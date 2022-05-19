“Con Instana, il nostro obiettivo quotidiano è garantire un'attesa di latenza. Il nostro obiettivo per le chiamate di servizio è completarle in meno di 250 millisecondi. Quindi, non si tratta solo di situazioni di emergenza. Nella quotidianità, possiamo migliorare le prestazioni, avvicinandoci all'obiettivo dei 250 millisecondi. Instana rende possibile tutto questo.” – Bryce Hendrix, Lead Platform Architect, Dealerware

Per migliorare le prestazioni con una maggiore disponibilità, l'AIOps automatizzato è la strada da seguire. L'AIOps automatizzato offre un'automazione aggiuntiva combinata con AIOps, che consente di raggiungere livelli più alti di prestazioni e disponibilità. Come? Permettendo agli AIOps automatizzati di risolvere problemi che la macchina può correggere perfettamente molto più velocemente di un essere umano. Ci sono molti problemi riguardanti l'allocazione delle risorse infrastrutturali e altri che la macchina può risolvere e prevenire prima che un essere umano possa intervenire.

Questi benefici significano che tutti i problemi delle applicazioni possono essere risolti con l'AIOps automatizzato? Certo che no.

Esistono molti problemi logici complessi che solo il triage umano può risolvere, come problemi di codice e simili. Tuttavia, ci sono anche molti problemi in cui l'AIOps automatizzato è più veloce, più efficiente e dovrebbe essere preferito per la correzione dei problemi.

Consideriamo il tempo medio di prevenzione (MTTP), che è classificato come la quantità di tempo che l'observability e l'AIOps impiegano per prevenire che un problema abbia un impatto negativo sulle applicazioni hybrid cloud e sull'infrastruttura.

L' AIOps automatizzato aggiunge una nuova opzione al continuum di correzione dei problemi di applicazione. Il diagramma precedente illustra che il continuum inizia con la correzione completamente automatica dei problemi fino all'MTTR umano di base.

Nel continuum, l'observability è il punto di partenza per ogni tipo di correzione. Quanto più tempo impiega la piattaforma di observability a rilevare un problema, tanto più tempo ci vorrà per avviare il processo di risoluzione. Questo lasso di tempo significa che, quando si aggiunge l'AIOps automatizzato, la differenza tra il rilevamento di un secondo e quello di 10 secondi o più diventa enorme. Se la tua applicazione può permettersi di aspettare più di 10 secondi prima che venga rilevato un problema, perché usare l'AIOps automatizzato?

La correzione automatizzata AIOps è la tendenza del futuro. Il passo logico successivo è migliorare le prestazioni e la resilienza delle applicazioni. I problemi di prestazioni dell'infrastruttura spesso superano i problemi di codice dei microservizi e continueranno a farlo anche in futuro.