3 regole che plasmano il futuro del business moderno

Le crescenti aspettative dei clienti e dei dipendenti non sono un fenomeno nuovo. Le nuove aspettative hanno sempre spinto le aziende a trasformarsi e affrontare nuove sfide, creando al contempo nuove opportunità di crescita e accelerazione. Ma il mondo di oggi è diverso: ci troviamo a un bivio, amplificato dalla pandemia, che non perdona le aziende che oppongono resistenza e sperano che le cose tornino come prima.
Le aziende che guardano avanti, che abbracciano le sfide e si impegnano in una vera trasformazione sono invece quelle che continuano a distinguersi dalla concorrenza. Stanno emergendo come le aziende moderne di oggi e saranno nella posizione migliore per attrarre i clienti più preziosi, i dipendenti più fidelizzati e i partner più impegnati.
Questa nuova dinamica aziendale in cui le priorità si evolvono, le condizioni di mercato cambiano continuamente ed emergono nuovi modelli di business ha offerto a IBM l'opportunità di ripensare ed espandere il nostro report The State of Salesforce. Quest'anno, nella nostra decima edizione, guardiamo avanti e condividiamo insight su come i leader dirigenziali in tutto il mondo vedono Salesforce, il suo portfolio in espansione e come permetta un approccio moderno alla leadership aziendale.
Esplora The State of Salesforce: Future of Business 2021-2022
Ecco un riepilogo delle tre nuove regole che stanno plasmando il futuro del business, regole che guideranno la creazione di un vantaggio competitivo e coinvolgeranno i vostri clienti e dipendenti in tutto il mondo. Spero che questo riassunto vi sia utile e vi invito a leggere il report completo e ad approfondire la nostra ricerca, le opinioni degli esperti e la nostra guida.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
I metodi di lavoro moderni comprendono diverse aree, come la cultura aziendale, le modalità per promuovere la connettività, le politiche, la tecnologia e, naturalmente, la presenza di talenti di livello mondiale. Oggi i dipendenti lavorano in modo diverso, con nuove tecnologie che coinvolgono, informano e creano connessioni e collaborazione. Costruire una forza lavoro digitale flessibile e tecnologicamente avanzata è e continua ad essere una sfida importante e un'opportunità per le aziende nel 2022 e oltre. I leader aziendali dovranno adottare soluzioni cloud come Salesforce per progettare sistemi più intelligenti e intuitivi, ampliando così le strategie di gestione dei talenti e gli sforzi di potenziamento dei dipendenti.
Slack rappresenta una nuova opportunità per coinvolgere i tuoi dipendenti e chiedere feedback in modo molto conversazionale, simile a come comunicano fuori dal lavoro. Crediamo che investire in questo tipo di piattaforma conversazionale e collaborativa sia un'ondata importante per la forza lavoro del futuro e avrà un impatto significativo sulla capacità delle aziende di attrarre, trattenere e potenziare una forza lavoro dinamica e diversificata. Collegherà la tua azienda, i tuoi dipendenti e i tuoi clienti alle informazioni e alle esperienze che contano di più.
Gli investimenti di AI nei canali dei clienti continuano, con investimenti emergenti nella collaborazione e personalizzazione dei dipendenti. L'area di crescita futura più rapida per AI e automazione è la collaborazione, con un aumento dell'+81%.
– The State of Salesforce: Future of Business Survey, 2021
In senso generico, i workflow sono processi. Sono semplicemente il modo in cui si fanno le cose nella tua azienda. Ma i workflow intelligenti sono predittivi, automatizzati, agili e trasparenti. E più ti espandi, più la tua azienda diventa intelligente. Le aziende moderne devono adottare una visione olistica e valutare l'intero processo end-to-end, identificando i punti di attrito e applicando AI e business intelligence in modo strategico per creare esperienze fluide e flessibili in tutta l'azienda.
Molti leader aziendali con cui lavoriamo mostrano il maggiore interesse peri workflow integrati di tecnologia perché lo considerano uno dei vantaggi competitivi più importanti per loro nei prossimi anni. Investire in workflow intelligenti su una piattaforma solida ed ampia come Salesforce creerà valore significativo e continuo ed esperienze migliorate per i tuoi clienti e dipendenti.
Salesforce è molto più di un CRM: è una piattaforma collegata ai processi aziendali principali che permette una trasformazione più ampia. +80% degli intervistati ritiene che Salesforce sia importante per la realizzazione di IA e automazione dei processi.
– The State of Salesforce: Future of Business Survey, 2021
Il futuro del business dipende dal valore unico delle comunità concentriche che interconnettono tecnologia, idee e funzionalità, generando il massimo valore per i clienti. Quando queste comunità si connettono, l'ecosistema si espande e il valore del cliente aumenta. Salesforce è un ottimo esempio di questa regola e Trailhead, AppExchange e la più ampia rete di partner lavorano tutti in sinergia per creare valore incrementale per i clienti.
Ci sono molti esempi di settori che si sono appoggiati all'ecosistema Salesforce e che hanno abbracciato nuove partnership e modelli di business. Poiché sono stati costretti a diventare digitali da un giorno all'altro durante la pandemia, i governi, gli operatori sanitari e i retailer erano e continuano ad essere alla ricerca di nuovi modi per servire i loro elettori, pazienti e clienti. I requisiti aziendali in costante evoluzione per l'innovazione, la velocità e la flessibilità significano che le aziende moderne continuano a far leva sulle loro comunità e sulle funzionalità dell'ecosistema per promuovere esperienze basate sul valore.
Poiché le interruzioni del mercato costringono le aziende ad adattarsi, molte si affidano alla piattaforma Salesforce. 8 leader di livello C su 10 credono che Salesforce trasformi i modelli di business, mentre metà di loro pensano che sia essenziale.
– The State of Salesforce: Future of Business Survey, 2021
Mantieniti al passo con i tempi con i nostri esperti di AI. Ricevi ogni settimana approfondimenti sulle ultime notizie, tendenze e innovazioni in materia di AI e sul loro impatto a livello aziendale.
Supera gli ostacoli e procedi con coraggio e convinzione nell'era dell'AI generativa.
Basandosi sulla conoscenza dei fattori che determinano i costi informatici della gen AI, i CEO possono prendere decisioni più informate sugli investimenti, stabilendo priorità strategiche che rendano l'innovazione e la trasformazione più efficienti in termini di costi.
Reinventa la modalità di lavoro grazie al collegamento tra trasformazione aziendale e tecnologica per sbloccare l'agilità aziendale.
Reinventa e modernizza le risorse umane con l'AI al centro per ottenere risultati aziendali migliori e sbloccare il potenziale dei dipendenti.
Migliora le prestazioni finanziarie e sblocca il valore aziendale con servizi end-to-end che integrano analisi dei dati, AI e automazione in tutti i processi fondamentali.
Fai crescere e trasforma il tuo business reinventando la tua strategia aziendale e il modo in cui lavori.