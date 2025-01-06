L'implementazione di queste strategie aiuterà le Organizzazioni a gestire meglio la complessità della crescita delle applicazioni, colmando efficacemente i silos dei dati.

1. Centralizzare la gestione delle applicazioni

L'utilizzo di un approccio di gestione centralizzato offre ai leader IT e aziendali moderni un modo per mantenere efficienza, sicurezza e controllo in tutto il loro portfolio di applicazioni. Questo offre alle aziende una visione chiara e strutturata delle applicazioni, del loro utilizzo e dei dati che gestiscono per promuovere l'agilità aziendale. Un approccio di gestione centralizzata include:

Inventario delle applicazioni : crea un registro delle applicazioni completo che tenga traccia della proprietà, della mappatura delle dipendenze, della gestione delle licenze, dell'utilizzo e dello scopo di ciascuna applicazione. Questo garantisce che tutte le applicazioni siano contabilizzate e collegate agli obiettivi strategici. Con tutte le informazioni in un unico luogo centrale, l'analisi può essere eseguita su tutto il tuo portfolio applicativo per ottenere insight sull'allineamento del valore aziendale, il benchmarking delle prestazioni, l'allocazione dei costi, le metriche d'uso e le tendenze.

: crea un registro delle applicazioni completo che tenga traccia della proprietà, della mappatura delle dipendenze, della gestione delle licenze, dell'utilizzo e dello scopo di ciascuna applicazione. Questo garantisce che tutte le applicazioni siano contabilizzate e collegate agli obiettivi strategici. Con tutte le informazioni in un unico luogo centrale, l'analisi può essere eseguita su tutto il tuo portfolio applicativo per ottenere insight sull'allineamento del valore aziendale, il benchmarking delle prestazioni, l'allocazione dei costi, le metriche d'uso e le tendenze. Dashboard in tempo reale : configura dashboard in tempo reale per il monitoraggio e gli avvisi, grazie a un'architettura basata sugli eventi che consente un flusso di dati continuo. In questo modo, si creerà una singola fonte affidabile per tutte le metriche dell'applicazione, fornendo al contempo alle aziende un metodo per monitorare l'utilizzo delle risorse, la gestione dei costi e le prestazioni integrate. Questo fornisce il controllo agli stakeholder attraverso gli insight di cui hanno bisogno per prendere decisioni basate sui dati rapidamente.

: configura dashboard in tempo reale per il monitoraggio e gli avvisi, grazie a un'architettura basata sugli eventi che consente un flusso di dati continuo. In questo modo, si creerà una singola fonte affidabile per tutte le metriche dell'applicazione, fornendo al contempo alle aziende un metodo per monitorare l'utilizzo delle risorse, la gestione dei costi e le prestazioni integrate. Questo fornisce il controllo agli stakeholder attraverso gli insight di cui hanno bisogno per prendere decisioni basate sui dati rapidamente. Flussi di lavoro standardizzati: l'automazione dei workflow standardizzati sposta i processi manuali verso workflow efficienti che consentono di risparmiare tempo e costi. Mantieni tutte le informazioni in un luogo centralizzato utilizzando processi di implementazione automatizzati, flussi di approvazione, pipeline integrate CI/CD e un sistema unificato di gestione del cambiamento.

l'automazione dei workflow standardizzati sposta i processi manuali verso workflow efficienti che consentono di risparmiare tempo e costi. Mantieni tutte le informazioni in un luogo centralizzato utilizzando processi di implementazione automatizzati, flussi di approvazione, pipeline integrate CI/CD e un sistema unificato di gestione del cambiamento. Gestione integrata della sicurezza: sviluppa controlli di sicurezza integrati per la gestione centralizzata degli accessi con politiche di sicurezza unificate. Ciò consente ai professionisti IT di monitorare le pratiche di sicurezza, creare controlli di conformità automatizzati e gestire le vulnerabilità. Le imprese possono restare avanti e gestire efficacemente il rischio attraverso il monitoraggio della conformità, la manutenzione delle tracce di audit e la gestione degli incidenti, diventando proattive invece che reattive.

2. Salvaguardare l'interoperabilità dei dati tra le applicazioni

I sistemi devono comunicare senza interruzioni per ridurre i silos di dati e migliorare l'accessibilità. Ciò consente alle aziende di migliorare i risultati analitici, promuovere la pianificazione strategica, aumentare l'efficienza operativa e gestire facilmente rischi e conformità. Le soluzioni di comunicazione di sistema includono:

Application programming interface (API): le API permettono alle applicazioni di scambiare dati direttamente, riducendo l'isolamento e la gestione manuale dei dati. Adottare un approccio API-first aiuta a gestire la crescita delle applicazioni con maggiore flessibilità nelle scelte di tecnologia, ridotta complessità di Integrazione, migliorata interoperabilità delle applicazioni e aumento della produttività degli sviluppatori.

le API permettono alle applicazioni di scambiare dati direttamente, riducendo l'isolamento e la gestione manuale dei dati. Adottare un approccio API-first aiuta a gestire la crescita delle applicazioni con maggiore flessibilità nelle scelte di tecnologia, ridotta complessità di Integrazione, migliorata interoperabilità delle applicazioni e aumento della produttività degli sviluppatori. Modello di dati standardizzato: avere un modello di dati standardizzato riduce i costi di manutenzione, i costi di integrazione dei dati e migliora l'efficienza dell'organizzazione, riducendo le attività manuali. Consente inoltre una crescita strategica attraverso una rapida espansione del mercato e lo sviluppo di nuovi prodotti, accelerando al contempo l'innovazione tramite iniziative di data science e AI.

avere un modello di dati standardizzato riduce i costi di manutenzione, i costi di integrazione dei dati e migliora l'efficienza dell'organizzazione, riducendo le attività manuali. Consente inoltre una crescita strategica attraverso una rapida espansione del mercato e lo sviluppo di nuovi prodotti, accelerando al contempo l'innovazione tramite iniziative di data science e AI. Soluzioni middleware o basato su AI: i tool di middleware e AI agiscono come livelli di traduzione, standardizzando e traducendo i formati dei dati tra applicazioni siloed per facilitare la comunicazione tra i sistemi.

3. Stabilire un framework di governance dei dati

Una strategia solida di governance dei dati, con allineamento organizzativo e infrastrutture tecniche, mantiene la coerenza e salvaguarda la qualità dei dati in tutta l'azienda. Gli elementi di questa strategia includono:

Politica e standard sui dati : stabilire standard di dati a livello di organizzazione per promuovere la compatibilità tra i sistemi, tra cui sicurezza, privacy, utilizzo e accesso. I dati standardizzati migliorano la condivisione, la fiducia e l'accessibilità dei dati attraverso la coerenza, completezza e accuratezza dei dati, garantendo che i dati siano affidabili. Questo permette alle organizzazioni di prendere decisioni accurate basate sui dati che riducono errori e inefficienze.

: stabilire standard di dati a livello di organizzazione per promuovere la compatibilità tra i sistemi, tra cui sicurezza, privacy, utilizzo e accesso. I dati standardizzati migliorano la condivisione, la fiducia e l'accessibilità dei dati attraverso la coerenza, completezza e accuratezza dei dati, garantendo che i dati siano affidabili. Questo permette alle organizzazioni di prendere decisioni accurate basate sui dati che riducono errori e inefficienze. Gestione dei dispositivi mobili (MDM) : usa la gestione dei dispositivi mobili (MDM) per creare una singola fonte attendibile, fornendo ai dipartimenti dati coerenti e affidabili. Tutto questo fornisce il framework per aumentare l'accuratezza dei dati, ridurne la ridondanza, migliorare gli insight basati sui dati e creare dati coerenti tra le applicazioni.

: usa la gestione dei dispositivi mobili (MDM) per creare una singola fonte attendibile, fornendo ai dipartimenti dati coerenti e affidabili. Tutto questo fornisce il framework per aumentare l'accuratezza dei dati, ridurne la ridondanza, migliorare gli insight basati sui dati e creare dati coerenti tra le applicazioni. Integrazione: garantisci l'allineamento del framework di governance dei dati nel portfolio attraverso strategia, gestione del rischio e governance IT. Questo permette la riduzione dei workflows duplicati e promuove la conformità normativa con costi minimi.

4. Utilizzare l'AI e l'automazione

L'AI e l'automazione possono semplificare l'accesso ai dati, migliorando l'efficienza e la collaborazione interfunzionale. Le soluzioni includono:

Insight basati su AI : l'AI può identificare tendenze e modelli tra le applicazioni, fornendo insight attuabili e identificando relazioni nascoste che i team umani potrebbero non notare. Questo permette ai team di essere proattivi evidenziando insight che migliorano l'efficienza operativa e rispettano le best practice del settore in tutto il landscape applicativo.

: l'AI può identificare tendenze e modelli tra le applicazioni, fornendo insight attuabili e identificando relazioni nascoste che i team umani potrebbero non notare. Questo permette ai team di essere proattivi evidenziando insight che migliorano l'efficienza operativa e rispettano le best practice del settore in tutto il landscape applicativo. Automazione : l'automazione riduce l'intervento manuale nella raccolta e nell'elaborazione dei dati, risparmiando risorse preziose e garantendo un accesso tempestivo alle informazioni. Utilizzando l'AI per automatizzare la gestione dei metadati classificando e suggerendo connessioni tra dati isolati, le aziende possono tracciare la data lineage per identificare utilizzo, dipendenze e origine, rendendo i dati più scoperti e accessibili.

: l'automazione riduce l'intervento manuale nella raccolta e nell'elaborazione dei dati, risparmiando risorse preziose e garantendo un accesso tempestivo alle informazioni. Utilizzando l'AI per automatizzare la gestione dei metadati classificando e suggerendo connessioni tra dati isolati, le aziende possono tracciare la data lineage per identificare utilizzo, dipendenze e origine, rendendo i dati più scoperti e accessibili. Sincronizzazione dei dati in tempo reale: per ridurre la latenza durante l'accesso ai dati tra i sistemi e gli strumenti, integra l'AI per rilevare e dare priorità alle modifiche tra i dati e le applicazioni. Questo processo assicura che gli aggiornamenti critici si propaghino per primi. L'analisi e la sincronizzazione dei dati in tempo reale migliorano l'agilità aziendale consentendo ai team di reagire rapidamente ai cambiamenti con decisioni basate sui dati più aggiornati in tutta l'azienda.

per ridurre la latenza durante l'accesso ai dati tra i sistemi e gli strumenti, integra l'AI per rilevare e dare priorità alle modifiche tra i dati e le applicazioni. Questo processo assicura che gli aggiornamenti critici si propaghino per primi. L'analisi e la sincronizzazione dei dati in tempo reale migliorano l'agilità aziendale consentendo ai team di reagire rapidamente ai cambiamenti con decisioni basate sui dati più aggiornati in tutta l'azienda. Federazione dei dati: Lasciare i dati alla fonte creando uno strato di virtualizzazione dei dati senza spostare fisicamente i dati. Consenti all'AI di memorizzare nella cache in modo intelligente i dati a cui si accede di frequente e ottimizzare le prestazioni delle query. In questo modo, si avrà una visione unificata delle fonti di dati e la riduzione della latenza e dei costi associati alla tradizionale consolidazione dei dati.

Lasciare i dati alla fonte creando uno strato di virtualizzazione dei dati senza spostare fisicamente i dati. Consenti all'AI di memorizzare nella cache in modo intelligente i dati a cui si accede di frequente e ottimizzare le prestazioni delle query. In questo modo, si avrà una visione unificata delle fonti di dati e la riduzione della latenza e dei costi associati alla tradizionale consolidazione dei dati. Integrazione dell'AI: colma il divario di conoscenza utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale e l'AI generativa. Questo permette ai dipendenti non tecnici di porre domande e recuperare insight attuabili per prendere decisioni informate e basate sui dati. Utilizzare l'Integrazione dell'AI per costruire una cultura dei dati che collega i silos tra i sistemi e genera mappatura dati in tempo reale, gestione automatizzata dei metadati, self-service analytics, governance e requisiti normativi di conformità. Questa integrazione consente alle organizzazioni di sbloccare opportunità chiave di crescita e ridurre i colli di bottiglia manuali per migliorare il processo decisionale e rimanere competitive.

5. Promuovere una cultura di collaborazione

Sebbene le soluzioni tecniche siano essenziali, una cultura collaborativa è critica per abbattere i silos mentre si gestisce la crescita dell'applicazione. Costruire una cultura di collaborazione vuol dire combinare tecnologia, persone e processi per migliorare la qualità e la connettività dei dati e la pianificazione strategica basata su di essi. Aumenta la collaborazione con: