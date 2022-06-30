5 consigli per gestire correttamente la tua strategia dei dati

C'è un rinnovato interesse nel riflettere su cosa si possa e si debba fare con i dati, come raggiungere quegli obiettivi e come verificare l'allineamento della strategia dei dati con gli obiettivi aziendali. L'incredibile evoluzione della tecnologia, del cloud e dell'analytics, nonché il suo significato per l'uso dei dati, cambia rapidamente, quindi è facile rimanere indietro se la tua strategia dei dati e i processi correlati non vengono rivisti di frequente.

Dal multicloud e i multidati al multiprocesso e la multitecnologia, viviamo in un landscape multi-tutto. Fortunatamente, gli approcci attuali alla gestione dei dati non sono limitati da vincoli tradizionali come la posizione o i modelli dei dati. La strategia e architettura dei dati giusta consente agli utenti di accedere a diversi tipi di dati in luoghi differenti, on-premise, su qualsiasi cloud pubblico o nell'edge, in modo self-service. Con tecnologie come il machine learning, l'intelligenza artificiale o l'IoT, gli insight risultanti sono più sofisticati e preziosi, soprattutto se integrati nei processi e nei workflow dell'organizzazione.