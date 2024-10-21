Tre motivi per cui il giusto supporto infrastrutturale è essenziale per l'AI

Adottare l'AI generativa (gen AI) non è più una questione di speculazione futura. Con il vasto potenziale che offre, le aziende stanno già massimizzandone l'utilizzo per snellire le operazioni, aumentare la produttività e trasferire questi benefici ai propri clienti.
Questa trasformazione porta con sé nuove sfide. Quando i clienti iniziano a implementare l'AI on-premise, il primo passo è valutare se i loro data center sono pronti: l'aggiornamento dell'infrastruttura IT prevede un'alimentazione e un raffreddamento adeguati, la preparazione della rete per gestire grandi volumi di dati, l'ottimizzazione e l'espansione della capacità dell'infrastruttura e l'implementazione di misure di protezione consentendo al contempo la scalabilità. Secondo un report dell'IBM Institute for Business Value (IBM IBV), in collaborazione con Oxford Economics, che ha intervistato 2.500 leader in 34 paesi e 26 settori, il 43% dei dirigenti tecnologici di alto livello afferma che le preoccupazioni riguardo alla loro infrastruttura tecnologia sono aumentate negli ultimi sei mesi a causa dell'AI generativa, e ora si concentrano sull'aggiornamento per scalare la tecnologia.
Le organizzazioni devono avere una strategia di implementazione che aiuti a garantire operazioni efficienti, tempo di inattività minimi e risposte immediate ai requisiti IT, affrontando al contempo la conformità normativa, le considerazioni etiche e le minacce alla sicurezza. Avere un partner chiave con competenze AI interne e la capacità di gestire l'intero ciclo di vita di questa infrastruttura sottostante è importante per sfruttare i benefici di un'evoluzione tecnologica di questo tipo.
IBM Technology Lifecycle Services (TLS) offre una suite completa di soluzioni per il supporto e i servizi infrastrutturali dalla distribuzione alla dismissione, aiutando le organizzazioni a ottimizzare la loro infrastruttura IT con disponibilità e resilienza. IBM TLS assiste nell'aggiornamento dei data center per prepararli all'AI, utilizzando una supply chain globale e un framework logistico per soddisfare le esigenze di workload AI ad alta intensità per i prodotti IBM e vari produttori di attrezzature originali (OEM), su larga scala. Ecco alcune delle principali sfide che i data center possono incontrare quando eseguono workload AI, insieme ai modi in cui IBM TLS le affronta:
I data center di oggi sono diventati più complessi a causa dell'adozione dell'AI e della dipendenza da tecnologie di più fornitori. Secondo il report "Navigating the Evolving AI Infrastructure Landscape” del TechTarget Enterprise Strategy Group, il 30% delle organizzazioni prevede di implementare l'AI in ambienti hybrid cloud, il che sottolinea la necessità di un'infrastruttura modernizzata e di una connettività efficace.
Il mantenimento della resilienza operativa richiede un'infrastruttura aggiornata e una gestione proattiva dei rischi, ma la supervisione dei vari contratti e la risoluzione dei problemi possono essere difficili e costosi per il personale interno IT. IBM TLS migliora le funzionalità esistenti dei clienti non solo implementando e supportando i prodotti IBM (IBM Z, Power e Storage), ma anche integrando nuove tecnologie multi-vendor compatibili con l'AI.
I grandi modelli linguistici richiedono risorse significative e più computer che operino in parallelo all'interno di grandi configurazioni di cluster di rete. In quanto colonna portante dell'infrastruttura, questa rete deve supportare architetture ad alta larghezza di banda, a bassa latenza e scalabili, con ottimizzazioni specifiche per la comunicazione GPU, l'accesso allo storage e le attività di AI distribuita. Il report "AI View" di IDC rileva che la rete è stata la principale voce di spesa infrastrutturale per la formazione gen AI, pari al 44%. Offrendo un approccio integrato e olistico focalizzato su resilienza e disponibilità, con team specializzati in tutto il mondo e partnership strategiche, IBM TLS funge da one-stop-shop per i clienti e come consulente per acquisire, pianificare, implementare, supportare, ottimizzare e aggiornare l'infrastruttura dei data center (server, rete, storage e software), facilitando una transizione fluida verso ambienti pronti per l'AI.
Se l'AI comporta ostacoli sempre più complessi per i data center, la risoluzione di questi problemi potrebbe trarre beneficio anche dall'uso dell'AI stessa. In prima linea in questo cambiamento, IBM TLS integra AI in strumenti e processi per potenziare gli agenti e migliorare l'esperienza del cliente. Per un'analisi più dettagliata di come IBM TLS utilizza l'AI, leggi cosa sostiene Bina Hallman, Vice President di TLS Support Services per IBM Infrastructure.
I sistemi di gen AI, che si basano su componenti come GPU, rete e storage, possono incorrere in tassi di guasto più elevati a causa di workload intensi, e le grandi quantità di dati elaborati e condivisi potrebbero anche aumentare la vulnerabilità. Tempo di inattività e potenziali violazioni dei dati sono onerose per le aziende, ma ProActive Support accelera la risoluzione dei problemi e li anticipa prima che si verifichino.
Nel sondaggio IBM "The CEO’s guide to generative AI: Platforms, data, and governance," la maggior parte dei CEO afferma che le preoccupazioni riguardo a data lineage, provenienza dei dati (61%) e sicurezza dei dati (57%) saranno un ostacolo all'adozione della gen AI. Per affrontare queste sfide, IBM TLS offre soluzioni come IBM Support Insights, che gestisce un inventario di oltre 3.000 clienti e 3,5 milioni di asset IT, identificando e segnalando oltre 1,5 milioni di vulnerabilità di sicurezza attive con raccomandazioni per la risoluzione. Questo approccio aiuta a mantenere l'integrità dell'infrastruttura AI e a mitigare le interruzioni e i problemi di assistenza derivanti da contratti scaduti. Inoltre, IBM TLS assiste i clienti nella cancellazione dei dati dagli asset legacy e fornisce servizi di distruzione dei supporti, contribuendo a garantire che la sanificazione sia conforme alle linee guida del National Institute of Standards and Technology (NIST) statunitense per la sanificazione dei supporti.
La crescente domanda energetica dei data center, risultante da una maggiore integrazione dell'AI, potrebbe portare a maggiori spese operative dovute al consumo energetico e alle emissioni di carbonio, ostacolando gli obiettivi di sostenibilità. Come riportato dall' Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) a gennaio, il consumo globale di elettricità nei data center potrebbe superare i 1.000 TWh nel 2026, rispetto a una stima di 460 TWh nel 2022. L'adozione dell'AI non deve trascurare gli obiettivi di sostenibilità, e il portfolio IBM TLS aiuta i clienti a prendere decisioni informate valutando le esigenze di workload e l'utilizzo delle infrastrutture, oltre a monitorare il consumo di energia e l'impronta di carbonio. IBM IT Sustainability Optimization Assessment utilizza il software IBM Turbonomic, che esegue scenari di pianificazione "what if" selezionati per comprendere le possibilità e gli impatti dell'ottimizzazione dei data center. Dopo la valutazione, i clienti ricevono un rapporto dettagliato con le azioni raccomandate, le stime di riduzioni dei costi, il consumo energetico previsto e i miglioramenti dell'impronta di carbonio, aiutandoli ad allineare le loro iniziative di AI agli obiettivi di sostenibilità.
Man mano che emergono nuovi ostacoli, essere ben preparati, anticipare potenziali problemi e collaborare con un partner affidabile ed esperto di supporto e servizi IT può influire sul successo dell'adozione dell'AI e della manutenzione continua. Per decenni, IBM ha seguito principi fondamentali che supportano uno stack completo di soluzioni AI con tecnologie di più fornitori. Indipendentemente dal percorso dei clienti, IBM è in grado di sfruttare la sua esperienza per aiutare le organizzazioni con un'infrastruttura per le opportunità di AI, offerte di prodotti personalizzate, consulenza estesa, servizi per il ciclo di vita della tecnologia e collaborazione con il nostro ampio ecosistema di partner.
