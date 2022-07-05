Un approccio in quattro fasi per verificare la resilienza delle applicazioni cloud-native

Il paradigma dell'architettura cloud-native esiste già da parecchio tempo. Al centro dell'architettura cloud-native ci sono componenti funzionali coesi e indipendenti che portano agilità aziendale, scalabilità e resilienza, contribuendo a un time to market accelerato, vantaggi competitivi e costi ottimizzati. Questo paradigma è stato attivamente supportato da un panorama tecnologico poliglotta.

Le soluzioni realizzate utilizzando la combinazione sopra descritta di architettura e landscape possono risultare piuttosto complesse da mantenere e gestire, principalmente a causa dell'enorme numero di componenti e dei molteplici framework necessari per la loro realizzazione. L'implementazione non ottimale delle pratiche di progettazione e di ingegneria aumenta esponenzialmente la complessità e i rischi di manutenzione di tali soluzioni.