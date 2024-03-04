Vantaggi e svantaggi del 5G: cosa devono sapere i leader aziendali

Se lavori nel settore della tecnologia (o in realtà, se sei coinvolto in qualsiasi settore che si basa sulla tecnologia digitale), probabilmente hai sentito parlare del 5G. Lo standard di rete cellulare ad alta velocità più recente è pronto a trasformare la connettività wireless come la conosciamo e a inaugurare una nuova era di trasformazione digitale.
Come per ogni nuova tecnologia, tuttavia, è saggio fare un passo indietro e considerare i pro e i contro prima di tuffarsi. In questo articolo analizzeremo alcuni vantaggi e svantaggi delle reti 5G, così potrai prendere una decisione informata per la tua azienda.
Il 5G (tecnologia mobile di quinta generazione) è il nuovo standard per le reti cellulari. Rilasciato per la prima volta dalle società di telefonia mobile nel 2019, si basa sulle frequenze radio per la trasmissione dei dati, come i suoi predecessori 3G, 4G e le reti 4G LTE. Tuttavia, i miglioramenti nella latenza e nella larghezza di banda conferiscono al 5G alcuni vantaggi, come velocità di download e upload veloci come la luce, connettività migliorata e maggiore affidabilità.
Nei quattro anni trascorsi dal suo arrivo sul mercato, il 5G è stato ampiamente celebrato come una tecnologia dirompente, capace di trasformarsi su scala simile all'intelligenza artificiale (AI), all' Internet of Things (IoT) e al machine learning (ML). Con l'espansione della tecnologia della banda larga mobile, la quantità di dati generati ogni giorno sta aumentando esponenzialmente, al punto che le infrastrutture di rete 3G e 4G semplicemente non riescono più a gestirla. Ed ecco entrare in scena il 5G, con i suoi rapidi tempi di download e upload e larghezze di banda più ampie, in grado di gestire volumi di dati molto più grandi.
Oltre alle velocità più elevate e ai tempi di caricamento/download più rapidi, ci sono altre importanti differenze tra le reti 5G e 3G/4G che vale la pena sottolineare:
Il 5G utilizza trasmettitori più piccoli rispetto ai suoi predecessori, consentendo di posizionarli in modo discreto sugli edifici, all'interno degli alberi o in altri luoghi fuori mano. Anche le celle (o "piccole celle") su cui si basano le reti wireless per la connettività sono più piccole nelle reti 5G e richiedono meno energia per funzionare.
Il Modulation and Coding Scheme (MCS) del 5G (uno schema per inviare dati da dispositivi Wi-Fi ) è migliore rispetto all'MCS usato in 4G e 3G. Il risultato è che il tasso di errore di blocco (BER), utilizzato per misurare le frequenze degli errori in una rete, è estremamente basso. Su una rete 5G, quando il BER aumenta a un certo livello, il trasmettitore abbassa la velocità di connessione fino a quando il tasso di errore non diminuisce. In sostanza, le reti 5G scambiano velocità per precisione in tempo reale, quindi il loro BER è sempre vicino a zero.
Le reti 5G possono utilizzare una gamma di larghezze di banda molto più ampia rispetto alle reti precedenti. Ampliando lo spettro delle risorse utilizzabili da meno di 3 GHz a 100 GHz e anche oltre, la portata del 5G può includere frequenze sia più basse che più alte. Questa caratteristica espande la capacità complessiva e la capacità di throughput della rete, permettendole di operare su uno spettro di larghezze di banda molto più ampio, aumentando il numero di dispositivi che può supportare contemporaneamente.
La bassa latenza del 5G (il tempo impiegato dai dati per viaggiare da un punto all'altro di una rete) consente velocità che rendono attività come il download di un file o l'interazione con il cloud 10 volte più veloci rispetto a una rete 4G o 3G. Mentre le reti 4G offrono una latenza di circa 200 millisecondi, le reti 5G offrono abitualmente una latenza di un solo millisecondo.
Come per ogni tecnologia emergente, anche per il 5G ci sono altrettanti motivi di cautela e di entusiasmo. Diamo un'occhiata ad alcune delle preoccupazioni che impediscono sia ai consumatori che alle aziende di adottarlo completamente.
Sebbene gli algoritmi del 5G siano ancora più completi dei suoi predecessori, gli utenti restano vulnerabili agli attacchi informatici. Un'area preoccupante è la crittografia. Mentre le app sulle reti 5G sono criptate, lo standard 5G NR non prevede la crittografia end-to-end, lasciandolo esposto a certi tipi di attacchi.
Sebbene il network slicing sia una caratteristica diffusa delle reti 5G, è anche un aspetto su cui occorre vigilare. Quando si crea una rete virtuale per una funzionalità specifica, il software 5G è esposto ad hacker, malware e ad altre potenziali violazioni. Una volta avvenuta una violazione, malware o spyware hanno il potenziale di diffondersi nell'infrastruttura o nei dispositivi di rete di un operatore, causando problemi in intere aziende.
Per spostare servizi e funzionalità su una rete 5G, le aziende devono valutare i costi e i tempi necessari per aggiornare la propria attrezzatura in modo che sia compatibile con il 5G. Questo processo può richiedere tempo e denaro. In genere, un'azienda che si affida da tempo alle reti 3G o 4G ha già fatto un grosso investimento nella sua attrezzatura. Sostituirla e formare i lavoratori affinché possano distribuire e gestire la nuova infrastruttura rappresenta un ostacolo significativo.
Con l'espansione della tecnologia 5G a livello mondiale, molte grandi aree urbane ora dispongono della copertura 5G. Tuttavia, è importante notare che il 5G non è ancora ovunque e non lo sarà per molto tempo. Molte aree remote, ad esempio, non hanno una connessione 5G o offrono solo una copertura limitata. Prima che le aziende passino al 5G, dovrebbero valutare dove intendono utilizzarlo, soprattutto se operano in aree rurali, per assicurarsi di avere la copertura necessaria.
Le onde radio ad alta frequenza su cui viaggiano i segnali 5G vengono facilmente bloccate da oggetti comuni come edifici e/o alberi, quindi garantire percorsi fluidi per la propagazione delle onde può rappresentare un problema. Fabbriche e uffici presentano sfide particolari che hanno indotto alcune aziende a riprogettare le strutture in modo da renderle più adatte alla rete 5G.
Le reti 5G sono suddivise in sezioni geografiche note come celle. All'interno di queste celle, i dispositivi wireless come smartphone, tablet e computer si collegano a Internet o alla rete telefonica inviando onde radio tra una stazione base e un'antenna. La tecnologia di base di una rete 5G è la stessa di una rete 3G o 4G, ma la velocità di download è molto più elevata. Le velocità di download di alcune reti 5G possono raggiungere fino a 10 gigabit al secondo (Gbps) se sono presenti solo pochi dispositivi sulla rete.
Man mano che la tecnologia 5G raggiunge sempre più clienti e il numero di applicazioni che la supportano continua a crescere, la sua popolarità tra le compagnie di telecomunicazioni e i provider di servizi Internet (ISP) dovrebbe crescere. In Nord America, ad esempio, gli ISP più popolari per internet domestico (Verizon, Google e AT&T) l'hanno già adottata e più di 200 milioni di abitazioni si sono abbonate .
Tre funzionalità chiave distinguono la tecnologia 5G:
Di seguito analizzeremo più da vicino ciascuna di queste aree, perché sono esclusive del 5G e come contribuiscono al funzionamento della tecnologia.
Lo standard 5G NR (New Radio) per le reti cellulari è la nuova specifica della tecnologia di accesso radio (RAT) progettata appositamente per le reti mobili 5G. Nel 2018, il 3rd Generation Partnership Project (3FPP) ha iniziato a sviluppare un nuovo standard globale per le reti mobili al fine di guidare lo sviluppo di dispositivi e applicazioni sulle reti 5G. Oggi, le reti cellulari e i produttori che desiderano alimentare o progettare dispositivi 5G devono semplicemente seguire lo standard 5G NR per essere conformi, aumentando la facilità e la probabilità di espansione del 5G. Secondo un recente report di Ericsson , il 45% delle reti in tutto il mondo erano compatibili con il 5G entro la fine del 2023, e si prevede che tale numero salirà all’85% entro la fine del decennio.
Su una rete 5G, gli operatori possono distribuire diverse reti virtuali indipendenti sulla stessa infrastruttura, supportando numerose applicazioni aziendali e permettendo agli utenti di svolgere da remoto compiti ancora più complessi rispetto a oggi. Ad esempio, le aziende che desiderano suddividere le funzionalità wireless in base ai casi d'uso o ai modelli di business possono formare una "collezione" su una rete 5G. Le raccolte offrono agli utenti di quella rete un'esperienza più affidabile e coerente sul dispositivo mobile di loro scelta rispetto a quanto sarebbe stato possibile nelle generazioni precedenti di tecnologia wireless.
La tecnologia 5G consente agli utenti di creare una rete privata con caratteristiche di personalizzazione avanzate, come accesso sicuro, controllo qualità migliorato e maggiore mobilità. Grazie a queste caratteristiche, il 5G privato sta rapidamente diventando popolare tra le imprese globali che vogliono tutta la potenza e le funzionalità del 5G ma con ulteriori livelli di sicurezza per il loro business. Le reti private 5G permettono alle aziende di gestire più dispositivi, servizi e applicazioni in un ambiente altamente privato, sicuro ed efficiente più di qualsiasi rete pubblica.
Ora che abbiamo un quadro più completo dei pro e dei contro da considerare quando si tratta del 5G e di come funziona la nuova tecnologia, diamo un'occhiata a come viene applicata nel mondo reale.
