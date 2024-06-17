6 dure verità che i CEO devono affrontare nell'era dell'AI generativa

L’ascesa dell’AI generativa è un momento decisivo per i CEO. Tutti gli occhi sono puntati su di loro e sulle decisioni che prendono per guidare le loro organizzazioni verso il futuro.
L’AI generativa offre diverse opportunità entusiasmanti: migliorare la produttività in quasi tutte le funzioni aziendali, offrire nuove esperienze del cliente e favorire lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi digitali, il tutto con il supporto di una tecnologia trasformata.
Per trasformare queste opportunità in realtà, il recente episodio dell’AI Academy di IBM identifica cinque pilastri chiave che devono essere messi in atto.
Una cosa è assolutamente chiara: i CEO non possono gestire gli affari di domani con la mentalità di oggi. L’AI generativa è più di uno strumento per miglioramenti incrementali: cambierà il business stesso, se i leader faranno i conti con alcune dure verità.
Il nuovo studio sui CEO del 2024 di IBM Institute for Business Value ha identificato sei dure verità che i CEO devono affrontare frontalmente per prosperare in questa nuova era di business e tecnologia.
L'ascesa dell'AI generativa ha suscitato un acceso dibattito sul suo impatto sulla forza lavoro. Mentre alcuni sostengono che creerà nuovi posti di lavoro, altri avvertono che li eliminerà. La realtà è che farà entrambe le cose. Pensala in questo modo: una piccola percentuale di posti di lavoro verrà creata ex novo, una piccola percentuale potrà scomparire, ma che dire della grande percentuale intermedia che verrà trasformata?
Man mano che i CEO intervengono per agire rapidamente sull'AI generativa, comprendono che questa tecnologia ridefinirà lavori e compiti a ogni livello. Già il 51% di loro afferma di aver iniziato ad aprire le assunzioni per ruoli legati all'AI generativa che l'anno scorso non esistevano. Tuttavia, nonostante questo rapido ritmo di cambiamento, solo il 44% afferma di aver valutato l'impatto dell'AI generativa sulla propria forza lavoro.
I leader devono riflettere sul futuro e chiedersi quali competenze di routine e monotone potranno essere svolte dagli assistenti AI e quali saranno le competenze più importanti per le persone. Ciò metterà in evidenza l'importanza delle competenze innate dell'uomo, come la creatività, il design, l'etica, il pensiero critico, la comunicazione e la capacità di porre le domande giuste.
Spetta ai leader mettere le loro persone in condizione di utilizzare l'AI generativa per reinventare il modo in cui lavorano. Nella pratica, questo significa cercare fin da oggi le persone che svolgeranno i lavori di domani, premiare l'assunzione ponderata dei rischi e fornire ai dipendenti le risorse e la formazione di cui hanno bisogno per esplorare l'AI generativa in sicurezza e in modo responsabile.
Ricorda: l'AI generativa non sostituirà le persone, ma le persone che usano l'AI generativa sostituiranno coloro che non la usano.
"Se avessi chiesto ai miei clienti cosa avessero voluto, avrebbero risposto: cavalli più veloci".
La famosa citazione spesso attribuita a Henry Ford viene in mente quando si considera il potenziale dell'AI generativa nell'esperienza del cliente. Immaginare una soluzione migliore è una cosa, ma concettualizzare un approccio completamente nuovo a un problema è un'altra storia. Molti CEO stanno già abbracciando questa mentalità: hanno classificato l'innovazione di prodotto e servizio come la loro massima priorità nel nostro sondaggio del 2024, rispetto al sesto posto dell'anno scorso.
Le esperienze veramente innovative si basano sul feedback dei clienti per offrire loro ciò che desiderano prima ancora che si rendano conto di averne bisogno. Ma questa comodità è preziosa solo quando si fonda su una base di fiducia.
Considera le tecnologie indossabili. Le applicazioni basate sull'AI generativa possono acquisire dati sulle abitudini di esercizio fisico degli utenti, sui modelli di sonno, sulla dieta e sulla biometria, per poi riepilogare i risultati. Prima, però, gli utenti devono acconsentire alla raccolta e all'analisi dei propri dati. Spiegare chiaramente come l'AI generativa proteggerà ed elaborerà i dati dei clienti può favorire il coinvolgimento, la fidelizzazione e la fiducia dei clienti man mano che si sentono più a loro agio con l'AI generativa.
Stabilendo la fiducia e i principi di AI responsabile come pilastro, l'AI generativa può rivoluzionare il modo in cui le aziende si connettono con i clienti, offrendo esperienze veramente personalizzate che non solo soddisfano, ma superano le aspettative.
Quando i CEO adottano l’AI generativa nelle loro aziende, si trovano di fronte a una sfida: perseguire guadagni a breve termine o investire nel successo a lungo termine. Due CEO su tre affermano di raggiungere obiettivi a breve termine riallocando risorse dagli sforzi a lungo termine.
Ma le scorciatoie tecnologiche sono un vicolo cieco. I CEO devono fare un passo indietro, valutare la propria infrastruttura tecnologica e decidere dove è strutturalmente solida, dove è necessario rafforzarla e dove è necessario ricominciare da capo. I livelli di esperienza dell’AI generativa possono fungere da cerotto, proteggendo gli utenti dalla complessità e offrendo esperienze superiori a clienti e dipendenti. Tuttavia, il duro lavoro per riparare cosa c’è sotto il cerotto non può essere saltato.
Molti leader oggi sentono una forte pressione nel dover a tutti costi "fare qualcosa" con l'AI generativa. Ai vertici aziendali, diversi funzionari si contendono la leadership e il controllo, e il processo decisionale non è sempre chiaro.
Ciononostante, il disaccordo può essere produttivo. Il quadro completo che emerge dall'ascoltare il punto di vista di ogni leader è ciò che mostra ai CEO quale direzione dovrebbe prendere l'organizzazione.
Per garantire che il conflitto aumenti la creatività, i leader devono stabilire regole di base e costruire il giusto tipo di tensione costruttiva. In particolare, i CEO devono assicurarsi che le loro funzioni finanziarie e tecnologiche abbiano la giusta dinamica collaborativa. Quasi due terzi dei CEO affermano infatti che il successo sia direttamente legato alla qualità della collaborazione tra questi due reparti.
In un contesto di cambiamenti così rapidi, è allettante aggrapparsi a ciò che è comodo e familiare. Tuttavia, le partnership commerciali di successo non richiedono solo storia, fiducia e valori condivisi, ma anche la volontà di adattarsi, innovare ed evolversi.
Per restare al passo con i tempi, le aziende devono valutare le partnership del loro ecosistema con occhio critico. Ciò significa definire chiaramente cosa si aspettano dalle loro partnership e porsi una domanda difficile, ma necessaria: i partner attuali stanno accelerando la trasformazione o la stanno rallentando?
Nessuno può essere il migliore in tutto ma, collaborando con il partner giusto, le organizzazioni possono utilizzare i punti di forza reciproci per stimolare la crescita e costruire la resilienza.
La tecnologia è solo uno strumento e il suo potere risiede nelle mani di chi la utilizza. Se le persone scelgono di sfruttare il potenziale dell'AI generativa, le aziende possono aspettarsi una rapida trasformazione. Ma se non lo faranno, gli sforzi si bloccheranno. Anzi, il 64% dei CEO concorda che il successo con AI generativa dipende più dall'adozione delle persone che dalla tecnologia stessa.
Eppure, allo stato attuale delle cose, persiste una discrepanza. Molti dipendenti vedono l'AI generativa come qualcosa che sta accadendo a loro, non come uno strumento che funziona per loro. I CEO devono concentrarsi sulla forza lavoro per coltivare una cultura in cui le persone si sentano parte della soluzione, soprattutto quando gran parte del cambiamento sembra provenire dall'alto. Immagina un futuro in cui ogni dipendente è un creatore, coinvolto nel reinventare i propri ruoli e scrivere la storia del futuro dell'organizzazione.
Il futuro del business appartiene a chi osa reimmaginare, rivoluzionare e guidare la trasformazione con coraggio e convinzione. Le sei dure verità delineate sono un invito all'azione per i CEO che li invita ad affrontare le realtà dell'AI generativa e a coglierne il potenziale per rivoluzionare la loro organizzazione. È tempo di abbandonare "ciò che ha sempre funzionato" e di fare un salto verso una nuova tecnologia, un nuovo modello di business e una nuova era di innovazione.
