L’AI è in prima linea in un numero crescente di decisioni nel landscape aziendale IT. Dalla promozione della produttività alla fornitura di insight di livello superiore, l’AI sta trasformando radicalmente il modo in cui operano le aziende moderne. Nel frattempo, i mainframe continuano a gestire più del 70% dei workload transazionali mondiali in tutti i settori e si sono evoluti per alimentare l’innovazione odierna.
Le organizzazioni che vogliono raggiungere una vera innovazione rendono conto che mainframe e AI sono partner e catalizzatori di iniziative e strategie future. Le principali aree di interesse includono le funzionalità AI integrate, l’affidabilità critica, l’architettura di sicurezza, la conformità, la potenza di elaborazione, l’adattabilità e la flessibilità. In parole povere, i mainframe offrono vantaggi che sono indispensabili nelle moderne strategie aziendali di computing e AI.
I mainframe hanno ridefinito il loro ruolo all'interno di un'infrastruttura IT moderna. Questi sistemi potenziano le organizzazioni attraverso acceleratori di AI integrati su chip, che favoriscono velocità e scalabilità con una minore latenza per aiutare le aziende a ottenere di più. I mainframe di oggi sono potenze in grado di gestire 1 trilione di transazioni web al giorno con sicurezza e affidabilità come priorità assolute. E come le organizzazioni si stanno rapidamente rendendo conto, le soluzioni basate su AI richiedono enormi quantità di energia e di potenza di elaborazione.
Con l'AI integrata direttamente nelle operazioni mainframe per potenziare l'elaborazione, le aziende possono ottenere insight in tempo reale con una maggiore produttività e tempi di risposta ridotti. Mantenendo l'inferenza collegata al mainframe, le organizzazioni possono ottenere risultati di AI più rapidamente ed in modo più conveniente.
Se i minuti di tempo di inattività possono costare milioni di dollari, i mainframe di oggi si distinguono per la loro affidabilità leggendaria. Con prestazioni del tempo ti attività del 99,99999%, che si traducono in pochi secondi di inattività all'anno o meno, gli attuali mainframe forniscono le funzionalità operative continue richieste dalle aziende moderne. Non si tratta solo di mantenere i sistemi in funzione, si tratta di mantenere la fiducia di clienti, partner e stakeholder che dipendono da servizi sempre disponibili.
Ad esempio, quando le grandi banche elaborano milioni di transazioni durante i periodi di shopping festivo, hanno bisogno di un'elaborazione veloce e affidabile che non faccia aspettare i clienti al momento del pagamento. Nei settori bancario, sanitario e in altri ad alta intensità di dati, il rischio di tempi di inattività minimi offerto dai mainframe è un imperativo strategico.
Poiché questi settori integrano strumenti di AI nelle proprie operazioni, questo tempo di attività aiuta a ridurre una moltitudine di sfide, incluso il mantenimento dell'accesso a dati e insight preziosi. Il mainframe non ha rivali in termini di tempi di risposta rapidi per ottenere insight aziendali più rapidi, forniti in modo esperto da soluzioni AI.
Con l'emergere di minacce informatiche sempre più sofisticate, i mainframe offrono un vantaggio strategico grazie alla loro architettura di sicurezza completa.
I mainframe offrono un livello di sicurezza che è intrinseco alla loro struttura attraverso queste caratteristiche:
I mainframe moderni portano il rilevamento delle minacce in tempo reale a un livello superiore grazie a funzionalità quantistiche sicure e accelerate dall'AI, in grado di affrontare in modo proattivo le minacce informatiche future. Le aziende possono rafforzare le misure di sicurezza utilizzando l'AI attraverso l'individuazione di anomalie e la generazione di report che portano a informazioni preziose legate alle minacce.
Molti mainframe moderni dispongono di framework di conformità integrati e di un audit trailing robusto. Questo li rende preziosi per le organizzazioni che utilizzano dati sensibili nell'AI e devono attenersi a requisiti normativi rigorosi. Per esempio, le compagnie assicurative devono gestire in modo sicuro informazioni preziose, come quelle su pazienti, cartelle cliniche e dati di fatturazione. Questa architettura di sicurezza intrinseca può ridurre i rischi, semplificare la conformità e offrire tranquillità alle organizzazioni che gestiscono operazioni sensibili.
Sebbene le piattaforme cloud eccellano in molti ambiti, i mainframe rimangono altamente efficaci nella gestione di workload transazionali complessi e ad alto volume. I mainframe hanno il potere di utilizzare appieno il potenziale delle soluzioni basate su AI.
La loro capacità di elaborare milioni di transazioni al secondo con tempi di risposta di microsecondi rende i mainframe ideali per realizzare elaborazione finanziaria in tempo reale, trasformazioni dei dati su larga scala e operazioni critiche. L'inferenza a bassa latenza per lavori sensibili al fattore tempo, come i workload in transazione o in tempo reale, aiuta a garantire che i risultati basati sull'insight vengano forniti alle aziende e ai loro clienti ad alto volume e con velocità.
La potenza di calcolo ad alta velocità del mainframe si traduce direttamente in funzionalità aziendali, come la capacità di gestire i picchi dei workload durante lo shopping natalizio, le transazioni bancarie globali di fine giornata o i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree. In ognuno di questi scenari, il mainframe è l'eroe silenzioso che genera valore per i clienti.
Sebbene gli investimenti iniziali nella tecnologia mainframe siano sostanziali, è stato dimostrato che i benefici economici a lungo termine superano i costi. Attraverso impronte infrastrutturali consolidate, spese operative ridotte e caratteristiche di prestazioni prevedibili, i mainframe tipicamente dimostrano un costo totale di proprietà inferiore rispetto ai sistemi distribuiti che gestiscono workload simili.
Diverse caratteristiche del mainframe contribuiscono all'efficienza economica:
I benefici in termini di costi vanno oltre il sistema. I sistemi basati su AI richiedono meno manutenzione e meno sforzo della forza lavoro grazie a controlli intelligenti, rilevamenti e avvisi.
I mainframe moderni sono progettati per ridurre il consumo energetico e l'impronta dei beni immobili, sia on-premise che in un data center. Questa attenzione alla sostenibilità non solo aumenterà il ROI, ma migliorerà anche l'efficienza dei data center per un impatto ambientale positivo.
I mainframe dimostrano agilità strategica integrandosi perfettamente con i cloud service per completare una strategia di trasformazione digitale incentrata sull’AI. Supportando linguaggi di programmazione popolari, containerizzazione e architetture a microservizi, i mainframe aiutano le organizzazioni a utilizzare i loro investimenti adottando al contempo pratiche di sviluppo moderne.
Un significativo 88% dei 2.500 dirigenti IT globali intervistati dall’IBM Institute for Business Value (IBV) concorda che la modernizzazione delle applicazioni sui mainframe sia essenziale per il successo a lungo termine. Gli sviluppatori possono usare l’IA per modernizzare o costruire applicazioni più rapidamente ed efficientemente, il tutto colmando al contempo le lacune di competenze.
L’adattabilità è la chiave per ottimizzare i workload e impiegare nuove funzionalità di AI, riducendo al contempo i costi e proteggendo i dati mission-critical. I mainframe fungono da ponte tra i sistemi consolidati e le tecnologie emergenti, offrendo una piattaforma stabile per l’innovazione e mantenendo allo stesso tempo l’eccellenza operativa.
Mentre le organizzazioni ridefiniscono ciò che è possibile fare con le soluzioni AI, i mainframe continuano a evolversi e ad adattarsi come veicoli di business transformation. Le organizzazioni lungimiranti riconoscono il valore strategico dei mainframe come fondamento per l’innovazione e la crescita. La loro combinazione unica di affidabilità, sicurezza, potenza di elaborazione, adattabilità ed efficienza economica li rende uno strumento essenziale per il successo delle operazioni.
