consente agli agenti di rispondere più rapidamente senza dover cercare manualmente la documentazione, riducendo in modo significativo i tempi medi di gestione.
Ad esempio, quando un cliente chiede informazioni su un problema di fatturazione o sui prezzi, il sistema AI può far emergere automaticamente le informazioni corrette sulla politica e consigliare un modello di risposta. L'agente può rivedere il suggerimento, apportare le eventuali modifiche necessarie e inviare rapidamente una risposta.
La formatrice dell'esperienza del cliente Jeannie Walters ha spiegato nell'episodio di AI in Action:"Stiamo davvero vedendo come tutti questi dati si collegano nel back-end per semplificare il lavoro delle persone che servono i clienti".3
L'AI generativa può riassumere automaticamente le conversazioni con i clienti e i ticket di assistenza. Quando una conversazione deve essere trasferita tra agenti o richiede un'escalation a un altro team, il sistema AI genera un breve riassunto dell'interazione finora avvenuta. Questa capacità evita agli agenti di dover leggere l'intera cronologia dei messaggi prima di rispondere.
I passaggi più rapidi consentono all'agente successivo di comprendere immediatamente il problema e di continuare la conversazione senza ritardi. Questo miglioramento riduce i tempi di risposta e aiuta a mantenere un'esperienza più fluida per il cliente.
L'AI può automatizzare molti dei workflow di routine coinvolti nelle interazioni con il servizio clienti, contribuendo a semplificare le operazioni. Invece di richiedere agli agenti di completare manualmente compiti ripetitivi, i sistemi di AI possono attivare automaticamente delle azioni in base al contenuto della richiesta del cliente. Questi sistemi spesso si integrano direttamente con il sistema di customer relationship management (CRM) dell'azienda, permettendo di aggiornare automaticamente i record e la cronologia del servizio clienti.
Strumenti di automazione di sistemi più avanzati possono attivare una serie di azioni predefinite in base al tipo di richiesta. Ad esempio, quando un cliente richiede informazioni sullo stato di un ordine, il sistema può recuperare automaticamente le informazioni di tracciamento dal database degli ordini e aggiornare il ticket di supporto. Può quindi inviare al cliente una risposta con i dettagli della consegna. Automatizzare questi passaggi di routine riduce il lavoro manuale degli agenti e aiuta a risolvere più rapidamente le richieste comuni.
L'agentic AI consente ai sistemi del servizio clienti di andare oltre la risposta alle domande e di completare i compiti di servizio per conto dei clienti. Questi agenti di servizio AI possono analizzare una richiesta, determinare i passaggi necessari per risolverla e agire su più sistemi (anche altri agenti e assistenti AI) per risolvere le query senza coinvolgimento umano.
Ad esempio, se un cliente segnala che un prodotto consegnato è arrivato danneggiato, un sistema di agentic AI può analizzare la richiesta, verificare i dettagli dell'ordine, controllare l'idoneità alla copertura e determinare le soluzioni appropriate. Il sistema può automaticamente avviare un ordine sostitutivo, generare un'etichetta di reso e inviare aggiornamenti di conferma al cliente invece di aspettare che l'agente di supporto esamini ed elabori la richiesta.
Completando le attività di servizio di routine in modo indipendente e talvolta immediato, l'agentic AI riduce il tempo che intercorre tra la richiesta del cliente e la sua soluzione.
I seguenti benefici evidenziano i principali modi in cui tempi di risposta più rapidi supportati dall'AI possono migliorare le prestazioni del servizio clienti e rafforzare complessivamente l'esperienza del cliente con l'AI.
Disponibilità in qualsiasi momento: i sistemi basati su AI possono rispondere ai clienti in qualsiasi momento della giornata. Questa disponibilità continua consente alle aziende di fornire assistenza al di fuori dei normali orari di lavoro, senza dover ricorrere a grandi team di assistenza notturna. La disponibilità continua garantisce che i clienti ricevano supporto ogni volta che ne hanno bisogno.
Maggiore customer retention: i clienti hanno maggiori probabilità di rimanere fedeli alle aziende che rispondono rapidamente alle loro esigenze. Le risposte tardive possono far perdere la fiducia nel marchio ai clienti e spingerli a cercare alternative, aumentando il rischio di abbandono della clientela. Consentire una comunicazione più rapida con l'AI aiuta le aziende a mantenere relazioni con i clienti più solide.
Maggiore soddisfazione dei clienti: quando i clienti ricevono risposte rapide alle loro domande, è meno probabile che si sentano inascoltati mentre aspettano aiuto. L'AI consente alle aziende di rispondere alle richieste quasi istantaneamente, migliorando in modo significativo l'esperienza complessiva del servizio. Risposte più rapide spesso si traducono in punteggi di soddisfazione del cliente (CSAT) più elevati.
Maggiore capacità di supporto: man mano che le aziende crescono, il numero di richieste dei clienti spesso aumenta. I sistemi AI possono gestire grandi volumi di problemi dei clienti contemporaneamente senza creare lunghe code. Questo approccio aiuta le aziende a scalare le operazioni di supporto evitando tempi di risposta lenti.
Aumento dell'efficienza del team di supporto: l'AI riduce la quantità di lavoro manuale necessaria per gestire le richieste di supporto in arrivo. Compiti come la categorizzazione dei ticket, l'analisi dei messaggi e i suggerimenti di risposta possono essere gestiti automaticamente. Questa efficienza permette agli agenti umani di dedicare più tempo a risolvere problemi complessi piuttosto che svolgere compiti ripetitivi.
Servizio clienti più coerente: i sistemi AI possono fornire risposte coerenti basate sulle informazioni e sulle politiche aziendali approvate. Questa capacità riduce la possibilità di risposte incoerenti che talvolta si verificano quando più agenti gestiscono richieste simili. Fornire risposte coerenti migliora l'esperienza del servizio clienti e supporta la più ampia strategia di esperienza del cliente dell'azienda.
Costi operativi ridotti: l'AI automatizza le interazioni di routine e assiste gli operatori di supporto, riducendo il costo complessivo delle operazioni di servizio clienti. Le aziende possono rispondere a più richieste senza aumentare drasticamente il personale. Questo approccio crea un modello di supporto più efficiente mantenendo comunque tempi di risposta rapidi.
Scopri come l'agentic AI sta rimodellando il servizio clienti, aumentando la produttività degli operatori, migliorando l'esperienza del cliente e supportando la crescita strategica.
Scopri strategie dimostrate per aumentare la produttività e alimentare la trasformazione incentrata su AI e innovazione.
Scopri come le organizzazioni stanno passando dal lancio di progetti pilota eterogenei di AI all'utilizzo dell'AI come motore di trasformazione centrale.
Immergiti in questa guida completa che analizza i principali casi d'uso, le funzionalità di base e i consigli dettagliati per aiutarti a scegliere le soluzioni giuste per la tua attività.
Scopri dagli esperti del settore i benefici e le sfide dell'integrazione delle tecnologie AI nelle strategie del servizio clienti.
Scopri come i CEO utilizzano l'AI generativa e la modernizzazione delle applicazioni per promuovere l'innovazione e rimanere competitivi.
Sblocca l'efficienza e potenzia gli agenti con l'AI generativa nel servizio clienti.
Trasforma l'assistenza standard in un'assistenza clienti eccezionale utilizzando un'AI conversazionale che offra un'assistenza personalizzata istantanea e accurata, sempre e ovunque.
Costruisci chatbot AI di servizio clienti di qualità superiore che utilizzano l'AI generativa per migliorare l'esperienza del cliente e aumentare la fedeltà e la fidelizzazione al marchio.
1. CEO Outlook 2025: IBM’s Arvind Krishna advises customers how to achieve AI success, Cloud Wars, 10 gennaio 2025, aggiornato il 3 febbraio 2025
2. AI-powered productivity: Customer service, IBM Institute for Business Value (IBV), pubblicato originariamente il 15 agosto 2025
3. AI in Action, Episode 4: Save people from screaming “representative” 30 luglio 2024