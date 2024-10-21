Tre motivi per cui il giusto supporto infrastrutturale è essenziale per l'AI

Adottare l'AI generativa (gen AI) non è più una questione di speculazione futura. Con il vasto potenziale che offre, le aziende stanno già massimizzandone l'utilizzo per snellire le operazioni, aumentare la produttività e trasferire questi benefici ai propri clienti.

Questa trasformazione porta con sé nuove sfide. Quando i clienti iniziano a implementare l'AI on-premise, il primo passo è valutare se i loro data center sono pronti: l'aggiornamento dell'infrastruttura IT prevede un'alimentazione e un raffreddamento adeguati, la preparazione della rete per gestire grandi volumi di dati, l'ottimizzazione e l'espansione della capacità dell'infrastruttura e l'implementazione di misure di protezione consentendo al contempo la scalabilità. Secondo un report dell'IBM Institute for Business Value (IBM IBV), in collaborazione con Oxford Economics, che ha intervistato 2.500 leader in 34 paesi e 26 settori, il 43% dei dirigenti tecnologici di alto livello afferma che le preoccupazioni riguardo alla loro infrastruttura tecnologia sono aumentate negli ultimi sei mesi a causa dell'AI generativa, e ora si concentrano sull'aggiornamento per scalare la tecnologia.

Le organizzazioni devono avere una strategia di implementazione che aiuti a garantire operazioni efficienti, tempo di inattività minimi e risposte immediate ai requisiti IT, affrontando al contempo la conformità normativa, le considerazioni etiche e le minacce alla sicurezza. Avere un partner chiave con competenze AI interne e la capacità di gestire l'intero ciclo di vita di questa infrastruttura sottostante è importante per sfruttare i benefici di un'evoluzione tecnologica di questo tipo.

IBM Technology Lifecycle Services (TLS) offre una suite completa di soluzioni per il supporto e i servizi infrastrutturali dalla distribuzione alla dismissione, aiutando le organizzazioni a ottimizzare la loro infrastruttura IT con disponibilità e resilienza. IBM TLS assiste nell'aggiornamento dei data center per prepararli all'AI, utilizzando una supply chain globale e un framework logistico per soddisfare le esigenze di workload AI ad alta intensità per i prodotti IBM e vari produttori di attrezzature originali (OEM), su larga scala. Ecco alcune delle principali sfide che i data center possono incontrare quando eseguono workload AI, insieme ai modi in cui IBM TLS le affronta: