Uno sguardo al framework di governance etica dell'AI di IBM

Il case study osserva che "con l'adozione sempre più diffusa dell'AI nelle operazioni, le organizzazioni devono assicurarsi che questa tecnologia sia utilizzata in modo etico". Con l'espansione dei casi d'uso dell'AI, i principi ampiamente definiti e astratti si dimostrano insufficienti perché non forniscono processi chiari per la revisione legale ed etica.

Il framework di governance di IBM si basa su quattro ruoli fondamentali all'interno dell'azienda:

La Policy Advisory Committee: leader globali di alto livello che supervisionano l'AI Ethics Board e contribuiscono a stabilire la strategia e la tolleranza al rischio dell'azienda.

leader globali di alto livello che supervisionano l'AI Ethics Board e contribuiscono a stabilire la strategia e la tolleranza al rischio dell'azienda. L' AI Ethics Board: un organismo centrale e interdisciplinare che supporta un processo centralizzato di governance, revisione e decision-making per le politiche, le pratiche, le comunicazioni, la ricerca, i prodotti e i servizi etici di IBM. L'AI Ethics Board ha recentemente pubblicato il suo punto di vista sui foundation model, affrontando i rischi introdotti dall'AI generativa.

un organismo centrale e interdisciplinare che supporta un processo centralizzato di governance, revisione e decision-making per le politiche, le pratiche, le comunicazioni, la ricerca, i prodotti e i servizi etici di IBM. L'AI Ethics Board ha recentemente pubblicato il suo punto di vista sui foundation model, affrontando i rischi introdotti dall'AI generativa. AI Ethics Focal Points: rappresentanti delle unità di business formati in materia di etica dell'AI, che fungono da punti di primo contatto per identificare le preoccupazioni, mitigare i rischi correlati per ciascun caso d'uso e segnalare i problemi all'AI Ethics Board, ove necessario.

rappresentanti delle unità di business formati in materia di etica dell'AI, che fungono da punti di primo contatto per identificare le preoccupazioni, mitigare i rischi correlati per ciascun caso d'uso e segnalare i problemi all'AI Ethics Board, ove necessario. Una Advocacy Network: una rete di dipendenti appartenenti ai numerosi flussi di lavoro degli organismi aziendali, che condividono e promuovono i principi etici della tecnologia di IBM all'interno dei loro team e scalano le iniziative di etica dell'AI in tutta l'organizzazione.

Inoltre, il CPO AI Ethics Project Office supporta tutte queste iniziative, fungendo da collegamento tra i ruoli di governance, supportando l'implementazione delle priorità etiche della tecnologia, aiutando a stabilire i programmi dell'AI Ethics Board e assicurandosi che quest'ultimo sia aggiornato sulle tendenze del settore e sulla strategia aziendale.