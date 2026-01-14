Il 2025 ha costretto le organizzazioni a passare oltre l'entusiasmo e a porre domande difficili su dove l'AI generativa e i workflow basati sull'AI aggiungono davvero valore. 2026 sarà un punto di svolta per l'AI aziendale, e al centro ci saranno gli agenti.

I numeri previsti sono significativi: secondo Gartner, il 40% delle interazioni con i servizi di AI generativa utilizzeranno modelli di azione e agenti autonomi per completare le attività entro il 2028. Allo stesso tempo, Deloitte riporta che solo un quarto delle organizzazioni ha sperimentato sistemi basati su agenti quest'anno, un numero che si prevede raddoppierà entro il 2027.

Questi segnali sono inequivocabili. Le prospettive aziendali indicano una rapida adozione degli agenti e una crescente complessità degli agenti AI, anche se molte organizzazioni sono ancora nelle fasi iniziali dei progetti pilota. Alla luce di queste dinamiche, il 2026 promette di essere un anno entusiasmante per le organizzazioni che si muovono in questo panorama e sperano di ottenere un valore duraturo da questi strumenti.

Ecco quattro obiettivi per aiutarti a rendere operativa l'agentic AI con disciplina nel 2026: guidando in modo responsabile, innovando con coraggio e offrendo un impatto misurabile oltre i progetti pilota.