5 consigli per creare un team di innovazione di successo

Man mano che le organizzazioni cercano di adottare le tecnologie emergenti come l'AI generativa, è sempre più fondamentale creare team che abbiano come scopo principale quello di sfruttare la tecnologia per generare valore. I team di innovazione guidano lo sviluppo di nuove idee, prodotti e processi, favorendo la crescita e il vantaggio competitivo. Concentrandosi sulla risoluzione creativa dei problemi e sulle tendenze future, questi team aiutano le aziende a rimanere al passo con i tempi e ad adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato. Tuttavia, oltre il 95% delle innovazioni aziendali fallisce. Quindi, come possiamo creare team di innovazione per avere successo?

I team di innovazione sono unici all'interno di un'impresa perché devono raggiungere molteplici obiettivi distinti, tra cui ricerca e sviluppo, formazione e realizzazione di progetti. Richiedono flessibilità per testare cose nuove, ma devono anche essere in grado di produrre un impatto in modo maturo. Tre elementi fondamentali possono aiutare a preparare i team di innovazione al successo: una struttura di team unica, una partnership con l'azienda e processi specifici per l'innovazione, utilizzando la metodologia IBM Garage per l'innovazione come blueprint.