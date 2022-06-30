Tag
think.analytics

5 consigli per gestire correttamente la tua strategia dei dati

Gruppo di colleghi che fanno brainstorming davanti a una lavagna

Autore

Gustavo Espinosa

Writer

L'ascesa della strategia dei dati

C'è un rinnovato interesse nel riflettere su cosa si possa e si debba fare con i dati, come raggiungere quegli obiettivi e come verificare l'allineamento della strategia dei dati con gli obiettivi aziendali. L'incredibile evoluzione della tecnologia, del cloud e dell'analytics, nonché il suo significato per l'uso dei dati, cambia rapidamente, quindi è facile rimanere indietro se la tua strategia dei dati e i processi correlati non vengono rivisti di frequente.

Dal multicloud e i multidati al multiprocesso e la multitecnologia, viviamo in un landscape multi-tutto. Fortunatamente, gli approcci attuali alla gestione dei dati non sono limitati da vincoli tradizionali come la posizione o i modelli dei dati. La strategia e architettura dei dati giusta consente agli utenti di accedere a diversi tipi di dati in luoghi differenti, on-premise, su qualsiasi cloud pubblico o nell'edge, in modo self-service. Con tecnologie come il machine learning, l'intelligenza artificiale o l'IoT, gli insight risultanti sono più sofisticati e preziosi, soprattutto se integrati nei processi e nei workflow dell'organizzazione.

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

L'evoluzione di un landscape multi-tutto e cosa significa per la strategia dei dati

Con la trasformazione degli ecosistemi degli ultimi anni e il contemporaneo aumento delle opportunità di migliorare i risultati basati sui dati, alcuni fattori principali hanno determinato un cambiamento importante nel modo di concepire la strategia dei dati:

  • La realtà del multicloud ibrido e la sua adozione accelerata hanno creato nuove possibilità e sfide. Secondo un recente studio dell'Institute for Business Value (IBV), il 97% delle imprese ha condotto progetti pilota, implementato o integrato il cloud nelle proprie operazioni. Ma non tutti i dati sono adatti al cloud. Sebbene la quota di spesa IT dedicata al cloud pubblico dovrebbe diminuire del 4% tra il 2020 e il 2023, la spesa per multicloud e multicloud ibridi dovrebbe aumentare fino al 17%. Trasferire, gestire e integrare i dati in un ecosistema multicloud ibrido richiede la giusta strategia, progettazione e governance dei dati per eliminare i silos e ottimizzare l'accesso ai dati.
  • La diversità dei tipi di dati, del trattamento dei dati, dell'integrazione e dei modelli di consumo utilizzati dalle organizzazioni è cresciuta in modo esponenziale. Questi tipi di dati richiedono piattaforme aperte e architetture di dati flessibili per garantire la coerenza con un'orchestrazione appropriata tra i vari ambienti e un forte riavvicinamento alle funzionalità e alle competenze tradizionali.
  • Le aree aziendali hanno bisogno di più valore, più velocemente: è un dato di fatto che il landscape multi-tutto ha innescato un mondo più esigente. La concorrenza è più agguerrita e ogni giorno, in quasi tutti i settori, emergono nuovi modelli di business e alternative basate sui dati e sulla digitalizzazione. Le linee di business hanno aumentato la pressione per accelerare il go-to-market dell'innovazione attraverso nuove soluzioni, prodotti o aziende basati sui dati. I team IT lavorano per gestire il rischio sottostante, la sicurezza e le prestazioni attraverso la governance, senza limitare la flessibilità. Questo equilibrio tra innovazione e governance porta a nuovi modi di lavorare, come la portabilità delle soluzioni di dati e analytics che è diventata un modo per anticipare e adattarsi ai cambiamenti consentendo un'elevata flessibilità per funzionare in ambienti diversi ed evitare il blocco da fornitore.
AI Academy

È la gestione dei dati il segreto dell’AI generativa?

Scopri perché i dati di alta qualità sono fondamentali per un uso efficace dell'AI generativa.
Vai all'episodio

5 consigli per una strategia dei dati nel nuovo landscape multi-tutto

Quando si tratta di definire correttamente una strategia dei dati, mi piace applicare alcuni dei principi fondamentali di un modello di business di successo (scalabilità, costo-efficacia e flessibilità per il cambiamento) ed estendere questi concetti a tecnologia, processi e organizzazione. Le organizzazioni con strategie dei dati prive di questi fattori spesso catturano solo una piccola percentuale del valore potenziale dei loro dati e possono persino aumentare i costi senza benefici significativi.

Oltre alle considerazioni tradizionali della strategia dei dati, come riconoscere i dati come un asset aziendale o passare a una cultura basata sui dati con team multifunzionali, ecco cinque consigli per una strategia dei dati che utilizza al meglio il landscape multi-tutto:

  1. Dai massima priorità agli asset e agli acceleratori di dati: sviluppa un processo e una cultura attorno ai dati che permettano una vera standardizzazione, riutilizzo, portabilità, rapidità d'azione e riduzione dei rischi lungo tutto il ciclo di vita dei dati. Dall'inizio dei casi d'uso fino allo sviluppo, alla distribuzione, alle operazioni e alla scalabilità degli asset, la tua strategia dei dati deve essere supportata dalle tecnologie e dalla piattaforma giuste per consentire soluzioni pienamente operative e scalabili.
  2. Stabilisci un vero modello operativo incentrato sull'azienda: è fondamentale avere il modello operativo giusto, pienamente in linea con gli obiettivi aziendali dell'organizzazione e il suo ecosistema di partnership. Questo richiede una profonda comprensione dei punti di forza e di debolezza dell'organizzazione. Adotta le best practice ma evita gli approcci accademici. Pensa in grande, ma dai priorità e articolare piani realistici e attuabili, stabilendo lungo il percorso i giusti modelli di partnership. Detto ciò, adotta ed estendi le tecniche Agile il prima possibile.
  3. Rivedi l'entità e l'approccio per la governance dei dati: in questo landscape multi-tutto, le funzioni, i processi e le tecnologie di governance dei dati dovrebbero essere costantemente rivisti per gestire la qualità dei dati, i metadati, la catalogazione dei dati, l'accesso ai dati self-service, la sicurezza e la conformità durante tutto il ciclo di vita dei dati e dell'analytics. Estendi la governance dei dati per favorire la fiducia nei tuoi dati creando trasparenza, eliminando i pregiudizi e garantendo spiegabilità per i dati e gli insight alimentati da machine learning e AI.
  4. Non perdere le basi: per migliorare i risultati aziendali, utilizza i dati in modo sostenibile e dai priorità a progetti scalabili, economicamente vantaggiosi, adattabili e ripetibili per ottenere risultati sia a breve che a lungo termine. In tutti i casi, la strategia dei dati deve essere strettamente in linea con la strategia e gli obiettivi aziendali e deve basarsi su un'architettura dei dati solida e governata. Potrebbe essere allettante passare rapidamente a casi d'uso avanzati di analytics e AI con la promessa di risultati sorprendenti senza aver considerato ogni implicazione dell'equazione, ma ricorda che non esiste AI senza automazione intelligente.
  5. "Mostra e racconta": utilizza al meglio esperienze comprovate, nuove tecnologie e asset esistenti, e non dimenticare di mostrarne rapidamente i risultati. Con le funzionalità offerte dagli ambienti multicloud ibridi e dai metodi innovativi di co-creazione e accelerazione come IBM Garage, hai gli strumenti per progettare, implementare ed evolvere la tua strategia dati dei per assicurarti costantemente risultati aziendali. Mostrando risultati tangibili, favorendo l'adozione e rendendola operativa su larga scala, puoi ridurre il rischio e accelerare il percorso verso una cultura duratura e basata sui dati.

Mentre i principi fondamentali di una strategia dei dati rimangono gli stessi, il "come" è cambiato drasticamente nel nuovo landscape di dati e analytics, e le organizzazioni di maggior successo sono quelle più adattabili ai cambiamenti quando rivedono le strategie dei dati. Oggi, approcci e modelli di architettura come data fabric e data mesh svolgono un ruolo sempre più rilevante grazie a tecnologie abilitanti e piattaforme come il multicloud ibrido. Guardando al futuro, rivedi la tua strategia dei dati in base alle opportunità presentate nel nuovo landscape multi-tutto e preparati al cambiamento.

Per maggiori informazioni su come progettare la tua strategia dei dati, consulta Il fattore di differenziazione dei dati.

Per maggiori informazioni sulle nostre soluzioni di dati e analytics IBM®, visita la nostra pagina Analisi basata su AI e dati.

Risorse

Gestione dei dati per l'AI e l'analytics su larga scala

Scopri come un approccio di data lakehouse aperto può fornire dati affidabili e un'esecuzione più rapida dell'analytics e dei progetti di AI.
Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools 2024

IBM è stata nominata leader per il diciannovesimo anno consecutivo nel Gartner Magic Quadrant 2024 nella categoria Data Integration Tools
The Data Differentiator

Esplora la guida per i leader dei dati che desiderano creare un'organizzazione basata sui dati e ottenere un vantaggio aziendale.
Aumenta l'adozione dell'AI con dati pronti per l'AI

Scopri perché data intelligence e integrazione dei dati basate su AI sono critiche per guidare la preparazione dei dati strutturati e non strutturati e accelerare i risultati dell'AI.
Il data lakehouse ibrido e aperto per l'AI

Semplifica l'accesso ai dati e automatizza la governance dei dati. Scopri la potenza dell'integrazione di una strategia di data lakehouse nella tua architettura di dati, con ottimizzazione dei costi dei workload e scalabilità dell'AI e dell'analytics, con tutti i tuoi dati, ovunque.
Pubblicazioni di IBM Research sulla gestione dei dati

Scopri come IBM Research regolarmente integrata in nuove funzionalità per IBM Cloud Pak for Data.
Gartner Predicts 2024: l'impatto dell'AI sugli utenti di analytics

Ottieni insight unici sul landscape in evoluzione delle soluzioni ABI, in particolare sui risultati, le ipotesi e le raccomandazioni chiave per i responsabili dei dati e dell'analytics.
Soluzioni correlate
IBM StreamSets

Crea e gestisci pipeline di dati intelligenti in streaming attraverso un'interfaccia grafica intuitiva, che facilita la perfetta integrazione dei dati in ambienti ibridi e multicloud.

 Esplora StreamSets
IBM watsonx.data™

Watsonx.data ti consente di scalare analytics e AI con tutti i tuoi dati, ovunque risiedano, attraverso uno storage dei dati aperto, ibrido e governato.

 Scopri watsonx.data
Servizi di consulenza per dati e analytics

Sblocca il valore dei dati enterprise con IBM Consulting, creando un'organizzazione basata su insight in grado di generare vantaggi aziendali.

 Esplora i servizi di analytics
Fai il passo successivo

Progetta una strategia dati che elimini i silo, riduca la complessità e migliori la qualità dei dati per esperienze eccezionali di clienti e dipendenti.

 Esplora le soluzioni di gestione dei dati Scopri watsonx.data