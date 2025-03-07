Seguendo le orme del settore privato, il governo federale sta iniziando ad abbracciare il potere trasformativo dell'intelligenza artificiale (AI). A dicembre 2023, il Government Accountability Office (GAO) ha riportato quasi 1.200 casi d'uso attuali e pianificati dell'AI in 20 agenzie federali.



L'AI Intelligence Community of Practice dell'Office of Management and Budget ha già attirato 12.000 membri in oltre 100 agenzie governative federali, statali e locali.

Con l'inserimento dell'AI, IBM continua a sfruttare la sua ampia esperienza con il governo federale aiutando le agenzie a capire come implementare questa nuova tecnologia. Alla base dei nostri sforzi nell'ambito dell'AI c'è la partnership con Amazon Web Services (AWS), che ci consente di offrire soluzioni di AI innovative basate sugli stack tecnologici AWS.

Insieme, IBM e AWS stanno aiutando le agenzie federali a districarsi tra le complessità dell'implementazione dell'AI e a identificare aree di opportunità, dalle proof of concept, POC ai sistemi completamente operativi, contribuendo al contempo a garantire la conformità ai rigorosi requisiti di sicurezza e governance dei dati.



5 domande chiave possono guidare le agenzie federali nell'implementazione dell'AI: