5 consigli per creare un team di innovazione di successo

Man mano che le organizzazioni cercano di adottare le tecnologie emergenti come l'AI generativa, è sempre più fondamentale creare team che abbiano come scopo principale quello di sfruttare la tecnologia per generare valore. I team di innovazione guidano lo sviluppo di nuove idee, prodotti e processi, favorendo la crescita e il vantaggio competitivo. Concentrandosi sulla risoluzione creativa dei problemi e sulle tendenze future, questi team aiutano le aziende a rimanere al passo con i tempi e ad adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato. Tuttavia, oltre il 95% delle innovazioni aziendali fallisce. Quindi, come possiamo creare team di innovazione per avere successo?
I team di innovazione sono unici all'interno di un'impresa perché devono raggiungere molteplici obiettivi distinti, tra cui ricerca e sviluppo, formazione e realizzazione di progetti. Richiedono flessibilità per testare cose nuove, ma devono anche essere in grado di produrre un impatto in modo maturo. Tre elementi fondamentali possono aiutare a preparare i team di innovazione al successo: una struttura di team unica, una partnership con l'azienda e processi specifici per l'innovazione, utilizzando la metodologia IBM Garage per l'innovazione come blueprint.
I team di innovazione sono spesso strutturati per supportare vari obiettivi in evoluzione, il che richiede una struttura di team flessibile e diversificata. Spesso, i team di innovazione hanno il compito di svolgere sia le funzioni di ricerca e sviluppo sia quelle di implementazione, ciascuna con le proprie responsabilità e workflow specifici. Questo approccio richiede gruppi funzionali distinti con team di supporto dedicati, che lavorano verso obiettivi diversi:
Queste strutture distinte permettono al team di innovazione di esplorare contemporaneamente nuove idee e poi portarle efficacemente sul mercato.
Oltre alle due funzioni principali (esecuzione e ricerca e sviluppo), i team di innovazione devono anche impegnarsi nelle attività di formazione e attivazione, collaborando strettamente con il lato commerciale. Eventi pianificati, come gli hackathon e la creazione di strumenti educativi, sono essenziali per promuovere una cultura di innovazione e cambiamento organizzativo. Queste iniziative richiedono il coordinamento tra le funzioni di ricerca e sviluppo e di esecuzione, insieme alla collaborazione con gli stakeholder aziendali, per garantire che le attivazioni siano pertinenti ed efficaci. Con la crescita dei team di innovazione, diventa fondamentale disporre di strutture e processi scalabili, per garantire che sia gli aspetti esplorativi che quelli di distribuzione del team possano espandersi senza perdere efficacia. Questo approccio a doppia funzione consente ai team di innovazione di rimanere reattivi sia alle esigenze del mercato che alle opportunità interne di crescita.
Collaborare efficacemente con le unità di business richiede un modello operativo ben definito in cui una funzione centrale, come un team di innovazione, stabilisce la direzione strategica e le best practices. Questo modello consente ad altre parti dell'azienda di operare in modo indipendente nel rispetto delle linee guida stabilite. La governance svolge un ruolo cruciale in questa collaborazione, stabilendo standard, assicurando l'allineamento con gli obiettivi organizzativi e orchestrando il valore tra le unità. Il team di governance o PMO può implementare lo stage gating per monitorare i progressi e gestire i rischi, supervisionando anche i finanziamenti per garantire che le risorse siano assegnate alle iniziative che si allineano con gli obiettivi strategici dell'azienda. Questo approccio strutturato ma flessibile favorisce l'innovazione l'efficienza, oltre a mantenere la coerenza in tutta l'organizzazione.
IBM Garage dimostra come i tre passaggi di creazione, esecuzione e operazione guidano l'innovazione e il valore attraverso una collaborazione strutturata. Scopri di più su come utilizzare la metodologia IBM Garage nella sezione "Il nostro metodo".
I team di innovazione si trovano spesso di fronte a un flusso infinito di potenziali opportunità, il che rende fondamentale stabilire un framework per assegnazione delle attività. Questo approccio strutturato consente di gestire in modo efficiente ed efficace le richieste in entrata, assicurando che il team possa concentrarsi sulle iniziative più promettenti, pur mantenendo la flessibilità necessaria per adattarsi alle priorità in evoluzione.
L'assegnazione delle attività può riguardare molti aspetti, tra cui la presentazione di nuove idee, la scelta delle dimensioni delle magliette, la definizione delle priorità, lo sviluppo del prodotto e le attività di commercializzazione, fino al lancio. Questo processo dovrebbe essere abbinato a strutture di governance appropriate, che comprendano i leader funzionali dell'azienda, tra cui i prodotti, l'ufficio legale, il marketing e la finanza. Ai punti di riferimento specificati, organizza recensioni da parte dell'organo di governo per fornire l'approvazione per andare avanti. Accogliendo la domanda in modo strutturato, i team di innovazione possono contribuire a garantire un flusso regolare tra i team di R&D e di esecuzione, riducendo al minimo il rischio di disallineamento e massimizzando il potenziale di risultati di successo. Questo framework è particolarmente importante data l'ampia varietà di punti di contatto che i team di innovazione hanno con l'azienda, poiché consente loro di dare priorità a progetti che siano in linea con la strategia e gli obiettivi complessivi dell'azienda.
Sbagliare rapidamente e iterare rapidamente rappresenta una parte fondamentale del processo di innovazione. Come si vede dall'immagine sopra, la metodologia Garage si basa su iterazioni rapide e frequenti per offrire valore. I team di innovazione devono coltivare una forte cultura di collaborazione di feedback che incoraggi una comunicazione aperta e onesta. Per raggiungere questo obiettivo, i leader devono rendere questi processi la norma all'interno dei loro team:
Dando priorità alla sicurezza psicologica e al feedback, i team di innovazione possono trasformare il fallimento in un'esperienza di apprendimento preziosa che favorisce crescita e miglioramento nel tempo.
