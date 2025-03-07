Seguendo le orme del settore privato, il governo federale sta iniziando ad abbracciare il potere trasformativo dell'intelligenza artificiale (AI). A dicembre 2023, il Government Accountability Office (GAO) ha riportato quasi 1.200 casi d'uso attuali e pianificati dell'AI in 20 agenzie federali.
L'AI Intelligence Community of Practice dell'Office of Management and Budget ha già attirato 12.000 membri in oltre 100 agenzie governative federali, statali e locali.
Con l'inserimento dell'AI, IBM continua a sfruttare la sua ampia esperienza con il governo federale aiutando le agenzie a capire come implementare questa nuova tecnologia. Alla base dei nostri sforzi nell'ambito dell'AI c'è la partnership con Amazon Web Services (AWS), che ci consente di offrire soluzioni di AI innovative basate sugli stack tecnologici AWS.
Insieme, IBM e AWS stanno aiutando le agenzie federali a districarsi tra le complessità dell'implementazione dell'AI e a identificare aree di opportunità, dalle proof of concept, POC ai sistemi completamente operativi, contribuendo al contempo a garantire la conformità ai rigorosi requisiti di sicurezza e governance dei dati.
5 domande chiave possono guidare le agenzie federali nell'implementazione dell'AI:
Molte agenzie di governo spesso adottano un approccio giustamente cauto nell'applicazione dell'AI. L'implementazione di nuove tecnologie non è priva di rischi e l'AI è uno strumento potente che richiede delle misure di sicurezza.
Un buon punto di partenza è rappresentato dai processi di back-end che si concentrano sulla sintesi delle informazioni per accelerare i processi decisionali. Come primo passo, guidiamo le agenzie nell'individuare i workflow che presentano il maggior arretrato all'interno dell'organizzazione. Qual è il principale ostacolo al lavoro mission-critical? Questo è spesso un buon punto di partenza per iniziare con l'AI.
Da lì, identifichiamo il processo core business e sviluppiamo una soluzione AI che possa aiutare a semplificare drasticamente il workflow.
Nel breve periodo in cui le agenzie di governo hanno esplorato l'AI, sono già emersi casi d'uso distinti. Se sei un'agenzia che desidera semplificare i processi, ecco 4 potenti casi d'uso dell'AI da considerare:
Essere aperti a perseguire i POC e a sperimentare la tecnologia AI è un buon inizio, ma molte agenzie si bloccano in questa fase quando i loro sforzi si arenano. Ciò può avere un impatto negativo sul personale che già ne vede il potenziale nelle attività quotidiane.
IBM aiuta le agenzie ad andare oltre le fasi pilota sviluppando roadmap complete. Queste roadmap considerano lo stack tecnologico necessario (incluse infrastrutture e software di terze parti), le stime dei costi e le linee guida sull'acquisizione per un'implementazione su larga scala.
Collaboriamo con le agenzie per definire il modello operativo definitivo, comprese le responsabilità operative, il supporto ai modelli AI, il monitoraggio e la manutenzione continui e le strategie per affrontare la deriva del modello.
Per gli enti pubblici, la sicurezza è fondamentale. Fortunatamente, AWS integra misure di sicurezza nei suoi prodotti AI. Ad esempio, Bedrock, che viene utilizzato per creare applicazioni di intelligenza artificiale generativa (gen AI), non utilizza mai i dati dei clienti per addestrare i suoi modelli.
Al contrario, le singole agenzie mantengono il controllo sicuro dei propri dati e modelli esclusivi, utilizzandoli dati per addestrare i propri modelli. L'utilizzo delle risorse AWS ci consente di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza dei dati, consentendo al contempo alle agenzie di soddisfare in modo efficiente le esigenze di conformità.
La partnership di IBM con AWS utilizza i benefici di conformità e sicurezza di AWS GovCloud, che è conforme a FedRAMP e offre Joint Authorization Board Provisional Authority-to-Operate (JAB P-ATO) e autorizzazioni multiple di agenzia (A-ATO) per livelli ad alto impatto. Supportiamo inoltre requisiti più rigorosi in materia di residenza dei dati all'interno di GovCloud.
Mantenere la qualità dei dati è fondamentale per implementazioni sicure di AI. IBM® InfoSphere Information Server for Data Quality utilizza l'NLP per agevolare la pulizia e la classificazione dei dati, specialmente all'interno dei sistemi di pianificazione delle risorse aziendali delle agenzie.
Le agenzie che collaborano con IBM hanno accesso a 3 stack di gen AI tecnologia che soddisfano diversi livelli di maturità:
IBM offre anche la piattaforma AI e dati IBM® watsonx, che utilizza il nodo GP2 di AWS per l'elaborazione. La nostra piattaforma watsonx può essere configurata come soluzione completamente gestita in AWS e include questi componenti:
Uno dei benefici della stretta collaborazione tra IBM e AWS è che watsonx consente alle agenzie di combinare fonti di dati, inclusi database IBM Db2, AWS S3 e Aurora. L'accesso ai dati da varie fonti fornisce alle agenzie insight più rapidi senza costi aggiuntivi e complessità.
IBM Db2 è offerto anche come servizio gestito tramite AWS. Con l'accesso alle GPU Nvidia di AWS per istanze di calcolo accelerato, le agenzie possono utilizzare Db2 per addestrare e implementare i propri LLM.
Leggi il punto di vista di IBM: Cinque aree chiave in cui i governi possono implementare responsabilmente l'AI generativa - Blog IBM
IBM® Consulting, con una lunga esperienza al servizio delle agenzie governative, ha ottenuto la AWS AI generativa Competency, rafforzando ulteriormente la nostra competenza federale. In collaborazione con AWS, stiamo sviluppando soluzioni innovative, basate su AI, per affrontare le sfide più comuni del governo, aiutando le agenzie a svolgere le loro missioni in modo sicuro ed efficiente. Queste soluzioni proattive consentono di offrire un servizio più rapido e migliore agli elettori, rendendo le agenzie a prova di futuro.
