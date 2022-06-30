5 consigli per gestire correttamente la tua strategia dei dati

C'è un rinnovato interesse nel riflettere su cosa si possa e si debba fare con i dati, come raggiungere quegli obiettivi e come verificare l'allineamento della strategia dei dati con gli obiettivi aziendali. L'incredibile evoluzione della tecnologia, del cloud e dell'analytics, nonché il suo significato per l'uso dei dati, cambia rapidamente, quindi è facile rimanere indietro se la tua strategia dei dati e i processi correlati non vengono rivisti di frequente.
Dal multicloud e i multidati al multiprocesso e la multitecnologia, viviamo in un landscape multi-tutto. Fortunatamente, gli approcci attuali alla gestione dei dati non sono limitati da vincoli tradizionali come la posizione o i modelli dei dati. La strategia e architettura dei dati giusta consente agli utenti di accedere a diversi tipi di dati in luoghi differenti, on-premise, su qualsiasi cloud pubblico o nell'edge, in modo self-service. Con tecnologie come il machine learning, l'intelligenza artificiale o l'IoT, gli insight risultanti sono più sofisticati e preziosi, soprattutto se integrati nei processi e nei workflow dell'organizzazione.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Con la trasformazione degli ecosistemi degli ultimi anni e il contemporaneo aumento delle opportunità di migliorare i risultati basati sui dati, alcuni fattori principali hanno determinato un cambiamento importante nel modo di concepire la strategia dei dati:
Quando si tratta di definire correttamente una strategia dei dati, mi piace applicare alcuni dei principi fondamentali di un modello di business di successo (scalabilità, costo-efficacia e flessibilità per il cambiamento) ed estendere questi concetti a tecnologia, processi e organizzazione. Le organizzazioni con strategie dei dati prive di questi fattori spesso catturano solo una piccola percentuale del valore potenziale dei loro dati e possono persino aumentare i costi senza benefici significativi.
Oltre alle considerazioni tradizionali della strategia dei dati, come riconoscere i dati come un asset aziendale o passare a una cultura basata sui dati con team multifunzionali, ecco cinque consigli per una strategia dei dati che utilizza al meglio il landscape multi-tutto:
Mentre i principi fondamentali di una strategia dei dati rimangono gli stessi, il "come" è cambiato drasticamente nel nuovo landscape di dati e analytics, e le organizzazioni di maggior successo sono quelle più adattabili ai cambiamenti quando rivedono le strategie dei dati. Oggi, approcci e modelli di architettura come data fabric e data mesh svolgono un ruolo sempre più rilevante grazie a tecnologie abilitanti e piattaforme come il multicloud ibrido. Guardando al futuro, rivedi la tua strategia dei dati in base alle opportunità presentate nel nuovo landscape multi-tutto e preparati al cambiamento.
Per maggiori informazioni su come progettare la tua strategia dei dati, consulta Il fattore di differenziazione dei dati.
Per maggiori informazioni sulle nostre soluzioni di dati e analytics IBM®, visita la nostra pagina Analisi basata su AI e dati.
Scopri come un approccio di data lakehouse aperto può fornire dati affidabili e un'esecuzione più rapida dell'analytics e dei progetti di AI.
IBM è stata nominata leader per il diciannovesimo anno consecutivo nel Gartner Magic Quadrant 2024 nella categoria Data Integration Tools
Esplora la guida per i leader dei dati che desiderano creare un'organizzazione basata sui dati e ottenere un vantaggio aziendale.
Scopri perché data intelligence e integrazione dei dati basate su AI sono critiche per guidare la preparazione dei dati strutturati e non strutturati e accelerare i risultati dell'AI.
Semplifica l'accesso ai dati e automatizza la governance dei dati. Scopri la potenza dell'integrazione di una strategia di data lakehouse nella tua architettura di dati, con ottimizzazione dei costi dei workload e scalabilità dell'AI e dell'analytics, con tutti i tuoi dati, ovunque.
Scopri come IBM Research regolarmente integrata in nuove funzionalità per IBM Cloud Pak for Data.
Crea e gestisci pipeline di dati intelligenti in streaming attraverso un'interfaccia grafica intuitiva, che facilita la perfetta integrazione dei dati in ambienti ibridi e multicloud.
Watsonx.data ti consente di scalare analytics e AI con tutti i tuoi dati, ovunque risiedano, attraverso uno storage dei dati aperto, ibrido e governato.
Sblocca il valore dei dati enterprise con IBM Consulting, creando un'organizzazione basata su insight in grado di generare vantaggi aziendali.
Progetta una strategia dati che elimini i silo, riduca la complessità e migliori la qualità dei dati per esperienze eccezionali di clienti e dipendenti.