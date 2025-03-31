L’AI è in prima linea in un numero crescente di decisioni nel landscape aziendale IT. Dalla promozione della produttività alla fornitura di insight di livello superiore, l’AI sta trasformando radicalmente il modo in cui operano le aziende moderne. Nel frattempo, i mainframe continuano a gestire più del 70% dei workload transazionali mondiali in tutti i settori e si sono evoluti per alimentare l’innovazione odierna.

Le organizzazioni che vogliono raggiungere una vera innovazione rendono conto che mainframe e AI sono partner e catalizzatori di iniziative e strategie future. Le principali aree di interesse includono le funzionalità AI integrate, l’affidabilità critica, l’architettura di sicurezza, la conformità, la potenza di elaborazione, l’adattabilità e la flessibilità. In parole povere, i mainframe offrono vantaggi che sono indispensabili nelle moderne strategie aziendali di computing e AI.