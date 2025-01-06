Le organizzazioni di oggi sono sommerse dalle applicazioni. Con centinaia e talvolta migliaia di strumenti scollegati, i silos di dati intrappolano informazioni preziose e isolano i team dagli insight di cui hanno bisogno per far progredire l'azienda.
Con stime che prevedono la creazione di circa 1 miliardo di nuove applicazioni logiche in tutto il mondo entro il 2028, gestire efficacemente i dati su sistemi eterogenei è diventata una sfida urgente. Quando le informazioni critiche sono bloccate all'interno delle singole applicazioni, diventano inaccessibili ad altri team che potrebbero trarre beneficio da esse.
Si stima che oggi ci siano in media oltre 500 dipendenze per applicazione. Nuove aziende stanno entrando nel mercato degli strumenti di sviluppo con un CAGR del 14,6%. La crescita delle applicazioni sta frammentando i dati tra le organizzazioni, e le organizzazioni hanno bisogno di strategie attuabili per colmare efficacemente queste lacune.
Oggi le organizzazioni stanno adottando sempre più applicazioni cloud, SaaS e costruite su misura per rispondere alle proprie esigenze uniche. Quello che un tempo era un ambiente IT centralizzato si è evoluto in un vasto ecosistema di strumenti che si estende su dipartimenti, regioni e team.
Le ricerche dimostrano che le organizzazioni utilizzano in media più di 130 applicazioni e che nelle aziende più grandi tale numero può superare le 1.000. Questa crescita dell'applicazione aggiunge complessità, rendendo la gestione dei dati una sfida crescente.
Con un maggior numero di applicazioni aumenta la complessità. I silos si creano quando le applicazioni operano in modo indipendente, impedendo l'accesso alle informazioni essenziali e ostacolando la collaborazione. Questa frammentazione non solo complica la gestione dei dati, ma ostacola anche il processo decisionale, poiché preziosi insight restano inesplorati.
In realtà, secondo un post sul blog di giugno 2023 scritto da IDC, il 33% dei dirigenti ammette spesso di non riuscire a utilizzare i dati ricevuti. Questo sottolinea il costo reale dei silos di dati: le informazioni critiche vengono raccolte ma non riescono a stimolare l'azione perché sono inaccessibili, poco integrate o semplicemente difficili da gestire. Alcune sfide di questa frammentazione includono:
Immagina un'azienda internazionale nel settore retail che gestisce il proprio inventario su più mercati regionali. Ogni regione utilizza un'applicazione diversa per tracciare scorte, vendite e ordini dei clienti. Questi sistemi non sono connessi a livello globale e quindi non comunicano tra loro, creando silos. Le sfide specifiche di questa azienda includono:
L'implementazione di queste strategie aiuterà le Organizzazioni a gestire meglio la complessità della crescita delle applicazioni, colmando efficacemente i silos dei dati.
1. Centralizzare la gestione delle applicazioni
L'utilizzo di un approccio di gestione centralizzato offre ai leader IT e aziendali moderni un modo per mantenere efficienza, sicurezza e controllo in tutto il loro portfolio di applicazioni. Questo offre alle aziende una visione chiara e strutturata delle applicazioni, del loro utilizzo e dei dati che gestiscono per promuovere l'agilità aziendale. Un approccio di gestione centralizzata include:
2. Salvaguardare l'interoperabilità dei dati tra le applicazioni
I sistemi devono comunicare senza interruzioni per ridurre i silos di dati e migliorare l'accessibilità. Ciò consente alle aziende di migliorare i risultati analitici, promuovere la pianificazione strategica, aumentare l'efficienza operativa e gestire facilmente rischi e conformità. Le soluzioni di comunicazione di sistema includono:
3. Stabilire un framework di governance dei dati
Una strategia solida di governance dei dati, con allineamento organizzativo e infrastrutture tecniche, mantiene la coerenza e salvaguarda la qualità dei dati in tutta l'azienda. Gli elementi di questa strategia includono:
4. Utilizzare l'AI e l'automazione
L'AI e l'automazione possono semplificare l'accesso ai dati, migliorando l'efficienza e la collaborazione interfunzionale. Le soluzioni includono:
5. Promuovere una cultura di collaborazione
Sebbene le soluzioni tecniche siano essenziali, una cultura collaborativa è critica per abbattere i silos mentre si gestisce la crescita dell'applicazione. Costruire una cultura di collaborazione vuol dire combinare tecnologia, persone e processi per migliorare la qualità e la connettività dei dati e la pianificazione strategica basata su di essi. Aumenta la collaborazione con:
Sebbene le best practice possano aiutare a mitigare le sfide della crescita delle applicazioni e dei silos dei dati, le organizzazioni hanno bisogno di strumenti avanzati per gestire questa complessità su larga scala. IBM Concert® fornisce una visione centralizzata delle applicazioni, comprese prestazioni e stato di salute.
Inoltre, mappa le dipendenze e consolida gli insight su vulnerabilità, conformità e certificati. Con insight basato su AI, workflow, dashboard, correzione automatizzata e metriche personalizzabili per misurare la postura contro le best practice, IBM Concert consente alle Organizzazioni di snellire le operazioni, aumentare la sicurezza e favorire una collaborazione efficace tra i dipartimenti.
Con l'espansione degli ecosistemi applicativi, aumentano anche le sfide di gestione dei silos di dati e della diffusione delle applicazioni. Implementando queste best practice e sfruttando strumenti innovativi come IBM Concert, le organizzazioni possono promuovere un ambiente più integrato, efficiente e sicuro.
