Il 2025 ha costretto le organizzazioni a passare oltre l'entusiasmo e a porre domande difficili su dove l'AI generativa e i workflow basati sull'AI aggiungono davvero valore. 2026 sarà un punto di svolta per l'AI aziendale, e al centro ci saranno gli agenti.
I numeri previsti sono significativi: secondo Gartner, il 40% delle interazioni con i servizi di AI generativa utilizzeranno modelli di azione e agenti autonomi per completare le attività entro il 2028. Allo stesso tempo, Deloitte riporta che solo un quarto delle organizzazioni ha sperimentato sistemi basati su agenti quest'anno, un numero che si prevede raddoppierà entro il 2027.
Questi segnali sono inequivocabili. Le prospettive aziendali indicano una rapida adozione degli agenti e una crescente complessità degli agenti AI, anche se molte organizzazioni sono ancora nelle fasi iniziali dei progetti pilota. Alla luce di queste dinamiche, il 2026 promette di essere un anno entusiasmante per le organizzazioni che si muovono in questo panorama e sperano di ottenere un valore duraturo da questi strumenti.
Ecco quattro obiettivi per aiutarti a rendere operativa l'agentic AI con disciplina nel 2026: guidando in modo responsabile, innovando con coraggio e offrendo un impatto misurabile oltre i progetti pilota.
La fase di proof-of-concept è terminata. Nel 2026, la sfida non è se l'agentic AI funzioni ma se puoi distribuire in modo affidabile l'AI in tutta la tua organizzazione, su larga scala. Ciò significa sempre più spesso implementare protocolli per supportare sistemi multiagente. Come Gartner ha recentemente previsto, entro il 2027 la specializzazione degli agenti porterà al 70% dei sistemi multiagente a contenere agenti con ruoli ristretti e mirati. Ciò migliorerà la precisione, ma questi ecosistemi interdipendenti comportano nuove sfide, soprattutto perché comportano il rischio di errori cumulativi.
Come fare:
Man mano che i sistemi di agentic AI diventano più potenti e sofisticati, i framework di governance dell'ultimo decennio si rivelano non all'altezza. Nel 2026, l'osservabilità semplicemente non basta. Per orchestrare in modo affidabile grandi patrimoni di agenti, le organizzazioni devono ripensare la propria infrastruttura operativa.
Come fare:
Coltivare la fiducia nell'agentic AI richiede la creazione di sistemi di responsabilità che forniscano una gestione del rischio end-to-end, e di passare da dati non elaborati a insight attuabili e reali.
La sicurezza non è un aspetto secondario: i sistemi basati su agenti richiedono sicurezza aziendale.
I sistemi di AI presentano nuove sfide di sicurezza che i framework di cybersecurity tradizionali non sono stati progettati per affrontare. Dai priorità alla sicurezza di livello aziendale creando controlli di autenticazione, credenziali e autorizzazione rigorosi.
Come fare:
Implementando politiche e controlli di sicurezza operativa solidi, le organizzazioni più esperte otterranno un notevole vantaggio competitivo nel 2026.
Ogni programma di agentic AI dovrebbe collegarsi a KPI chiari e a un modello di ROI difendibile prima di scalare.
Come fare:
L'era degli investimenti nell'AI giustificati solo dal suo potenziale innovativo sta finendo. Secondo Forrester, il 25% della spesa pianificata per l'AI sarà posticipata entro il 2027 a causa delle preoccupazioni legate al ROI.
Nel 2026, le iniziative di AI di valore devono avere un percorso chiaro verso un impatto misurabile all'interno di framework specifici:
Inizia con casi d'uso di AI ben definiti e stabilisci KPI specifici per il business sull'efficienza operativa e l'esperienza del cliente. Definisci le metriche di successo prima della distribuzione e implementa sistemi di tracciamento che attribuiscano i risultati aziendali a funzionalità di AI specifiche. Crea un ciclo di feedback riportando questi risultati in tutta l'organizzazione.
Tieni traccia delle metriche chiave della leadership, tra cui:
I leader AI di maggior successo saranno quelli in grado di articolare non solo ciò che la loro AI deve fare, ma anche quali problemi deve risolvere e quanto valore crea.
Questi sei obiettivi rappresentano più di una semplice lista di cose da fare per il 2026. Sono la mappa con cui le aziende possono mettere in pratica la responsabilità e l'uso efficace dell'AI agentico. I leader che padroneggiano l'orchestrazione, la governance e la misurazione non solo definiranno il 2026, ma stabiliranno la traiettoria per il prossimo decennio di AI. Inizia a concentrarti, scala in modo consapevole e governa come una piattaforma.
