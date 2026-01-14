Intelligenza artificiale Automazione IT Business automation Trust and transparency Protezione

Obiettivi 2026 per i leader dell'AI e della tecnologia: agenti AI e governance dell'AI

Pubblicato il 14 gennaio 2026
Un gruppo di dipendenti aziendali scrive su dei post-it su uno sfondo trasparente
By Suzanne Livingston

Il 2025 ha costretto le organizzazioni a passare oltre l'entusiasmo e a porre domande difficili su dove l'AI generativa e i workflow basati sull'AI aggiungono davvero valore. 2026 sarà un punto di svolta per l'AI aziendale, e al centro ci saranno gli agenti.

I numeri previsti sono significativi: secondo Gartner, il 40% delle interazioni con i servizi di AI generativa utilizzeranno modelli di azione e agenti autonomi per completare le attività entro il 2028. Allo stesso tempo, Deloitte riporta che solo un quarto delle organizzazioni ha sperimentato sistemi basati su agenti quest'anno, un numero che si prevede raddoppierà entro il 2027.

Questi segnali sono inequivocabili. Le prospettive aziendali indicano una rapida adozione degli agenti e una crescente complessità degli agenti AI, anche se molte organizzazioni sono ancora nelle fasi iniziali dei progetti pilota. Alla luce di queste dinamiche, il 2026 promette di essere un anno entusiasmante per le organizzazioni che si muovono in questo panorama e sperano di ottenere un valore duraturo da questi strumenti.

Ecco quattro obiettivi per aiutarti a rendere operativa l'agentic AI con disciplina nel 2026: guidando in modo responsabile, innovando con coraggio e offrendo un impatto misurabile oltre i progetti pilota. 

Newsletter di settore

Le ultime tendenze in materia di AI, proposte da esperti

Ricevi insight selezionati sulle notizie più importanti e interessanti sull'AI. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Obiettivo 1: Accogli l'orchestrazione multiagente

La fase di proof-of-concept è terminata. Nel 2026, la sfida non è se l'agentic AI funzioni ma se puoi distribuire in modo affidabile l'AI in tutta la tua organizzazione, su larga scala. Ciò significa sempre più spesso implementare protocolli per supportare sistemi multiagente. Come Gartner ha recentemente previsto, entro il 2027 la specializzazione degli agenti porterà al 70% dei sistemi multiagente a contenere agenti con ruoli ristretti e mirati. Ciò migliorerà la precisione, ma questi ecosistemi interdipendenti comportano nuove sfide, soprattutto perché comportano il rischio di errori cumulativi.

Come fare:

  • Identifica casi d'uso di alto valore per sistemi multiagente, con workflow ben definiti
  • Progetta agenti per attività specializzate piuttosto che per soluzioni generiche
  • Abbandona i test manuali e soggetti a errori e adotta strumenti olistici in grado di osservare e valutare gli agenti.
  • Valuta continuamente il comportamento degli agenti in più dimensioni, fra cui il completamento del percorso e l'accuratezza delle chiamate degli strumenti
  • Implementa controlli granulari a livello di workflow che permettano alla tua organizzazione di isolare e ottimizzare i singoli processi senza danni collaterali 

Obiettivo 2: Crea governance e fiducia per i sistemi autonomi

Man mano che i sistemi di agentic AI diventano più potenti e sofisticati, i framework di governance dell'ultimo decennio si rivelano non all'altezza. Nel 2026, l'osservabilità semplicemente non basta. Per orchestrare in modo affidabile grandi patrimoni di agenti, le organizzazioni devono ripensare la propria infrastruttura operativa.

Come fare:

  • Monitora non solo il tempo di attività, ma anche il tempo di esecuzione: abbraccia metriche come accuratezza, deriva, rilevanza contestuale e costi
  • Progetta sistemi che catturano immediatamente le tracce del ragionamento per mantenere la responsabilità radicata nei processi.
  • Rinuncia alle valutazioni di massa soggette a errori a favore degli stress test di pre-produzione per garantire la stabilità a lungo termine
  • Implementa guardrail di sicurezza indipendenti per verificare la presenza di jailbreak, prompt injection e poisoning.
  • Ottimizza attivamente e continuamente i compromessi tra costi e prestazioni, piuttosto che affidarti al budgeting predittivo per guidare un progetto.

Coltivare la fiducia nell'agentic AI richiede la creazione di sistemi di responsabilità che forniscano una gestione del rischio end-to-end, e di passare da dati non elaborati a insight attuabili e reali.

Agenti AI

5 tipi di agenti AI: funzioni autonome e applicazioni nel mondo reale

Scopri come l'AI basata sugli obiettivi e sulle utilità si adatta ai workflow e agli ambienti complessi.
Sviluppa, distribuisci e monitora gli agenti AI

Obiettivo 3: Integra la sicurezza in ogni distribuzione di agentic AI

La sicurezza non è un aspetto secondario: i sistemi basati su agenti richiedono sicurezza aziendale.

I sistemi di AI presentano nuove sfide di sicurezza che i framework di cybersecurity tradizionali non sono stati progettati per affrontare. Dai priorità alla sicurezza di livello aziendale creando controlli di autenticazione, credenziali e autorizzazione rigorosi.

Come fare:  

  • La sicurezza aziendale inizia con il pass-through degli accessi in base ai ruoli. Assicurati che a ogni utente venga assegnato un ruolo strettamente limitato e regolamentato che determini il suo accesso ai dati e agli strumenti che può utilizzare
  • Privilegia il supporto di una serie di schemi di autenticazione, tra cui l'autenticazione di base, l'autenticazione con token bearer, le varianti di OAuth e l'autenticazione basata su chiavi API.
  • Progetta processi di credenziali crittografati, isolati e perfettamente integrati con i sistemi di gestione delle credenziali esterni
  • Creare best practice per l'autorizzazione: stabilisci la continuità del contesto utente tra i sistemi e un'applicazione coerente delle autorizzazioni, consentendo anche la piena tracciabilità delle azioni degli agenti legate a utenti specifici

Implementando politiche e controlli di sicurezza operativa solidi, le organizzazioni più esperte otterranno un notevole vantaggio competitivo nel 2026. 

Obiettivo 4: Lega gli investimenti nell'AI al ROI e ai risultati aziendali

Ogni programma di agentic AI dovrebbe collegarsi a KPI chiari e a un modello di ROI difendibile prima di scalare.

Come fare:

L'era degli investimenti nell'AI giustificati solo dal suo potenziale innovativo sta finendo. Secondo Forrester, il 25% della spesa pianificata per l'AI sarà posticipata entro il 2027 a causa delle preoccupazioni legate al ROI.

Nel 2026, le iniziative di AI di valore devono avere un percorso chiaro verso un impatto misurabile all'interno di framework specifici:

  • Efficienza operativa (tempo di ciclo, produttività, tasso di errore, percentuale di rilavorazione)
  • Esperienza e crescita (punteggi CSAT/NPS, conversioni e rialzi nella fidelizzazione)
  • Dati finanziari (costo del servizio, impatto sul margine lordo, miglioramenti del capitale circolante)
  • Rischio e conformità (violazioni delle politiche evitate, ore di audit risparmiate)

Inizia con casi d'uso di AI ben definiti e stabilisci KPI specifici per il business sull'efficienza operativa e l'esperienza del cliente. Definisci le metriche di successo prima della distribuzione e implementa sistemi di tracciamento che attribuiscano i risultati aziendali a funzionalità di AI specifiche. Crea un ciclo di feedback riportando questi risultati in tutta l'organizzazione.

Tieni traccia delle metriche chiave della leadership, tra cui:

  • Periodo di rimborso e tasso di rendimento interno per iniziativa
  • Percentuale di spesa per l'AI legata a benefici dimostrati
  • Variazione mensile e business case
  • Riproducibilità dei risultati tra regioni e unità

I leader AI di maggior successo saranno quelli in grado di articolare non solo ciò che la loro AI deve fare, ma anche quali problemi deve risolvere e quanto valore crea.

Diamo il via a un business più intelligente 

Questi sei obiettivi rappresentano più di una semplice lista di cose da fare per il 2026. Sono la mappa con cui le aziende possono mettere in pratica la responsabilità e l'uso efficace dell'AI agentico. I leader che padroneggiano l'orchestrazione, la governance e la misurazione non solo definiranno il 2026, ma stabiliranno la traiettoria per il prossimo decennio di AI. Inizia a concentrarti, scala in modo consapevole e governa come una piattaforma.

Autore

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Risorse

Agenti: watsonx Developer Hub

Inizia a creare e distribuire agenti utilizzando watsonx.ai.
Rapporto Omdia sull'intelligenza potenziata: l'impatto degli agenti AI

Scopri come sbloccare il pieno potenziale della gen AI con gli agenti AI.

Guida all'acquisto degli agenti AI 2025

Immergiti in questa guida completa che analizza i principali casi d'uso, le funzionalità di base e i consigli dettagliati per aiutarti a scegliere le soluzioni giuste per la tua attività.
Tutorial InstructLab

Dai forma all'AI generativa contribuendo agli LLM in modo aperto e accessibile.
Community AI IBM

Unisciti alla community di architect e builder AI per imparare, condividere idee e interagire con gli altri.
Reinventa la produttività aziendale con agenti e assistenti AI

Esplora la differenza tra agenti e assistenti AI e scopri come possono essere un punto di svolta per la produttività aziendale.
Uno sguardo al 2024: innovazioni nel campo dei modelli, degli agenti, dell'hardware e dei prodotti AI

Il 2025 sarà l'anno degli agenti AI? Nell'episodio di oggi di Mixture of Experts, esaminiamo i modelli, gli agenti, l'hardware e le release dei prodotti AI con alcuni dei principali esperti del settore.

Come gli agenti AI reinventeranno la produttività

Scopri come utilizzare l'AI per aumentare la creatività e l'efficienza. Inizia ad adattarti a un futuro che implica la collaborazione a stretto contatto con gli agenti AI.
Soluzioni correlate
Sviluppo di agenti AI IBM 

Consenti agli sviluppatori di creare, distribuire e monitorare agenti AI con lo studio IBM watsonx.ai.

 Esplora watsonx.ai
Agenti e assistenti AI di IBM

Migliora la produttività con uno dei set di funzionalità più completi del settore che aiuta le aziende a creare, personalizzare e gestire agenti e assistenti AI. 

 Scopri gli agenti AI
IBM Granite

Ottieni un risparmio sui costi di oltre il 90% con i modelli più piccoli e aperti di Granite, progettati per l'efficienza degli sviluppatori. Questi modelli pensati per le imprese offrono prestazioni eccellenti rispetto ai benchmark di sicurezza e in un'ampia gamma di attività aziendali, dalla cybersecurity alla RAG.

 Esplora Granite
Prossimi passi

Automatizza i tuoi workflow complessi e migliora la produttività con uno dei set di funzionalità più completi del settore che aiuta le aziende a creare, personalizzare e gestire agenti e assistenti AI. 

 Esplora lo sviluppo di agenti watsonx.ai Scopri watsonx Orchestrate