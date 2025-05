6 fattori alla base dell'ascesa dei cloud di settore

Per i settori altamente regolamentati che gestiscono dati sensibili, come la finanza e l'assistenza sanitaria, le piattaforme cloud devono soddisfare rigorosi standard di conformità e sicurezza. Questi settori sono soggetti a complesse regolamentazioni specifiche di settore, tra cui l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) e il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Di conseguenza, le piattaforme cloud al servizio di questi settori necessitano di funzionalità complete. Queste funzionalità aiutano a garantire la conformità alle leggi sulla privacy dei dati, ai protocolli di sicurezza delle transazioni e alle misure di prevenzione delle frodi delineate da organi direttivi come il National Institute of Standards and Technology (NIST).

I cloud di settore forniscono le funzionalità specializzate di sicurezza e conformità normativa necessarie per affrontare i profili di rischio unici di questi settori altamente regolamentati. Ad esempio, IBM Cloud Framework for Financial Services è un framework di controllo progettato per aiutare gli istituti finanziari ad automatizzare il loro atteggiamento a livello di sicurezza e conformità. Ciò consente a loro e ai loro partner della supply chain digitale di semplificare più facilmente la gestione del rischio e dimostrare la conformità normativa.