Vantaggi e svantaggi del 5G: cosa devono sapere i leader aziendali

Le reti 5G sono suddivise in sezioni geografiche note come celle. All'interno di queste celle, i dispositivi wireless come smartphone, tablet e computer si collegano a Internet o alla rete telefonica inviando onde radio tra una stazione base e un'antenna. La tecnologia di base di una rete 5G è la stessa di una rete 3G o 4G, ma la velocità di download è molto più elevata. Le velocità di download di alcune reti 5G possono raggiungere fino a 10 gigabit al secondo (Gbps) se sono presenti solo pochi dispositivi sulla rete.

Man mano che la tecnologia 5G raggiunge sempre più clienti e il numero di applicazioni che la supportano continua a crescere, la sua popolarità tra le compagnie di telecomunicazioni e i provider di servizi Internet (ISP) dovrebbe crescere. In Nord America, ad esempio, gli ISP più popolari per internet domestico (Verizon, Google e AT&T) l'hanno già adottata e più di 200 milioni di abitazioni si sono abbonate .

Tre funzionalità chiave distinguono la tecnologia 5G:

Standard cellulari Network slicing Reti private

Di seguito analizzeremo più da vicino ciascuna di queste aree, perché sono esclusive del 5G e come contribuiscono al funzionamento della tecnologia.

Nuovo standard cellulare

Lo standard 5G NR (New Radio) per le reti cellulari è la nuova specifica della tecnologia di accesso radio (RAT) progettata appositamente per le reti mobili 5G. Nel 2018, il 3rd Generation Partnership Project (3FPP) ha iniziato a sviluppare un nuovo standard globale per le reti mobili al fine di guidare lo sviluppo di dispositivi e applicazioni sulle reti 5G. Oggi, le reti cellulari e i produttori che desiderano alimentare o progettare dispositivi 5G devono semplicemente seguire lo standard 5G NR per essere conformi, aumentando la facilità e la probabilità di espansione del 5G. Secondo un recente report di Ericsson , il 45% delle reti in tutto il mondo erano compatibili con il 5G entro la fine del 2023, e si prevede che tale numero salirà all’85% entro la fine del decennio.

Network slicing

Su una rete 5G, gli operatori possono distribuire diverse reti virtuali indipendenti sulla stessa infrastruttura, supportando numerose applicazioni aziendali e permettendo agli utenti di svolgere da remoto compiti ancora più complessi rispetto a oggi. Ad esempio, le aziende che desiderano suddividere le funzionalità wireless in base ai casi d'uso o ai modelli di business possono formare una "collezione" su una rete 5G. Le raccolte offrono agli utenti di quella rete un'esperienza più affidabile e coerente sul dispositivo mobile di loro scelta rispetto a quanto sarebbe stato possibile nelle generazioni precedenti di tecnologia wireless.

Reti private

La tecnologia 5G consente agli utenti di creare una rete privata con caratteristiche di personalizzazione avanzate, come accesso sicuro, controllo qualità migliorato e maggiore mobilità. Grazie a queste caratteristiche, il 5G privato sta rapidamente diventando popolare tra le imprese globali che vogliono tutta la potenza e le funzionalità del 5G ma con ulteriori livelli di sicurezza per il loro business. Le reti private 5G permettono alle aziende di gestire più dispositivi, servizi e applicazioni in un ambiente altamente privato, sicuro ed efficiente più di qualsiasi rete pubblica.