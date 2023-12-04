Uno sguardo al framework di governance etica dell'AI di IBM

“Le organizzazioni sono responsabili di garantire che i progetti di AI che sviluppano, implementano o utilizzano non abbiano conseguenze etiche negative”, secondo Gartner. Tuttavia, mentre il 79% dei dirigenti afferma che l’etica dell’AI è importante per il loro approccio all’AI a livello aziendale, meno del 25% ha reso operativi i principi di governance etica. In un nuovo case study realizzato con IBM, Gartner parla di come stabilire un framework per semplificare il processo di rilevamento e gestione delle preoccupazioni etiche della tecnologia nei progetti di AI.
Il case study osserva che "con l'adozione sempre più diffusa dell'AI nelle operazioni, le organizzazioni devono assicurarsi che questa tecnologia sia utilizzata in modo etico". Con l'espansione dei casi d'uso dell'AI, i principi ampiamente definiti e astratti si dimostrano insufficienti perché non forniscono processi chiari per la revisione legale ed etica.
Il framework di governance di IBM si basa su quattro ruoli fondamentali all'interno dell'azienda:
Inoltre, il CPO AI Ethics Project Office supporta tutte queste iniziative, fungendo da collegamento tra i ruoli di governance, supportando l'implementazione delle priorità etiche della tecnologia, aiutando a stabilire i programmi dell'AI Ethics Board e assicurandosi che quest'ultimo sia aggiornato sulle tendenze del settore e sulla strategia aziendale.
IBM ha definito pubblicamente il suo approccio multidisciplinare e multidimensionale all'etica dell'AI, basato su principi di fiducia e trasparenza. Questi fondamenti sono alla base del lavoro dell'AI Ethics Board di IBM, che prende in esame i casi d'uso dell'AI per garantirne l'allineamento con i principi di IBM e il panorama in evoluzione.
Utilizzando il framework descritto sopra, IBM promuove la governance dell'AI attraverso le sue offerte di prodotto. IBM watsonx.governance, un componente del portfolio watsonx che sarà disponibile il 5 dicembre 2023, aiuta le organizzazioni a monitorare e governare l'intero ciclo di vita dell'AI. Questa soluzione aiuta ad accelerare workflow AI responsabili, trasparenti e spiegabili. Il suo toolkit automatizza la gestione del rischio, monitora i modelli per verificare la presenza di distorsioni e bias, cattura i metadati dei modelli e facilita la collaborazione e la conformità a livello di organizzazione.
IBM Consulting offre inoltre servizi di consulenza AI estesi, in conformità con il nostro approccio aziendale all'etica dell'AI. I nostri esperti possono aiutare le organizzazioni a implementare un'AI affidabile e responsabile in una vasta gamma di casi d'uso, tra cui il servizio clienti, la modernizzazione delle applicazioni, la trasformazione dei talenti, il marketing e le operazioni finanziarie.
