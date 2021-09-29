3 regole che plasmano il futuro del business moderno

Le crescenti aspettative dei clienti e dei dipendenti non sono un fenomeno nuovo. Le nuove aspettative hanno sempre spinto le aziende a trasformarsi e affrontare nuove sfide, creando al contempo nuove opportunità di crescita e accelerazione. Ma il mondo di oggi è diverso: ci troviamo a un bivio, amplificato dalla pandemia, che non perdona le aziende che oppongono resistenza e sperano che le cose tornino come prima.

Le aziende che guardano avanti, che abbracciano le sfide e si impegnano in una vera trasformazione sono invece quelle che continuano a distinguersi dalla concorrenza. Stanno emergendo come le aziende moderne di oggi e saranno nella posizione migliore per attrarre i clienti più preziosi, i dipendenti più fidelizzati e i partner più impegnati.

Questa nuova dinamica aziendale in cui le priorità si evolvono, le condizioni di mercato cambiano continuamente ed emergono nuovi modelli di business ha offerto a IBM l'opportunità di ripensare ed espandere il nostro report The State of Salesforce. Quest'anno, nella nostra decima edizione, guardiamo avanti e condividiamo insight su come i leader dirigenziali in tutto il mondo vedono Salesforce, il suo portfolio in espansione e come permetta un approccio moderno alla leadership aziendale.

Esplora The State of Salesforce: Future of Business 2021-2022

Ecco un riepilogo delle tre nuove regole che stanno plasmando il futuro del business, regole che guideranno la creazione di un vantaggio competitivo e coinvolgeranno i vostri clienti e dipendenti in tutto il mondo. Spero che questo riassunto vi sia utile e vi invito a leggere il report completo e ad approfondire la nostra ricerca, le opinioni degli esperti e la nostra guida.