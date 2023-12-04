Tag
Artificial Intelligence

Uno sguardo al framework di governance etica dell'AI di IBM

Giovane concentrato che guarda lo schermo del desktop indossando una camicia

“Le organizzazioni sono responsabili di garantire che i progetti di AI che sviluppano, implementano o utilizzano non abbiano conseguenze etiche negative”, secondo Gartner. Tuttavia, mentre il 79% dei dirigenti afferma che l’etica dell’AI è importante per il loro approccio all’AI a livello aziendale, meno del 25% ha reso operativi i principi di governance etica. In un nuovo case study realizzato con IBM, Gartner parla di come stabilire un framework per semplificare il processo di rilevamento e gestione delle preoccupazioni etiche della tecnologia nei progetti di AI.

Newsletter di settore

Le ultime tendenze in materia di AI, proposte da esperti

Ricevi insight selezionati sulle notizie più importanti e interessanti sull'AI. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Rispondere alla necessità di un framework di governance dell'AI

Il case study osserva che "con l'adozione sempre più diffusa dell'AI nelle operazioni, le organizzazioni devono assicurarsi che questa tecnologia sia utilizzata in modo etico". Con l'espansione dei casi d'uso dell'AI, i principi ampiamente definiti e astratti si dimostrano insufficienti perché non forniscono processi chiari per la revisione legale ed etica.

Il framework di governance di IBM si basa su quattro ruoli fondamentali all'interno dell'azienda:

  • La Policy Advisory Committee: leader globali di alto livello che supervisionano l'AI Ethics Board e contribuiscono a stabilire la strategia e la tolleranza al rischio dell'azienda.
  • L'AI Ethics Board: un organismo centrale e interdisciplinare che supporta un processo centralizzato di governance, revisione e decision-making per le politiche, le pratiche, le comunicazioni, la ricerca, i prodotti e i servizi etici di IBM. L'AI Ethics Board ha recentemente pubblicato il suo punto di vista sui foundation model, affrontando i rischi introdotti dall'AI generativa.
  • AI Ethics Focal Points: rappresentanti delle unità di business formati in materia di etica dell'AI, che fungono da punti di primo contatto per identificare le preoccupazioni, mitigare i rischi correlati per ciascun caso d'uso e segnalare i problemi all'AI Ethics Board, ove necessario.
  • Una Advocacy Network: una rete di dipendenti appartenenti ai numerosi flussi di lavoro degli organismi aziendali, che condividono e promuovono i principi etici della tecnologia di IBM all'interno dei loro team e scalano le iniziative di etica dell'AI in tutta l'organizzazione.

Inoltre, il CPO AI Ethics Project Office supporta tutte queste iniziative, fungendo da collegamento tra i ruoli di governance, supportando l'implementazione delle priorità etiche della tecnologia, aiutando a stabilire i programmi dell'AI Ethics Board e assicurandosi che quest'ultimo sia aggiornato sulle tendenze del settore e sulla strategia aziendale.

AI Academy

Fiducia, trasparenza e governance in tema di AI

La fiducia nell'AI è senza dubbio il tema più importante per quanto concerne l'AI. Comprensibilmente, si tratta anche di un tema di estrema complessità. Analizzeremo pertanto aspetti quali le allucinazioni, i bias e i rischi, condividendo spunti e suggerimenti per un'adozione dell'AI che sia etica, responsabile ed equa.
Vai all'episodio

Creare una cultura di AI responsabile

IBM ha definito pubblicamente il suo approccio multidisciplinare e multidimensionale all'etica dell'AI, basato su principi di fiducia e trasparenza. Questi fondamenti sono alla base del lavoro dell'AI Ethics Board di IBM, che prende in esame i casi d'uso dell'AI per garantirne l'allineamento con i principi di IBM e il panorama in evoluzione.

Guardare avanti

Utilizzando il framework descritto sopra, IBM promuove la governance dell'AI attraverso le sue offerte di prodotto. IBM watsonx.governance, un componente del portfolio watsonx che sarà disponibile il 5 dicembre 2023, aiuta le organizzazioni a monitorare e governare l'intero ciclo di vita dell'AI. Questa soluzione aiuta ad accelerare workflow AI responsabili, trasparenti e spiegabili. Il suo toolkit automatizza la gestione del rischio, monitora i modelli per verificare la presenza di distorsioni e bias, cattura i metadati dei modelli e facilita la collaborazione e la conformità a livello di organizzazione.

IBM Consulting offre inoltre servizi di consulenza AI estesi, in conformità con il nostro approccio aziendale all'etica dell'AI. I nostri esperti possono aiutare le organizzazioni a implementare un'AI affidabile e responsabile in una vasta gamma di casi d'uso, tra cui il servizio clienti, la modernizzazione delle applicazioni, la trasformazione dei talenti, il marketing e le operazioni finanziarie.

 
Note a piè di pagina

Gartner, Case Study: An AI Governance Framework for Managing Use Case Ethics, Legal and Compliance Research Team, 20 settembre 2023.

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale ed è usato qui con l'autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner rappresentano le opinioni dell'organizzazione di ricerca Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni responsabilità, espressa o implicita, in relazione alla presente ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare.
Soluzioni correlate
IBM watsonx.governance™

Gestisci i modelli di AI generativa da qualsiasi luogo ed effettua l'implementazione su cloud o on-premise con IBM watsonx.governance.

 Scopri watsonx.governance
Soluzioni di governance dell'AI

Scopri come la governance dell'AI può aiutare ad aumentare la fiducia dei suoi dipendenti nell'AI, accelerare l'adozione e l'innovazione e migliorare la fidelizzazione dei clienti.

 Scopri le soluzioni di governance dell'AI
Servizi di consulenza sulla governance dell'AI

Preparati alla legge europea sull'AI e definisci un approccio di governance dell'AI responsabile con l'aiuto di IBM Consulting.

 Scopri i servizi di governance dell'AI
Prossimi passi

Indirizza, gestisci e monitora l'AI con un singolo portfolio per sviluppare un'AI responsabile, trasparente e spiegabile.

 Esplora watsonx.governance Prenota una demo live