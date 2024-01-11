5 modi in cui IBM aiuta i produttori a massimizzare i benefici dell'AI generativa

Le multe regolamentari non sono uno scherzo e possono costare ai produttori milioni di dollari ogni anno. E man mano che un numero sempre maggiore di Paesi crea organismi normativi ed emette regolamenti, le aziende globali si trovano ad affrontare un ambiente complesso e in continua evoluzione. La possibilità di controllare i processi e le politiche attuali rispetto ai database normativi per verificare la necessità di aggiornamenti aumenterà l'aderenza, ridurrà le multe ed eviterà il potenziale imbarazzo pubblico dovuto a requisiti non rispettati. L'AI generativa può portare a una riduzione del 25% delle multe e a un miglioramento del 60% della conformità utilizzando l'accesso di testo e interrogazioni vocali in tempo reale agli organismi di regolamentazione per assistere gli utenti finali.

