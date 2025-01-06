Artificial Intelligence Compute and servers IT automation

5 best practice per gestire la crescita delle applicazioni e colmare i silos dei dati

Ingegnere IT che lavora su un laptop in un grande data center

Le organizzazioni di oggi sono sommerse dalle applicazioni. Con centinaia e talvolta migliaia di strumenti scollegati, i silos di dati intrappolano informazioni preziose e isolano i team dagli insight di cui hanno bisogno per far progredire l'azienda.

Con stime che prevedono la creazione di circa 1 miliardo di nuove applicazioni logiche in tutto il mondo entro il 2028, gestire efficacemente i dati su sistemi eterogenei è diventata una sfida urgente. Quando le informazioni critiche sono bloccate all'interno delle singole applicazioni, diventano inaccessibili ad altri team che potrebbero trarre beneficio da esse.

Si stima che oggi ci siano in media oltre 500 dipendenze per applicazione. Nuove aziende stanno entrando nel mercato degli strumenti di sviluppo con un CAGR del 14,6%. La crescita delle applicazioni sta frammentando i dati tra le organizzazioni, e le organizzazioni hanno bisogno di strategie attuabili per colmare efficacemente queste lacune.

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

L'ecosistema di applicazione in continua espansione

Oggi le organizzazioni stanno adottando sempre più applicazioni cloud, SaaS e costruite su misura per rispondere alle proprie esigenze uniche. Quello che un tempo era un ambiente IT centralizzato si è evoluto in un vasto ecosistema di strumenti che si estende su dipartimenti, regioni e team.

Le ricerche dimostrano che le organizzazioni utilizzano in media più di 130 applicazioni e che nelle aziende più grandi tale numero può superare le 1.000. Questa crescita dell'applicazione aggiunge complessità, rendendo la gestione dei dati una sfida crescente.

Sviluppo di applicazioni

Sali a bordo: sviluppo di applicazioni Enterprise nel cloud

In questo video il Dr. Peter Haumer illustra l'aspetto del moderno sviluppo di applicazioni aziendali nell'hybrid cloud, mostrando diversi componenti e pratiche, tra cui IBM Z Open Editor, IBM Wazi e Zowe. 
Esplora lo sviluppo di applicazioni cloud

La crescita dell'applicazione porta a silos di dati

Con un maggior numero di applicazioni aumenta la complessità. I silos si creano quando le applicazioni operano in modo indipendente, impedendo l'accesso alle informazioni essenziali e ostacolando la collaborazione. Questa frammentazione non solo complica la gestione dei dati, ma ostacola anche il processo decisionale, poiché preziosi insight restano inesplorati.

In realtà, secondo un post sul blog di giugno 2023 scritto da IDC, il 33% dei dirigenti ammette spesso di non riuscire a utilizzare i dati ricevuti. Questo sottolinea il costo reale dei silos di dati: le informazioni critiche vengono raccolte ma non riescono a stimolare l'azione perché sono inaccessibili, poco integrate o semplicemente difficili da gestire. Alcune sfide di questa frammentazione includono:

  • Decentralizzazione: man mano che le Organizzazioni passano da architetture monolitiche a microservizi, aumenta il numero di applicazioni che operano in modo indipendente. Questo ecosistema decentralizzato frammenta i dati, complicando sia la gestione che l'accessibilità.
  • Shadow IT: i dipendenti spesso adottano i propri strumenti senza la supervisione dell'IT. Questo spesso si traduce in applicazioni non gestite che non rispettano gli standard organizzativi, lasciando i dati isolati e non monitorati.
  • Inefficienza: i team perdono tempo a raccogliere manualmente i dati tra i sistemi e questi processi manuali introducono un fattore di errore umano che può causare risultati imprecisi.
  • Processo decisionale inefficace: dati incompleti portano a insight mancanti, limitando le scelte strategiche.
  • Rischi per la sicurezza: i dati isolati rendono più difficile applicare misure di sicurezza coerenti, aumentando la vulnerabilità.

Silo di dati in azione: uno scenario impegnativo

Immagina un'azienda internazionale nel settore retail che gestisce il proprio inventario su più mercati regionali. Ogni regione utilizza un'applicazione diversa per tracciare scorte, vendite e ordini dei clienti. Questi sistemi non sono connessi a livello globale e quindi non comunicano tra loro, creando silos. Le sfide specifiche di questa azienda includono:

  • Inefficienza: Il team delle operazioni nella sede centrale trascorre decine di ore al giorno a raccogliere e consolidare manualmente i dati da varie applicazioni regionali. Questo ritarda le decisioni critiche su quali prodotti devono essere riforniti o spostati tra i mercati.
  • Processo decisionale inefficace: senza una visione unificata dei dati, la dirigenza aziendale prende decisioni incomplete o tardive, con conseguente esaurimento delle scorte in alcune regioni e sovrapproduzione in altre. Questa cattiva gestione ha un impatto diretto sui ricavi e sulla soddisfazione dei clienti.
  • Rischi per la sicurezza: Le diverse regioni applicano protocolli di sicurezza incoerenti a causa dell'utilizzo di sistemi indipendenti. Ciò apre la porta a potenziali violazioni dei dati, in particolare nelle regioni in cui gli standard sono meno rigorosi, creando vulnerabilità che possono portare alla non conformità con le leggi internazionali sulla protezione dei dati.

5 best practice per la gestione della crescita delle applicazioni e superare i silos dei dati

L'implementazione di queste strategie aiuterà le Organizzazioni a gestire meglio la complessità della crescita delle applicazioni, colmando efficacemente i silos dei dati.

1.    Centralizzare la gestione delle applicazioni

L'utilizzo di un approccio di gestione centralizzato offre ai leader IT e aziendali moderni un modo per mantenere efficienza, sicurezza e controllo in tutto il loro portfolio di applicazioni. Questo offre alle aziende una visione chiara e strutturata delle applicazioni, del loro utilizzo e dei dati che gestiscono per promuovere l'agilità aziendale. Un approccio di gestione centralizzata include:

  • Inventario delle applicazioni: crea un registro delle applicazioni completo che tenga traccia della proprietà, della mappatura delle dipendenze, della gestione delle licenze, dell'utilizzo e dello scopo di ciascuna applicazione. Questo garantisce che tutte le applicazioni siano contabilizzate e collegate agli obiettivi strategici. Con tutte le informazioni in un unico luogo centrale, l'analisi può essere eseguita su tutto il tuo portfolio applicativo per ottenere insight sull'allineamento del valore aziendale, il benchmarking delle prestazioni, l'allocazione dei costi, le metriche d'uso e le tendenze.
  • Dashboard in tempo reale: configura dashboard in tempo reale per il monitoraggio e gli avvisi, grazie a un'architettura basata sugli eventi che consente un flusso di dati continuo. In questo modo, si creerà una singola fonte affidabile per tutte le metriche dell'applicazione, fornendo al contempo alle aziende un metodo per monitorare l'utilizzo delle risorse, la gestione dei costi e le prestazioni integrate. Questo fornisce il controllo agli stakeholder attraverso gli insight di cui hanno bisogno per prendere decisioni basate sui dati rapidamente.
  • Flussi di lavoro standardizzati: l'automazione dei workflow standardizzati sposta i processi manuali verso workflow efficienti che consentono di risparmiare tempo e costi. Mantieni tutte le informazioni in un luogo centralizzato utilizzando processi di implementazione automatizzati, flussi di approvazione, pipeline integrate CI/CD e un sistema unificato di gestione del cambiamento.
  • Gestione integrata della sicurezza: sviluppa controlli di sicurezza integrati per la gestione centralizzata degli accessi con politiche di sicurezza unificate. Ciò consente ai professionisti IT di monitorare le pratiche di sicurezza, creare controlli di conformità automatizzati e gestire le vulnerabilità. Le imprese possono restare avanti e gestire efficacemente il rischio attraverso il monitoraggio della conformità, la manutenzione delle tracce di audit e la gestione degli incidenti, diventando proattive invece che reattive.

 

2.    Salvaguardare l'interoperabilità dei dati tra le applicazioni

I sistemi devono comunicare senza interruzioni per ridurre i silos di dati e migliorare l'accessibilità. Ciò consente alle aziende di migliorare i risultati analitici, promuovere la pianificazione strategica, aumentare l'efficienza operativa e gestire facilmente rischi e conformità.  Le soluzioni di comunicazione di sistema includono:

  • Application programming interface (API): le API permettono alle applicazioni di scambiare dati direttamente, riducendo l'isolamento e la gestione manuale dei dati. Adottare un approccio API-first aiuta a gestire la crescita delle applicazioni con maggiore flessibilità nelle scelte di tecnologia, ridotta complessità di Integrazione, migliorata interoperabilità delle applicazioni e aumento della produttività degli sviluppatori.
  • Modello di dati standardizzato: avere un modello di dati standardizzato riduce i costi di manutenzione, i costi di integrazione dei dati e migliora l'efficienza dell'organizzazione, riducendo le attività manuali. Consente inoltre una crescita strategica attraverso una rapida espansione del mercato e lo sviluppo di nuovi prodotti, accelerando al contempo l'innovazione tramite iniziative di data science e AI.
  • Soluzioni middleware o basato su AI: i tool di middleware e AI agiscono come livelli di traduzione, standardizzando e traducendo i formati dei dati tra applicazioni siloed per facilitare la comunicazione tra i sistemi.

 

3.    Stabilire un framework di governance dei dati

Una strategia solida di governance dei dati, con allineamento organizzativo e infrastrutture tecniche, mantiene la coerenza e salvaguarda la qualità dei dati in tutta l'azienda. Gli elementi di questa strategia includono:

  • Politica e standard sui dati: stabilire standard di dati a livello di organizzazione per promuovere la compatibilità tra i sistemi, tra cui sicurezza, privacy, utilizzo e accesso. I dati standardizzati migliorano la condivisione, la fiducia e l'accessibilità dei dati attraverso la coerenza, completezza e accuratezza dei dati, garantendo che i dati siano affidabili.  Questo permette alle organizzazioni di prendere decisioni accurate basate sui dati che riducono errori e inefficienze.
  • Gestione dei dispositivi mobili (MDM): usa la gestione dei dispositivi mobili (MDM) per creare una singola fonte attendibile, fornendo ai dipartimenti dati coerenti e affidabili. Tutto questo fornisce il framework per aumentare l'accuratezza dei dati, ridurne la ridondanza, migliorare gli insight basati sui dati e creare dati coerenti tra le applicazioni.
  • Integrazione: garantisci l'allineamento del framework di governance dei dati nel portfolio attraverso strategia, gestione del rischio e governance IT. Questo permette la riduzione dei workflows duplicati e promuove la conformità normativa con costi minimi.

 

4.    Utilizzare l'AI e l'automazione

L'AI e l'automazione possono semplificare l'accesso ai dati, migliorando l'efficienza e la collaborazione interfunzionale. Le soluzioni includono:

  • Insight basati su AI: l'AI può identificare tendenze e modelli tra le applicazioni, fornendo insight attuabili e identificando relazioni nascoste che i team umani potrebbero non notare. Questo permette ai team di essere proattivi evidenziando insight che migliorano l'efficienza operativa e rispettano le best practice del settore in tutto il landscape applicativo.
  • Automazione: l'automazione riduce l'intervento manuale nella raccolta e nell'elaborazione dei dati, risparmiando risorse preziose e garantendo un accesso tempestivo alle informazioni. Utilizzando l'AI per automatizzare la gestione dei metadati classificando e suggerendo connessioni tra dati isolati, le aziende possono tracciare la data lineage per identificare utilizzo, dipendenze e origine, rendendo i dati più scoperti e accessibili.
  • Sincronizzazione dei dati in tempo reale: per ridurre la latenza durante l'accesso ai dati tra i sistemi e gli strumenti, integra l'AI per rilevare e dare priorità alle modifiche tra i dati e le applicazioni. Questo processo assicura che gli aggiornamenti critici si propaghino per primi. L'analisi e la sincronizzazione dei dati in tempo reale migliorano l'agilità aziendale consentendo ai team di reagire rapidamente ai cambiamenti con decisioni basate sui dati più aggiornati in tutta l'azienda.
  • Federazione dei dati: Lasciare i dati alla fonte creando uno strato di virtualizzazione dei dati senza spostare fisicamente i dati. Consenti all'AI di memorizzare nella cache in modo intelligente i dati a cui si accede di frequente e ottimizzare le prestazioni delle query. In questo modo, si avrà una visione unificata delle fonti di dati e la riduzione della latenza e dei costi associati alla tradizionale consolidazione dei dati.
  • Integrazione dell'AI: colma il divario di conoscenza utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale e l'AI generativa. Questo permette ai dipendenti non tecnici di porre domande e recuperare insight attuabili per prendere decisioni informate e basate sui dati. Utilizzare l'Integrazione dell'AI per costruire una cultura dei dati che collega i silos tra i sistemi e genera mappatura dati in tempo reale, gestione automatizzata dei metadati, self-service analytics, governance e requisiti normativi di conformità. Questa integrazione consente alle organizzazioni di sbloccare opportunità chiave di crescita e ridurre i colli di bottiglia manuali per migliorare il processo decisionale e rimanere competitive.

 

5.    Promuovere una cultura di collaborazione

Sebbene le soluzioni tecniche siano essenziali, una cultura collaborativa è critica per abbattere i silos mentre si gestisce la crescita dell'applicazione. Costruire una cultura di collaborazione vuol dire combinare tecnologia, persone e processi per migliorare la qualità e la connettività dei dati e la pianificazione strategica basata su di essi. Aumenta la collaborazione con:

  • Team interfunzionali: incoraggia i team di diversi reparti a lavorare insieme su progetti relativi ai dati, promuovendo un approccio condiviso all'informazione e all'innovazione. Rendere accessibili gli insight aziendali a tutti gli stakeholder e incoraggiare l'allineamento trasversale per abbattere sia i silos dei dati che quelli organizzativi.
  • Condivisione trasparente dei dati: la leadership dovrebbe promuovere una comunicazione aperta tra i team IT e aziendali, garantendo che i dati fluiscano liberamente e che tutti abbiano accesso alle informazioni di cui hanno bisogno.

Fasi successive con IBM Concert

Sebbene le best practice possano aiutare a mitigare le sfide della crescita delle applicazioni e dei silos dei dati, le organizzazioni hanno bisogno di strumenti avanzati per gestire questa complessità su larga scala. IBM Concert® fornisce una visione centralizzata delle applicazioni, comprese prestazioni e stato di salute.

Inoltre, mappa le dipendenze e consolida gli insight su vulnerabilità, conformità e certificati. Con insight basato su AI, workflow, dashboard, correzione automatizzata e metriche personalizzabili per misurare la postura contro le best practice, IBM Concert consente alle Organizzazioni di snellire le operazioni, aumentare la sicurezza e favorire una collaborazione efficace tra i dipartimenti.

Con l'espansione degli ecosistemi applicativi, aumentano anche le sfide di gestione dei silos di dati e della diffusione delle applicazioni. Implementando queste best practice e sfruttando strumenti innovativi come IBM Concert, le organizzazioni possono promuovere un ambiente più integrato, efficiente e sicuro.

Elimina i silos e costruisci un futuro più connesso con una prova gratuita di 30 giorni di IBM Concert

Soluzioni correlate
IBM Concert

Semplifica la gestione delle applicazioni e ottieni insight fruibili generati dall'AI con IBM Concert, una piattaforma di automazione della tecnologia basata su AI generativa.

 Esplora IBM Concert
Software e soluzioni di Application Performance Management

Collega la full stack observability con la gestione automatizzata delle risorse delle applicazioni per risolvere i problemi di prestazioni prima che influiscano sull'esperienza del cliente.

 Esplora le soluzioni di Application Performance Management
Servizi di gestione delle applicazioni per il cloud ibrido

Scopri i servizi altamente innovativi di IBM Consulting per la gestione di ambienti complessi, ibridi e multicloud.

 Esplora i servizi di gestione delle applicazioni
Prossimi passi

Attraverso l'AI, IBM Concert scopre insight di importanza chiave sulle operazioni e fornisce raccomandazioni specifiche per migliorare le applicazioni. Scopri come Concert può migliorare il tuo business.

 Esplora Concert Partecipa a un tour autoguidato