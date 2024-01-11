5 modi in cui IBM aiuta i produttori a massimizzare i benefici dell'AI generativa

Anche se ancora nelle sue fasi iniziali, l'AI generativa può offrire potenti funzionalità di ottimizzazione ai produttori nelle aree che per loro sono più importanti: produttività, qualità del prodotto, efficienza, sicurezza dei lavoratori e conformità normativa. L'AI generativa può lavorare con altri modelli AI per aumentare accuratezza e prestazioni, ad esempio aumentando le immagini per migliorare la valutazione della qualità della computer vision. Grazie all'AI generativa, si verificano meno "letture errate", e le valutazioni sono complessivamente di migliore qualità.
Vediamo cinque modi specifici in cui IBM offre soluzioni esperte che hanno aiutato clienti reali a incorporare l'AI generativa nella pianificazione delle operazioni future.
La formazione dei lavoratori è una parte importante per creare un ambiente produttivo sicuro ed efficiente, ma rappresenta una perdita di tempo per i manager. L'AI generativa può guardare video e monitorare i passaggi di formazione dei lavoratori, includendo la segnalazione di eventi specifici e la convalida del completamento corretto. L'AI generativa può quindi riepilogare i risultati, includendo i timestamp per consentire ai manager di ricontrollare l'evento, risparmiando tempo per tutti. In settori altamente regolamentati, avere una "prova" al di là di un certificato migliorerà la preparazione e le operazioni della forza lavoro. I primi test suggeriscono che l'AI generativa potrebbe ridurre i tempi di formazione di circa il 30% e aumentare il completamento e la certificazione della formazione del 25%.
I lavoratori che accedono alle procedure operative standard (SOP) hanno spesso tante domande, soprattutto negli stabilimenti complessi, che possono avere più di 3.000 SOP. Ottenere risposte rapide con supporto visivo e sonoro dall'AI generativa può migliorare l'efficienza operativa di circa il 15% e aumentare la risoluzione dei problemi da parte degli utenti finali fino al 90%. La possibilità di interrogare e confermare le fasi operative riduce il tempo impiegato da altri lavoratori, aumenta la fiducia del personale più giovane e migliora l'aderenza complessiva alle procedure.
In alcuni settori, la configurazione e l'avvio possono essere attività molto complesse, che possono portare a conseguenze economiche significative se non gestite correttamente. Un esempio è l'impostazione della liquidazione delle linee nella produzione biofarmaceutica, dove la liquidazione delle linee eseguita correttamente può fare la differenza tra un lotto di medicinali di alto valore venduto o un costoso scarto. L'AI generativa può esaminare i video per fornire una verifica automatica delle configurazioni della linea di produzione, verificando e cancellando la configurazione di produzione corretta. Abbinata a video e computer vision, l'AI generativa può aumentare in modo proattivo i controlli manuali dei lavoratori, riducendo in modo sostanziale la rilavorazione e diminuendo gli errori di impostazione di circa il 75%.
Molti settori stanno già utilizzando l'AI e la computer vision per verificare la qualità. L'AI generativa può migliorare la fedeltà delle immagini che vengono poi esaminate per garantire la qualità. L'identificazione e la sintesi dei difetti con le strategie di mitigazione aiuta a migliorare la qualità complessiva del primo passaggio e può portare a un aumento dell'80% nel rilevamento degli errori di qualità rispetto ad altri metodi. Consentire ai lavoratori di modificare rapidamente un'impostazione di produzione per eliminare i problemi di qualità riduce notevolmente il numero successivo di problemi di qualità, migliorare la produttività e aumentare la reputazione sul mercato.
Le multe regolamentari non sono uno scherzo e possono costare ai produttori milioni di dollari ogni anno. E man mano che un numero sempre maggiore di Paesi crea organismi normativi ed emette regolamenti, le aziende globali si trovano ad affrontare un ambiente complesso e in continua evoluzione. La possibilità di controllare i processi e le politiche attuali rispetto ai database normativi per verificare la necessità di aggiornamenti aumenterà l'aderenza, ridurrà le multe ed eviterà il potenziale imbarazzo pubblico dovuto a requisiti non rispettati. L'AI generativa può portare a una riduzione del 25% delle multe e a un miglioramento del 60% della conformità utilizzando l'accesso di testo e interrogazioni vocali in tempo reale agli organismi di regolamentazione per assistere gli utenti finali.
