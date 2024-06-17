6 dure verità che i CEO devono affrontare nell'era dell'AI generativa

L'ascesa dell'AI generativa ha suscitato un acceso dibattito sul suo impatto sulla forza lavoro. Mentre alcuni sostengono che creerà nuovi posti di lavoro, altri avvertono che li eliminerà. La realtà è che farà entrambe le cose. Pensala in questo modo: una piccola percentuale di posti di lavoro verrà creata ex novo, una piccola percentuale potrà scomparire, ma che dire della grande percentuale intermedia che verrà trasformata?

Man mano che i CEO intervengono per agire rapidamente sull'AI generativa, comprendono che questa tecnologia ridefinirà lavori e compiti a ogni livello. Già il 51% di loro afferma di aver iniziato ad aprire le assunzioni per ruoli legati all'AI generativa che l'anno scorso non esistevano. Tuttavia, nonostante questo rapido ritmo di cambiamento, solo il 44% afferma di aver valutato l'impatto dell'AI generativa sulla propria forza lavoro.

I leader devono riflettere sul futuro e chiedersi quali competenze di routine e monotone potranno essere svolte dagli assistenti AI e quali saranno le competenze più importanti per le persone. Ciò metterà in evidenza l'importanza delle competenze innate dell'uomo, come la creatività, il design, l'etica, il pensiero critico, la comunicazione e la capacità di porre le domande giuste.

Spetta ai leader mettere le loro persone in condizione di utilizzare l'AI generativa per reinventare il modo in cui lavorano. Nella pratica, questo significa cercare fin da oggi le persone che svolgeranno i lavori di domani, premiare l'assunzione ponderata dei rischi e fornire ai dipendenti le risorse e la formazione di cui hanno bisogno per esplorare l'AI generativa in sicurezza e in modo responsabile.

Ricorda: l'AI generativa non sostituirà le persone, ma le persone che usano l'AI generativa sostituiranno coloro che non la usano.